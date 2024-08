Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík klasických RPGček a Death's Gambit: Afterlife zdarma

1 / 11



GOG – QuakeCon 2024 Letošní QuakeCon se nesl v poklidnějším duchu. V jeho průběhu jsme se dočkali pouze oznámení nových verzí prvních dvou dílů série Doom. Jestli vám ale chybí některé klasiky od studia id Software, nebo spíš od Bethesdy obecně, můžete si sbírku doplnit za pár korun díky výprodeji na GOGu. Nejvíc zlevněný je tentokrát Wolfenstein II: The New Colossus (4,93$), výborné pokračování povedeného oživení této akční značky, kde se podíváme do alternativních dějin v roli neohroženého B. J. Blazkowicze. V poměru cena/výkon jasně vítězí Dishonored: Complete Collection (15,35$). Název mluví za vše, kolekce obsahuje celou sérii se vším všudy, ať už to jsou DLC či samostatné rozšíření Death of the Outsider. Plížení s Corvem a Emily v hlavní roli patří nejlepší novodobé stealth akce, které si můžete zahrát. Heretic + Hexen Collection (3,28$) obsahuje dvě klasické fantasy doomovky. Obě mají výbornou atmosféru, a když se přenesete přes dnes již zašlou grafiku, stále nabízejí skvělou akční řežbu. Stále čekáme, kdy konečně dojde i na tato jména. Doom a Wolfenstein dostali šanci na nový začátek, a doufáme, že v budoucnu přijde řada i na Hexen a Heretic. Nebo alespoň na jeden z nich. Hráli jsme Fallout: London. Gigantické rozšíření od fanoušků, které je zatím plné problémů Okolo Bethesdy bylo v poslední době rušno hlavní díky Falloutu. Zlevněná je celá série včetně Fallout 4 GOTY Edition (17,54$), kterou potřebujete, pokud si budete chtít zahrát novou obří modifikaci od fanoušků jménem Fallout: London. S verzí z GOGu navíc budete mít proces instalace této modifikace nejjednodušší.

Pokračování 2 / 11 PlayStation Store – August Savings Letní výprodej už máme za sebou, ale v obchodě PlayStationu ho rovnou vystřídal další. Vracíme se ke klasickému výběru, kdy si se slevou můžete pořídit směsici z různých žánrů a najde se tady i několik novinek a exkluzivit. Třeba takové Gran Turismo 7 (1 177 Kč) se do výprodeje nedostává zrovna často, i když už je to starší záležitost. Tvůrci do těchto závodů ale stále přidávají nový obsah, takže pro milovníky rychlých aut je to výborná volba. Z novějších záležitostí tady máme Dragon’s Dogma 2 (1 245 Kč). Tohle fantasy RPG vás nepovede za ruku ani náhodou. Epický příběh o tom, kdo je vlastně vyvolený válečník a jeho cesta ke skolení draka, vás provede komplexním světem, kde se musíte spoléhat hlavně na svůj um a schopnosti svých společníků, kteří občas hrají stejně důležitou roli jako sám hlavní hrdina. Už je to delší doba, co System Shock (617 Kč) vyšel v kompletně přepracované podobě na PC. Na konzolích se ale objevil teprve před pár měsíci a už teď ho můžete mít za pěknou cenu. Tahle legenda, která položila základy žánru sci-fi RPG by vám v herní knihovně určitě chybět neměla. Na vesmírné stanici se pokusíte zachránit svět, který plánuje zničit umělá inteligence SHODAN. Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa Štěstí mají zase jednou i fanoušci bojovek. Ve výprodeji najdete Street Fighter 6: Deluxe Edition (990 Kč). Tento díl je už od vydání velmi populární a nevypadá to, že zájem bude opadat, jelikož se pořádá jeden velký turnaj za druhým. Tato edice obsahuje také Year 1 Character Pass, díky kterému mezi hratelnými postavami najdete také Rashida, Aki, Eda a Akumu.

Pokračování 3 / 11 Humble RPG Masters Bundle Baldur’s Gate 3 loni namlsalo spoustu hráčů, pro které to bylo první setkání s RPGčky v tom nejklasičtějším střihu. Pokud si jich chcete udělat pořádnou zásobu, zamiřte na Humble Bundle, kde najdete balík s těmi nejdůležitějšími a nejznámějšími žánrovkami. Abyste získali všechny musíte přispět minimálně 32,14€. Cena se může zdát vyšší při porovnání s ostatními balíky. Obsah ji ale bez problému ospravedlní. Máme tady Warhammer 40 000: Rogue Trader, další přírůstek do tohoto obsáhlého sci-fi univerza. Pokud spíš chcete více fantasy, můžete zkusit Pathfinder: Wrath of the Righteous a Pathfinder: Kingmaker, obě hry navíc se všemi rozšířeními. Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG! A teď už přejdeme k naprostým klasikám. Nevewinter Nights: Complete Adventure vám nabídne tuhle legendu spolu se všemi DLCčky. Můžete si taky projít počátky série Baldur’s Gate díky Baldur’s Gate: Deluxe Edition a Baldur’s Gate II: Enhanced Edition. Do pořádně promrzlých končin pak zavítáte v Icewind Dale: Enhanced Edition a posledním z balíku je Planescape: Torment, taktéž ve vylepšení edici.

Pokračování 4 / 11 Epic Store – Death's Gambit: Afterlife zdarma Epic si velké tituly na rozdávání nejspíš zase schovává až na Vánoce. Tento týden si tak můžete aktivovat jednu z menších her. Death’s Gambit: Afterlife je 2D pixelartová souls-like hra, ve které se pokusíme dosáhnout nesmrtelnosti. Musíme se postavit nemrtvým strážcům srdce světa Siradon, abychom je osvobodili z jejich věčného vězení a poslali jejich duše na věčný klid.

Pokračování 5 / 11 Xbox Store – End of Summer Sale Xbox uzavírá letní sezónu s dalším výprodejem. Star Wars Jedi: Survivor (840 Kč) se teprve chystá na konzole předchozí generace, ale konečně si ho alespoň na současný Xbox můžete pořídit s větší slevou. Pokračování příběhu Cala Kestise se nese ve velkém stylu, kdy před silami Impéria musí utíkat až na samotný okraj galaxie. Stejně tak došlo i na kouzelnické RPG Hogwarts Legacy: Deluxe Edition (900 Kč). Tato verze vám sice přidává pouze pár kosmetických doplňků, ale i tak vás vyjde mnohem levněji než ta základní. Ta se totiž do výprodeje nedostala. Jakožto nováček v Bradavicích nastoupíte rovnou do pátého ročníků, a kromě studia se zapojíte také do pátrání po pradávné magii. Chtěli byste si vyzkoušet sérii Yakuza, respektive Like a Dragon a nechcete se prokousávat všemi díly? A co takhle trocha historie? Like a Dragon: Ishin (640 Kč) vás přenese do feudálního Japonska, kde známé postavy ze série Yakuza sehrávají role důležitých osob tohoto období. V hlavní roli je Sakamoto Rjóma, který je obviněn ze zločinu, který nespáchal. Musí tedy na vlastní pěst hledat pravého viníka. Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku Mass Effect patří do dnešních dní mezi nejlepší sci-fi série. V Mass Effect: Legendary Edition (285 Kč) najdete původní trilogii se všemi rozšířeními. Můžete si tak projít příběh velitele Sheparda od začátku až do konce. První díl v této verzi doznal největších změn, díky kterým více odpovídá dnešním standardům.

Pokračování 6 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Chvalte Satana! Pekelně roztomilá akce Cult of the Lamb (313 Kč), ve které v roli ovečky dáváte dohromady vlastní kult, na Switchi nikdy dřív nebyla levnější. Je pravda, že tato verze má občas problémy s výkonem, ale i přesto nabízí spoustu zábavy při hledání nových přisluhovačů, rozšiřování vašeho kultu a provádění rituálů všeho druhu. Capcom se velmi pilně připravuje na vydání nového dílu ze série Monster Hunter. Ten ale konzoli od Nintenda vynechá, a tak není vůbec na škodu sáhnout po pár let starém Monster Hunter Rise (250 Kč). Tentokrát nás vedle kočičího společníka doprovází také velký pes, který zároveň poslouží jako dopravní prostředek. V rámci hratelnosti je největší změnou důraz na vertikalitu bojů, kdy se váš lovec může volněji pohybovat v prostoru. Zlevněná je i spousta doplňků včetně velkého rozšíření Sunbreak (400 Kč) Sherlock Holmes byl vždycky o tom, že každý případ dokázal racionálně vysvětlit. Co když se mu ale do cesty postaví nadpřirozeno? Takový příběh si můžete projít v Sherlock Holmes: The Awakened (245 Kč), kde tvůrci osobu slavného detektiva kombinují s Lovecraftovskými horory. Vydáme se po stopách záhadného kultu, který vzývá prastaré bohy. Monster Hunter Rise: obrana vesnice proti hordám bestií | Recenze Ujetá adventura Deponia (25 Kč) byla už v řadě slev, ale teď ji můžete mít za tu úplně nejnižší. Příběh vynálezce a kutila Rufuse o tom, jak se snaží dostat ze zaneřáděné planety do pohádkového Elysia, patří mezi novodobými adventurami mezi ty nejlepší záležitosti.

Pokračování 7 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Sifu, High on Life a další S druhým srpnovým týdnem jsme dostali novou nabídku v předplatném Humble Choice. Tentokrát jsou hlavním lákadlem hned tři tituly. Vypíchnuli bychom hlavně výbornou rogue-lite bojovku Sifu. V roli mladého mistra bojových umění se vydáváme na cestu pomsty poté, co je náš učitel zavražděn. Skrz několik různých úrovní se budeme prát s každým, kdo s jeho smrtí má něco společného. V Sifu smrt neznamená konec, díky pradávnému talistmanu se hrdina vždy vrátí k životu, ale zároveň zestárne o několik let. Jako další větší záležitost je tady High on Life, ujetá FPS akce, která pochází do tvůrců seriálu Rick a Morty. Poté, co naši planetu napadnou ufoni, se vydáváme prozkoumat mimozemské planety. Do toho nám neustále budou kecat zbraně. Každá z nich má nejen jiné vlastnosti, ale také odlišnou osobnost. Do třetice známých jmen tady máme Gotham Knights, týmovku z DC Univerza, která místo akční adventury tlačí spíš styl looter-shooteru. Do ulic města se vydáváme poté, co zemřel samotný Batman. Právě tento případ bude hlavní pointou vyšetřování čtyřčlenného týmu. Oproti arkhamské sérii je to docela chudý přírůstek, ale pokud máte s kým hrát v kooperaci, za zkoušku určitě stojí. Recenze hry Gotham Knights. Sázka na superhrdinskou jistotu vyšla napůl Zbytek srpnové nabídky tvoří už méně známé tituly, o kterých nejspíš uslyšíte poprvé. Diluvian Ultra je FPS boomer-shooter, který se inspiruje klasickými sci-fi romány. Astral Ascent je nezávislá mlátička, ve které se pobijeme s 12 znameními zvěrokruhu. Akční adventura Blacktail vypráví příběh o babě Yaze. Přímo uvidíme, jak tato legenda vznikala v tomto pohádkovém světě. Universe of Sale pak spadá do žánru grafických románů, která se odehrává na vesmírné stanici v oblacích Jupitera. A jako poslední je This Means Warp, kooperační sci-fi akce, ve které se musíte se svojí posádkou vypořádat s nástrahami širého vesmíru.

Pokračování 8 / 11 Stále probíhá: Humble Capcom Summer 2024 Bundle Capcom si na své úspěchy za posledních několik let rozhodně nemůže stěžovat. Šlape jim snad každá z jejich velkých značek. Jejich portfolio ale není jen o Resident Evilu a Monster Hunteru. Jejich balík na Humble Bundle se soustředí právě na ty menší, či retro tituly, které rozhodně ale také stojí za to. U každého navíc nechybí poznámka, že si je zahrajete bez problému i na Steam Decku. Abyste získali všech 12 položek, musíte přispět minimálně 27,8€, tedy cca 700 Kč. Hodně prostoru dostala bojová série Street Fighter. Její šestý díl, který od vydání zažívá velký boom, tady nenajdete, ale knihovna se vám rozroste třeba o 30th Anniversary Collection, která obsahuje dvojku a trojku v několika různých verzích. Pokud byste ji kupovali samostatně, tak vás bez slevy vyjde dráž než celý tenhle balík. Street Fighter ale nekončí. Společně s dalšími 9 bojovkami najdete ještě jednu verzi dvojky v Capcom Fighting Collection. Do třetice dostanete Street Fighter V – Championship Edition. Mezi hráči pětka moc oblíbená není, ale alespoň ji dostanete se vším všudy. Když už jsme zmínili kolekce, máme tady ještě jednu. Capcom Beat’em Up Bundle zahrnuje sedm retro her z tohoto dnes již trochu zapomenutého žánru. V dobách jeho největší slávy právě Capcom vydal jedny z nejlepších titulů. Tady najdete třeba Final Fight nebo The King of Dragons. Vylepšený Dead Rising vyjde v září. Vypadá jako remake a přidává několik žádaných vychytávek Brzy se k nám s remasterem jedničky vrátí také série Dead Rising. Pokud si chcete připomenout, co je zač, můžete se pustit do druhého, třetího dílu a čtvrtého dílu včetně doplňků. Pokud vám místo zombie akce spíš vyhovují fantasy příběhy, tak vás jistě uspokojí Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Právnická série Phoenixe Wrighta je ve světě velmi oblíbenou záležitostí. U nás si tolik obliby nevysloužila, což je škoda, protože jde o výborné, i když většinou dost ujeté detektivní příběhy. V balíku jich najdete pořádnou porci. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a The Great Ace Attorney Chronicles celkově zahrnují pět dílů této adventurní série. Na úplný závěr balíku tady máme ještě adventuru Ghost Trick: Phantom Detective, což je remake starší klasiky, ve které vyšetřujeme naši vlastní smrt.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: Epic Store – Epic Savings Vedle tradičního rozdávání her v obchodě Epicu probíhá také obšírný výprodej. Najdeme v něm třeba i nedávný hit Manor Lords (750 Kč). I když je teprve v předběžném přístupu, tak si tahle středověká strategie okamžitě vysloužila oblibu spousty fanoušků tohoto historického období. Staráte se hlavně o to, aby ve vaší vesničce vše fungovalo, ale kromě toho dojde i na boje, zemědělství či zajištění dostatku zdrojů. Příští měsíc na PC opět dorazí Kratos v pokračování jeho severské výpravy. Abyste se na Ragnarök dobře připravili, můžete si předchozí díl také pořídit se slevou. God of War (476 Kč) je pro řeckého boha války novým začátkem. Našel si domov na severu a založil rodinu. Idylka ho tady ale rozhodně nečeká. Místo toho se mu do cesty staví další bohové, se kterými musí poměřit své síly. Zlevněných je i několik dílů ze série Need for Speed. Spousta hráčů stále vzpomíná na Most Wanted (90 Kč) z roku 2012. Máme tady i Need for Speed Heat v Deluxe edici (170 Kč) nebo Need for Speed (120 Kč) bez dalšího podtitulu, které vyšlo v roce 2016. Z těch starších můžeme vypíchnout také Need for Speed Hot Pursuit (160 Kč), které je k dostání v remasterované verzi. Nebudeme se divit, pokud jste superhrdinů od Marvelu už přejedení. Marvel’s Guardians of the Galaxy (260 Kč) ale byli pár let zpátky příjemným překvapením. Pokud vám humor této nesourodé posádky sedí, užijete si ho dostatek i v tomto zbrusu novém příběhu. Strážci se zase “úplně náhodou” připletli do událostí, které mohou znamenat konec celé galaxie.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble LEGO World Collide Bundle Ať už se vrátíme ke kterékoliv LEGO hře, vždy to byla povedená a nenáročná arkáda, skrz kterou jsme se častokrát mohli podívat do našich oblíbených světů. Kostkovaných adaptací vyšlo opravdu hodně, a pokud jste si nemohli vybrat, tak pro vás nyní máme řešení. V novém balíku na Humble Bundle jich totiž najdete rovnou 18. Abyste získali všechny, stačí přispět minimálně 13,81€, tedy zhruba 350 Kč, což je za tu porci zábavy opravdu směšná cena. Na své si přijdou hlavně fanoušci superhrdinů. Ze stáje DC Comics tady máme například LEGO DC Super-Villains nebo celou trilogii LEGO Batmana. Ani Marvel nezůstává pozadu. Od tohoto nakladatelství tady máme oba díly LEGO Marvel Super Heroes a přidávají se k tomu také LEGO Marvel’s Avengers. Superhrdinové ale nejsou všechno, podíváme se i do dalších sci-fi a fantasy světů. LEGO Harry Potter vás provede všemi díly světoznámé kouzelnické ságy. S LEGO Lord of the Ring se zase se společenstvem vydáte do Mordoru, abyste zničili prsten. A pokud by vás zajímala cesta Bilba Pytlíka, je tady i LEGO The Hobbit. Osahat si můžete i několik jednohubek. LEGO Jurassic World vás provede událostmi stejnojmenného filmu v odlehčeném stylu. LEGO The Incredibles zase do tohoto hravého světa předělávají oblíbený animák. A nechybí tady ani oba díly adaptace filmového The LEGO Movie a The LEGO Ninjago Movie. LEGO The Lord of the Rings - kostičková Středozem (recenze) Málem bychom zapomněli na Star Wars. Z této série je součástí balíku LEGO Star Wars: The Force Awakens. Společně s tím dostanete také kupón s 85% slevou na The Skywalker Saga, který lze uplatnit na Humble Store. A do finiše zamíříme s LEGO Worlds, které nepracují s žádnou licencí. Místo klasického zpracování dává hráči více kreativity.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Gold Medal Games Bundle Olympiáda už je sice v plném proudu, ale do sportování se alespoň můžeme pustit virtuálně z pohodlí našeho domova. Pomůže vám s tím další balík na Humble Bundle, který se zaměřuje právě na sportovní záležitosti. Abyste z něj získali všech 7 her, budete muset přispět minimální částkou 27,62€, tedy cca 700 Kč. Největším lákadlem je tady jednoznačně basketbal NBA 2K24 v Kobe Bryant edici, tedy té nejdražší. Směrem k hratelnosti nepřichází moc nových věcí, ale v sólo režimu si budete moci projít stěžejní okamžiky Kobeho Bryanta. Společně s ním se budete propracovávat od počátků jeho kariéry až na vrchol. Bohužel je ale i tento ročník skrz naskrz prolezlý mikrotransakcemi. Podobný případ je i golfové PGL Tour 2K23. Na odpaliště se můžete vydat v roli světoznámých golfistek a golfistů včetně Tigera Woodse. A pokud by tady pro vás bylo hřišť málo, můžete si vytvořit vlastní skrz místní editor. Největší prostor v balíku každopádně dostala jízda na skejtu. Do tohoto žánru spadá Session: Skate Sim a Skater XL. Obě hry se snaží spíš o realistické zpracování jízdy a triků místo toho, aby šlo o arkádu ve stylu klasik s Tony Hawkem. K Sessions navíc dostanete kupón s 20% slevou na nákup Year 1 Packu. Nejlepší sportovní hry. Nejsou to jen tradiční sporty, bodují i odlehčené tituly jako Tape to Tape a Ring Fit Adventure Fanoušky horské cyklistiky by mohli zaujmout Descenders. Na horských kolech budete sjíždět nebezpečné tratě. Místo hor ale můžete vyrazit i na moře s Barton Lynch Pro Surfing. Jméno mluví samo za sebe, budeme se snažit chytit tu největší vlnu a udržet se co nejdéle na nohách. Jako poslední tady pak máme tenisový Matchpoint.

