Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík 18 LEGO her za pár stovek a výprodej rozšíření na Xboxu

Když je řeč o novodobých point’n’click adventurách, nemůžeme vynechat komediální sérii Deponia. Rufus a jeho cesta do Elysia se stala klasikou už po prvním díle. Ve velké slevě je nyní ale také Deponia Full Scrap Collection (6,89$) , která zahrnuje všechny čtyři díly. Rufusovo dobrodružství si tak můžete prožít od začátku až do samotného konce.

Několikrát se tady ukázal i slavný detektiv Sherlock Holmes . Jedním z nejnovějších herních dílů je Chapter One (7,4$) , který nám Sherlocka představuje v jeho počátcích, kdy vyšetřuje případy na ostrově ve středozemním moři. Pokud byste ho raději ale chtěli vidět jako toho zkušeného vyšetřovatele naplno využívajícího umění dedukce, můžeme doporučit také starší Crimes and Punishments (3,29$) a The Devil’s Daughter (3,94$) .

Žebříček těch nejprodávanějších adventur nám prozradí, že hráče mezi slevami nejvíc zaujalo balení The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (13,71$) . Adaptace Živých mrtvých vycházela skrz několik sezón rozdělených na epizody. Toto definitivní provedení vám otevře kompletní příběh se vším všudy včetně vedlejších doplňků 400 Days a Michonne.

Klasické adventury byly i na našem trhu velmi populární převážně koncem 90. let minulého století. Tento žánr, i když nyní už v docela odlišné podobě, přežívá do dnešních dní, a pokud si chcete některými kousky rozšířit svoji herní knihovnu, můžete zamířit do aktuálního výprodeje na GOGu. Najdeme tady i tvorbu tuzemského studia Amanita Design. Hry jako Chuchel (3,53$) nebo Creaks (5,47$) byste si rozhodně neměli nechat ujít.

Stronghold je naprostá klasika žánru strategií. V loňském roce se vrátil se Stronghold: Definitive Edition (9,89€) , ke které sice hráči měli nejednu výhradu, ovšem pro začátečníky je to momentálně nejjednodušší způsob, jak se do obrany či obléhání středověkých hradů pustit. Tato verze vylepšuje grafiku a uživatelské rozhraní. Nechybí ani plnohodnotná podpora hraní v multiplayeru a tvůrci k tomu přihodili ještě jednu úplně novou kampaň navíc.

Pokračování 3 / 10

Humble LEGO World Collide Bundle

Ať už se vrátíme ke kterékoliv LEGO hře, vždy to byla povedená a nenáročná arkáda, skrz kterou jsme se častokrát mohli podívat do našich oblíbených světů. Kostkovaných adaptací vyšlo opravdu hodně, a pokud jste si nemohli vybrat, tak pro vás nyní máme řešení. V novém balíku na Humble Bundle jich totiž najdete rovnou 18. Abyste získali všechny, stačí přispět minimálně 13,81€, tedy zhruba 350 Kč, což je za tu porci zábavy opravdu směšná cena.

Na své si přijdou hlavně fanoušci superhrdinů. Ze stáje DC Comics tady máme například LEGO DC Super-Villains nebo celou trilogii LEGO Batmana. Ani Marvel nezůstává pozadu. Od tohoto nakladatelství tady máme oba díly LEGO Marvel Super Heroes a přidávají se k tomu také LEGO Marvel’s Avengers.

Superhrdinové ale nejsou všechno, podíváme se i do dalších sci-fi a fantasy světů. LEGO Harry Potter vás provede všemi díly světoznámé kouzelnické ságy. S LEGO Lord of the Ring se zase se společenstvem vydáte do Mordoru, abyste zničili prsten. A pokud by vás zajímala cesta Bilba Pytlíka, je tady i LEGO The Hobbit.

Osahat si můžete i několik jednohubek. LEGO Jurassic World vás provede událostmi stejnojmenného filmu v odlehčeném stylu. LEGO The Incredibles zase do tohoto hravého světa předělávají oblíbený animák. A nechybí tady ani oba díly adaptace filmového The LEGO Movie a The LEGO Ninjago Movie.

Málem bychom zapomněli na Star Wars. Z této série je součástí balíku LEGO Star Wars: The Force Awakens. Společně s tím dostanete také kupón s 85% slevou na The Skywalker Saga, který lze uplatnit na Humble Store. A do finiše zamíříme s LEGO Worlds, které nepracují s žádnou licencí. Místo klasického zpracování dává hráči více kreativity.