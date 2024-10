Hry ve své Steam knihovně nevlastníte. Valve upřesnilo, že si kupujete jen licence

S rozmachem digitální distribuce začala vyvstávat řada otázek. Jedna z nich se týká právě toho, jak je to s vlastnictvím her, které nemáte doma fyzicky na poličce. Valve učinilo změnu ve svých podmínkách, kde tuto otázku jasně zodpovídá. Nakoupené hry na Steamu přímo nevlastníte, kupujete si pouze licenci na jejich používání.

V košíku při nákupu tak nyní uvidíte poznámku ohledně licence společně s odkazem na podmínky. Proč najednou přišla tato úprava? Podle reportu webu IGN jde o reakci na nový zákon, který bude platit v Kalifornii. Má zajistit, aby digitální prodejci nakupujícímu napřímo řekli, jestli pořízený obsah vlastní, či nikoliv. Je dost možné, že podobný zákon vejde v platnost i v dalších částech světa. Valve se tedy pojišťuje a své podmínky mění na Steamu na všech trzích.

Téma vlastnictví digitálních her se hojně začalo řešit v posledních měsících kvůli Ubisoftu. Ten ukončil služby pro svoji závodní hru The Crew. V takových případech často platí, že si ji majitelé stále mohou zahrát offline. Ubisoft se ale s touto možností nijak nezaobíral a The Crew odebral z knihovny všem bez rozdílu. Samozřejmě se to neobešlo bez poprasku. Alespoň že taková situace nenastane u dalších dílů. Vývojáři nedávno potvrdili, že je v přípravě offline režim pro The Crew 2 a Motorfest.