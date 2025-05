Hromada novinek ze světa Warhammeru. Nová rozšíření, tahové RPG Dark Heresy i návrat strategie Dawn of War

Minulý týden proběhla prezentace Warhammer Skulls Showcase, která se zaměřila čistě na herní odvětví milovaného univerza. Dočkali jsme se oznámení různých projektů z rozmanitých žánrů. Málo toho rozhodně není, takže se pojďme podívat na to nejzajímavější, co nás v budoucnu ve videoherním Warhammeru čeká.

Dark Heresy

Studio Owlcat před dvěma lety zabodovalo se svým tahovým RPG Rogue Trader. V podobném stylu se ponese i jejich další novinka. Dark Heresy vypráví příběh z útrob samotné Inkvizice, jejíž součástí se přímo staneme jakožto akolyta. Sektor Calixis je prolezlý skrz na skrz kacíři, což nemůžeme nechat jen tak. Plnit vůli císaře není nic jednoduchého, obzvlášť když kromě taktických bitev dojde i na rozhodnutí ovlivňující příběh.

Ochrana impéria je to hlavní. K Inkvizici se nachomýtneme zrovna v době, kdy se musí potýkat s vícero hrozbami. Nejsou to jen samotní kacíři, problémy dělají i mutanti a další vetřelci z cizích planet. Jenže ani samotná Inkvizice není dokonalá a vnitřní spory vám mohou zavařit víc, než kdejaká bitka s mimozemšťany. Tvůrci slibují osobnější a temnější příběh, než jsme si mohli prožít v Rogue Traderovi.

Zatím neznáme datum vydání Dark Heresy. Kromě PC by každopádně mělo dorazit také na konzole PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Rogue Trader - Lex Imperialis

Owlcat Games nezůstávají u jednoho projektu. Pracují také na příběhovém rozšíření pro Rogue Trader, které na PC a konzole vychází už 24. června letošního roku. Lex Imperialis slibuje zábavu na zhruba dalších 15 hodin. Odkryjeme tajemství rodu von Valanciů a zároveň potkáme novou frakci - Adeptus Arbites.

Dodatečný příběh doplní i nové herní mechaniky. Do své party můžete zakomponovat mechanického orla či psa. Parťáka získáte i z řad jmenované frakce. Solomorne Anthar je zkušený důstojník, který bude hrát důležitou roli na bojišti i v samotné příběhové lince.

Total War: Warhammer 3 - Tides of Torment

Total War: Warhammer 3 ani po třech letech od vydání nepřestává s přidáváním nového obsahu. O rozšíření Tides of Torment nám toho ovšem tým Creative Assembly mnoho neprozradil. Prozatím si musíme vystačit pouze s filmovým trailerem.

Boltgun - Words of Vengeance

Co je tahle podivnost? Pokud znáte Typing of the Dead, určitě vám tento koncept není cizí. Místo toho, abyste nepřátele vraždili zběsilým klikáním myši, ve Words of Vengeance je musíte upsat. Každý potvorák má u sebe text, který musíte bezchybně napsat, abyste se ho zbavili. Tvůrci k tomu využívají fráze z knih Warhammeru. Abyste si tuto hříčku vyzkoušeli, nemusíte platit ani korunu. Words of Vengeance jsou na Steamu zdarma.

Boltgun 2

Vesmírný mariňák Malum Caedo to před dvěma lety pořádně rozjel v doomovce Boltgun. Pokud máte rádi klasické střílečky, není důvod váhat. Pustit se do ní mohou i neznalci univerza Warhammeru, jelikož příběh jde tentokrát stranou a Boltgun se soustředí hlavně na akci. Přesně tak to nejspíš bude i u nově oznámeného pokračování. Boltgun 2 má opět na svědomí tým Auroch Digital.

Boltgun 2 přímo naváže na první díl. Na scéně se objevují noví nepřátelé. Legie Khorne umí pořádně zatopit. Tvůrci slibují, že nám tentokrát dají do rukou ještě rozmanitější arzenál zbraní. O datum vydání se ovšem nepodělili. Pouze prozradili, že Boltgun 2 se chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Mechanicus 2

První Mechanicus je vydařená tahová strategie a studio Bulwark se na ni pokusí navázat s velkým pokračováním. Poprvé jsme viděli záběry přímo ze hry, ve kterých se mimo jiné potvrdilo, že se na scéně objeví Leagues of Votann, což pro ně bude ve videohrách premiéra. Nemáme ale tušení, jestli se připojí k expedici Mechanicus na Hekateus IV, nebo se naopak stanou nepřáteli.

Supremacy

Na Warhammer 40 000: Supremacy jsme koukali s trochu pozvednutým obočím. Jde totiž o free-to-play strategii zaměřenou hlavně na mobilní hráče, dostupná ovšem bude i na PC. Pracují na ní vývojáři ze studia Bytro Labs, kteří podobný koncept využívají u své dřívější hry Supremacy 1914. V průběhu 41. milénia budete bojovat o kontrolu nad planetou Vigilus. Datum vydání zatím neznáme, už nyní se alespoň můžete předregistrovat na oficiální stránce.

Space Marine 2 - Siege Mode

Pokud jste se nechali loni pohltit brutální akcí Space Marine 2, brzy budete mít důvod k návratu. Hra se rozroste o bezplatný mód Siege, který je zaměřený na PvE pro partu tří hráčů. Budou na vás nabíhat vlny tyranidů a dalších stoupenců Chaosu. Zvládnete jejich tlak ustát až do konce? Jednoduché to rozhodně nebude, protože útoky postupně nabírají na síle.

Na Steamu do 4. června probíhá testovací fáze. Naplno se Siege na PC i konzole dostane 26. června. Vedle toho spolu s ním vyjdou i 2 kosmetické balíčky, které dostanou všichni majitelé season passu.

Dawn of War - Definitive Edition

Je to už přes 20 let od chvíle, co vyšla první verze strategie Warhammer 40 000: Dawn of War. Studio Relic Entertainment chystá její velký návrat s definitivní edicí. Vylepší grafiku, uživatelské rozhraní i ovládání kamery. Tvůrci také hru překopali tak, aby si rozuměla s 64bitovými systémy.

Obsahově půjde o plnou palbu. K dispozici bude všech 9 hratelných frakcí, 4 plnohodnotné kampaně a přes 200 map. To by i zkušeného stratéga mělo zabavit na pěknou chvilku. Podrobnosti o vydání zatím neznáme. Jistotou je pouze, že Dawn of War - Definitive Edition vyjde na Steamu a GOGu.

Space Marine - Master Crafted Edition

Jako překvapení na závěr přišlo oznámení vylepšené verze prvního Space Marine z roku 2011. Původní příběh si zahrajeme ve 4k rozlišení s vylepšenými texturami a modely postav. Úprav se dočká i uživatelské rozhraní a audio

Co nás ale překvapilo ještě o něco víc, je fakt, že se Master Crafted Edition dostane pouze na PC a Xbox Series S|X. Pro ostatní platformy alespoň prozatím oznámená není. Zároveň bude od prvního dne také součástí předplatného Game Pass. Vydání je navíc velmi blízko. Premiéru můžete očekávat 10. června.