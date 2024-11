Hry, které se vůbec nepovedly. Velká očekávání následovalo ještě větší zklamání

1 / 21



Suicide Squad: Kill The Justice League Když si tým, který skvěle zpracoval herního Batmana, vzal do parády Sebevražedný oddíl, znělo to velmi slibně. Co by se tak mohlo pokazit s další hrou z oblíbeného komiksového univerza? No bylo toho hodně. Warner Bros chtělo naskočit na moderní trendy her jako služeb, a tak po dlouhém vývoji vyšla směsice všeho možného. Alespoň že příběh nebyl úplně špatný. Recenze hry Suicide Squad: Kill the Justice League. Promrhaná příležitost a čas Čtyřka protagonistů, za které jste mohli hrát v partě s kamarády, se musí postavit Lize spravedlnosti poté, co mysl každého z hrdinů ovládl Brainiac. Hratelnost, která se místo arkhamského Batmana blížila spíš k Fortnite, ale nikoho příliš neoslnila, stejně jako repetitivní náplň. Hodnocení recenzentů: 60 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (67 % od 6 675 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: Rocksteady Studios

Datum vydání: 2. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 2 / 21 Skull and Bones Pirátská multiplayerovka, kterou měl Ubisoft ve vývoji dlouhou řádku let. Skull and Bones prošlo nejedním restartem a ve výsledku se z něj stala jen další hra jako služba, která ničím výrazně nevystupuje z řady. Za atraktivní tematikou pirátů se skrývá pořádná grindovačka, kde strávíte nejvíc času jednoduchými, stále se opakujícími misemi. Vývojáři reputaci hry moc nepomohli s prohlášeními, že jde o vůbec první AAAA hru. Recenze hry Skull and Bones. Po deseti letech vývoje jsme se dočkali pirátského nedonošence Alespoň že se na Skull and Bones Ubisoft hned nevykašlal. V rámci sezón, které do hry přicházejí zdarma, přibývá různorodý obsah zaměřený na odlišné posádky a události na širém moři. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 51 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (65 % od 1 053 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Singapore

Datum vydání: 16. 2. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 3 / 21 Star Wars: Battlefront Classic Collection I v tomhle případě musíme kroutit hlavou nad tím, jak se něco takového mohlo pokazit. Původní Battlefronty jsou mezi fanoušky Star Wars řazené mezi nejlepší multiplayerovky z tohoto univerza. Když ale Aspyr spojil oba díly do jedné kolekce, dopadlo to katastrofálně. Po spuštění prodejů fungovaly jen 3 servery na PC, každý pro 64 hráčů. Což je zatraceně málo, protože první den si jich hru zapnulo přes 10 000. Problémů je ale víc. Úplně chyběly některé cutscény a z nepochopitelného důvodu velikost kolekce přesahuje 60 GB. Původní verze dohromady měly přitom nějakých 8 GB. Nepomohl ani fakt, že kolekce nepodporuje hraní skrz platformy a po úvodních problémech s kapacitou a připojením k serverům velmi rychle umřela. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 18 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (21 % od 6 909 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: střílečka, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Aspyr

Vývojář: Aspyr

Datum vydání: 14. 3. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 4 / 21 Concord Concord je mezi všemi ostatními hrami v tomto článku asi tím nejdražším průšvihem. Sony za něj vysolila minimálně 200 milionů dolarů. Odměnou jim za to bylo pouze pár tisíc hráčů v den vydání, což na velkou live service hru byla naprostá tragédie. S dalšími dny jejich počet navíc ubýval, a tak PlayStation jejich nepovedený hero shooter raději zaříznul dřív, než by za provoz serverů museli vyhodit další peníze. Recenze hry Concord. Technicky vypiplaná týmovka, které chybí pořádný tahák Největším problémem Concordu je, že nebyl v ničem příliš zajímavý. Technicky šlo sice o propracovanou záležitost, ale co na tom, když hratelnost je převzatá z již existujících her bez větších úprav, postavy nepříliš zajímavé svým designem a hratelnost pomalejší kvůli velkým mapám, na které těch pár herních módů příliš nesedělo. I když zpočátku byla šance, že se ještě vrátí, nyní už je definitivní konec, protože studio Firewalk zaniklo. Hodnocení recenzentů: 62 % (z 46 recenzí Metacritic) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Firewalk

Datum vydání: 23. 8. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 21 Test Drive Unlimited Solar Crown Závodní série Test Drive patřila ve své době mezi stálice, které v sobě propojují arkádu s automobilovou simulací. Když se po více než 10 letech vrátila s novým dílem Solar Crown, fanoušci ji netrpělivě očekávali, protože kromě Forzy Horizon v dnešní době moc podobných závodů není. Zklamání ale přišlo ještě dřív, než stihl nový Test Drive vůbec vyjít. Recenze hry Test Drive Unlimited: Solar Crown. Závody na hongkongském ostrově se neobešly bez problémů S dražší edicí jste si mohli zahrát s předstihem. Takový byl alespoň slib. Ve skutečnosti se do hry nedostali ani ti, kteří si připlatili. Technické problémy se táhly několik týdnů a jako kompenzaci hráči dostali je pár drobností do hry, což působilo spíš jako výsměch. Prostředí hongkongského ostrova je sice atraktivní, ale nevypadá to, že by se tlak na MMO styl hraní příliš vyplatil. Hodnocení recenzentů: 52 % (z 28 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (35 % od 3 866 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: závodní hra, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, MMO

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: KT Engine

Vydavatel: Nacon

Vývojář: KT Racing

Datum vydání: 12. 9. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 6 / 21 South Park: Snow Day! Dostali jsme Stick of Truth a Fractured But Whole, obě výborná RPGčka s nekompromisním humorem, díky kterému má South Park rádo tolik lidí. Oproti tomu Snow Day působí jako ostuda. Kooperační akce, ve které se městečko zapadané sněhem ocitne v nebezpečí, z čehož ho může zachránit jen známá partička mládežníků. Snow Day je toporný pokus o vytvoření jednoduché akce, která spíš vypadá, jako by byla zaměřená na mladší hráče. Což jde přímo proti tomu, jaký humor South Park v každé epizodě používá. I ten v této adaptaci skoro úplně chybí a je vidět, že se tvůrci hodně drželi zpátky. Snaž příští herní South Park bude zase víc utržený ze řetězu. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 60 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (51 % od 2 537 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánr: adventura

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Question

Datum vydání: 26. 3. 2024 Digitální distribuce: Steam, GOG

Pokračování 7 / 21 CrossfireX I přes to, že je značka Crossfire na asijských trzích populárnější než Counter-Strike, její díl z roku 2022 byl opravdový propadák. CrossfireX se zprvu prezentoval jako jedna z velkých exkluzivit pro Xbox Series S|X s tím, že vedle klasického multiplayeru je jeho součástí i příběhová kampaň, na které pracovalo finské studio Remedy. Jelikož se jedná o autory her, jako je Alan Wake nebo Control, tbyla očekávání nemalá. Hned s vydáním se ale vše rozplynulo. Nejde tak ani o neuspokojivý příběh, samotné základy nezvládl CrossfireX zpracovat dobře. V recenzích se často můžete dočíst, jak bylo ovládání a pocit ze střelby špatné, což je u hry založené na taktické akci značný problém. Dnes už si ji ani nezahrajete. V březnu 2023 byly servery uloženy k věčnému spánku. Hodnocení recenzentů: 38 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 33 % (z 287 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: Xbox One, Xbox Series X

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Smilegate

Vývojář: Smilegate

Datum vydání: 10. 2. 2022

Pokračování 8 / 21 Rambo: The Video Game Jak by asi vypadal herní Rambo, kdyby na něj získalo licenci české studio Pterodon, které ho chtělo dělat před Vietcongem? Takhle rozhodně ne. Na konci minulého tisíciletí by možná Rambo: The Video Game od studia Teyon mělo úspěch, ale v roce 2014 hráči přece jen očekávali něco víc než kolejnicovou střílečku. Příběh sice pokryl stěžejní momenty z prvních tří filmů, ale kvůli i na svoji dobu podprůměrné grafice působí Rambo jako výtvor amatérů. Nutno ale uznat, že Teyon šel do sebe. Po Rambovi šli na Terminátora. Kritici sice k Terminator: Resistance nebyli příliš shovívaví, ale hráči na Steamu tuhle střílečku hodnotí velmi pozitivně. A jejich poslední novinkou je RoboCop, který sice není po akční stránce žádný zázrak, ovšem příběhová detektivka je to výborná. Hodnocení recenzentů: 34 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (59 % od 587 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: adventura, arkáda, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Reef Entertainment

Vývojář: Teyon

Datum vydání: 21. 2. 2014 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 9 / 21 Fast & Furious Crossroads Ani bychom se nedivili, kdybyste o této adaptaci Rychle a zběsile slyšeli poprvé. O to víc vás udiví, že za ní nestojí žádná malá společnost. Vydání zaštítilo Bandai Namco, jedna z předních asijských společností, a vývoj mělo na starost Slightly Mad Studios, autoři závodní série Project Cars. Co by se mohlo pokazit? Skoro všechno. Nemastná, neslaná a nepěkně vypadající nuda, která nenabízela ani trochu zajímavého obsahu. Zrovna od této série bychom očekávali pořádně šílenou automobilovou akci. Místo toho jsme dostali jen velmi fádní a krátkou hru, kterou nezachránilo ani silné jméno. Nyní už byste Fast & Furious Crossroads hledali v digitálních distribucích marně. Bandai Namco ho ze všech platforem stáhlo v dubnu roku 2022. Hodnocení recenzentů: 35 % (z 13 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (47 % od 161 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Bandai Namco Games

Vývojář: Slightly Mad Studios

Datum vydání: 7. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 10 / 21 Skull Island: Rise of Kong Dobře, tohle je trochu výjimka. O nějakých velkých očekáváních se v případě Skull Islandu mluvit nedá. Už od prvního traileru, který přišel jen pár měsíců před vydáním, hra sklízela kritiku za to, jak pekelně na pohled vypadá. Teď to nemyslíme v dobrém slova smyslu jako třeba v případě pekelného Dooma. U Konga si představte to nejzaprášenější zákoutí pekla, kam už věky nikdo nevkročil. Příběh o tom, jak se Kong dostal k postu krále svého ostrova, je úplně zastíněný strašnou grafikou a banálními herními mechanikami. Podle neoficiálních informací vývoj trval pouhý rok, což by kvalitě docela odpovídalo. Pokud si chcete zahrát za velkou opici, vraťte se ke King Kongovi z roku 2005. Užijete si ho mnohem víc. Hodnocení recenzentů: 23 % (z 5 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (33 % od 99 hráčů) Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánry: adventura, plošinovka, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: GameMill Entertainment

Vývojář: IguanaBee

Datum vydání: 17. 10. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 11 / 21 The Lord of the Rings - Gollum Pána prstenů máme velmi rádi a celosvětově je to stále jeden z nejoblíbenějších fantasy světů. O to víc nás mrzí to, co se s ním za poslední roky děje v herním světě. Koncept hry s Glumem v hlavní roli přitom zní velmi dobře. Uvidíme doposud neodvyprávěnou kapitolu příběhu o tom, jak se Glum proplížil z Mordoru až k elfům, což je něco, co knihy nebo filmy pouze nakously. Špatné provedení ale dokáže koncept úplně pohřbít, ať už vypadá jakkoliv. Recenze hry The Lord of the Rings: Gollum. Nedotažená cesta z temných hlubin Mordoru Nevzhledná grafika a animace, často chybová hratelnost a kvůli technickému stavu Gollum neběží plynule ani na sestavách s těmi nejlepšími grafickými kartami. Studio Daedalic po vydání přiznalo, že si s ním ukouslo příliš velké sousto. Přeci jen od klasických point & click adventur k rozsáhlé 3D stealth příběhovce je to docela velký skok. Hodnocení recenzentů: 33 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (41 % od 475 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Vydavatel: Nacon

Vývojář: Daedalic Entertainment

Datum vydání: 25. 5. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 12 / 21 Ride to Hell: Retribution Šedesátá léta, motorkářský gang, drogy a litry alkoholu. Tenhle příběh ze západu Ameriky se snažil vytěžit oblíbenou tématiku. Jakožto člen drsného gangu jste museli bránit svoje území proti konkurenci. Hodnocení, které od novinářů ani od hráčů nepřesahuje 20 %, každopádně mluví samo za sebe. Při sledování záběrů z hraní vypadá Ride to Hell: Retribution až komicky. Když si pak hlavní protagonista přivedl domů slečnu a během postelových hrátek si ani nesundali oblečení, dodalo to tomu jen pomyslnou korunu. Hodnocení recenzentů: 19 % (z 14 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 14 % (z 467 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: adventura, mlátička, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Eutechnyx

Datum vydání: 25. 6. 2013

Pokračování 13 / 21 Aliens: Colonial Marines Existuje řada her postavených na značce Vetřelce, které jsou skvělé horory či akce. Colonial Marines jsou ale docela výsměchem, i když základy tak špatné nebyly. Ale kvůli tomu, že na vaši skupinu mariňáků nabíhali vetřelci v hordách, které moc inteligence nepobraly, úplně se ze hry vytratil pocit hrozby. Ten naopak výborně zpracovává Alien Isolation, kde tvůrcům k nastavení správného napětí stačí jediný vetřelec. Vůbec tomu nepomohl ani technický stav při vydání hry. Když si porovnáte záběry, kterými tvůrci hru původně prezentovali, s tím, co jsme nakonec dostali, je mezi nimi razantní rozdíl. Ani přes horší grafiku se Colonial Marines nevyvarovali chybám a bugům, které samotné hraní znepříjemňovali ještě víc. Hodnocení recenzentů: 48 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (62 % od 7 071 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Red Ring

Vydavatel: Sega

Vývojář: Gearbox Software

Datum vydání: 12. 2. 2013 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 14 / 21 Duke Nukem Forever Poprvé se Duke Nukem Forever ukázal v akci v roce 2001. Asi vám dojde, že jeho vývoj nebyl bezproblémový vzhledem k tomu, že vyšel až o celou dekádu později. I když studio 3D Realms zprvu šlo správným směrem, měli smůlu kvůli tomu, v jaké době jejich novinka vznikala. Na začátku tisíciletí totiž šly technologie kupředu mílovými kroky, a aby Duke Nukem Forever nebyl pozadu, došlo na několik restartů vývoje. A když už konečně vyšel, byl to jen nevýrazný průměr, který se marně snažil navázat na stylový Duke Nukem 3D. Je to vcelku obyčejná střílečka a věříme, že se u ní nejeden hráč bavil. Od takové osobnosti a po tolika letech vývoje se přeci jen očekávalo víc. Před pár lety se ale na internetu objevila část úplně původní verze a je velmi zajímavé vidět, co v 3D Realms chystali. Škoda, že kompletní podobu jejich vize už neuvidíme. Hodnocení recenzentů: 49 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 5 736 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, GameCube

Žánry: adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 2

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: 3D Realms Gearbox Software

Datum vydání: 14. 6. 2011 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 15 / 21 Marvel's Avengers Nedá se říct, že bychom byli fanoušky live-service her, ale superhrdinská akce s postavami od Marvelu měla v tomto stylu obrovský potenciál. To by ale nesměla být tak plytká jako to, s čím přišlo studio Crystal Dynamics. Jak se říká, všeho moc škodí. Můžete se pokusit na sebe naroubovat příběhovku, akci z pohledu třetí osoby, RPG prvky, kooperaci, výzvy a řadu dalších věcí, ale výsledek musí mít nějakou tvář. To se o Marvel's Avengers říct nedá. Průměrnost z nich sálala každým směrem. Marvel's Avengers: na cestě za sjednocením | Recenze Když odhlédneme od hratelnosti, tak u live-service her je ten problém, že vývojáři do nich konstantně musejí lít nový a nový obsah. Avengers se sice od vydání rozšířili o nové hrdiny a lokace, ale čekání na každou aktualizaci bylo až příliš dlouhé. Než došlo na první větší přírůstek, většina aktivních hráčů už od Avengers dala ruce pryč. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (66 % od 33 739 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Foundation Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Crystal Dynamics Eidos Montreal

Datum vydání: 1. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 16 / 21 Babylon's Fall Tým ze studia PlatinumGames je známý tím, že jejich hry patří mezi nejlepší hack'n'slash akce. Jako příklady tady máme Bayonettu nebo Nier: Automata. Babylon's Fall je důkazem toho, že i mistr tesař se někdy utne. Je to další příklad toho, že každé studio nepotřebuje mít vlastní live-service hru. Tenhle pokus skončil velmi rychle. Necelý rok po vydání byly vypnuty servery. Recenze hry Babylon's Fall. Velký přešlap od mistrů akčního žánru Hráči v roli bojovníků, kteří už od získání svých schopností mají jistou smrt, se vydávají do boje proti různým potvorákům v řadě rozmanitých úrovní. V Babylon's Fall bylo snad všechno špatně. Grafika podprůměrná, postup ve hře tlačil na to, abyste zainvestovali nějakou korunu do mikrotransakcí a ani hratelnost se nedá srovnat s ostatní tvorbou studia. Vedle Bayonetty vypadají souboje z Babylon's Fall jako laciná mobilní hra. Hodnocení recenzentů: 41 % (z 45 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše záporné (39 % od 482 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Platinum Engine

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: PlatinumGames

Datum vydání: 3. 3. 2022 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 17 / 21 Mighty No. 9 Začátkem minulé dekády se pořádně rozjížděl trend crowdfundingu, kdy hráči přispívali na vývoj řady různých projektů. Mezi ně patřilo právě i Mighty No. 9, kterému se podařilo vybrat necelé 4 miliony dolarů. Mělo jít o duchovního nástupce série akčních skákaček Mega Man. Pracoval na něm i Keidži Inafune, který je podepsaný právě i pod oblíbeným modravým hrdinou. Ve výsledku se ale jedná o přinejlepším průměrnou záležitost. Víc než samotná kvalita hry udělal Mighty No. 9 špatné jméno proces při vydání hry. Kvůli komplikacím musel přijít odklad o více než rok, a když už se konečně dostala hra do světa, fanoušci, kteří ji podpořili na Kickstarteru, častokrát dostali nefunkční aktivační klíč nebo jim tvůrci poslali úplně jiné odměny, než za jaké si během kampaně zaplatili. Hodnocení recenzentů: 52 % (z 65 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (57 % od 1 829 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, 3DS, Wii U

Žánry: adventura, arkáda, plošinovka, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 3

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Inti Creates

Datum vydání: 21. 6. 2016 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 18 / 21 SimCity Dnes jako krále městských budovatelských strategií známe Cities: Skylines. Bývaly ale doby, kdy tomuto žánru kralovalo EA a jeho studio Maxis. Pokud nebudeme počítat mobilní spin-off BuildIt, tak s dílem z roku 2013 série SimCity neslavně skončila. Důvodem není ani tak samotná hratelnost. Problémem bylo, že hra při vydání v podstatě nefungovala. Vyžadovala totiž neustálé připojení k internetu. V dnešní době už je to docela standard, ale musejí fungovat servery, což se u SimCity nedařilo. I když před vydáním sklízelo SimCity vesměs pozitivní reakce, po vydání se ohlasy otočily o 180 stupňů. Redakce musely kvůli výpadkům serverů odkládat své recenze. Tvůrci chtěli tímto způsobem hráče v podstatě donutit hrát v multiplayeru, protože jste v tomto dílu mohli spolupracovat se staviteli ostatních měst. V praxi ale tenhle styl vůbec nefungoval. Problémy s umělou inteligencí a nedoladěná ekonomika byly už jen poslední kapkou. Hodnocení recenzentů: 64 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 23 % (z 4 586 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: simulátor, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Herní engine: GlassBox

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Maxis

Datum vydání: 5. 3. 2013

Pokračování 19 / 21 Balan Wonderworld Balan Wonderworld patří mezi hry, které zklamali i přes to, že na nich pracovala velká jména. V popředí stál Judži Naka, spoluautor původního Sonica nebo Nights Into Dreams. Další pořádnou 3D skákačku z rukou někoho takového bychom brali všema deseti. To by ale nesměla dopadnou takhle. I když Balan svým stylem a mechanikami, kdy hlavní hrdinové získávají speciální schopnosti skrz desítky kostýmů, nepůsobí vůbec špatně, hratelnost je opravdu příšerná. Stačilo nám osahat si demoverzi a bylo jasné, že s tímhle nechceme mít nic společného. Prkenné ovládání a na pohled strašlivé animace jen těžko zachrání pohádková stylizace. S výsledkem nebyl spokojený ani sám Naka, a proto rok po vydání hry zažaloval Square Enix kvůli tomu, v jakém stavu Balan Wonderworld vydali. Prý nebylo dost času na dokončení vývoje a vedení si bylo dobře vědomé chyb, které hra ve výsledku obsahovala. Hodnocení recenzentů: 51 % (z 30 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (58 % od 348 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch

Žánr: plošinovka

Herní režimy: jeden hráč, dělená obrazovka

Oficiální čeština na PC: rozhraní

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Square Enix

Vývojář: Balan Company Arzest

Datum vydání: 26. 3. 2021 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 20 / 21 Warcraft III: Reforged Třetí Warcraft patří do dnešních dní u mnohých hráčů mezi nejoblíbenější real-time strategie. Když došlo na oznámení vylepšené verze, komunita nešetřila nadšením. Ale výsledek nebyl ani zdaleka tak dobrý, jak Blizzard sliboval. Vylepšení nebylo tak razantní, chyběly slibované filmečky a tvůrcům z nějakého důvodu přišlo jako dobrý nápad změnit některé funkce z originálních verzí. Věc, která je pro nás stále nepochopitelná, je to, že se Reforged po vydání v podstatě spojilo s původní verzí Warcraftu III, který měli hráči na Battle.netu. Nebyla tedy možnost zůstat u oblíbeného originálu. Blizzard necelý týden po vydání nabízel vrácení peněz každému hráči bez ohledu na to, kolik stihl v Reforged nahrát, což mluví samo za sebe. Zrovna tento týden ale vyšel patch 2.0, který formu remasteru přeci jen trochu zachraňuje. Hodnocení recenzentů: 59 % (z 53 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 6 % (z 31 206 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: strategie v reálném čase

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 28. 1. 2020

Pokračování 21 / 21 Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition Podobný případ jako Warcraft III: Reforged. Trojice dílů série GTA patří mezi naprosté legendy s milionovými prodeji, které mají kolem sebe stále silnou komunitu fanoušků. Kdyby na kolekci nepracovalo studio Grove Street Games, možná by to dopadlo dobře. Takhle jsme se jen dočkali rozbitějších a v mnoha případech ošklivějších verzí kultovních městských akcí. Recenze GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Remaster, co si za rámeček nedáte Už to, že před vydání GTA Trilogy Rockstar neukázal přímo z hraní v podstatě nic, působilo podezřele. A při pohledu na výsledek nám bylo jasné, proč tomu tak bylo. V některých částech to vypadalo, že tvůrci remasterů náhodně rozmísťovali textury a už jim bylo jedno, jestli jedna k druhé sedí. Nutno ale uznat, že přišlo zlepšení. Zrovna tento týden na všechny platformy dorazil velký patch, který opravuje a přidává hromadu věcí. To všechno už ale mělo být součástí trilogie od počátku. Hodnocení recenzentů: 54 % (z 47 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 11 % (z 4 420 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, závodní hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Grove Street Games

Datum vydání: 11. 11. 2021

