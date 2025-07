Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík real-time strategií a návštěva lidské mysli ve Figment 2 zdarma

Letní výprodej je sice u konce, ale na GOGu se ještě pokračuje s jeho dozvuky. Najdete tady převážně starší pecky za pár korun. Určitě si dejte Hollow Knight (8,11$) , výbornou metroidvanii, na jejíž pokračování se čeká už řadu let a premiéru by měla mít ještě letos. Do té doby stihnete prozkoumat celý tento kouzelný svět plný nebezpečí.

From the Depths je oproti ostatním dost odlišná hra. Skrz voxelové bloky si stavíte vlastní vozidla, vrtulníky nebo lodě, které následně vedete do války. Kombinují se tady žánry RTS a RPG. Pokud by to na vás bylo už moc komplexní, poslední hra z tohoto balíku přijde vhod. Tooth and Tail je strategie ze zvířecího světa.

Jestli je vám bližší moderní válčení, Men of War: Assault Squad 2 je určitě vhodnější volba. Dějištěm je opět období druhé světové války a nepřátelským armádám se budeme muset postavit na východních i západních frontách. Do války můžete vyrazit i v budoucnosti. V Dust Fleet budete dávat dohromady celou flotilu vesmírných korábů. Hra AI War 2 pak real-time bitvy kombinuje s taktickými prvky velkolepých strategií.

Humble Summer Splash Bundle

Odpočinek u vody je na horké letní dny úplně ideální. Teď se nám sice trochu ochladilo, ale k vodě můžete vyrazit alespoň virtuálně. Tenhle balík na Humble Bundle nabízí 8 her, ve kterých se k vodě dostanete v různých podobách. Největší klasika je rybaření, které tady najdete hned ve dvou podobách. Ultimate Fishing Simulator vás vyšle k řece sólo, zatímco ve Fishing North Atlantic máte pod palcem celou rybářskou loď.

Nejznámějším jménem z tohoto balíku je rozhodně Abzu. Relaxační záležitost od tvůrců Journey vám umožní prozkoumat nádherné hlubiny rozlehlých moří. Je to hlavně o prozkoumávání a seznamování se s tím, co je podmořský svět vlastně zač. Odpočinout si můžete také u hry Aquarium Desinger. Z názvu je jasné, co je vaším úkolem. Musíte vytvořit ideální akvárko pro rybičky.

Moře je neodmyslitelně spojené i s pirátstvím. Blazing Sails je takové chudší Sea of Thieves. Na palubu korábu můžete nastoupit společně s partou kamarádů a soupeříte s ostatními posádkami o to, kdo vydrží až do konce bitvy. S piráty se setkáte i v akční skákačce Koa and the Five Pirates of Mara. V osmi různých světech budete hledat ukradený poklad.

Stranded Sails: Explorers of the Cursed Islands pirátění spojují s farmařením. Na opuštěném ostrově se skrývá kořist nedozírné hodnoty, ale jen tak ji nenajdete. Proto si musíte postavit a vypěstovat vše, co potřebujete k přežití. A nakonec se podíváme zpět do hlubin oceánu se hrou Crab God, kde musíme ochránit své korálové útesy.