Hry z PS3 na PlayStationu 5 nejsou utopií. Podle insiderů Sony pracuje na emulaci

Hned dva lidé nezávisle na sobě v posledních dnech mluvili o tom, že Sony rozšíří program zpětné kompatibility na PlayStationu 5 o podporu (vybraných) her z PlayStationu 3. Konkrétně Nick „Shpeshal“ Baker v podcastu XboxEra a novinář Jeff Grub v podcastu Giant Bomb.

Oba reagovali na zvěsti, které poslední dobou kolovaly internetem, že Sony údajně chystá emulátor PS3. Nezabíhají do žádných detailů, ale připouští, že japonská společnost na emulátoru pracuje, jen není jasné, kdy (či jestli) vůbec se jej dočkáme.

Na PS5 dnes díky emulátorům běží vybrané hry z PS1, PS2 a PSP, přístup k nim mají hráči s předplatným PlayStation Plus Premium, kde je několik desítek her z prvních generací. Sony umožňuje hrát i některé tituly z PS3, avšak ty běží jen přes cloudové streamování, které je v mnoha ohledech problematické.

V případě Sony není ani stávající emulace ideální, komunita odvedla lepší práci. ePSXe a Duckstation (PS1), PCSX2 (PS2) nebo PPSSPP (PSP) jsou velmi pokročilé projekty zpřístupňující starší konzolové hry na počítačích. Pro PS3 komunita vytvořila RPCS3, který se každým dnem zlepšuje, ale pořád není zcela spolehlivý, a hlavně je hardwarově velmi náročný, protože architektura procesoru Cell používaného u PS3 byla složitá.

Nedávno se nicméně trochu zlepšila oficiální podpora PS2, takže pro Sony zřejmě není program zpětné kompatibility úplně lhostejný. A výrobce disponující plnou dokumentací PS3 i PS5 má větší šance na to připravit dobře fungující emulátor než parta hackerů spoléhajících se na reverzní inženýrství.

Otázkou však je, jestli by emulace PS3 mohla rychle běžet na současném hardwaru PS5. RPCS3 ukazuje ohromný přínos instrukční sady AVX-512, kterou ale PS5 nepodporuje, zato Zen 4 od AMD nebo některé starší desktopové procesory od Intelu ano. Do pár měsíců by měl přijít PlayStation 5 Pro, který třeba bude pro emulaci PS3 vhodnější. V tuto chvíli nevíme nic jistě.