Vybíráme hry s nejlepší grafikou. Za přírodou běžte do Českého ráje, město je úžasné v Cyberpunku, postavy v Hellblade II

Jasně, není to všechno jen o grafice. Co když ale chcete opravdu tu nejlepší podívanou? Vybrali jsme hry, ve kterých obrázky občas nerozeznáte od skutečné fotky.



1 / 27



Pokračování 2 / 27 Cyberpunk 2077 Night City je dějištěm všeho, co se v Cyberpunku stane. Jak to celé bude probíhat, je ale vesměs na vás. Už od začátku hry, kdy si vybíráte původ svého protagonisty či protagonistky, se příběh může rozvíjet v několika směrech. Rozhodovat se budete skrz celou hru. Důležité je vybudovat si reputaci a spojenectví s frakcemi, které ovládají důležité části města. Nemůžete ale být kamarádi s každým, a tak dojde i na řadu sporů. Cyberpunk 2077: jedinečný zážitek ve městě, které nikdy nespí | Recenze Do vašeho přežívání v Night City se zaplete i Johnny Silverhand, kterého si v Cyberpunku střihnul herec Keanu Reeves. Kromě hlavní příběhové linky se ale můžete věnovat i pořádné porci vedlejšího obsahu, díky kterému vás Night City může připravit o pěkných pár desítek hodin. To platí ještě víc s rozšířením Phantom Liberty, které vám do hry přidá novou příběhovou kapitolu ve čtvrti Dogtown. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 720 647 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: REDengine

Vydavatel: Warner Bros. Interactive Entertainment

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 10. 12. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 3 / 27 Senua's Saga: Hellblade II Senua se dostává ze světa nočních můr do reality, která ale není o moc hezčí. Stopy po nájezdnících, kteří mají na svědomí smrt mnoha jejích přátel a některé odvedli do otroctví, ji zavedou na nádherně zpracovaný Island. I když je vyrovnanější, stále se vedle nepřátel musí popasovávat také s hlasy ve své hlavě, které ji ale ve druhém díle často poslouží i jako nápověda. Recenze hry Senua's Saga: Hellblade II. Šílenství ve své křišťálově čisté podobě Pokud si potrpíte především na kvalitu grafiky, Senua's Saga patří to nejlepší, co momentálně herní svět nabízí. Nutno ale brát v potaz, že je to víc interaktivní film, než hra s komplexními mechanikami a hratelností. Technicky je vedle grafiky skvěle zvládnuté také audio, které celé cestě dodává, stejně jako v jedničce, unikátní prožitek. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 100 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (87 % od 5 852 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Ninja Theory

Datum vydání: 21. 5. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 4 / 27 Indiana Jones and the Great Circle Indyho nové dobrodružství ukazuje, že v MachineGames umí dělat i něco jiného, než jsou rychlé akce ze série Wolfenstein. Pátrání po velkém kruhu nás v kůži světoznámého lovce pokladů provede po různých lokalitách, které vypadají parádně. Vedle Vatikánu nebo Šanghaje nakoukneme i k pyramidám v Gíze. Recenze hry Indiana Jones and the Great Circle. Návrat Indyho v nejlepší kondici Po stránce hratelnosti jde o pořádné dobrodružství, kde není tolik akce. Užijete si řešení hádanek v otevřených prostranstvích. Můžete se hrnout přímo po hlavní lince, ale tvůrci v každé lokaci ukryli pár nepovinných tajemství. Dojde ale také na akci, kdy si to s nácky vyříkáte pěkně ručně stručně nebo jako pomůcku můžete použít Indyho ikonický bič. Hodnocení recenzentů: 86 % (z 76 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 6 880 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series S|X

Žánry: akce, adventura, logická hra

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: id Tech 7

Vydavatel: Bethesda Softworks

Vývojář: MachineGames

Datum vydání: 9. 12. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 5 / 27 Gran Turismo 7 Nejnovější Gran Turismo patří na poli závodů, které stojí na pomezí simulace a arkády, mezi to nejlepší. To se vedle hratelnosti týká hlavně grafiky, kdy je každý z více než 400 modelů aut vymodelovaný do posledního detailu. A aby toho nebylo málo, sami si jejich vzhled pak můžete upravit. Recenze hry Gran Turismo 7. Nezapomenutelná oslava motorsportu a pravý next-gen Zážitek z jízdy může být ostřejší, pokud povypínáte všechny asistenty. Pokud se na druhou stranu budete trápit, můžete zaskočit do zdejší autoškoly a naučit se vše od základu. Nechybí ani spousta výzev, za které se vám rozroste vozový park o další pěkný kousek. Pokud máte doma PlayStation 4 nebo 5, můžete si zdarma závodění osahat ve verzi My First Gran Turismo. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 126 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 25 % (z 11 835 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: závodní hra, simulátor, sportovní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, dělená obrazovka

Herní engine: Custom built engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Polyphony Digital

Datum vydání: 4. 3. 2022

Pokračování 6 / 27 Death Stranding Hideo Kodžima vždycky dělal výjimečné hry. Není to jen věc herních mechanik, hry jeho týmu vždy patřili i ke grafické špičce. Jinak tomu není ani v případě Death Strandingu, který běží na enginu Decima. Ten si Kojima Productions vypůjčili od Guerrilla Games, tvůrců série Horizon. Recenze hry Death Stranding: Director's Cut. Kruh se uzavírá, pouť je kompletní V roli Sama Bridgese uvidíme budoucnost Spojených států poté, co se po celém území začal objevovat fenomén Death Stranding. Ten způsobil propojení světa živých a mrtvých, kvůli čemuž se k nám dostala groteskní stvoření. Celé situaci nepomáhá ani fakt, že lidská společnost je úplně roztříštěná. Právě Sam se má postarat o její opětovné propojení a během toho najít jakoukoliv stopu vedoucí k odhalení příčiny všech problémů. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 122 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (92 % od 25 036 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Kojima Productions

Datum vydání: 8. 11. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 7 / 27 Bodycam Začátkem roku 2023 pobláznila herní svět hra Unrecord. Záběry z této FPS akce byly jen těžko rozlišitelné od skutečného videa. Stále na její vydání čekáme, ale v podobném stylu zpracovalo svoji hru studio Reissad. Bodycam se zaměřuje převážně na hraní v multiplayeru a jak napovídá její název, celou akci pozorujeme z pohledu kamery uchycené na uniformě vojáka. Stále jde o projekt v předběžném přístupu, do kterého postupně dvojice autorů přidává obsah. Koncem loňského roku například přibyl zombie mód. Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (74 % od 28 190 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: nezávislá hra, simulátor, strategie

Herní režim: více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: Reissad Studio

Vývojář: Reissad Studio

Datum vydání: 8. 6. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 27 Alan Wake II Spisovatel Alan Wake je už víc než dekádu uvězněný ve vlastní noční můře, ze které není úniku. Možná mu ale přece jen svitla trocha naděje. V městečku Bright Falls se totiž rozjíždí vyšetřování série vražd, které do těchto končin zavede i agentku Sagu Anderson. Alan má stále ve své moci ovlivňovat temnotu vlastnoručně psaným textem a zakomponováním Sagy do svého příběhu se pokouší zlomit dlouholeté prokletí. Recenze hry Alan Wake II. Jedna z nejočekávanějších her podzimu je horor jako řemen Na rozdíl od prvního dílu se nechopíte jen role Alana, značnou část hry si projdete právě v kůži Sagy. Alan Wake II se odchyluje od akčního hororu. Místo toho jde více do survivalu. Díky tomu není akce tak častá, ale když už na ni dojde, stojí za to. Saga k tomu navíc přidává i detektivní prvky, kde společně s ní řešíte případy skládáním důkazů dohromady. Jelikož PC verzi vydává Epic Games, tak ji najdete exkluzivně v jejich digitálním obchodě. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 85 % (z 3 156 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Northlight Engine

Vydavatel: Epic Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 10. 2023 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 9 / 27 Red Dead Redemption 2 Kovbojky jsou mezi hrami žalostně málo využívaným žánrem. Red Dead Redemption je nejen na jeho vrcholu, ale celkově patří mezi nejlepší hry všech dob. S Arthurem v hlavní roli vás provede příběhem gangu, který se po neúspěšné loupeži musí postarat nejen o sebe, ale i o svoji budoucnost. Red Dead Redemption 2: zážitek nové generace (recenze) Není to ale jen o vylupování vlaků a přestřelkách se zákonem. Značnou část hry vám zabere prozkoumávání živého světa, zpracovaného do posledního detailu. Mezi tím vším ale vyčnívá hlavní dějová linka, která má spád a dokáže vás dostat svým napětím. Pokud ale máte raději záležitosti pro více hráčů, tak si na své přijdete v odnoži Red Dead Online. Hodnocení recenzentů: 97 % (z 109 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 622 184 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RAGE

Vydavatel: Rockstar Games

Vývojář: Rockstar Games

Datum vydání: 26. 10. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 10 / 27 Horizon Forbidden West Studio Guerrilla Games posunulo své technologie ještě o úroveň dál, což je na pokračování příběhu Aloy jasně vidět. Forbidden West i po několika letech patří mezi nejkrásnější otevřené světy. Výprava na západ toho nabízí mnohem víc také po herní stránce. Aloy se například naučila potápět a při přesunech jí pomůže také kluzák. Recenze PC verze hry Horizon: Forbidden West. Perfektní port playstationové exkluzivity Ještě o trochu hezčí je příběhová kapitola z rozšíření Burning Shores. Díky tomu, že vyšlo pouze na PS5 a PC, si mohli vývojáři dovolit využít více výkonu. Příběhově navazuje na zakončení ze základní hry. Aloyiny kroky povedou ještě více na západ do oblasti, která kterou lidé ze starého světa znali jako Los Angeles. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 139 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 11 271 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PlayStation 5, PlayStation 4, PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Decima

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Guerrilla

Datum vydání: 18. 2. 2022

Pokračování 11 / 27 Detroit: Become Human Příběhovka Detroit: Become Human nás zavede do budoucnosti roku 2038, kde jsou androidi nerozeznatelní od lidí už vcelku běžnou součástí společnosti. Stále se ale řeší jejich práva a místo. Tuto realitu uvidíme ze třech naprosto odlišných perspektiv. Je tady Kara, která pomáhá v domácnosti otci s dcerou. Jejich vztahy ale nejsou ani zdaleka ideální, a tak skrz vlastní rozhodnutí musíte určit, jakým směrem bude dál pokračovat jejich osud. Detroit Become Human: co stojí svoboda? (recenze) Connor je detektivem, do jehož práce patří i vyjednávání se zločinci. Ani v jeho případě neuniknete rozhodnutím, která mohou znamenat ztrátu života civilistů. Oproti tomu poslední hratelná postava Marcus je na druhé straně barikády. Není to zločinec, ale přidal se k hnutí androidích rebelů, kteří bojují za rovnoprávnost uměle vytvořených lidí. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 117 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (95 % od 131 674 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4

Žánry: adventura, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Quantic Dream

Datum vydání: 25. 5. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 12 / 27 The Last of Us Part II Remastered Pět let poté, co se Ellie a Joel vydali na cestu skrz zruinované Spojené státy, se společně s dalšími přeživšími usídlili v Wyomingu. Našli tady alespoň chvíli klidu a míru i přes neustálou hrozbu nakažených a nepřátelských přeživších. Tento stav ale nevydrží dlouho a Ellie se vydává na cestu pomsty, která ji zavede do doposud neprobádaných oblastí. Recenze hry The Last of Us Part II Remastered. Přes nevalná vylepšení exceluje kvalitou a bonusy Part II staví na základech, které položil první díl. Hra je tažena kupředu příběhem, který je v očích mnoha hráčů stále kontroverzní. Hratelnost se soustředí spíše na pomalejší postup, než abyste mezi nepřátele naběhli a začali střílet vše, co se pohne. Na to nemáte dostatek munice a proti přesile byste jen těžko vydrželi déle než pár vteřin. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 91 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 76 % (z 2 233 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Naughty Dog Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Naughty Dog

Datum vydání: 19. 1. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 13 / 27 Microsoft Flight Simulator Microsoft se už několik let může pochlubit nejlepším leteckým simulátorem. Propojení s cloudem a využití dat z reálného světa dovoluje hráčům proletět doslova celý svět. V průběhu let se spousta regionů dočkala detailnějšího zpracování. Pár takových míst najdete i ve virtuálním Česku. Paradoxně na tom je Flight Simulator z roku 2020 v mnoha případech lépe než jeho mladší sourozenec. Studio Asobo v něm ještě více spoléhá na cloud, což s sebou nese řadu problémů. Svět kolem vás se načítá pomalu, pokud nemáte dostatečně rychlé připojení a hra sama o sobě byla po vydání docela rozbitá, čemuž odpovídá i hodnocení na Steamu. Hodnocení recenzentů: 91 % (z 71 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (79 % od 61 228 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Ftech X

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Asobo Studio

Datum vydání: 18. 8. 2020 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 14 / 27 Marvel's Spider-Man 2 V pokračování příběhu hned se dvěma Spider-Many můžete vedle superhrdinování ještě víc nakouknout do osobních životů Petera Parkera a Milese Moralese. Řešení vztahů a vyrovnávání hrdinského a lidského života je silným tématem napříč celou hrou. Hlavní linka je navíc o poznání temnější, čemuž pomáhá hlavně přítomnost Venoma, který se na čas stane i Peterovým oblekem. Zapomínat nesmíme ale ani na Kravena, pro kterého je New York jeho novým lovištěm. Recenze hry Marvel's Spider-Man 2. Temná stránka pavoučího muže dotažená téměř k dokonalosti Naše hřiště se vedle Manhattanu rozrostlo také o Brooklyn a Queens, takže je mapa hry takřka dvojnásobná než v předchozích dílech. Prostředí si prošlo spoustou změn a další čtvrti se liší také architekturou. Nejsou to stále jen obří mrakodrapy, kde se můžete houpat na sítích. Proto přijdou vhod nové způsoby pohybu, mezi kterými jasně vyčnívají pavučinová křídla. Hodnocení recenzentů: 90 % (z 151 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (61 % od 5 767 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5

Žánry: adventura, mlátička

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Insomniac Games

Datum vydání: 20. 10. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 15 / 27 Resident Evil 4 Po předělávkách předchozích dvou dílů se remaku dočkal i Resident Evil 4. Jeho původní verze měla obrovský vliv na vývoj stříleček z pohledu třetí osoby. Revoluce se tentokrát nekoná, ale nová verze výletu Leona S. Kennedyho do španělské vesnice patří mezi nejlepší akční horory, které si momentálně můžete zahrát. A pokud máte PS VR2, tak se do akce můžete pustit i ve virtuální realitě. Recenze hry Resident Evil 4. Remake kultovního hororu, který dělá čest originálu Po incidentu v Raccoon City se Leon stal agentem spadajícím přímo pod amerického prezidenta. Jeho misí je záchrana prezidentovy dcery, jejíž stopy vedou do odlehlé vesnice, u které se poslední dobou ztrácí každý, kdo se k ní odváží přiblížit. Leon brzy zjišťuje, že i tady řádí nákaza, ale úplně jiná, než s jakou se setkal na svých předchozích misích. Aby Ashley zachránil, musí se vypořádat s nechutnostmi, které vypadají, jako by přišly z jiného světa. Hodnocení recenzentů: 93 % (z 133 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Extrémně kladné (97 % od 107 136 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, iOS

Žánry: adventura, puzzle, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: RE Engine

Vydavatel: Capcom

Vývojář: Capcom

Datum vydání: 24. 3. 2023 Digitální distribuce: Steam, Apple App Store

Pokračování 16 / 27 Control Jste v práci první den a hned se všechno začne hroutit. To je scénář Jesse Faden, která je nováčkem na federálním úřadu pro kontrolu. Rychle pozná, že tady něco není v pořádku. Úřad napadla neznámá síla, jejíž záměry jsou nejasné. Control: pecka mezi oči | Recenze Jesse naštěstí ale sama ovládá schopnosti, díky kterým se s nečekaným problémem může vypořádat. S postupným prozkoumáváním prostor úřadu odkryjete jeho temná tajemství. Neobejde se to bez akčních přestřelek, ve kterých kromě klasických zbraní využijete třeba telekinezi. Můžete tak cokoliv kolem sebe proměnit ve smrtící zbraň. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 37 434 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X

Žánry: adventura, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Northlight Engine

Vydavatel: 505 Games

Vývojář: Remedy Entertainment

Datum vydání: 27. 8. 2019 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 17 / 27 S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Po náročném vývoji konečně spatřil světlo světa nový Stalker. Výprava do zóny bude i tentokrát pěkně náročná. Jak už můžete být zvyklí z minulých dílů, čekají tady na vás nejen mutanti a anomálie, ale také všemožní pohůnci z různých frakcí, kteří občas neváhají sáhnout po zbraně hned, jak vás zahlédnou. Recenze hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Návrat do hrozivé i tajuplné Zóny je retro akční dobrodružství Heart of Chornobyl se při vydání potýkalo s nemalými technickými potřeby. Tvůrci od té doby spoustu věcí opravili nebo vylepšili. V jádru je ale druhý Stalker výborná záležitost, obzvlášť pokud máte rádi atmosférické příběhy z otevřeného světa, které si můžete prozkoumávat vlastním tempem a zároveň je přežívání náročná věc. Hodnocení recenzentů: 73 % (z 78 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (82 % od 80 430 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Unreal Engine 5

Vydavatel: GSC Game World

Vývojář: GSC Game World

Datum vydání: 20. 11. 2024 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 18 / 27 Avatar: Frontiers of Pandora Na planetě Pandora rozjelo lidstvo nejen misi z filmu s Jackem Sullym v hlavní roli. Na jedné ze základen trénovali několik mladých Na'vi, které unesli od jejich kmene. Cílem bylo mít je jako bojovníky ve svých jednotkách a právě jedním z nich se stáváme i my. Poté, co RDA dostala na zadek a musela se z planety dočasně stáhnout, se ale plány změnily a tito cvičenci měli být odstraněni. Naštěstí se ale dostaneme na svobodu a poznáváme svět Pandory očima zástupce dosud nepředstaveného klanu Sarentu. Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno I když Frontiers of Pandora nabízejí opravdu hezký svět a pro fanoušky zajímavý příběh, který značně rozšiřuje lore Avatara, tak jeho hratelnost se drží té nejběžnější formule ze série Far Cry. Zajímavých misí je pomálu. Většinou se tak musíte spokojit jen s vybíjením nepřátelských táborů. Hodnocení recenzentů: 72 % (z 86 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (66 % od 2 549 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánr: adventura, FPS, akce

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Snowdrop

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Massive Entertainment

Datum vydání: 7. 12. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 19 / 27 God of War: Ragnarok Kratos svými činy z předchozího dílu probudil hněv severských bohů a my se společně s ním, Atreem a dalšími skvěle napsanými postavami podíváme na vyvrcholení severské ságy boha války. Nezvratitelný příchod Ragnaröku nás zavede do všech devíti světů. Ať už máte namířeno do trpasličího Svartálfheim nebo hustou přírodou zarostlého Vanaheimu, všude narazíte na parádní scenérie. Recenze hry God of War Ragnarök. Velkolepý závěr severské ságy Příběh je opět tím hlavním a o zajímavé charaktery není nouze. Na scénu přichází Thor společně s Odinem, který dnem i nocí kuje pikle proti každému, kdo mu nezobe z ruky. Kromě Krata se tentokrát potvorám ze severu postavíme i přímo v roli Atrea, za kterého jsou souboje stejně skvělé, i když místo sekery a čepelí má k dispozici jen luk a svoji magii. Hodnocení recenzentů: 94 % (z 150 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 16 925 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Žánry: adventura, mlátička, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: SCE Santa Monica

Datum vydání: 9. 11. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 20 / 27 Forza Horizon 5 Na poli arkádových závodů je série Forza Horizon už od svých počátků na pomyslném vrcholu a stejně to je i s pátým dílem. Po australských plážích a údolích Anglie se tento závodní festival přesouvá do Mexika, kde nás čeká doposud největší a nejživější herní svět. Recenze hry Forza Horizon 5. Bienvenido a México Ani tentokrát nebude chybět kampaň s desítkami závodů, které vás provedou skrz celé Mexiko. Opět je zase o něco lehčí se spojit i s dalšími hráči. Kromě toho, že na ně budete moci narazit kdykoliv při projíždění světem, máte možnosti tvořit si vlastní závody a herní módy. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 110 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (88 % od 194 188 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One

Žánr: závodní hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: ForzaTech

Vydavatel: Xbox Game Studios

Vývojář: Playground Games

Datum vydání: 5. 11. 2021 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 27 Battlefield V Podobně jako Call of Duty se i Battlefield jednou za čas vrací do druhé světové války, kde původně začínal. Singleplayerová kampaň vás provede několik příběhy z různých částí světa. DICE tentokrát dává prostor méně profláknutým událostem. S jedním z příběhů uvidíme z první ruky, jak fungoval odboj v Norsku během sabotáže německého výzkumu atomové bomby. Další z nich zase vypráví o bojích v severní Africe. Battlefield V: druhá světová válka znovu ožívá (recenze) Kampaň vám ale vydrží všehovšudy na pár hodin. Jako vždy je v Battlefieldu tím hlavním multiplayer, který se nese v podobně rychlém a zběsilém duchu, jako předchozí moderní díly. Během bojů můžete usednout i do historických bojových vozidel či letadel. I když s posledními díly Battlefield prohrával oproti konkurenci, estetikou a grafikou mají i několik let staré díly něco do sebe. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 57 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (70 % od 209 494 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: EA DICE

Datum vydání: 20. 11. 2018 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 22 / 27 Dead Space Dead Space patří mezi nejlepší hororové série, a tak kompletní předělávka prvního dílu byla sázkou na jistotu. Není to ale jen totožná hra ve výrazně lepší grafice. Základy jsou stejné, ale loď USG Ishimura je teď trochu prostornější a její části jinak uzpůsobené. Je to kvůli tomu, že v nové verzi nejsou načítací obrazovky, takže tvůrci museli udělat úpravy, aby při procházení lodi prostor dával smysl. Recenze hry Dead Space. Návrat hororové legendy v parádním remaku Příběh je každopádně stejný, jak si ho můžete pamatovat z originálu z roku 2008. V roli technika Isaaca Clarka máme za úkol provést opravy lodi USG Ishimura. Posádka je ale k nenalezení a neozývá se ani Isaacova láska Nicole. Se svým náčiním se tak vydává hledat pravdu, což zahrnuje i rozkrajování podivných nechutností, které z neznámého důvodu obsadily loď. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 96 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 41 491 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: bez češtiny

Herní engine: Frostbite 3

Vydavatel: Electronic Arts

Vývojář: Motive Studios

Datum vydání: 27. 1. 2023 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 23 / 27 Demon's Souls I souls hry mají mezi sebou svého krále, co se grafického zpracování týče. Paradoxně na remaku Demon's Souls ale nepracoval přímo FromSoftware. Práce se chopil tým Bluepoint, který spadá pod Sony, a proto si ho nezahrajete nikde jinde než na pátém PlayStationu. I když je mechanikami a možnostmi chudší než trilogie Dark Souls a další, kvalitou grafiky Demon's Souls zůstává stále na vrcholu. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 106 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 4 302 hodnocení) Platforma: PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Herní engine: Bluepoint Engine

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Bluepoint Games JapanStudio

Datum vydání: 11. 11. 2020

Pokračování 24 / 27 A Plague Tale: Requiem Sourozencům Hugovi a Amicii se konečně podařilo uprchnou ze své domoviny, kde jim po krku jde inkvizice. Tím ale jejich problémy nekončí. Hugovy schopnosti se totiž opět probouzejí a spolu se smrtí a pohromami se valí zpět také vlny nakažených krys. Na jednom z ostrovů ale možná mají šanci narazit na něco, co Huga zachrání od jeho problémů. Recenze hry A Plague Tale: Requiem. Větší, velkolepější a lepší I když utíkají z domova, stále se budeme pohybovat na území středověké Francie v polovině 14. století. Francouzský venkov se tvůrcům podařilo zpracovat nádherně. I v těch nejtemnějších chvílích kouzlí působivé scenérie. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 70 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 14 848 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Zouna

Vydavatel: Focus Entertainment

Vývojář: Asobo Studio

Datum vydání: 18. 10. 2022 Digitální distribuce: Steam, Epic, GOG

Pokračování 25 / 27 Ghost of Tsushima: Director's Cut Píše se rok 1274. Samurajové jsou stále neohroženými obránci Japonska. Jejich život se ale obrátí naruby se začátkem mongolské invaze, která se jako první přežene přes ostrov Cušima. Bez větších problémů se jim díky velkému přečíslení podařilo prolomit jeho obranu a na své misi neuspěl ani Džin Sakai, hrdina našeho příběhu. Ještě ale existuje naděje. Recenze PC verze hry Ghost of Tsushima. Skvělý port nádherného dobrodružství padlého samuraje Samurajové se drželi striktního kodexu. Džin je ale na své misi odhodlaný vzdát se svých zásad, aby Cušimu dostal zpět do rukou japonských bojovníků. Stane se duchem, který využívá nečistých praktik a plížení, nebo si to nakráčí přímo k nepříteli a vyzve ho na čestný souboj? To už záleží na vás, jak ke hraní přistoupíte. Hodnocení recenzentů: 87 % (z 79 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 37 343 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Žánry: adventura, RPG

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Oficiální čeština na PC: rozhraní a titulky

Herní engine: Proprietary Engine

Vydavatel: PlayStation Studios

Vývojář: Sucker Punch

Datum vydání: 20. 8. 2021 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 26 / 27 Star Citizen Nekonečný a zároveň jeden z nejdražších projektů v historii herního průmyslu. Star Citizen uspěl v crowdfundingové kampani a stále nemá blízko k vydání. V průběhu vývoje se spousta věcí měnila a upravovala a také se prodaly virtuální vesmírné lodě za stovky tisíc dolarů. Když už ale konečně dostaneme ukázku třeba z chystaného singleplayeru Squadron 42 nebo plnohodnotného MMO Star Citizen, je to pěkné pokoukání. Vesmírných online her v tomto měřítku přece jen moc nevzniká. Snad se jednou dočkáme skutečného výsledku. Zájemci si prozatím mohou zahrát jen rozpracovanou verzi. Hodnocení hráčů: 29 % (z 109 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, RPG, střílečka, simulátor

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, MMO

Herní engine: StarEngine

Vydavatel: Cloud Imperium Games

Vývojář: Cloud Imperium Games

Datum vydání: 30. 8. 2013 předběžný přístup

Pokračování 27 / 27 Mafia: Definitive Edition Výhrady ke změnám v příběhu remaku první Mafie sice mít můžeme. Ale jen těžko se rozporuje to, že definitivní edice z roku 2020 vypadá opravdu parádně. Město Lost Heaven po téměř dvou dekádách pěkně prokouklo, ale stále budete bez problému poznávat lokace z originálu. A není to jen Salieriho bar, Lucasova dílna nebo monumentální kostel v Downtownu. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 46 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 67 279 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One

Žánry: akce, adventura, střílečka

Herní režimy: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Fusion Engine

Vydavatel: 2K Games

Vývojář: Hangar 13

Datum vydání: 20. 9. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic

