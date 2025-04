Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík pro milovníky vlaků a česká Botanicula zdarma

1 / 10



GOG – Devolver Digital Spring Sale Devolver Digital patří mezi největší vydavatele, kteří pomáhají se vznikem menších, ale zato nápaditých her. Spoustu jejich titulů nyní můžete mít na GOGu v rámci výprodeje za pár korun. Nejsou to žádné obskurnosti, tato jména určitě znáte. Za 30 Kč je k dostání třeba původní Serious Sam: The First Encounter (1,31$), který ve své době zaujal velkými vlnami nepřátel v rozsáhlých úrovních. Hotline Miami (2,12$) také na pohled vypadá, že patří mezi retro kousky. Tahle top-down akce ale pochází z roku 2012. Vlastními pěstmi či se zbraní v ruce musíte bez chyby vyčistit každou mapu od protivníků. Stačí jeden výstřel či rána do vás a jdete k zemi. Rychlou a brutální akci doprovází výborný soundtrack, pod kterým jsou podepsaná jména jako Perturbator nebo El Huervo. V podobném stylu se nese hra Anger Foot (16,44$). Tady akcí místo shora uvidíte pěkně z pohledu první osoby. Hlavní protagonista nikdy nevynechá legday, a tak jedním nakopnutím ukončí život každého, kdo se mu postaví do cesty. Podle toho, jaké mu obujete boty, se odvíjí speciální schopnosti. Ani v tomhle případě nechybí našlapaný soundtrack na pozadí. Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky. Nechybí návrat Monkey Islandu a detektivka Case of the Golden Idol Před třemi lety pomohl Devolver s návratem na scénu Opičímu ostrovu. Return to Monkey Island (10,74$) pochází z pera původních tvůrců adventurní legendy a ukazuje, jak podle se příběh Guybrushe Threepwooda měl podle původních záměrů odvíjet po druhém díle. Ani tentokrát neztrácí svůj typický humor, nápadité hádanky a hratelnost tradičních klikaček.

Pokračování 2 / 10 Steam – Daedalic Spring Sale a AtmaSphere zdarma Vedle výprodejů si na Steamu tento týden můžete zdarma aktivovat menší hříčku AtmaSphere. Zvládnete doválet kouli do cíle a posbírat u toho všechny diamanty? Zní to jednoduše, ovšem v cestě vám stojí řada středověkých pastí. I bez nich na to ale musíte opatrně, protože stačí chvíle nepozornosti a spadnete přes okraj do temných hlubin. Vydavatelství Daedalic je známé díky moderním point’n’click adventurám, i když repertoár mají rozmanitější. V jejich jarním výprodeji najdete například taktickou hru Partisans 1941(4,49€), kde jakožto velitel jednotky rudé armády za nepřátelskou linií na východní frontě budete pěkně potichu znepříjemňovat nepřátelům život. Nenechte se mýlit obrázky, Partisans nejsou tahovka. Vše se odehrává v reálném čase. U Daedalicu přeci jen adventury zmínit musíme. V pořádné slevě je jejich nejznámější série. Deponia Full Scrap Collection (6,47€) odvypráví celý příběh o tom, jak se vynálezce Rufus snaží vyhrabat ze svého odpadky zamořeného domova a dostat se do bájného Elysia. Cesta je to plná bizarních eskapád, které si s ním prožijete v rámci čtyř dílů. Tahovka Inkulinati (8,99€) zaujme především svojí stylizací. Na první pohled připomíná středověké kresby. Díky živoucímu inkoustu kresby z vašeho pera ožívají a můžete je využít v soubojích. Celkem se vám pod ruku dostane přes 50 různých stvoření. Sečtělý rytíř, pes s mečem či osel trubadúr jsou jen začátek.

Pokračování 3 / 10 Humble Train Sim World 5 Bundle Vlakové simulátory jsou nechvalně známé tím, že pokud chcete mít obsah kompletní se vším všudy, přijde vás to pěkně draho. Výjimkou není ani Train Sim World 5. No řekněte, 2 800€ za všechna DLC už je trochu moc. V balíku na Humble Bundle sice nenajdete všechno komplet, ale za minimální příspěvek 13,51€, cca 340 Kč dostanete základní hru s devíti rozšířeními, což by vás v běžném stavu vyšlo na 250€. Hru samotnou nerozšiřují jen další lokomotivy, ale rovnou i celé další tratě. V rámci tohoto balíku můžete navštívit třeba Londýn nebo německé Drážďany. Train Sim World 5 se ale neomezuje jen na Evropu. Další přídavek vás zavede i do Barstow v Kalifornii.

Pokračování 4 / 10 Epic Store – Epic Savings a Botanicula zdarma Studio Amanita Design se těší uznání nejen u nás, ale i po celém světě. Pokud jste jeho adventurní tvorbu doposud neokusili, určitě byste to měli napravit. A tento týden vás to nebude stát ani korunu. Na Epicu je totiž zdarma Botanicula, kde s obyvateli velkého stromu budete chránit jeho semínko a hledat vhodné místo pro jeho zasazení poté, co vás domov napadli pavouci vysávající ze stromu energii. Aktivovat si ji můžete na PC i na mobilech. Menší bonus dostanou hráči free-to-play hry Firestone Online Idle RPG v podobě virtuální měny. Kromě rozdávačky ale na Epicu tento týden najdete také výprodej Epic Savings, kde mají bohaté zastoupení hlavně značky od EA. Třeba starší klasika The Saboteur (140 Kč), ve které se stanete členem odboje v Paříži okupované nacisty, rozhodně neurazí. Skvělá jednohubka je také Mirror’s Edge (210 Kč), která do dneška patří mezi nejlepší parkourové hry všech dob. S Faith budete poskakovat po střechách bělavého města, utíkat nepřátelům a snažit se postavit hlavounům, kterým se nelíbí, když se jim někdo snaží překazit jejich špinavý byznys.

Pokračování 5 / 10 Xbox Store – Spring Sale Jaro dorazilo už i na Xbox. Pokud jste doposud váhali s pořízením Kingdom Come: Deliverance 2, nyní máte možnost využít první slevy. Týká se ale pouze Gold edice (1 925 Kč). S ní si kromě základní hry zajistíte přístup i ke všem budoucím rozšířením. Ani v této verzi nechybí český dabing. Loni se zadařilo návratu mariňáků ve Warhammer 40 000: Space Marine 2 (1 072 Kč). Pokud vám jde hlavně o pořádnou akci, ve které vám hra servíruje nekončící zástupy nepřátel k naporcování, jste tady správně. Space Marine 2 je navíc výbornou záležitostí pro hraní v kooperaci a od vydání se ještě rozrostlo o dodatečný obsah. Ještě víc nás ale překvapil herní RoboCop: Rogue City (344 Kč). V příběhu zasazeném mezi prvními dvěma filmovými díly se pokusíme nakopat zadek gangu, který dělá bordel v Detroitu. Kromě přestřelek nás čeká i obyčejná policejní práce a příběh, ve kterém RoboCop probírá i otázky lidskosti. Recenze rozšíření hry Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Úchvatný přírůstek k jedné z nejlepších soulsovek Elden Ring (960 Kč) nenasbíral hromadu cen jen tak pro nic za nic. Vydejte se do Mezizemí a usedněte na trůn v tomto rozsáhlém světě. Oproti předchozím Souls hrám je Elden Ring přístupnější pro nováčky vzhledem k tomu, že vám poskytuje mnohem více možností a dává vám možnost postupovat vlastním tempem.

Pokračování 6 / 10 Nintendo eShop – Save & Play Na Switchi se toho tentokrát v rámci nového výprodeje urodilo opravdu hodně. Rozhodně doporučujeme, abyste si prošli svoje seznamy přání, protože je dost možné, že zlevněná bude jejich většina. My se opět podíváme na pár her, které v digitální podobě zatím nikdy nebyly levnější a začneme s Mario + Rabbids: Sparks of Hope (387 Kč) pokračováním výborné tahovky, ve kterém prozkoumáme vesmír za hranicemi Houbového království. Pokud by vám základ nestačil, můžeme doporučit i season pass (212 Kč), který také dříve nebyl levnější a zahrnuje tři větší rozšíření. V jednom z nich se na scéně objeví i Rayman. Mezi strategiemi, ve kterých si můžete postavit vlastní město, dříve dominovala série SimCity. Po posledním dílu ovšem neslavně skončila a pomyslný trůn tohoto žánr obsadila hra Cities: Skylines (99 Kč). Starat se musíte o vše, od zajištění bydlení, práce a infrastruktury, až po udržitelné financování. K základní hře vyšla i řada rozšíření, přičemž některé z nich jsou nyní také ve slevě. Precizní plošinovka Bzzzt (105 Kč) od českého vývojáře Karla Matějky zaujme každého, kdo si potrpí na zábavné hratelnosti a krásném pixel artu. S robůtkem ZX8000 musíte zastavit zlotřilého Badberta. Jednotlivé úrovně je potřeba proskákat co nejrychleji a zároveň sesbírat všechny šroubky. Jedině tak získáte dostatečné skóre na to, abyste se zapsali do celosvětových žebříčků. Nejlepší plošinovky pro PC a konzole. Zaskákejte si s Astrem, Mariem nebo s robůtkem z českého Bzzzt A dokonce i na nějakou tu exkluzivitu přišla řada, i když tady nejde cena níž než o 33 %, jak je u Nintenda zvykem. Paper Mario: The Thousand-Year Door (999 Kč) je předělávka stejnojmenné hry, která původně vyšla na Game Cube. Nová verze je parádní RPG, které je přístupné i pro neznalce. Díky nádherné papírové grafice a chytlavým soubojům zaujme celkem snadno.

Pokračování 7 / 10 Stále probíhá: PlayStation Store – Spring Sale Jarní výprodej jsme tady sice měli už minulý týden, ale v průběhu toho aktuálního se nabídka obměnila. Vůbec poprvé je zlevněný Ninja Gaiden 2 Black (892 Kč), remake nindžovské klasiky, která nečekaně vyšla před pár měsíci. Tato značka se chce letos vrátit na herní scénu ve velkém stylu a nezačalo to vůbec špatně. Black se sice nezbavil některých neduhů verze Sigma, ale alespoň má k původnímu Ninja Gaidenu 2 blíž. Lies of P (1 109 Kč) patří mezi nejlepší souls hry, které nemá na svědomí přímo studio FromSoftware. Dějištěm je město Krat, kde se pomátly mechanické loutky a začaly útočit na své stvořitele. Hru zvládnete projít ještě předtím, než v létě vyjde očekávané rozšíření Overture. Při nákupu ale pozor, zlevněná je pouze Deluxe edice, která přidává pár kosmetických drobností navíc. Simulátor vedoucího suši restaurace v kombinace s životem rybáře. Zní to zvláštně, ale přesně na tomto konceptu je postavená hra Dave the Diver (309 Kč). Abyste mohli naservírovat zákazníkům ty největší dobroty, musíte se ponořit do hlubin a ulovit vzácné mořské živočichy. Nově vyšlo také rozšíření, tematicky laděné do série Yakuza. To ale zlevněné není. Recenze hry The Invincible. Adaptace klasického sci-fi, která mě přiměla pořídit si knižní předlohu The Invincible (420 Kč) přepracovává stejnojmenný knižní sci-fi příběh do hry. Astrobioložka Yasna se v rámci výpravné expedice dostane na planetu Regis III. Přistání ale nevyjde podle plánu, a tak místo průzkumu tajemství planety nejdřív musí hledat posádku. Invincible táhle hlavně příběh, který ovlivníte vlastními akcemi. Celé to pak může vyústit 11 různými zakončeními.

Pokračování 8 / 10 Stále probíhá: Humble Boomer Shooters Bundle Dřív se jim říkalo doomovky, dneska spíš klasické střílečky plné akce najdete pod názvem boomer shooters. Na Humble Bundle si s nimi přichystali slušný balík, kde za minimální příspěvek 14,78€ dostanete sedm různých titulů. Forgive Me Father 2 pokračuje v pobíjení Lovecraftovských nestvůr, během kterého si vedle munice musíte hlídat i míru šílenství. Turbo Overkill strávil delší dobu v předběžném přístupu. Nyní už je tato sci-fi řezničina venku ve své finální podobě. Spíš, než Doom připomene Quake díky plně trojrozměrné grafice. To platí i pro Deadlink, který na pohled má díky stylizaci blíže ke komiksovkám. Navíc to není jen klasická doomovka, rychlou akci kombinuje s rogue-like žánrem. Z dlouholetých klasik tady máme pouze Serious Sama. Díl Siberian Mayhem patří mezi nejnovější přírůstky a kosit zástupy nepřátel budete v pěkně promrzlém prostředí. Mezi modernější doomovky patří též Necromunda: Hired Gun, která spadá do univerza Warhammer 40 000. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Trochu víc retro působí Graven, i když je to také docela čerstvá záležitost. Místo klasického hromotluka se samopalem se stanete knězem, který se musí pustit do boje kvůli křivému obvinění. Poslední hrou z balíku pak je PowerSlave Exhumed, který jde s inspirací opravdu do hloubky. Jestli jsou vám blízké hry jako Hexen nebo Heretic, rozhodně na něj mrkněte.

Pokračování 9 / 10 Stále probíhá: Humble Game On! Bundle Většinou ve slevách vybíráme hry pro starší hráče. Tenhle balík na Humble Bundle je ale plný zábavy ideální pro děti. Za minimální příspěvek 18,47€ dostanete celkem 9 her, mezi které patří dvě adatace Tlapkové patroly. Jmenovitě to jsou PAW Patrol World a PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls. Velmi známým jménem je také Bluey: The Videogame. Dostanete také loňskou novinku Barbie Project Friendship. Pokud má vaše ratolest místo panenek v oblibě spíš poníky, je tady pro ni My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery. Všechno to jsou nenáročné hry s jednoduchou hratelností. Vzhledem k cílovce je ale velká škoda, že nejsou dostupné v češtině. Tím balík ještě nekončí. Proti deceptikonům se postavíte v Transformers: Galactic Trials. Matchbox Driving Adventures jsou arkádové závody, kde na trať můžete vyrazit i za volantem dodávky. V Nick Jr. Party Adventure vás čeká nenáročné dobrodružství a celé to uzavírá dinosauří sportovka Gigantosaurus: Dino Sports.

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Choice – Dredge, Tomb Raider a další Dubnová nabídka předplatného Humble Choice se nám velmi zamlouvá. Vezmeme to popořadě. První hrou z nabízené osmičky jsou vlastně 3 hry dohromady. Tomb Raider 1-3 Remastered vylepšuje úplně původní dobrodružství Lary Croft. Zahrát si můžete ve vyšším rozlišení a s lepšími texturami. Pokud se vám nový vzhled nebude líbit, můžete kdykoliv přepnout na původní. Určitě ale tak jako tak oceníte vylepšené ovládání. Dredge je mysteriózní hra o rybolovu. V okolí místního souostroví se to hemží podivnostmi. S tím, jak si budete vylepšovat vaši loď, budete moci navštívit nová místa a odhalit tak nová tajemství. Ta budete odhalovat i ve hře 1000xRESIST. Nenechte se odradit anime stylizací. Pro mnohé hráče jde o skrytý klenot hlavně díky sci-fi příběhu o šířící se nákaze a pokrouceným skutečnostem v této společnosti. Oproti tomu Aliens: Dark Descent na to jde přímočařeji. S jednotkou vojáků vyrazíte na průzkum základny na cizí planetě. Uhnízdili se tady vetřelci, na vás je, abyste převzali kontrolu. Je tady ale víc frakcí, které se snaží základnu obsadit. Zajímavé je, že i když Aliens vypadají jako tahová strategie, ve skutečnosti se celá akce odehrává v reálném čase. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Zbylé čtyři tituly nepatří mezi známá jména, ale jsou to stále výborně hodnocené kousky. Diplomacy is Not an Option zaujme fanoušky strategií s válčením a budováním města. Pokud vám více vyhovují sci-fi strategie, jsou tady pro vás Distant Worlds 2. Nomad Survival vás pak zavede do úplně jiného žánru. V pixel artové grafice se poperete s nekončícími vlnami nepřátel. Posledním titulem jsou Nova Lands, pestrobarevná manažerská hra, kde stavíte automatizovanou továrnu. Takže i fanoušek Factoria si tady najde to své.

