Hry zadarmo, nebo se slevou: Balík závodních her a únikovka Escape Academy zdarma

GOG – Turn-Based Promo Systém tahových soubojů nutně nemusí znamenat, že je řeč o strategii. Tento styl se postupně dostal do řady různých žánrů a jejich zástupce tento týden můžete mít se slevou ve výprodeji na GOGu. Dnes už by se dalo považovat za klasiku třeba cynické Disco Elysium – The Final Cut (11$). Vyšetřujete případ oběšence v roli detektiva, který má ale svých vlastních problémů dost. Ve Wartales (23$) se stanete vůdcem partičky žoldáků. Světem zmítá nevyzpytatelná nákaza, a tak si vaše služby většinou nemohou dovolit ani ti, kteří by je potřebovali jako sůl. Nějak ale přežívat musíte. Na svých cestách narazíte na řadu opuštěných vesnic, kde se občas najde něco k snědku či pár vzácností. Nejste ale jediní, kdo si na kořist dělá zálusk. Crypt ot the NecroDance (3,28$) spojuje klasické procházení kobkami s tancem. Všechny potvory se pohybují a útočí v rytmu hudebního doprovodu. Ten musíte následovat i vy sami. Jinak totiž nebudou vaše útoky příliš efektivní. Kolem rytmu je postavená většina mechanik. Heroes of Might & Magic se příští rok vrátí s dílem Olden Era. Pokusí se navázat na úspěch počátků série A nebyl by to správný výprodej tahovek bez jejich pomyslného krále. Heroes of Might and Magic 3: Complete (2,5$) je hra, na kterou hromada hráčů stále nedá dopustit. Díky aktivní komunitě neustále přibývá obsah a vylepšení, které vás v bojích a průzkumu map udrží na další dlouhé hodiny.

Pokračování 2 / 9 PlayStation Store – January Sale Máme po novém roce a na PlayStationu odstartoval klasický výprodej k aktuálnímu měsíci. Co si z nabídky vybrat? Rozhodně doporučujeme třeba Lost Judgment (260 Kč), japonskou příběhovku, ve které se snažíte rozlousknout pozadí dokonalého zločinu. I když funguje i samostatně, určitě je lepší začít s předchozím dílem, jednoduše pojmenovaným Judgment (238 Kč). Jestli jste ještě nepoznali kouzlo bojových her, můžete dát šanci Street Fighteru 6 v Deluxe edici (990 Kč). Společně se hrou dostanete i čtyři dodatečné postavy, které rozšířily soupisku v prvním roce. Kromě klasických soubojů proti dalším hráčům je součástí šestého dílu také obsáhlý mód World Tour, který funguje jako kampaň a jednoduše se skrz ni seznámíte se základními mechanikami hry. Poměrem cena/výkon jasně exceluje Batman: Arkham Collection (142 Kč). Za pakatel dostanete jedny z nejlepších adaptací superhrdinských komisků, které kdy vyšly. Konkrétně jde o díly Arkham Asylum, Arkham City a Arkham Knight. První dva zmíněné se navíc dočkaly pár grafických vylepšení. Jak začít s bojovými hrami. Objevte náročný žánr, který v posledních letech zažívá renesanci Ještě nejspíš potrvá, než na PlayStation dorazí další hra od Supergiant Games, ale Hades (236 Kč) vám určitě na nějakou dobu vystačí. Výborná rogue-lite akce, ve které se snažíte prosekat skrz podsvětí Tartaru až na samotný povrch, abyste zjistili pravdu o matce hlavního hrdiny Zagrea.

Pokračování 3 / 9 Humble Monster Hunter Bundle Příští měsíc se fanoušci lovů potvor všeho druhu po letech dočkají velkého pokračování série Monster Hunter. Pokud jste zatím stále váhali, jestli by vás tento styl RPG mohl bavit, třeba vás přesvědčí tento balík na Humble Bundle. Abyste z něj dostali všechno, musíte přispět minimálně 24,05€, tedy zhruba 600 Kč. Tím hlavním je Monster Hunter World s mrazivým rozšířením Iceborne. Pro sérii to byl po dlouhé době návrat na domácí konzole a PC. V nynější podobě pro nabízí porci obsahu, kterou pod 100 hodin nemáte šanci projít. Obzvlášť pokud vás chytne grind a budete potvory zabíjet vícekrát kvůli získávání materiálů na výrobu zbraní a zbrojí. Druhou dominantou balíku je Monster Hunter Rise a jeho rozšíření Sunbreak. Jelikož tento díl byl původně exkluzivitou pro Nintendo Switch, graficky tolik neexceluje. Přidává ale několik novinek, které hratelnost příjemně osvěžují. Světlušky vám pomohou vyhoupnout se do větších výšek a s jejich vlákny můžete osedlat oslabené potvory. K ruce vám pak kromě kočičího společníka bude také psí stvoření Palamute. Hráli jsme Monster Hunter Wilds. Další velký lov může zkazit jen nedotažená optimalizace Zbytek obsahu tvoří už jen kosmetické doplňky a sady předmětů, které vám pomohou do začátku. Což se v nelehké kariéře lovce monster bude hodit. Jako bonus navíc dostanete také slevové kupony na oba díly Monster Hunter Stories, které jsou více o příběhu zabaleném do tahového RPG.

Pokračování 4 / 9 Humble Motorsport Bundle Kromě lovu monster na Humble Bundle najdete také pěkný balík pro závodníky. Abyste získali všech 12, musíte přispět minimálně 15,24€. Jde o hry od vydavatelství Nacon, a co si budeme, jsou to většinou hlavně samé béčkovice, které vás zabaví hlavně v případě, že chcete přístupnou závodní arkádu. Největším jménem je tady jednoznačně WCR, a to hned s několika díly. Sedmička a osmička se určitě budou hodit, ale tím hlavním je rozhodně WRC Generations, se kterým se s touto značkou rozloučilo studio KT Racing. Tento ročník mimo jiné přidává také hybridní modely. Pokud vás zajímají o něco méně tradiční závody, Overpass 2 by mohl být tím pravým. Offroady jsou stěžejním bodem hry, ať už jde o buginy nebo klasické čtyřkolky. Jednou z hlavních výhod je, že podporuje hraní na rozdělené obrazovce. A co takhle trochu větší stroje? Název Monster Truck Championship mluví sám za sebe snad dostatečně. Recenze hry TT Isle of Man – Ride on the Edge 3. Jeden z nejnebezpečnějších závodů si nebere servítky ani v herní podobě Pro motorkáře tady jsou všechny tři díly závodů TT Isle of Man: Ride of the Edge. Tady se v sedle pokusíte překonat závod, který se řadí mezi ty nejobtížnější vůbec. Balík pak uzavírá dvojice kamioňáckých závodů Truck Racer a FIA European Truck Racing Championship společně s V-Rally 4

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Escape Academy zdarma I když už je po Vánocích, Epic si na tento týden připravil vítaný dárek. Obzvlášť ho oceníte, pokud rádi řešíte hlavolamy a hádanky. Escape Academy je škola pro ty nejnadanější. Čeká vás spousta únikových místností, které se od sebe liší tématem i obtížností. Není to ale obyčejná škola. Ani se nenadějete a může vám jít o život. Kdyby to ale na vás bylo už příliš, můžete na pomoc přivolat kámoše a řešit hlavolamy v multiplayeru.

Pokračování 6 / 9 Xbox Store – Publisher Spotlight Velmi často v našich slevových článcích můžete narazit na Stardew Valley. V aktuálním výprodeji místo něj doporučíme trochu jinou alternativu. Co takhle místo farmy spravovat hřbitov? Nezní to zrovna jako lákavá nabídka, ale Graveyard Keeper (100 Kč) tento koncept zpracovává velmi dobře. Celý proces pohřbívání je na vás, stejně tak i rozšiřování hřbitova. South Park se svojí poslední hrou moc nezabodovat, a tak nám nezbývá než zase jednou doporučit výborný klacek pravdy. The Stick of Trurh (212 Kč) si nebere servítky, černým humorem přetéká. V kulisách známého městečka budete pobíhat jako nové dítě, které se zapojí do hry místní omladiny. Hra Bookwalker: Thief of Tales (215 Kč) není moc výrazná, ovšem nápad si autoři vymysleli zajímavý. Stanete se spisovatelem, který hledá cestu ke svobodě. Aby ji našel, musí projít knižními příběhy. Jednou se tak podíváte do středověkého vězení a hned o chvíli později promrzáte na horách.

Pokračování 7 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi jsou tento týden ve slevách spíš menší tituly, ale zároveň si můžete pořídit i několik balíků, se kterými ušetříte opravdu dost. Třeba takový Famous Duo Bundle (220 Kč) obsahuje rovnou tři příběhy se Sherlockem Holmesem v hlavní roli. The Awakened trochu přibarvuje realitu lovecraftovskými tématy. Crimes and Punishments a Devil’s Daughter rozhodně také neurazí. Obzvlášť když si vezmete, že bez slevy by vás tenhle balík stál dva tisíce. A dáme si ještě jednu trojici příběhovek. Historical Trilogy (125 Kč) obsahuje tři hry z rozdílných žánrů, které vás zavedou do rozdílných historických ér. We. The Revolution vypráví o soudci tribunálu v průběhu francouzské revoluce. The Amazing American Circus je tak trochu adventura a trochu karetní hra. V čele kočovného cirkusu budete cestovat skrz celé USA. A do třetice je tady Help Will Come Tomorrow, kde budeme přežívat s rozmanitým repertoárem postav v roce 1917 v Rusku. Balíků bylo dost, tak si dáme ještě jednu jednohubku. Digimoni byli na přelomu tisíciletí velká věc a mezi milovníky japonské kultury se stále drží. Před třemi lety vyšla hra Digimon Survive (390 Kč), která je hlavně tahovou strategií. Dříve jste s digitálními monstry bojovali ve stylu pokémonů, v Survive se nepříteli postavíte na čtvercovém poli, kde záleží jak na schopnostech digimonů i na vašem pozicování.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Blasphemous II, Jagged Alliance 3 a další V předplatném Humble Choice i v lednu najdete 8 rozmanitých her. Určitě vám něco řekne jméno Jagged Alliance 3. Legendární taktická akce, kde spravujete skupiny žoldáků, která se před dvěma lety vrátila s novým dílem, je opravdu povedená. Zachraňování prezidenta zdejší země a boj o území s dalšími frakcemi otestuje vaše vůdčí schopnosti. Blasphemous II vaše schopnosti také otestuje, ale úplně jiným způsobem. Pokračujeme jakožto kajícník, který tento brutální svět musí zbavit Zázraku zaslepujícího mysl většiny lidí. Kvůli příběhu se vyplatí projít první díl, ale jelikož je děj vyprávěný krypticky ve stylu série Dark Souls, bude stačit, když si Blasphemous užijete jako výbornou akční metroidvanii. Dále tady máme strategii Against the Storm. Znovu budujete a spravujete svoje městečko poté, co vše zničil apokalyptický déšť. Hrozeb, které mohou ohrozit vaše dílo, je ale podstatně víc. Jakmile vaše osada padne, musíte na to jít zase od začátku a průběh vašeho stavění bude zase úplně jiný. Zahrát si můžete i s oficiálním českým překladem. Fort Solis je příběhovka o Rogeru Clarkovi, kterého ztvárnil Troy Baker. Vydáme se na průzkum těžebního komplexu na planetě Mars, kde se stalo cosi nekalého. Místní posádka je k nenalezení a Roger netuší, co se v dolech mohlo stát. Do podzemí se podíváme také ve hře Beneath Oresa, což je rogue-like hra, kde si průběžně skládáte balíček karet. Recenze hry Jagged Alliance 3. Pokračování legendární tahovky, které vás vrátí na přelom tisíciletí Pokud si potřebujete potrénovat mozkové závity, Boxes: Lost Fragments pro vás bude ideální záležitost. Jakožto legendární zloděj se vloupete do sídla plného tajemství, hádanek a složitých mechanismů. Dostat se dovnitř je překvapivě jednoduché, ale vyváznou na svobodu bude o poznání těžší oříšek. A ještě tady máme jednu strategii, tentokrát jde o složitější 4X záležitost. The Pegasus Expedition nás vezme do jiné galaxie, kde se pokusíme přežít se zbytky lidstva. Jako poslední pak dostanete roztomilou příběhovku Dordogne, ve které odhalujete rodinná tajemství mladé slečny.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Speedrunning with AGDQ Bundle Právě probíhá každoroční speedrunnerský event Awesome Games Done Quick, během kterého se vybírá na organizaci pro boj proti rakovině Prevent Cancer Foundation. Svojí částkou můžete přispět i přes Humble Bundle, kde najdete také balík sedmi her. Abyste dostali všechny, musíte přispět minimálně 11,4€. Jako první tady máme Have a Nice Death, akční plošinovku, ve které si zahrajeme za samotnou smrtku. Zaměstnanci podsvětí nechtějí pracovat a pustili do posmrtného života každého včetně pochybných entit. Musíme to tedy vzít do vlastních rukou a ukázat, kdo je tady šéf. Zaskáčete si i v dalších hrách. Ori and the Blind Forest je výborná a emotivní metroidvania. Sonic Lost World je další rychlá plošinovka s modrým ježkem v hlavní roli, která se vrací k 2D stylu původních her s tím, že si pohrává s třetí dimenzí. A pokud se vám víc líbí spíš plnohodnotné 3D skákačky, je tady také New Super Lucky’s Tale. Shenmue 1 & 2: návrat kultovní série (recenze) Shenmue I & II ve své době patřily mezi nejdražší herní projekty. Jednička původně vyšla na Dreamcast a při tvorbě herního světa se šlo do úplných detailů. Dnes zaujme hlavně příběhem o hledání vraha otce hlavního hrdiny. Dostanete také horor Condemned: Criminal Origins a celé to uzavírá akční BPM: Bullets per Minute.

