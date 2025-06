Hry s nejlepším českým dabingem: Česky promlouvali zaklínači, mafiáni, asasíni i perský princ

1 / 25



Mafia První Mafii snad není potřeba dlouze představovat. Příběh o tom, jak Tommy Angelo k mafiánství přišel, znají u nás i lidé, kteří se o hry zajímají jen okrajově. Ve své době byla Mafia společně se třetím Grand Theft Auto průkopníkem v žánru městských akcí. Mafia ale na rozdíl od konkurence vsázela na realističtější zpracování, což šlo cítit třeba při řízení aut. Český dabing, kde si hlavní roli střihli Marek Vašut, Petr Rychlý a Luděk Čtvrtlík, zůstává do dnešních dní naprostou klasikou a ve své době patřil mezi největší projekty svého druhu. Spousta hlášek se zaryla do paměti komunity hráčů, ať už to jsou třeba Paulieho poznámky během jízdy nebo útržky proslovů Dona Salieriho. Hodnocení recenzentů: 66 % (z 33 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 8 297 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox

Žánry: adventura, bojová hra, závodní hra, střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: LS3D

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 9. 3. 2004 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 2 / 25 Vietcong Zpravodajský seržant Steve R. Hawkins přilétá do tábora Nui Pek. Chvíli poté, co dorazí, už se vydává na jednu z mnoha misí, na kterých ho doprovází členové jeho týmu. Konflikt války ve Vietnamu se do her mockrát nedostal, ale Vietcong ho na svoji dobu zpracoval velmi dobře. Byl také jednou prvních z her, kde jste při střelbě mohli využít pohled přes mířidla zbraně. Jak vznikal Vietcong. Vývojáři v novém dokumentu vyprávějí o tvorbě legendární české střílečky Stačilo si zapnout výcvikové mise a legendární serža v podání Miroslava Středy vás naprosto rozsekal salvou svých hlášek. Nejčastěji jste ale během hry poslouchali hlas Svatopluka Schullera, který ztvárnil Hawkinse. Hráčům ale nejspíš ještě víc utkvěl v paměti kulometčík CJ Hornster s jeho nekompromisními poznámkami na konto jednotek NVA. Hodnocení recenzentů: 74 % (z 22 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 86 % (z 116 hodnocení) Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Gathering

Vývojář: Pterodon

Datum vydání: 26. 3. 2003

Pokračování 3 / 25 Kingdom Come: Deliverance II Pokračování příběhu kovářského synka Jindry patří mezi to nejlepší, co v našich krajinách za desítky let existence herního průmyslu vzniklo. Druhé Kingdom Come je ještě velkolepější, hezčí a nabízí více možností pro každého hračičku. Obsahu je na dvou mapách, které ztvárňují Český ráj a Kutnohorsko, je ohromná porce. Vedle královských tahanic nechybí ani ujeté příběhy plné narážek a vtípků. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička Rozsahem a ambicemi nemá český dabing pro druhý díl Kingdom Come v našich končinách obdoby. Zapojila se do něj i velká herecká jména. Kristýna Leichtová, Pavel Zedníček, Petr Nárožný nebo Marek Vašut dokonce vedle hlasu propůjčili svým postavám i tváře. Samotného Jindru si střihnul Richard Wágner. Ten si tuto roli zopakoval poté, co skalického kováře namluvil v rámci komunitního dabingu pro první díl. Hodnocení recenzentů: 88 % (z 75 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (93 % od 77 892 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series X

Žánry: adventura, RPG, simulátor

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: CryEngine 5

Vydavatel: Deep Silver

Vývojář: Warhorse Studios

Datum vydání: 4. 2. 2025 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Xbox

Pokračování 4 / 25 Polda Lapálie Poldy Pankráce se táhnout od konce 90. let do současnost. Začali jsme v Lupanech, malé vesničce, kde jsme vyšetřovali zmizení dvou lidí. Pokračovalo to k záchraně klonované krásky a cestování časem. Tady bychom nedoporučili rovnou všech 7 dílů, které nyní jednoduše seženete na PC i na mobilech. Snad jen pětku můžete vynechat. Původní Polda vyšel na Steamu. Poradí s hádankami a rozumí si s moderními systémy Skrz celou sérii nás provedl výborný Luděk Sobota, který bude s Pankrácem spojený už navždy. Sekundovala mu hromada dalších věhlasných jmen z české herecké scény. Na počátcích série nás bavili třeba Jiří Lábus nebo Petr Nárožný. V posledních dílech to byl třeba Bohdan Tůma, Miroslav Táborský nebo Jiří Mádl. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (94 % od 87 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, iOS, Android

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Zima Software

Vývojář: Zima Software

Datum vydání: 18. 12. 1999 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 5 / 25 Ve stínu havrana Tuhle klasickou adventuru máte jistě stejně jako já spojenou s hlasem Jiřího Lábuse. I když může příběh mnicha Severína trochu mást, jde o výtvor slovenského týmu Rainbow Rhino, kterému s vydáním pomáhal český Cinemax. Lábus si tentokrát nestřihl jen jednu roli, dabuje kompletně celou hru. Ať už mluvíte s místním staříkem, sličnou vesničankou či nabručenou kozou, vždy uslyšíte jeho hlas. Retro: Ve stínu havrana Už jen to, že hlavním tématem příběhu je smysl života, vám dostatečně naznačí, že vás čeká neobyčejné dobrodružství. Poté, co byl mnich Severín neprávem vyhnán z kláštera a v Rambo stylu vyskočil oknem rovnou do lesa, hledá svoji další cestu. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (90 % od 107 hráčů) Platforma: PC

Žánry: adventura, nezávislá hra, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: CINEMAX GAMES

Vývojář: Rainbow Rhino

Datum vydání: 11. 7. 2017 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 6 / 25 Fish Fillets Během tohoto dobrodružství dvojice rybích detektivů jsme si nejednou lámali hlavu nad řešením zapeklitých hádanek. V desítkách úrovní musíte posouvat a zvedat předměty, aby obě rybky mohly proplout dál. Není to ale jen tak, protože jedna je větší než druhá. Zatímco oranžová se dostane do těsnějších prostorů, větší modrá unese i těžší předměty. S touto jednoduchou mechanikou si tvůrci z Altar Interactive výborně pohráli. Rybičky do vašeho hloubání občas hodí nějakou hlášku, což platí i pro další podmořské tvory, na které v některých úrovních narazí. Vzpomínáme hlavně na level s potopenou pirátskou lodí, kde si posádka brouká chytlavou melodii. Od roku 2002 jsou Fish Fillets k dispozici jako freeware, takže stačí chvíli hledat a můžete si zahrát zdarma. Oficiální web hry

Platforma: PC, Android

Žánr: puzzle, logická hra

Herní režim: jeden hráč

Vydavatel: Altar Interactive

Vývojář: Altar Interactive

Datum vydání: 4. 7. 1997 Digitální distribuce: Google Play

Pokračování 7 / 25 Posel smrti Britský šlechtic Samuel Gordon se po dvanácti letech vrací do rodné země. Ve svém panství Black Mirror se snaží najít důkazy o tom, že předčasná smrt jeho předka Williama Gordona nebyla jen nešťastná náhoda. Po nalezení jeho osobního deníku a zjištění, že to není v těchto krajích jediná záhadná smrt, se dává do vyšetřování záhad týkajících se nejen rodiny Gordonů. Posel smrti je klasickou point'n'click adventurou, ve které kromě hodin konverzací postav řešíte logické hádanky. V českém dabingu zazní hlasy herců jako je Michal Dlouhý, Radoslav Brzobohatý nebo Květa Fialová. Po prvním díle následovaly ještě dva další, ale jejich tvorby se místo českých Future Games ujalo německé studio Cranberry Productions. Hodnocení recenzentů: 58 % (z 21 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (84 % od 1 068 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: AGDS (Advanced Graphic Development System)

Vydavatel: The Adventure Company

Vývojář: Future Games

Datum vydání: 20. 10. 2003 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 8 / 25 Warcraft III: Reign of Chaos Warcraft je pro většinu současných hráčů především světem pro jejich RPG postavu ve WoWku. Předcházela mu ale trilogie z žánru real-time strategií. Třetí díl, který přinesl v roce 2002 mnoho inovací, se stal i soutěžní hrou pro profesionální hráče. Blizzard se ji pokusil oživit s verzí Reforged, ale spíš udělal pravý opak. Chcete objevit kouzlo World of Warcraft? Máme pro vás 11 rad do začátku Český dabing Warcraftu se nedá opomenout a dnes již legendární hlášky jako „Mrazivý Smutek hladoví“ či „Zase práce?“ zná snad každý člen české herní komunity. Je velká škoda, že čeština není součástí verze, kterou aktuálně seženete v digitální podobě. Fanoušci si naštěstí poradili a není těžké ji do ní dostat. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 40 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 92 % (z 2 736 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Vydavatel: Blizzard Entertainment

Vývojář: Blizzard Entertainment

Datum vydání: 3. 7. 2002

Pokračování 9 / 25 Hidden & Dangerous 2 Taktická střílečka od Illusion Softwork, ve které se stanete velitelem speciální jednotky. Během druhé světové války se budete vydávat na mise do různých částí světa. Kromě Evropy zamíříte i do Afriky nebo na Myanmar. Jedna z misí vás zavede i do Čech do smyšlené obce Liptákov, což je odkaz na divadlo Járy Cimrmana. „Budeš vypadat jako prase, hůř než prase, takovýho prasete by se zřekla vlastní matka!“ Hidden & Dangerous 2 a Vietcong mají společného jmenovatele. Tím je instruktor na cvičišti, který si nebere naprosto žádné servítky před tím, než vás vypustí na opičí dráhu. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 84 % (z 57 hodnocení) Platforma: PC

Žánry: střílečka, simulátor, taktická hra

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů, kooperace

Vydavatel: Gathering of Developers

Vývojář: Illusion Softworks

Datum vydání: 21. 10. 2003

Pokračování 10 / 25 Zaklínač Při zmínce o Zaklínači si moderní hráč vybaví hlavně třetí díl a není se čemu divit. Masivní úspěch Divokého honu přilákal ke značce spoustu nováčků, kteří v mnoha případech ani necítili potřebu vracet se k předchozím dílům. Všechno to ale začalo cestou do Wyzimy, kde Geralt hledal proradnou Salamandru. Znovu jsme hráli prvního Zaklínače. Nebořil rekordy jako Divoký hon, i tak patří mezi moje největší srdcovky Má Zaklínač dokonalý dabing? Určitě ne, ale za nic bychom ho nevyměnili. Během hraní narazíte na chyby, herci občas svým hlasem netrefili kontext situace, někdy se hlas jedné postavy v průběhu konverzace změní. Takové absurdity a spousta hlášek pomohla Zaklínači ještě víc k tomu, aby se zapsal do paměti hráčů. Ať už je to neustále kýchající Šémko, u kterého celoročně sněží, trpaslík Zoltan Chivay v podání výborného Stanislava Lehkého nebo zas*anej mistr pokeru Talar. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 50 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (89 % od 57 514 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: adventura, RPG

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Aurora Engine

Vydavatel: Atari SA

Vývojář: CD Projekt Red Studio

Datum vydání: 30. 10. 2007 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 11 / 25 Assassin's Creed Sám Ubisoft nejspíš neměl nejmenší tušení, co příběh Desmonda a asasína Altaira odstartuje. Série Assassin's Creed se stala jednou z největších značek v herním světě. První díl položil solidní základy, kdy do zabíjení templářských poskoků zakomponoval parkour a stealth prvky. Znovu jsme hráli první Assassin’s Creed. Klasika, která v mnohém předčí současné díly série Dnes by nikoho nenapadlo ani pomyslet na to, že by nové Assassin's Creed mohlo mít český dabing. U Ubisoftu postupem času i titulková lokalizace přestala být samozřejmostí. První díl jste si ale mohli zahrát v kompletním českém překladu, kde Altaira namlouvá Martin Stránský. V digitálních verzích ale chybí. Komunita si ale opět našla cestu, jak ho do nich dostat. Hodnocení recenzentů: 81 % (z 77 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 72 % (z 1 806 hodnocení) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 3, Xbox 360

Žánry: adventura, plošinovka

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Scimitar

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft Montreal

Datum vydání: 13. 11. 2007 Digitální distribuce: Xbox, Steam

Pokračování 12 / 25 League of Legends Riotu můžeme vytýkat cokoliv, od jeho pochybné cenové politice mikrotransakcí v poslední době po rušení vedlejších projektů. S lokalizováním jde ale ostatním vydavatelům příkladem. Popularitu League of Legends má v našich končinách mimo jiné určitě i díky kompletnímu překladu. V češtině jsou všechny texty a šampioni na vás během hry promlouvají hlasy tuzemských herců. Jelikož je ve hře přes 170 postav, podílela se na jejich dabingu široká sorta hlasů. Několik rolí si střihl i Filip Ženíšek, známé jméno ze sféry herních překladů, který zároveň dabing pro League of Legends režíruje. Určitě poznáte také hlasy herců, jako je Bohdan Tůma nebo Michal Holán. Hodnocení recenzentů: 78 % (z 37 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 47 % (z 5 557 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: MOBA, RPG, strategie

Herní režimy: více hráčů, kooperace

Vydavatel: Riot Games

Vývojář: Riot Games

Datum vydání: 27. 10. 2009 Digitální distribuce: Epic

Pokračování 13 / 25 Blackhole Vaše vesmírná loď je pohlcena černou dírou, ale naštěstí to pro vás neznamená úplný konec. Přistanete na neznámém objektu jménem Entity. Z prostého nosiče kávy se během mrknutí oka stanete jediným, kdo může zachránit zbytek posádky a pokusit se uvést loď zase do provozu. To všechno za doprovodu neuvěřitelně ukecané umělé inteligence Auriel. Blackhole: česká sonda do kosmu (recenze) Tým FiolaSoftu šel na český dabing jiným způsobem než většina ostatních her. Namísto jmen z herecké scény zapojili youtubery a influncery, či členy vlastního týmu. Členy posádky tak ztvárnili třeba Martin Rota, House, Selassie nebo Nejfake. Mnohem častěji ale uslyšíte hlas Zuzany Cinkové, kterou můžete znát také jako Baty Alquawen. Hodnocení recenzentů: 82 % (z 6 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 579 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC, Xbox One, PlayStation 4

Žánry: adventura, nezávislá hra, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: GameMaker: Studio

Vydavatel: FiolaSoft Studio

Vývojář: FiolaSoft Studio

Datum vydání: 27. 2. 2015 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 14 / 25 MediEvil Předtím než PlayStation posedla live service mánie, dostávaly prostor i menší projekty. Kompletní předělávka MediEvil, který původně vyšel v dobách původního PlayStationu, je jednou z nich. Zařadil se mezi jedny z mála her od Sony, které vyšly kompletně v češtině včetně dabingu. Sám hlavní hrdina sir Daniel Fortesque toho moc nenamluví, ale třeba jeho úhlavní nepřítel čaroděj Zarok promlouvá hlasem Františka Strnada. MediEvil: nostalgie v hlavní roli | Recenze Remake zachycuje původní hru se vším všudy. Sir Daniel nedokázal čaroděje porazit zaživa, ale dostává ještě jednu šanci jako kostlivec, který může jako zbraň používat i svoji vlastní ruku. Oproti originálu se vedle přepracované grafiky zlepšilo hlavně ovládání, díky čemuž má hráč mnohem lepší kontrolu nad kamerou a pohybem hrdiny. Hodnocení recenzentů: 67 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 745 hodnocení) Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, mlátička, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Other Ocean Interactive

Datum vydání: 25. 10. 2019 Digitální distribuce: PlayStation

Pokračování 15 / 25 The House of Da Vinci 2 Hledání geniálního vynálezce Leonarda Da Vinciho pokračuje. Jeho dům je opravdu rozsáhlý a tentokrát si pro nás přichystal ještě složitější hlavolamky. Tvůrci si dali záležet, aby prostředí co nejvěrněji připomínalo italskou renesanci a nově do hratelnosti zakomponovali i cestování časem. Jakožto Da Vinciho učedníka nás ale žádná překážka nezastaví. Oproti prvnímu dílu ve dvojce najdete dabované scény. Vedle angličtiny jsou k dispozici také v češtině. V rámci jejich příběhu rozkryjete různá tajemství italského génia. Mezi ně patří třeba i okolnosti vzniku Poslední večeře. Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (91 % od 1 812 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Žánry: adventura, nezávislá hra, puzzle, RPG, simulátor, strategie

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Blue Brain Games

Vývojář: Blue Brain Games

Datum vydání: 28. 5. 2020 Digitální distribuce: Steam, Epic, PlayStation, Nintendo, Google Play, Apple App Store

Pokračování 16 / 25 Last Train Home Prozkoumejte část naší historie, která se ve hrách jen tak nevidí. Dostaneme na starosti vlak, se kterým se po první světové válce českoslovenští legionáři snaží dostat skrz transsibiřskou magistrálu. Ruskem v tu dobu zmítala občanská válka, což celou situaci ještě více komplikuje. Musíte se postarat nejen o své svěřence, velmi důležitou roli sehraje i samotný vlak. Recenze hry Last Train Home. Česká strategie o hrdinných legionářích je návyková, ale strádá v bojových misích Last Train Home se dělí na dvě hlavní části. V té první spravujete legionáře, rozdělujete práci ve vlaku a staráte se zkrátka o to, aby nikdo nestrádal. K tomu je potřeba zajistit dostatek tepla, nasbírat co nejvíc zásob a střelivo pro občasné konflikty se také neocenitelně hodí. Občas musíte do akce vyrazit na vlastní pěst. V ten moment se hra přesouvá do režimu taktické akce v reálném čase. Pokud by vás neuspokojila základní hra, můžete si také zahrát příběhové rozšíření Legion Tales. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 26 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (86 % od 3 728 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie v reálném čase, strategie, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: THQ Nordic

Vývojář: Ashborne Games

Datum vydání: 28. 11. 2023 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 17 / 25 El Matador El Matador je akce z pohledu třetí osoby, která se inspirovala Maxem Paynem. I zdejší protagonista během svých skoků a přemetů zpomalí čas, takže má možnost se snadno vypořádat s přesilou zločinců. Místo detektiva či policisty se vžijeme do role agenta DEA, který stojí proti drogovým kartelům ve Střední a Jižní Americe. Retro: El Matador - Max Payne se slovanskou příchutí Na hře pracovalo dnes už neexistující studio Plastic Reality Technologies. El Matador je jejich poslední hrou a ve své době byla chválena zejména díky své grafice. Hru pohání engine Typhoon 2, který si ve studiu sami vytvořili a ve své době se rovnal světové špičce díky možnosti využití všech tehdejších technologií. Nechyběl ani kompletní český dabing, který je součástí i digitální verze na Steamu. Hodnocení recenzentů: 54 % (z 24 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (71 % od 331 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánr: střílečka

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Typhoon 2

Vydavatel: Red Mile Entertainment

Vývojář: Plastic Reality

Datum vydání: 29. 9. 2006 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 18 / 25 Robin Hood: The Legend of Sherwood Taktické plížení s Robinem Hoodem a jeho zbojníky ve světě nepatří mezi věhlasné kousky. V našich končinách ale patří mezi populární záležitost, čemuž rozhodně pomohla kompletní lokalizace. Ani v tomhle případě ji ale nenajdete u digitálních verzí hry. Existují ale způsoby, jak do nich dostat textový překlad i český dabing. Čeká vás nelehká mise. Richard Lví srdce je ve vězení. Má v tom prsty jeho bratr John. Ten se ujmul vlády a tvrdými praktikami upevňuje svoji autoritu mezi běžnými obyvateli království. Robin Hood je jedním z mála odvážlivců, kteří zůstávají Richardovi věrní. Abyste právoplatného vládce dostali na svobodu, musíte na to pěkně potichu a takticky využívat vlastnosti členů svojí party. Hodnocení recenzentů: 80 % (z 15 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Smíšené (64 % od 1 212 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: hra point-and-click, strategie, taktická hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Strategy First

Vývojář: Spellbound

Datum vydání: 14. 11. 2002 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 19 / 25 Dračí historie V jednom kouzelném světě si žije rodinka draků, kteří jsou ale jiní než ti, které znáte z bájí a mýtů. Tihle rezignovali na hlídání pokladů a žijí poklidným životem. Jednoho dne se ztratí táta Hubert a malý dráček Bert se ho vydává hledat. Všechno nabere obrátky, když se na scéně objeví zlotřilá hůlka Evelýna. Z nudy se rozhodla, že ovládne celý svět a v tom jí má pomoci právě Bert. Napáchají spolu několik neplech, ale po vynadaní od maminky musí vše napravit. Na cestě za nalezením táty a napravení všeho co s Evelýnou napáchal narazí na nevídané věci. Tedy alespoň pro nás, v jeho světě je to přeci normální. To si takhle jde po louce a potká pasoucí se židle. Jinde zase musí pomoci pařezům, protože je svědí lišejník. Samozřejmě by to nebyla správná pohádka, kdyby se nakonec nepodařilo tatínka najít a ani Evelýna z toho nevyjde beztrestně. Platforma: PC

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: Vochozka Trading

Vývojář: NoSense

Datum vydání: 1995

Pokračování 20 / 25 Prince of Persia: Písky času Písky času jsou prvním dílem velké trilogie Ubisoftu. Po nepodařeném třetím díle napravily princovu reputaci. Už na první pohled vypadala hra na svoji dobu nádherně. Efekty se nešetřilo a tvůrci si dali záležet na různorodosti interiérů a exteriérů. Hezky se jim podařilo zpracovat i soubojový systém a skákací pasáže. Prince of Persia slaví 35. výročí. Připomeňte si, jak se série v průběhu let vyvíjela Tohle je další z případů, kdy hra vyšla s českým dabingem, ale v digitálních verzích po něm není ani stopa. Platí to pro celou trilogii. Hlavní role se ujal František Strnad, který se řadu let poté objevil také v předělávce MediEvil. I Písky času v příštím roce dostanou kompletní remake. Jeho lokalizace zatím nejsou oznámené, ale s češtinou bychom u něj moc nepočítali. Hodnocení recenzentů: 92 % (z 44 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (85 % od 4 291 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, GameCube, Game Boy Advance

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Jade

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Ubisoft

Datum vydání: 10. 11. 2003 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 21 / 25 Far Cry Studio Crytek je spojované převážně s jejich FPS sérií Crysis. Ještě před tím se ale podepsali pod prvním dílem Far Cry, které si hráči dnes spojují hlavně s Ubisoftem. I tehdy u něj francouzská společnost hrála roli, ale pouze jako vydavatel. V kůži Jacka Carvera jste se vydali na tajemné souostroví, kde jakožto bývalý člen speciálních jednotek pátráte po zmizelém novináři. Pokud máte doma krabicovku, najdete v ní i oficiální dabing. První Far Cry je také jednou z mála her, která vedle češtiny nabídla i slovenský dabing. Ani jednu z těchto jazykových mutací ale nenajdete ve verzích ze Steamu či Ubisoft Connect. Opět musíme vyzdvihnout snahu komunity, díky které je stále překlady získat. Hodnocení recenzentů: 89 % (z 72 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Velmi kladné (81 % od 9 612 hráčů) Oficiální web hry

Platformy: PC, PlayStation 2, Xbox, Wii

Žánr: střílečka

Herní režimy: jeden hráč, více hráčů

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: CryEngine

Vydavatel: Ubisoft

Vývojář: Crytek

Datum vydání: 23. 3. 2004 Digitální distribuce: Steam, Epic

Pokračování 22 / 25 Concrete Genie Vžijete se do role chlapce jménem Ash s láskou ke kreslení. Když byl mladší, žil ve městě Denska, které už má časy své největší slávy za sebou. Jediné, co tam najde, jsou ostatní děti, které nemají nic lepšího na práci, než ho šikanovat. Cílem hry je Densku zase rozzářit. Toho docílíte pomocí kouzelného štětce. Ve většině případů máte naprostou volnost, jaké malby z dostupné palety prvků vytvoříte. Systém je navržený tak, že i výtvor naprostého amatéra vypadá nádherně. Concrete Genie: jak porazit temnotu? | Recenze Genie je vhodný i pro mladší hráče díky kompletní české lokalizaci. Kromě titulků obsahuje i český dabing. Sice bychom si dokázali představit, že by Concrete Genie mohl být o něco delší, ale jeho kratší rozsah je ospravedlněný sníženou cenou, za kterou se prodává už od vydání. Hodnocení recenzentů: 75 % (z 83 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 80 % (z 515 hodnocení) Oficiální web hry

Platforma: PlayStation 4

Žánry: adventura, plošinovka, puzzle

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Unreal Engine 4

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Vývojář: Pixel Opus

Datum vydání: 8. 10. 2019 Digitální distribuce: PlayStation

Pokračování 23 / 25 Forgotten but Unbroken Děj této taktické tahovky se odehrává za 2. světové války v Evropě. Náplní hry jen mise a mordování nácků, spravujete i svou tajnou základnu a staráte se o potřeby mužstva. Zapomínat se nesmí ani na diplomacii, kdy budete utužovat a budovat vztahy se svými spojenci či vysílat špiony, jejichž úkolem je odhalit zlotřilé plány nepřátel. Během hraní se setkáte i s reálnými hrdiny, kteří proti nacismu bojovali. Samozřejmostí je i postupný vývoj vašich postav. U každého vojáka můžete rozhodnout, kterou z šesti možných specializací se bude zabývat. To dále ovlivňuje na vaši taktiku v bojích, kdy je nutné správně doplnit váš tým těmi správnými odbojáři. I když jde o menší projekt, může se pochlubit českým dabingem, na kterém se podílela velká herecká jména, jako je Petr Rychlý nebo Marek Vašut. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 4 recenzí Metacritic)

Hodnocení na Steamu: Spíše kladné (77 % od 170 hráčů) Oficiální web hry

Platforma: PC

Žánry: strategie, tahová hra

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Herní engine: Unity3D

Vydavatel: MicroProse

Vývojář: Centurion Developments

Datum vydání: 18. 11. 2024 Digitální distribuce: Steam

Pokračování 24 / 25 Harry Potter a Fénixův řád Vlastní hru dostal každý díl příběhů Harryho Pottera. U Fénixova řádu se ale povedl husarský kousek. Herní adaptace vyšla s kompletním českým dabingem. Hlasy postavám propůjčili herci a herečky, kteří je dabují i ve filmech. Úhlavní trojici Harryho, Rona a Hermionu tak ztvárnili Vojta Kotek, Jiří Kocman a Anežka Pohorská. I vedlejší postavy promlouvají dobře známými hlasy. Fénixův řád je jednou z her, které se výrazně liší platforma od platformy. PC verze například měla zajímavý, ale dost krkolomný systém ovládání a kouzlení. Pohybem myši jste museli doslova máchat hůlkou ve správných vzorcích, aby Harry seslal kouzlo, které potřebujete. Bohužel pro nás jde o hru od EA, které se o své starší hry nestará zrovna příkladně. To je jeden z důvodů, proč většinu starších her s Harrym Potterem dnes už neseženete. Hodnocení recenzentů: 68 % (z 38 recenzí Metacritic)

Hodnocení hráčů: 54 % (z 46 hodnocení) Platformy: PC, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP, DS, Game Boy Advance

Žánr: adventura

Herní režim: jeden hráč

Herní engine: Bright Light Halogen

Vydavatel: EA Games

Vývojář: EA Games

Datum vydání: 25. 6. 2007

Pokračování 25 / 25 Horké léto „Kluci mi říkaj Rambo a holky kreténe.“ Touto hláškou otevírá Zdeněk Izer v roli Honzy Majera českou adventuru Horké léto, která vyšla v roce 1998. Velmi rychle si našla své místo vedle tehdejších žánrovek, jako je Polda. Pomohl mu neotřelý humor a kompletní český dabing od známého herce, který sám zvládl sehrát role všech postav, které se ve hře objevily. Po Poldovi se vrátí adventurní klasika Horké léto. První dva díly vylepší nově zformovaný tým Svofia Zápletka byla naprosto jednoduchá. Honzův otec jakožto známý profesor botaniky vycestoval společně se svojí rodinou na ostrov do Pacifiku zkoumat zdejší flóru. Nikdo ale netušil, že právě na tomto ostrově žije kmen kanibalů. Ten unese zbytek Honzovi rodiny, ale jemu se před polapením podaří uniknout. Schovával se totiž v pralese před prací, a tak si ho žádný z lidojedů nevšiml. Platformy: PC

Žánry: adventura, hra point-and-click

Herní režim: jeden hráč

Oficiální čeština na PC: rozhraní, titulky a dabing

Vydavatel: JRC

Vývojář: Centauri Production

Datum vydání: 1998

