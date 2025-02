Hry zadarmo, nebo se slevou: Battlefield 4 za dvacku na PlayStationu, stovky demoverzí zdarma na Steamu

1 / 10



GOG – RPG Promo Vydařených RPG dobrodružství jsme tady v posledních letech měli vícero. Ve slevové akci na GOGu ale spíš najdete prověřené klasiky. Pokud se nenecháte zastrašit zaprášenou grafikou, stále se s nimi dá strávit obrovské množství času. Jednou z nich je první Deus Ex (1,07$). Dnešní novinky by se od něj stále mohly učit v ohledu designu úrovní a možností, jak hráči dovoluje misemi procházet. Minout byste neměli ani akční Alpha Protocol (16,43$). Není to zase tak dávno, co tento thriller od Obsidianu nebyl v digitální podobě k dostání. To se ale změnilo právě díky GOGu, kde najdete upravenou verzi, která si lépe rozumí se současnými Windows. Navíc je její součástí i oficiální čeština. Z čerstvějších záležitostí si doporučení zaslouží slovenský Felvidek (8,76$). Netradiční RPG nasáknuté humorem stejně tak, jako je hlavní hrdina Pavol nasáknutý alkoholem. Společně s knězem Matějem vyráží po stopě záhadného kultu. Celé se to odehrává v nádherně stylizovaném prostředí a s nepřáteli si budete muset poradit ve stylu klasických tahových soubojů. Špionážní RPG Alpha Protocol po pěti letech vstalo z hrobu. Na GOGu vyšlo ve vylepšené verzi a s češtinou Podle žebříčků prodejů ale u hráčů vede přede všemi hlavně Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (14,8$). Larian si připravil další masivní dobrodružství, kde vám dá do rukou vlastního hrdinu a hromadu možností. Je na vás, jak se příběh vyvine, i to, jak proběhnou tahové bitky, ve kterých hojně využijete i samotného prostředí. I tady navíc najdete oficiální češtinu.

Pokračování 2 / 10 Steam – Next Festival Jen pro připomínku, na Steamu si stále můžete zdarma aktivovat první epizodu klikací adventury Stellar Mess. Jakožto majitel obchodu s komiksy se pokusíme zachránit mezigalaktickou princeznu. Tím hlavním je tento týden ale určitě festival Next, v rámci kterého můžete vyzkoušet stovky her, které teprve čekají na své vydání. Výběr je opravdu široký. Dostalo se na větší i malé tituly z všemožných žánrů. Máme tady i české zastoupení. Zkusit můžete třeba logickou hru Pushmania, výborně vypadající horor Radiolight nebo akci Sinned Arena, která se inspiruje klasikami z devadesátek. To všechny z rukou českých vývojářů. Ze zahraničních novinek se velkého zájmu dočkal například Fellowship. Tohle kooperativní RPG staví na mechanikách známých z World of Warcraft. Ke své inspiraci nemá daleko ani vzhledem. Tady ale procházíte hlavně dungeony místo otevřeného světa a spolupracujete se členy party, abyste se na jejich konec dostali ve zdraví. Steam Next Fest zahrnuje stovky demoverzí. Vyzkoušet můžete předělaný Gothic i několik českých her Zajímavě vypadá také nenásilný survival Solarpunk. Vaším útočištěm je létající ostrov, o který se musíte náležitě starat. Příbytek můžete rozšířit o zahrádku či slepičí kurník. Na provoz ale bude potřeba vyrobit dostatečné množství energie. A když už vás to tady omrzí, můžete ve své vzducholodi vyrazit na průzkum dalších ostrovů.

Pokračování 3 / 10 PlayStation Store – Dealmania Máte do kapsy hluboko, ale i tak si chcete užít kvalitní akci? V aktuálním výprodeji v obchodě PlayStationu najdete řadu titulů za pár stovek, které rozhodně neurazí. Jedním z nich je Doom (94 Kč) z roku 2016. V rámci příprav na nadcházející The Dark Ages se určitě bude hodit připomenout si, jaký je to pocit porcovat jednoho pekelného démona za druhým. Jestli vám více vyhovuje o něco realističtější střílení, za pár korun je v nabídce Battlefield 4 (23 Kč). V těchto dobách si Battlefield ještě zakládal na tom, že možnosti zničitelnosti prostředí neměly konkurenci. Kromě velkého multiplayeru čtyřku doprovodila i příběhová kampaň, která startuje evakuací amerických VIP z Šanghaje. Zvládnete se se svojí jednotkou dostat zpět domů? Bayonettu si dnes každý spojí hlavně s Nintendem, protože si její nejnovější díly můžete zahrát jen na Switchi. Jednička je ale výjimkou. První díl si tak můžete vychutnat i na dalších platformách včetně PlayStationu. Bayonetta (147 Kč) je poctivá řežba od PlatinumGames, ve které hlavní roli sehrála sexy čarodějka. Společně s ní poznáváme světy nebes a pekel a snažíme se jim zabránit v tom, aby jejich válka zničila mír na Zemi. Judgment: z právníka detektivem (recenze) Série Yakuza sklízí samou chválu už dlouhá léta. Kde by ale měl nováček začít? A co takhle úplně jinde? Judgment (175 Kč) je spin-off ze stejného světa s úplně novým příběhem. V hlavní roli je Jagami, bývalý právník, který se po jednom ze svých případů přešel na dráhu detektiva. Příběh Yakuzy nemusíte vůbec znát. Tady si navíc vedle skvělého vyšetřování užijete i akční souboje s novými bojovými styly.

Pokračování 4 / 10 Epic Store – Mages of Mystralia a dvě Star Wars hry pro mobily zdarma Tento týden je to na Epicu celé o hrách zdarma, a nejen o těch pro PC. Ale o tom až za chvíli. V klasické rozdávačce najdete akční adventuru Mages of Mystralia od nezávislého týmu Borealys Games. V pestrobarevném království Mystralia poznáte umění čar a kouzel. Dokonce si můžete tvořit zaklínadla vlastní. Jednou už ale tahle hra v rozdávačce byla, takže je možné, že už ji máte aktivovanou. Vedle toho Epic začal rozdávat hry i pro telefony. V jejich mobilním obchodě si až do 20. března můžete aktivovat oba díly RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. Tyto legendy od BioWare jsou považované stále za jedny z nejlepších her z univerza Hvězdných válek vůbec. Díky pomalejšímu tempu a upravenému ovládání jsou bez problému hratelné i na dotykových obrazovkách. Pokud si nevíte rady s tím, jak dostat Epic Store do mobilu, návod najdete v tomto článku.

Pokračování 5 / 10 Xbox Store – Hits You Can’t Miss Hry, které si nemůžete nechat ujít? No tak to by v této akci na Xboxu měly být pořádné pecky. A pár takových se tady opravdu najde. Není to zase tak dávno, co se na Xboxu objevil Death Stranding: Director’s Cut (475 Kč). Zatím nejnovější počin Hidea Kodžimy vám pěkně zamotá hlavu. Jakožto kurýr Sam Bridges se snažíte spojit zbytky roztříštěné civilizace. Banishers: Ghosts of New Eden (710 Kč) loni spoustě hráčům prolétli pod radarem. Tým z Don’t Nod se místo klasických příběhovek pustil do pořádné akce, ve které sledujeme příběh dvojice vymítačů. Antea se během jedné akce ale sama stane duchem. Její láska Red to ale nehodlá vzdát a hledá způsob, jak ji přivést zpět mezi živé. Loňský rok byl také pořádně šťavnatý v ohledu japonských RPG. Z tohoto žánru můžeme doporučit třeba Persona 3 Reload (825 Kč). Jde o kompletní remake třetího dílu, ve kterém se pojít taktické souboje na tahy spolu se simulátorem života středoškoláka. Shodou náhod objevíme skrytou hodinu rozdělující dny, během které se dějí samé podivnosti. Recenze hry Banishers: Ghosts of New Eden. Emocionální horská dráha vztahu mezi duchem a člověkem Pokud si chcete připomenout starší dobrodružné hry, jen málokterá hra to zvládne tak dobře, jako Tomb Raider I-III Remastered (430 Kč). Kloubí se tady trojice původních příběhů Lary Croft, ve kterých se podíváme do různorodých koutů světa. Všechny hry mají modernizované ovládání a oprášenou grafiku. Jestli se vám ale nelíbí, můžete kdykoliv přepnout do původní podoby.

Pokračování 6 / 10 Nintendo eShop – Games on Sale Ještě před pár lety by každý kroutil hlavou nad tím, kdyby někdo chtěl hrát diablovky na ovladači. Dnes už to nikoho nepřekvapí a Switch není výjimkou. Tentokrát není zlevněné samotné Diablo, místo něj za stovku můžete mít Torchlight 2 (100 Kč). Právě v dobách druhého dílu bylo toto stylizované RPG nejlepší. Od diablovek ke střílečkám. Call of Juarez: Gunslinger (100 Kč) také můžete mít za rovnou stovku. Ubisoft nechal tuto kovbojskou značku pomalu umřít. Právě Gunslinger ukazuje, jak velká je to škoda. Retrospektivně vyprávěný příběh kovboje, který si ho sám pěkně přibarvuje, se stále skvěle hraje. Na Switchi s mířením pomůže ovládání s gyroskopem. Díky silné stylizaci navíc hra graficky moc nezestárla. Práce smrtky může být pěkně náročná. Obzvlášť když se zaměstnanci podsvětí vykašlou na svoji práci a všechno nechají na vedení. Takovou situaci zažijete v Have A Nice Death (312 Kč), kde jako zubatá musíte urovnat chaos v podsvětí. To uděláte ve stylu akčních rogue-lite plošinovek. Trine 4: prožijte pohádkové dobrodružství | Recenze A na závěr jeden balíček obsahující rovnou čtyři výborné logické skákačky. Trine: Ultimate Collection (281 Kč) zahrnuje první čtveřici dobrodružství trojice známých hrdinů. Jde o výbornou záležitost obzvlášť v případě, že máte k ruce dalšího spoluhráče. Každý hrdina má odlišné vlastnosti a schopnosti, které musíte správně využít pro překonání všech hlavolamů.

Pokračování 7 / 10 Stále probíhá: Humble House Flipper & Friends Bundle I z obyčejných domácích prací se ve virtuálním světě může stát relax a zábava. Důkazem toho je série House Flipper, ve které rekonstruujete domy a byty. V balíku na Humble Bundle tuto záležitost dostanete i s řadou rozšíření a tvůrci přihodili i několik dalších her založených na podobném konceptu. Vedle základního House Flipperu tak dostanete i rozšíření se zvířátky, do nabídky přibyde nábytek pro pořádnou párty a jeden z dodatků je zaměřený na práci okolo zahrady. V samostatných hrách, jako je Train Station Renovation, Train Yard Builder nebo Builder Simulator, se pak můžete pustit do budování zase trochu jinak. Vyzkoušíte si také to, jak se vede kadeřnický salón. Hairdresser Simulator také se základní hrou přidává i rozšíření Long Hair. Pokud ale chcete něco vážnějšího, je tady pro vás Chornobyl Liquidators, kde okusíte práci, kterou museli dělat likvidátoři po katastrofě v Černobylu. Abyste tohle všechno získali, musíte přispět alespoň 14,35€, tedy nějakých 360 Kč.

Pokračování 8 / 10 Stále probíhá: Humble Capcom Arcade Classics & Fighters Bundle Capcom mají v dnešní době stále v lásce díky sériím, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Nesmíme ale zapomínat na to, jak bohatou historii tato japonská společnost má. Pokud si chcete připomenout jejich dřívější tvorbu, na Humble Bundle najdete opravdu nabitý balík. Za minimální příspěvek 19,19€ dostanete celkem 70 položek. Nejsou to všechno jen hry jako takové. Je tady třeba kupón s 50% slevou na Street Fighter 6. Capcom Arcade Stadium je pak soubor několika dalších desítek her. Obecně je nejznámějším jménem v celém balíku právě Street Fighter. Tuto bojovku dostanete ve všech možných verzích, ať už je to Alpha 3, Ultra Street Fighter IV nebo Hyper Street Fighter. Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum Je tady hromada dalších legend. Nervy vám pořádně potrápí Ghost ‘n Goblins. Do dob arkádových automatů vás vrátí třeba Strider nebo Darkstalkers. Vaši sbírku rozšíří i řada bizarnějších záležitostí, jako je Gan Sumoku a Eco Fighter nebo Hissatsu Buraiken. Rozhodně je z čeho vybírat a pro nadšence do retro záležitostí by měl být tento balík povinností.

Pokračování 9 / 10 Stále probíhá: Humble Better with a Friend Bundle Svoji sbírku her ideálních pro hraní v kooperaci můžete kromě Steamu rozšířit také skrz Humble Bundle. Další balík zahrnuje celkem 6 her, které dostanete po minimálním příspěvku 9,65€. Určitě vám něco řekne Trine 4: The Nightmare Prince. Známá trojice hrdinů opět zachraňuje situaci za doprovodu záhadného artefaktu. Rozhodně si nenechte ujít ani Tribes of Midgard. Společně s přáteli se budete snažit o záchranu Yggdrasilu. Zbylo po něm jen semínko, ze kterého musíte vypěstovat statný strom. V tom se vám ale snaží zabránit síly titánů. Obrana základny je stěžejní, ale nevyhnete se ani výpravám do divočiny, kde seženete důležité zdroje pro výrobu. Velmi oblíbenou záležitostí je také Risk of Rain Returns. Dvojrozměrná rogue-like akce, ve které na vás autoři hází jednu hordu monster za druhou. Naštěstí máte volné ruce v tom, jak bude vaše výbava vypadat a některé kombinace bez problému smetou ze zemského povrchu jakéhokoliv potvoráka. Nejlepší gaučové multiplayerovky pro PC a konzole. Prožijte epické Baldur's Gate 3, porcujte démony v Diablo IV Jestli vám nesedí rychlá akce, For the King by vás mohlo zaujmout víc. Za svoje království budete bojovat v řadě říší. Tahové souboje sice fungují velmi dobře i při hraní sólo, ale když každého z členů party ovládá jiný hráč, hned je to zase o něčem jiném. Kromě toho dostanete také odlehčený Cat Quest II plný koček a Across the Obelisk, který do tahových bojů přidává kartičky.

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Choice – Immortals of Aveum, Total War: Pharaoh a další V únorovém předplatném Humble Choice máme další osmičku her. Největším jménem je tady jednoznačně kouzelnická akce Immortals of Aveum. Její autoři měli smůlu s načasováním vydání. Kvůli silné konkurenci hra rychle zapadla. V podstatě jde o takové fantasy Call of Duty, ve kterém se stanete mágem ovládajícím kouzla všech tří barev. Pokud ale chcete ještě lepší singleplayerovou střílečku, zaujmout by vás měl hlavně Trepang2. Tahle béčková záležitost se nesnaží být ničím výjimečným, ale akci umí udělat zatraceně dobře. V roli vojáka prcháte z komplexu, kde vás z nějakého důvodu drželi. Nyní se snažíte odhalit svoji minulost a pomstít se svým věznitelům. Pro stratégy tady pak máme Total War: Pharaoh Dynasties. Zatím poslední díl velkolepé historické strategie nás zavede do dob největší slávy Egypta. Nenechte se zmást. I když má hra přídomek Dynasties, nedostanete jen toto rozšíření s novými frakcemi. Klíč, který v rámci předplatného dostanete, zahrnuje i základní hru. Recenze hry Total War: Pharaoh. Starověký Egypt v podání dlouholeté série strategií Pak už tady máme převážně menší záležitosti. Fabledom je kouzelná budovatelská strategie, u které budete hlavně relaxovat. Griftlands se inspiruje karetními rogue-like hrami a přenáší je do sci-fi prostředí. Takticky budete muset postupovat i v The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. A neobejdete se bez ní ani v Tales & Tactics. Únorovou nabídku pak uzavírá My Little Universe, kde máte pod palcem celý měsíc.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se