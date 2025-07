Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík série Sniper Elite za tři stovky a letní výprodej na Switchi

1 / 10



GOG – Summer Classics Sale Jestli zrovna máte v knihovně nedostatek starších klasik, můžete si ji rozšířit s další letní akcí na GOGu , která se zaměřuje na retro kousky. Není to zase tak dávno, co se do prodeje vrátily původní díly hororové série Resident Evil. Celou trilogii najdete pěkně pohromadě v Resident Evil Bundle (21,92$), pokud by vám neseděli moderní remastery a předělávky. Když už jsme u kolekcí, dáme si ještě jednu kovbojskou. Série Call of Juarez už dlouho dobu absentuje, ale nic nezkazíte tím, když se vrátíte jak k jejím začátkům, tak k nejnovějšímu dílu. Call of Juarez Bundle (6,4$) obsahuje tři díly včetně jedničky a výborného Gunslingera. K tomu se přidává i Bound by Blood. Chybí tedy moderní The Cartel, ale i tak dostanete ze série to nejlepší. Fanoušci RPGček budou mít nejspíš celou sérii Fallout už dávno mezi dohranými tituly, ale pokud by vám náhodou některý díl chyběl, na GOGu je máte zlevněné všechny. To platí i pro ultimátní edici vychvalovaného Fallout: New Vegas (8,76$), která zahrnuje i všechny přídavky. Fallout jako doomovka vypadá parádně. Komunitní projekt Bakersfield kompletně předělává legendární střílečku Na pokračování příběhů Bigbyho Wolfa z komiksové série Mýty čekáme už mnoho let. Pokud nevíte, o čem je řeč, mrkněte na příběhovou adventuru The Wolf Among Us (8,22$). Vyšla v dobách, kdy bylo studio Telltale Games na svém vrcholu a za nás jednoznačně patří mezi to nejlepší z jejich produkce.

Steam – Výprodej vydavatele Chucklefish Vydavatelství Chucklefish patří mezi méně nápadné společnosti, které mají ve svém repertoáru velmi povedené tituly. Většinu z nich najdete ve výprodeji na Steamu . Hlavním tahákem je vesmírný sandbox Starbound (5,59€). Ne nadarmo se mu přezdívá sci-fi Terraria. V podstatě si ho můžete představit jako 2D Minecraft s tím, že cestujete mezi planetami, plníte questy pro podivíny na vesmírné stanici a snažíte se získat co nejlepší výbavu. Pokud si potrpíte na povedené pixelartové stylizaci, podívejte se na příběhovku Eastward (12,49€). Když horník John najde během těžby bělovlasou dívku Sam, změní se celý jeho život. Opouští podzemní městečko a společně se dozvídají, že povrch planety není tak neobyvatelný, jak si mysleli. Postupně odhalíte, jaký je vlastně osud tohoto světa. Jednou z nejčerstvějších her je klasická klikací adventura Loco Motive (14,39€). V ní se chopíte role trojice postav, které společně prokazují vlastní nevinu během jízdy vlakem. V soupravě došlo k vraždě a vy musíte dokázat nejen to, že nemáte krev na rukách, zároveň je potřeba odhalit pravého viníka.

Humble Sniper Elite Classics Colletion Bundle Humble Bundle si v posledních týdnech oblíbil balíky, které zahrnují jednu celou herní sérii a v tomto stylu pokračují i tentokrát. Za minimální příspěvek 12,09€, tedy nějakých 300 korun dostanete všechny díly z odstřelovačské série Sniper Elite . Jedinou výjimkou je nejnovější přírůstek Resistance. I bez něj vás ale čeká opravdu solidní porce druhoválečné akce. Dvojku dostanete v remasterované podobě. U třetího a čtvrtého dílu se pak nemusíte starat o dokupování dodatečného obsahu, protože tady máme rovnou všechno pohromadě. Během dobrodružství Karla Fairburnea navštívíte rozmanitá bojiště za druhé světové války. Mezi nimi je Afrika, Itálie či nejnovější Francie.

Epic Store – Summer Sale a Legion TD 2 zdarma Po Civilizaci tento týden v rozdávačce Epic zase trochu brzdí. Aktivovat si můžete tower-defense hru Legion TD 2 . Kampaň si můžete projít i s kamarády v kooperaci, nebo se proti sobě naopak postavíte v litém boji. Taktické možnosti jsou rozsáhlé díky více než 100 různých bojovníkům se specifickými schopnostmi. Vedle toho na Epicu právě probíhá také letní výprodej . Jeho součástí je i letošní hit Clair Obscur: Expedition 33 (1 070 Kč). Sleva je to sice jen 10%, ale zrovna v tomhle případě si tvůrci bez problému zvládnou opodstatnit i plnou cenu. Vydejte se do boje proti malířce, která rok co rok odebírá roky života, kterých se lidé mohou dožít. Na začátku letošního roku se na PC dostalo také Final Fantasy VII: Rebirth (960 Kč). Pokračování velkolepé ságy Clouda a jeho přátel nás vyvede ven z města Midgar a otevře nám pestré oblasti plné výborně vytvořených postav a mnoha možností, co kromě hlavního příběhu můžeme dělat. Recenze hry Final Fantasy VII Rebirth. Druhá kapitola předělané legendy otevírá svůj svět Ve výprodeji je i řada starších klasik, obzvlášť Ubisoft se nijak neupejpal a nasypal nám sem většinu starších dílů ze sérií Far Cry nebo Assassin's Creed. Na první dobrou nám padlo do oka Far Cry 3 (97 Kč), které je po více než 10 letech stále výbornou střílečkou. Jeho tropické prostředí k létu navíc výborně sedí.

Xbox Store – Ultimate Game Sale Na Xboxu se rozjela další slevová akce, která pokrývá řadu velkých i malých titulů z rozmanitých žánrů. Nechybí tady ani Kingdom Come: Deliverance 2 (1 237 Kč), které je opět zlevněné o čtvrtinu. Warhorse stále mají v přípravě dvě příběhová DLC, která jsou součástí season passu. Ten ale aktuálně zlevněný není. I když se CD Projekt dušoval, že Cyberpunk 2077 (490 Kč) žádné další updaty už nedostane, minulý týden jsme se dočkali dalších vylepšení. Pokud hrajete na Xboxu Series X, můžete nově využít možnosti VRR. Stejně jako na ostatních platformách dostanete všechny přídavky včetně taxíků či nových aut. RoboCop se dočkal samostatného rozšíření Unfinished Bussiness. Pokud jste s tímto obrněným policajtem ještě neměli tu čest, rozhodně si nejdřív dejte RoboCop: Rogue City (200 Kč). Tady je řeč o Alex Murphy edici, která navíc obsahuje digitální artbook a kosmetický balík. V ulicích Detroitu se musíte vypořádat se zločineckým gangem, který stále víc a víc vystrkuje své růžky. Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno Ubisoft chystá na prosinec novinky pro herního Avatara. Pokud vás pohled ze třetí osoby či New Game+ láká a hru ještě nemáte v knihovně, nejlepší možností je rovnou sáhnout po Avatar: Frontiers of Pandora: Gold Edition (825 Kč). V ní totiž rovnou dostanete i obě příběhová rozšíření.

Nintendo eShop – Summer Sale Konečně i na evropský eShop dorazil letní výprodej. O lákavé nabídky není nouze. Hned na první dobrou můžeme doporučit Little Nightmares 2 (80 Kč). Za pár korun dostanete výborné dobrodružství, kde se kombinuje horor s řešením logických hádanek. Mono a Six se snaží dostat k majáku, ze kterého vychází podivný signál měnící lidi na krvežíznivá monstra. Nintendo své velké exkluzivity tentokrát nezlevnilo, ale pokud máte chuť na Maria, máme tady alespoň Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition (400 Kč). Pokračování této strategické akce jste v digitální podobě dříve nemohli sehnat levněji. K základu přidává i všechna rozšíření, přičemž v jednom z nich se objeví i Rayman. Od Ubisoftu si určitě dejte ještě Prince of Persia: the Lost Crown (400 Kč). Za poslední roky je to to nejlepší z jejich produkce. Perský princ je v tomhle podání sice dost jiný, ale pro fanoušky metroidvanií by to měla být jasná volba. Aktuálně je zlevněné i příběhové rozšíření Mask of Darkness (88 Kč). Test Kingdom Come: Deliverance na Switchi. Dosluhující hardware rozběhne komplexní RPG v použitelné podobě Na Switchi nebylo nikdy levnější také Kingdom Come: Deliverance v Royal edici (312 Kč). Oproti ostatním platformám vypadá hůř, ale na Switchi 2 vás alespoň nebudou trápit propady FPS jako na předchozí konzoli Nintenda. Stále také platí, že jde o jedinou konzolovou verzi, jejíž součástí je i komunitní český dabing.

Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Sale Na PlayStation tento týden dorazil ten pravý letní výprodej. V nabídce je toho dost, my se společně podíváme na několik her, které ve své digitální verzi ještě nikdy nebyly k dostání za nižší cenu. Začínáme s výborným hororem Alan Wake 2 (572 Kč), ve kterém pokračuje příběh slavného spisovatele chyceného ve vlastním díle. Oproti jedničce upouští od akce a soustředí se hlavně na část o přežívání. Atmosféru má tak jako tak nezapomenutelnou. Cyberpunk 2077 (416 Kč) je sice dostupný v herním katalogu dražších variant PlayStation Plus, ale pokud preferujete mít hru ve vlastní digitální knihovně bez ohledu na předplatné, i tento sci-fi hit můžete mít za doposud nejnižší cenu. Navíc rovnou zužitkujete i novinky z updatu 2.3, který na konzolích přidal využití technologie VRR. Her z univerza Star Wars vyšla hromada. Z těch moderních je na tom jasně nejlépe série Star Wars Jedi. Její nejnovější díl Star Wars Jedi: Survivor (420 Kč) také ještě nebyl levnější. Jen si při nákupu dejte pozor na to, jakou verzi kupujete. PS4 a PS5 varianta se prodávají zvlášť. Cyberpunk 2077 přidává taxíky, nová auta a motorku. S patchem vyjde i verze pro Mac Nakonec tady máme jednu menší záležitost. Nine Sols (448 Kč) se v komunitě fanoušků přezdívá jako 2D Sekiro. Tahle metroidvania jako jednu z hlavních mechanik využívá odrážení nepřátelských útoků správným načasováním blokování. Zvládnete dorazit až na konec cesty za porážkou nejsilnějších vládců zapomenuté říše?

Stále probíhá: Humble Devil Trigger Collection Bundle Capcomu se daří v posledních letech skvěle. Dále rozvíjí své značky, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Akční řežba Devil May Cry už je ale pár let netknutá a už by byl nejvyšší čas na nový přírůstek. Pokud jste s ní ještě neměli tu čest, za pár stovek ji můžete mít komplet. Balík na Humble Bundle obsahuje HD kolekci s prvními třemi díly spolu se speciální edicí čtyřky a Devil May Cry 5 včetně Vergilova DLC. Chybět vám nebude ani odbočka DMC: Devil May Cry. Abyste získali vše, musíte přispět alespoň 17,11€, tedy nějakých 420 Kč. Což je za tu porci zábavy opravdu směšná cena.

Stále probíhá: Humble Gear Up for Borderlands 4 Bundle Jestli vás krájení čepelemi v Devil May Cry nezajímá, můžete se pustit do bezhlavého střílení skrz celou sérii Borderlands. Humble Bundle také nabízí balík pro přípravu na nadcházející čtvrtý díl. Jeho součástí jsou všechny tři hlavní díly včetně Pre-Sequelu a fantasy odbočky Tiny Tina's Wonderland. K tomu dostanete i adventurní příběhovky Tales from The Borderlands a New Tales from The Borderlands. K získání kompletního balíku je potřeba přispět minimálně 13,65€, což v přepočtu vychází na 336 Kč

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Choice – Rogue Trader, Wizard With a Gun a další Hvězdou červencové nabídky předplatného Humble Choice je klasické RPG Warhammer 40 000: Rogue Trader. V něm se vypravíte do vzdáleného koutu vesmíru, kde se skrývá spousta vzácností. Jako správný obchodník musíte mít to nejlepší zboží. I když jste stále ve službách Impéria, občas neuškodí spojit síly s nepřítelem císaře, když z toho kouká tučná kořist. Dostanete také roztomilý Cat Quest III. V něm se s posádkou kočičích pirátů vydáváte na moře. Do podobné kategorie spadá také kreslená indie akce Death’s Door. Tady budete nahánět zloděje, který ukradl vaši duši. Příznivci izometrických akcí také jistě nepohrdnou hrou Wizard With a Gun. V názvu je všechno. Stanete se čarodějem se zbraní v ruce. Jaké bude mít vaše bambitka efekty, záleží na tom, jak dobře během průchodu nakombinujete nasbíraná vylepšení. Zbytek červencové Humble Choice je už trochu slabší. Deamon x Machina je akce, ve které usednete do obřího mechanického obleku ve stylu Gundamu. U kyberpunkové vizuální novely Neo Cab si spíš odpočinete. Zaměřuje se na příběh Liny, poslední živé taxikářky. K odpočinkovým hrám se přidává také Everafter Falls. Farmaříte, rybaříte, vyrábíte si náčiní a v noci uniknete duchům. Takový běžný den na statku. Pro fanoušky her ala Stardew Valley ideální. Poslední hrou je Blanc. Tohle černobílé dobrodružství hraje na emoce a vypadá jako nevybarvená omalovánka.

