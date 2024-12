Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík klasik od Disney a největší Lego Star Wars dobrodružství zdarma

Pokud je na vás té akce až příliš a chcete si pořádně potrénovat mozkovnu, rozhodně dejte šanci The Talos Principle II (16$) . Pokračování příběhu plného filozofie nás provede světem, kde to má už lidstvo za sebou. Přemýšlení o existenci, smyslu bytí a dalších těžkých tématech si užijete do sytosti. Během toho musíte také řešit hromadu hádanek.

Dáme si ještě jednu střílečku, tentokrát ale zamíříme na divoký západ. U série Call of Juarez obzvlášť zamrzí, že zmizela ze scény. V Call of Juarez Bundle (6,4$) najdete tři její díly včetně výborné jedničky a zatím posledního dílu Gunslinger, který patří má právoplatné místo mezi nejlepšími klasickými střílečkami pro jednoho hráče. Skrz příběhy ostříleného kovboje potkáte spoustu nechvalně známých tváří této doby.

Není to ale jen o Evropě. Zásilky můžete rozvážet i za oceánem v American Truck Simulator (4,99€) . Jeho herní mapa se v dohledné době rozroste o Louisianu nebo Iowu. Do té doby si i tady můžete dokoupit spoustu již vydaných doplňků se slevou. Mezi ně spadá Kansas (5,99€) , Oklahoma (5,99€) nebo Wyoming (4,79€) .

Český Euro Truck Simulator 2 (4,99€) se tento týden rozrost o Řecko . I když tuto novinku se slevou zatím neseženete, většinu ostatních doplňků pro kamioňácký simulátor můžete pořídit na Steamu levněji. Platí to i pro větší rozšíření, jako je Vive la France (7,19€) , Scandinavia (7,19€) nebo Road to the Black Sea (7,19€) , ve kterém se vaše působiště rozšíří do Rumunska, Bulharska a evropskou část Turecka.

Nedlouho po vydání je také ve slevě výborná adventura Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged (567 Kč) . Legenda z konce minulého století se dočkala nového grafického kabátu, který vypadá opravdu skvěle. I když příběh zůstává totožný, i dnes stojí za projití. Navíc si ho bude moci užít každý díky oficiálnímu českému překladu.

Fanoušci souls-like her se letos do sytosti vyřádili v rozšíření pro Elden Ring. Pokud ale stále nemáte dost, můžete si pořídit loňské Lords of the Fallen (660 Kč) , které pracuje s přecházením mezi dvěma světy. Díky své lampě mezi nimi můžete volně přecházet. Ale pozor, v říši mrtvých je vaše smrt finální, zatímco při skonání ve světě živých dostanete ještě jednu šanci na vybojování vítězství.

Zbytek nabídky tvoří méně známé, ale už od pohledu komplexní záležitost. To platí zejména pro 4X strategii Old World , ve které vedete svoji dynastii po několik generací. Moonstone Island je pro nadšené sběratele. Provede vás stovkou ostrovů, kde jakožto alchymista hledáte nové přísady do svých elixírů a během toho najdete i pár přátel. Venba je příběh o imigrantech z Indie, kteří se v 80. letech přestěhovali do Kanady. A jako poslední tady máme Monster Prom 3: Monster Roadtrip , což je odlehčený grafický román.

Bomb Rush Cyberfunk je duchovním nástupcem značky Jet Set Radio, ve kterém se proháníte po městě na všem možném, ať už jsou to kolečkové brusle nebo skejt. Postavíte se na odpor policejním jednotkám, které se utrhly ze řetězu. Atlas Fallen: Reign of Sand pak měl být velkolepou písečnou ságou. Ovšem kvalitami příliš vysoko nedosáhl.

Další hrou, která by vás měla zaujmout, je The Invincible , výpravná adventura, která zpracovává příběh ze stejnojmenné knihy. Sledujeme astrobiologistku Yasnu, která se vydává na neprozkoumanou planetu Regis III. Když přijde k sobě, neví, co se stalo, ani kde jsou její společníci.

Humble Disney Classics Bundle

Humble Bundle toho tento týden má dost. Jako další si připravil balík plný klasik od Disney. Abyste získali všech 17 her, musíte přispět minimálně 9,35€. Dostanete tak třeba pořádnou porci Lego her. Máme tady dva díly příběhů Indiana Jonese, Piráty z Karibiku, Star Wars: Clone Wars a Star Wars: The Complete Saga.

Není to ale celé jen o kostičkách. Vedle toho došlo i na několik klikacích adventur. Pokud vám jedni piráti nestačí, rozhodně vyzkoušejte Monkey Island. Z této komediální série tady máme první dva díly ve vylepšené edici společně s pokračováním The Curse of Monkey Island. A jednu adventuru tady má i Indi, konkrétně je to Indiana Jones and The Emperor’s Tomb.

Zbytek balíku tvoří hry zasazené do univerza Star Wars. Fanoušci RPGček jistě ocení oba díly Knights of the Old Republic. Pokud máte raději více akční záležitosti, potěší vás Republic Commando a The Force Unleashed. Vedle toho dostanete také strategie Rebellion a Galactic Battlegrounds Saga. Celý balík pak uzavírají opět výborně hodnocené záležitosti Empire at War a Jedi Knight – Jedi Academy.