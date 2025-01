Hry pro PlayStation 4 od příštího roku nebudou nutnou součástí měsíčních her v PlayStation Plus

S kteroukoliv variantou předplatného PlayStation Plus každý měsíc dostáváte tři hry zdarma. Dokud máte předplatné aktivní, přístup k nim neztratíte. Nyní platí, že alespoň jedna z her je k dispozici také ve verzi pro PlayStation 4. Od ledna 2026 se toto pravidlo změní. Sony se více posune směrem k aktuální konzoli.

Není to tak, že by se v budoucnu v měsíčních hrách v PS Plus neobjevila hra pro PlayStation 4. Jen s nimi hráči nebudou moci počítat každý měsíc. K jakékoliv hře, kterou jste si v minulosti tímto způsobem aktivovali, samozřejmě přístup budete mít i dál. I když předplatné přerušíte, opět je budete moci hrát po jeho obnovení.

Únorová nabídka

Sony společně s tím odhalilo 3 hry, které předplatitelé dostanou v únoru. Jako největší prezentuje týmovou vykrádačku Payday 3. I když má jít o právoplatné pokračování, hráči se stále často vracejí raději ke druhému dílu. Po nevyvedeném startu se tvůrci snaží trojku stále vylepšovat.

Hlavně bychom vám z této nabídky doporučili ujetou střílečku High on Life. Podílel se na ní tvůrce Ricka a Mortyho. Mimozemšťané dorazili na vaši planetu a nejsou zrovna mírumilovní. Naštěstí hlavního hrdinu nedostanou a místo toho se sám podívá daleko od domova se zbraní v ruce, která nezavře klapačku.

A do třetice je to Pac-Man World Re-Pac. Vylepšená verze původní hry, která je vcelku příjemná, ale ničím výjimečná plošinovka. Příliš nenadchne, ale ani neurazí. Poslední dvě zmíněné dostanete ve verzi pro obě konzole. Payday 3 je k dispozici jen pro PlayStation 5.

Zdroj: PS.Blog