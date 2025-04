Hry pro Nintendo Switch 2 zdraží. Digitální Mario Kart World stojí 80€, za krabičku zaplatíte ještě víc

Vcelku střídmé nadšení po včerejším Nintendo Directu zchladily dodatečné informace, na které během prezentace nepřišla řeč. Velkým tématem je cena všech nových produktů, her nevyjímaje.

Ještě před pár lety platilo, že plná cena u hry znamenala 60€. Nedávno velcí vydavatelé začali jako standard protlačovat 70€. Nintendo doposud za takovou cenu prodávalo pouze Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. S novou konzolí se pokusí hranici posunout ještě dál. Novinka Mario Kart World se bude v Evropě prodávat za 80€, tedy zhruba 2 000 Kč. Z naprosto nepochopitelného důvodu jsou fyzické verze ještě dražší. V případě Mariových závodů to bude 90€, tedy 2 245 Kč za krabičku.

U některých fyzických verzích ani nebude samotná hra na cartridgi. Pokud na krabičce uvidíte nápis "Game-Key Card", znamená to, že po vložení hry do konzole se začne stahovat digitální verze. Není to žádná novinka, některé tituly podobně fungují na prvním Switchi. Ale hned je vidět, kdo alespoň trochu hodlá vyjít hráči vstříc a komu to za to nestojí. Je například potvrzené, že Cyberpunk 2077 bude v krabičce kompletní, zatímco Street Fighter 6 využije tento Game-Key systém. Pro mě jako člověka, který stále preferuje krabičky, není důvod, abych si takovou hru kupoval.

Cena samotné konzole, která činí 469€, se ještě vzhledem k funkcím a výkonu odůvodnit dá. V případě jednotlivých her je to už ale horší. Nintendo navíc přilévá olej do ohně s placenými upgrady pro vylepšené verze her z prvního Switche. U nich ale zatím přesnou částku neznáme. Nepomohl ani fakt, že Nintendo Switch 2 Welcome Tour, což spíš než hra bude techdemo pro představení možností konzole, je také placené.

Stejně jako na původním Switchi cena nových her nebude jednotná. To si můžete ověřit na stránce německého Nintenda. Digitální Donkey Kong Bonanza bude stát 70€, za krabičku si připlatíte 10€ navíc.