Hry, které brzy ukončí své služby. Rozloučit se musíme se střílečkou Synced, z obchodů zmizí Forza Horizon 4

Mad World – Age of Darkness Jednou z her, která se v letošním roce bohužel dočká ukončení, je Mad World – Age of Darkness. Jednalo se o titul, který vzdával hold starým MMORPG a snažil se zaujmout jak svojí vizuální stylizací, tak osobitým příběhem a negenerickými NPC. Soubojový systém se nesl v duchu připomínající například MOBA hry, tedy ovládání pohybu kurzorem a sesílání kouzel. Vývojáři ze studia Janisoft se nechali slyšet, že za ukončením hry stojí problémy s designem a stabilitou. Tyto dvě proměnné se v průběhu přechodu mezi jednotlivými verzemi hry odkloňovali od původní vize až do bodu, kdy už nebylo návratu, a to i přes to, že hra se dostala na Steam teprve v lednu letošního roku, čemuž předcházely roky alfa a beta testingu.

SYNCED Kooperační free-to-play střílečka SYNCED bude bohužel ukončovat veškerou podporu už 9. září. Od samotných vývojářů se nám bohužel nedostalo konkrétního důvodu. Nepotvrzeným dohadem může být upadající počet hráčů, který se v posledních dnech pohybuje okolo 22 aktivních uživatelů denně, což je obrovský rozdíl oproti 10 tisícům při vydání. SYNCED se vydalo na trh ve free-to-play formátu a nabízí kooperační hraní spolu se střílením příšer. Hra nabízí jak PvE, tak PvP herní režimy, kde budete bojovat v tymu o třech hráčích. Na výběr zde máte z množství zbraní, ale také i hratelných postav, které jsou obdobou tříd a mají speciální schopnosti. Hra nesklidila na Steamu zrovna pozitivní hodnocení a sedí na „smíšených" recenzích, kdy hráči kritizují především nedostatek obsahu, který by motivoval k dalšímu hraní.

Xbox 360 Marketplace Hra to sice není, ale tuhle zmínku si neodpustíme. Nemilou zprávou pro uživatele staré generace konzolí od Microsoftu je uzavření obchodu pro Xbox 360. Od 29. 7. letošního roku už nebude možné na této platformě kupovat žádné digitální produkty, jak na Xbox 360 Store, který je přímo v konzoli, tak ani na Xbox 360 Marketplace, webové obdobě obchodu. S tím se také pojí ukončení služeb Microsoft Movies & TV app, které už nebude možné po stanoveném datu na konzoli používat. Jedinou útěchou tedy zůstává možnost bez problémů v hraní na konzoli pokračovat, pokud jste si produkt zakoupili před tímto datem, nebo pokud disponujete novější konzolí od Microsoftu, jelikož hry, které podporují zpětnou kompatibilitu, půjdou i nadále hrát i kupovat na novější generaci. Microsoft na své hráče myslí a alespoň pro ty, kterých se tato novina dotýká, vytvořil stránku na jejich podpoře, kde se můžete dočíst veškeré potřebné informace dopodrobna.

Battlefield 3, 4 a Hardline A máme tu další nepříjemnou zprávu pro majitele staré generace konzolí. Starší díly ze série Battlefield se ke konci letošního roku bohužel nevyhnou ukončení podpory online služeb na konzolích Xbox 360 a PlayStation 3. Mezi díly série, kterých se to týká, patří jedny z nejlepších Battlefieldů. Konkrétně Battlefield 3, Battlefield 4 a Battlefield: Hardline. První dvě zmíněné hry, tedy Battlefield 3 a 4 byly ve své době komunitou i recenzenty velmi dobře přijaté. O čtvrtém dílu se dokonce dodnes hovoří jako o nejlepším dílu série díky jeho obstojné kampani a bezkonkurenčnímu multiplayeru. Nicméně Hardline už tak dobré ohlasy neskliidil. V podstatě policejní hra upustila od válečné tematiky, což se nelíbilo většině komunity a nedlouhou dobu po jejím vydání v podstatě upadla v zapomnění.

Hunt: Showdown Populární extrakční střílečka zasazená do westernového světa posetém monstry zruší podporu a stáhne se z konzolí PlayStation 4 a Xbox One. Za tímto krokem stojí rozhodnutí vývojářů z Cryteku posunout hru na nový engine a vydat ji po letech nativně na současnou generaci konzolí, přičemž naprosto zruší verze staré generace. Tento fakt se nijak nepromítne do PC verze. Hráči, kteří hru hrají na staré generaci konzolí, tak mají čas pouze do 15. srpna, než budou nuceni přejít na nejnovější hardware. Podle zatím dostupných informací by měl být přechod ze starých na nové konzole bezplatný pro stávající hráče, ovšem konkrétní postup tohoto přechodu zatím nebyl nikde popsán. Hunt: Showdown je již od svého vydání v roce 2019 populární volbou mezi FPS hráči díky své jedinečné atmosféře a hratelnosti. Hunt disponuje velikou škálou zbraní a hratelných předmětů, jako jsou nože, vrhací sekery, ale i spousta pastí a podobných vychytávek. Kromě kosení monster poté nabízí také chytlavé PvP. Hrajete v týmu buď po dvou nebo po třech lidech s možností se do světa vydat také sami proti přesile. Hlavním cílem je zabít bosse, který se nachází někde na mapě a poté úspěšně extrahovat z oblasti, což vám přinese potřebné finance k nakoupení vybavení pro další lov.

Naraka: Bladepoint Battle royale titul od studia 24 Entertainment, Naraka: Bladepoint si od 28. srpna nezahrajete na konzoli Xbox One. Vývojáři se nechali slyšet, že za tímto rozhodnutím stojí hardwarová limitace zmíněné konzole, která jednoduše výkonově nestačí průběžně přidávanému obsahu. Tímto krokem se otevřou nové možnosti pro tvůrce, jelikož už se nebudou muset starat o omezení zastaralou technologií. Veškerý pokrok, který jste nahráli na této konzoli, se přenese přes váš Naraka účet po přihlášení na novějším zařízení. Naraka: Bladepoint je akční battle royale pro 60 hráčů, který disponuje velmi propracovaným systémem pohybu pomocí záchytných háků a parkouru. Také zde narazíte na širokou škálu zbraní pro boj na blízko, ale i na dálku. Naraka ovšem vyčnívá zejména svými postavami, kdy každá z nich má své jedinečné a mocné schopnosti, které dokáží v rámci sekund zlikvidovat protihráče a zajistit vítězství.

NHL 20 Hokejové hry se s námi táhnou už pěknou řádku let. Nicméně s každoročním vydáváním nových dílů se pojí i ukončení online služeb pro ty starší, proto se EA rozhodlo od 16. srpna ukončit online podporu NHL 20 a to na všech dostupných platformách. Jedná se již o 5 let starý díl, který nebyl oproti předchozím ročníkům příliš inovativní, byl ovšem komunitou i recenzenty relativně dobře přijat. NHL 20 nicméně jako každý nový díl série mělo přinést vylepšení v podobě nových, na specifické hráče zaměřených herních stylů. To bylo například využito pro replikaci stylu střel reálných hokejových hvězd. Tím nejzajímavějším ovšem bylo přidání tří nových herních režimů, mezi které patřily HUT Squad Battles, ONES s možností hraní s přáteli a Eliminator mode.

FIFA 22 Dalším titulem od EA, který čeká ukončení online služeb, je člen populární série fotbalových her, FIFA 22. Online služby se definitivně ukončí ke 4. listopadu na všech dostupných platformách. Tento díl sklidil spoustu pozitivních ohlasů z mnoha důvodů. Jednalo se také o předposlední díl s licencí FIFA, než EA přešlo k jejich vlastní značce EA Sports FC. FIFA 22 nabízela na nové generaci konzolí v té době dechberoucí pohled na fotbalové hřiště a animace hráčů. Kromě toho se vylepšení dočkala i samotná hratelnost, která oproti předchozím dílům působila reálněji. I když všichni víme, že nejpopulárnější herní mod ve FIFĚ je Ultimate Team, nic to nemění na tom, že by vývojáři neměli zapomínat na režimy pro jednoho hráče a bohužel ani tento díl nepřinesl žádné pořádné změny do kariéry, která už tak zůstává téměř stejná dlouhou řadu let. V letošním fotbalu od EA by se jí konečně mělo dostat potřebné péče.

Forza Horizon 4 Jeden z nejlepších dílů závodní série Forza Horizon bude koncem tohoto roku, stažen z prodeje. I když se nejedná o ukončení služeb a hru bude možné hrát i nadále jak online, tak offline, rozhodně je to smutná zpráva pro všechny budoucí hráče, kteří by na Forza Horizon 4 mohli narazit. K ukončení prodeje dojde 15. prosince ovšem všechna DLC, která do nynějška vyšla, jsou již stažena a koupit je nelze. I v základu návštěva festivalu v Británii ale stojí za to. Stále je alespoň v prodeji Ultimate Edice, kde spolu se hrou dostanete právě i celou řadu přídavků. Momentálně je navíc v digitálním obchodě Xboxu ve slevě za 550 Kč. Forza Horizon 4 vsází spíše na arkádové hraní nežli závodní simulátor a také nelimituje své prostředí na závodní okruhy. Nabízí velký svět plný přírodních tratí od silnic až po polní cesty. Mimo jiné si vyhrajete také s výběrem správného vozidla, kterých hra nabízí nespočet, stejně tak si můžete každé i patřičně upravit, aby splňovalo vaše požadavky. Něco, co nikoho u této série nepřekvapí je, jak graficky krásně tento díl vypadá. Je hrozná škoda, že příští generace řidičů už si tento skvost nebude moci zahrát.

Wolcen: Lords of Mayhem Akční RPG pro více hráčů Wolcen: Lords of Mayhem přijde o možnost hraní online. Hra neskončí úplně a bude ji možné hrát i po 3. září, ovšem už pouze offline a po stanoveném datu do hry nepřibude žádný nový obsah. Je to zajímavé rozhodnutí od vývojářů, jelikož Wolcen je v současné době hratelný pouze online a tvůrci pracují na odstranění online elementů a infrastruktury, aby šel hrát čistě bez připojení k internetu. Toto akční RPG nabízí klasický pohled shora, jak jsme u žánru zvyklí. Mimo jiné asi největší předností Wolcenu je absence systému tříd, kdy se schopnosti vážou na zbraně, které používáte. Nenajdete zde tedy klasický strom dovedností, na druhou stranu si můžete vyhrát se spoustou pasivních schopností, které se dají kombinovat mezi podtřídami, abyste měli možnost si maximálně přizpůsobit zvolený styl hraní.

Friday the 13th Herní Pátek 13. zmizel z obchodů již minulý rok. Nicméně je stále možné jej hrát, pokud jste kopii stihli zakoupit. Koncem letošního roku se ovšem už i hraní stane nemožným. Friday the 13th totiž ukončí své služby a hra přestane fungovat. Konkrétní datum zatím neznáme, ale hra by měla běžet minimálně do konce listopadu. Tato stálice na poli multiplayerových hororů je tu s námi od roku 2017, kdy se těšila velké oblibě. Za jejím pádem nestojí málo hráčů nebo technické problémy, ale konec platnosti licence na značku Friday the 13th. Studio o její obnovení nejeví zájem. Fanoušci tohoto žánru se tedy budou muset uchýlit k populárnějšímu bratrovi Dead by Daylight, který se s podobnými problémy potýkat nemusí. Mohou také zamířit k Texas Chain Saw Massacre, který stojí na velmi podobných základech.

