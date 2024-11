Hry od 2K se zbavily separátního launcheru. Byl potřeba u Mafie, Civilizace nebo Xcomu

To, že vlastní spouštěcí klient nepotřebuje každý vydavatel, je snad jasné už každému. K tomuto prozření dospěla i společnost 2K Games. Jejich 2K Launcher už v žádné z PC her nenajdete. Všechny dostaly update. Bude vám tedy stačit už jen Steam či Epic Store podle toho, kde jste si jejich hry nakoupili.

U některých titulů může být přechod trochu komplikovaný. To se nijak netýká trilogie Bioshocku, hororu the Quarry a strategie Marvel's Midnight Suns. Mafia Trilogy stále může klienta vyvolat. 2K doporučuje v jeho nastavení zaškrtnou kolonku "Disable Launcher", jinak mohou nastat trable s uloženými pozicemi.

Šestá Civilizace se ve Steam verzi klientu zbavila už dřív. Nyní přišla řada na Epic. V základu se vám bude hra spouštět s nastavením na DirectX 11. Pokud byste chtěli verzi 12, musíte ve vlastnostech hry do Launch Options připsat -dx12. Pohodlné to zrovna není, ale na druhou stranu je to otázka jen pár kliknutí.

U strategie XCOM 2 tyto změny komplikují podporu modifikací. Kvůli tomu do hry přibyl nový spouštěč pro modifikace. Stále ale bude možnost zapnout si ten původní, takže pokud již máte mody nainstalované, neměli byste o ně přijít. Dobrou zprávou je, že s těmito změnami budou modifikace podporované i na Steam Decku. Ve verzi pro Epic je nicméně postup složitější, kdy mody musíte manuálně vložit do složky se hrou.

Zdroj: 2K