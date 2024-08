Hry zadarmo, nebo se slevou: Celá série hororů Resident Evil za pár stovek v jednom balíku

1 / 12



GOG – Action Games Promo Jestli máte chuť na pořádnou porci klasické akce, GOG si pro vás připravil výprodej plný ověřených jmen. Mezi hráči se těší velkému zájmu třeba Mad Max (5,47$). Tento netradiční postapokalyptický svět budeme prozkoumávat v jednom z opravdu netypických vozidel. Pokud vás namlsala nedávná premiéra filmové Furiosy, můžete se s chutí pustit i do herní adaptace. Máme tady i několik zástupců z řad českých her, přičemž dvě z nich můžete mít doslova za pár korun. Feudal Alloy (1,64$) je přístupná metroidvania, kde se s robotem, kterého ovládá rybka v jeho helmě, vydáte po stopách banditů. Ukradli z vaší vesnice veškerý olej, bez kterého roboti zkrátka nemohou fungovat. Druhým titulem je logická plošinovka Blackhole (0,98$), ve které se pomocí hrátek s gravitací pokusíte vyřešit hlavolamy a najít způsob, jak dostat posádku v pořádku domů. Recenze hry Blasphemous 2. Návrat k věčnému pokání Pořádně brutální akci vám nabídne Blasphemous (6,85$). Ne nadarmo se mu přezdívá 2D Dark Souls, mazlit se s vámi rozhodně nebude. Příběh zpracovává náboženská témata, kdy se v roli kajícníka musíme vydat do boje proti Zázraku z nebes, který ale pro obyčejné lidi neznamená nic dobrého. Rovnou můžete navázat s Blasphemous 2 (6,85$), které se do konce letošního roku mělo rozrůst o příběhové rozšíření.

Humble Resident Evil Decades of Horror Bundle V posledních měsících jsme tady měli hned několik velmi výhodných balíků z nabídky Humble Bundle. Tenhle ale patří mezi ty opravdu nejlepší. Za minimální příspěvek 27,48€, tedy zhruba 690 Kč dostanete kompletní série legendárních hororů Resident Evil. Můžete tedy začít od nultého dílu a postupně se propracovat až k Village, kterou navíc dostanete v Gold edici zahrnující příběhové rozšíření. To jediné, co ve výčtu her v tomto balíku chybí, je předělávka čtvrtého dílu. Místo toho dostanete lehce vylepšenou verzi originálu z roku 2005. Resident Evil 2 a 3 ale na druhou stranu získáte právě ve formě moderních remaků. Pokud byste bez slev kupovali jen jeden z nich, vyjde vás to dráž než celý tento balík. Zvěsti o Resident Evil 9. Otevřenější horor na ostrově v jihovýchodní Asii s Leonem v hlavní roli Kromě kompletního základu balík obsahuje také dvojici dílů Resident Evil Revelations. Jednička vám doplní události, které se staly mezi čtvrtým a pátým dílem, a dvojka je pak jejich přímým pokračováním. Pomalu se nám blíží letošní sezóna hororů a tohle je opravdu neodolatelná nabídka, se kterou se můžete dostatečně zásobit.

Steam – Festival rytmu Rytmické hry jsou specifický, ale mezi spoustou hráčů velmi oblíbený žánr. Právě tento styl her je hlavním tématem aktuálního festivalu na Steamu a již tradičně ho doprovází výprodej. Na vrcholku žebříčku prodejnosti se drží velmi oblíbený Geometry Dash (2,5€), který můžete znát z mobilních platforem. Stačí ve správný moment skákat se svojí kostkou do rytmu hudby, ale na dokončení těch nejtěžších skladeb budete potřebovat opravdu hodně trpělivosti. Více odlehčená záležitost je Trombone Champ (4,37€). S trombónem se pokoušíte zahrát skladby všeho druhu. Na rozdíl od ostatních her to tady není jen o správném načasování stisku tlačítek. Abyste správně zahráli noty, je potřeba perfektně táhnout myší. Tahle hříčka se stala velmi oblíbenou a díky komunitě si kromě základních písniček můžete do hry přidat i řadu dalších skladeb. Rythm Doctor (14,21€) se skrz rytmus snaží vyprávět příběh o tom, jak zachraňujete své pacienty. I přes to, že vyšel už před třemi lety, stále je zatím k dispozici pouze ve fázi předběžného přístupu. Na dokončení všech příběhových kapitol se tedy stále pracuje a vedle toho je součástí hry také obšírný editor úrovní, ve kterých můžete využít vlastní hudbu. Studio Tango Gameworks nakonec přežije. Od Xboxu ho koupil jihokorejský Krafton i se značkou Hi-Fi Rush Crypt of the NecroDacer (2,95€) je v tomto žánru už docela klasika. Vydáváme se do kobek, temných lesů či jeskyní, které budeme prozkoumávat za doprovodu parádní hudby. Musíte si ale dávat dobrý pozor, jak se pohybujete a jak útočíte. Jakmile vaše akce vypadnou z rytmu soundtracku, hned pro vás bude hraní obtížnější. A nejenže se do rytmu musíte hýbat vy, stejně tak i nepřátelé mají vlastní vzorce pohybů.

PlayStation Store – PlayStation Indies Na PlayStationu zase jednou dostávají prostor hry od nezávislých tvůrců. Výběr je to opět docela slušný, najdeme tady i vcelku čerstvou příběhovku Indika (480 Kč), ve které sledujeme jeptišku. To by nebylo nic zvláštního, ale vše se mění poté, co zjistíme, že ji doprovází samotný ďábel. Její hlas v hlavě jí postrkuje k tomu, aby se více zamýšlela nad vším, co se kolem ní děje a zároveň hře dodává dost bizarní nádech. Simulace majitele sushi restaurace Dave The Diver (356 Kč) je skvělá odpočinková zábava. Kromě toho, že se staráte o provoz a spokojenost svých zákazníků, si také sami lovíte všechny ryby a další plody moře, které pak můžete servírovat. Vývojáři stále rozšiřují obsah hry a chystá se také několik spoluprací. Dave se tak spojí například s indie hitovkou Balatro nebo s Potion Craftem. Zlevněný už je také Darkest Dungeon II (743 Kč). Na PC už sice vyšel před delší dobou, konzolovou premiéru měl ale teprve nedávno. Tentokrát se s partou svých pochmurných hrdinů vydáme na cesty v kočáře místo toho, abychom se protloukaly skrz podzemní kobky. Ani v nejmenším to ale neznamená, že se to obejde bez tuhých bojů. Recenze hry Viewfinder. Každý problém má řešení v hledáčku fotoaparátu Pokud patříte mezi fanoušky Portalu nebo The Talos Principle, rozhodně se podívejte na Viewfinder (390 Kč). Tahle logická hra využívá mechaniku toho, že si do prostoru můžete promítnout scény zachycené na fotografiích. Správným využitím se pak musíte dostat skrz několik desítek úrovní v opuštěném digitálním světě, kde hledáte řešení jednoho z největších problémů lidstva.

Epic Store – The Callisto Protocol a Gigantic: Rampage Edition zdarma Epic si pro vás na závěr léta připravil pořádný dárek. Můžete si zdarma aktivovat předloňský horor The Callisto Protocol, který se silně inspiruje sérií Dead Space. Ještě aby ne, když část vývojářského týmu tvoří právě její vývojáři. Shodou nešťastných okolností se dostanete do vesmírného vězení. Nedlouho po vašem uvěznění ale dojde k jakési nehodě, která vás sice dostane ven z cely, ale začíná tím boj o přežití. Jestli nejste fanoušky hororů, tentokrát máte na Epicu ještě jednu novinku zdarma. Gigantic je MOBA, ve které se na každé straně postaví týmy o pěti hráčích proti sobě a v akčních bojích se poperou proti sobě o to, kdo jako první pošle k zemi strážce soupeřícího týmu. Zahrát si můžete za víc než 20 různých hrdinů s unikátními schopnostmi.

Xbox Store – ID@Xbox I na Xboxu se dostává pozornost nezávislým hrám. Program ID@Xbox funguje už dlouhá léta a spatřilo díky němu světlo světa spousta výborných her. Ve výprodeji najdete třeba podmořský survival Subnautica: Below Zero (284 Kč). Jde o samostatné pokračování prvního dílu, které nás zavede do promrzlé části planety pokryté oceánem. V jeho hlubinách čeká na objevení i něco jiného než vodní živočichové. Funcom v této době připravuje Dune: Awakening. Pokud chcete mít představu o tom, jak bude jejich novinka vypadat, můžete si zahrát jejich starší výtvor Conan Exiles (440 Kč), který má svým stylem velmi blízko. Začínáte jako bezvýznamný človíček, hra vám do začátku nedá ani pořádné oblečení. Musíte nasbírat zdroje, vyrobit vybavení a postavit si bezpečný příbytek, jinak v této vyprahlé divočině moc dlouho nepřežijete. Dune: Awakening odkrývá svůj příběh. Jak by vypadal Arrakis, kdyby se Muad'Dib nikdy nenarodil? Nenechte se odradit grafikou série Axiom Verge. I když může vypadat jako retro záležitost, ve skutečnosti patří mezi nejlepší novodobé metroidvanie. Přitom jsou dílem jediného vývojáře. Moc nezáleží na tom, jestli začnete od prvního dílu Axiom Verge (100 Kč), nebo se rovnou pustíte do Axiom Verge 2 (228 Kč). Každý díl totiž vypráví separátní příběh.

Stále probíhá: PlayStation Store – August Savings Letní výprodej už máme za sebou, ale v obchodě PlayStationu ho rovnou vystřídal další. Vracíme se ke klasickému výběru, kdy si se slevou můžete pořídit směsici z různých žánrů a najde se tady i několik novinek a exkluzivit. Třeba takové Gran Turismo 7 (1 177 Kč) se do výprodeje nedostává zrovna často, i když už je to starší záležitost. Tvůrci do těchto závodů ale stále přidávají nový obsah, takže pro milovníky rychlých aut je to výborná volba. Z novějších záležitostí tady máme Dragon's Dogma 2 (1 245 Kč). Tohle fantasy RPG vás nepovede za ruku ani náhodou. Epický příběh o tom, kdo je vlastně vyvolený válečník a jeho cesta ke skolení draka, vás provede komplexním světem, kde se musíte spoléhat hlavně na svůj um a schopnosti svých společníků, kteří občas hrají stejně důležitou roli jako sám hlavní hrdina. Už je to delší doba, co System Shock (617 Kč) vyšel v kompletně přepracované podobě na PC. Na konzolích se ale objevil teprve před pár měsíci a už teď ho můžete mít za pěknou cenu. Tahle legenda, která položila základy žánru sci-fi RPG by vám v herní knihovně určitě chybět neměla. Na vesmírné stanici se pokusíte zachránit svět, který plánuje zničit umělá inteligence SHODAN. Recenze hry System Shock. Umělá inteligence opět touží po zničení světa Štěstí mají zase jednou i fanoušci bojovek. Ve výprodeji najdete Street Fighter 6: Deluxe Edition (990 Kč). Tento díl je už od vydání velmi populární a nevypadá to, že zájem bude opadat, jelikož se pořádá jeden velký turnaj za druhým. Tato edice obsahuje také Year 1 Character Pass, díky kterému mezi hratelnými postavami najdete také Rashida, Aki, Eda a Akumu.

Stále probíhá: Humble RPG Masters Bundle Baldur's Gate 3 loni namlsalo spoustu hráčů, pro které to bylo první setkání s RPGčky v tom nejklasičtějším střihu. Pokud si jich chcete udělat pořádnou zásobu, zamiřte na Humble Bundle, kde najdete balík s těmi nejdůležitějšími a nejznámějšími žánrovkami.

Pokračování 9 / 12 Stále probíhá: Xbox Store – End of Summer Sale Xbox uzavírá letní sezónu s dalším výprodejem. Star Wars Jedi: Survivor (840 Kč) se teprve chystá na konzole předchozí generace, ale konečně si ho alespoň na současný Xbox můžete pořídit s větší slevou. Pokračování příběhu Cala Kestise se nese ve velkém stylu, kdy před silami Impéria musí utíkat až na samotný okraj galaxie. Stejně tak došlo i na kouzelnické RPG Hogwarts Legacy: Deluxe Edition (900 Kč). Tato verze vám sice přidává pouze pár kosmetických doplňků, ale i tak vás vyjde mnohem levněji než ta základní. Ta se totiž do výprodeje nedostala. Jakožto nováček v Bradavicích nastoupíte rovnou do pátého ročníků, a kromě studia se zapojíte také do pátrání po pradávné magii. Chtěli byste si vyzkoušet sérii Yakuza, respektive Like a Dragon a nechcete se prokousávat všemi díly? A co takhle trocha historie? Like a Dragon: Ishin (640 Kč) vás přenese do feudálního Japonska, kde známé postavy ze série Yakuza sehrávají role důležitých osob tohoto období. V hlavní roli je Sakamoto Rjóma, který je obviněn ze zločinu, který nespáchal. Musí tedy na vlastní pěst hledat pravého viníka. Recenze hry Like a Dragon: Ishin. Buďte svědky konce samurajské éry ve feudálním Japonsku Mass Effect patří do dnešních dní mezi nejlepší sci-fi série. V Mass Effect: Legendary Edition (285 Kč) najdete původní trilogii se všemi rozšířeními. Můžete si tak projít příběh velitele Sheparda od začátku až do konce. První díl v této verzi doznal největších změn, díky kterým více odpovídá dnešním standardům.

Pokračování 10 / 12 Stále probíhá: Nintendo eShop – Games on Sale Chvalte Satana! Pekelně roztomilá akce Cult of the Lamb (313 Kč), ve které v roli ovečky dáváte dohromady vlastní kult, na Switchi nikdy dřív nebyla levnější. Je pravda, že tato verze má občas problémy s výkonem, ale i přesto nabízí spoustu zábavy při hledání nových přisluhovačů, rozšiřování vašeho kultu a provádění rituálů všeho druhu. Capcom se velmi pilně připravuje na vydání nového dílu ze série Monster Hunter. Ten ale konzoli od Nintenda vynechá, a tak není vůbec na škodu sáhnout po pár let starém Monster Hunter Rise (250 Kč). Tentokrát nás vedle kočičího společníka doprovází také velký pes, který zároveň poslouží jako dopravní prostředek. V rámci hratelnosti je největší změnou důraz na vertikalitu bojů, kdy se váš lovec může volněji pohybovat v prostoru. Zlevněná je i spousta doplňků včetně velkého rozšíření Sunbreak (400 Kč) Sherlock Holmes byl vždycky o tom, že každý případ dokázal racionálně vysvětlit. Co když se mu ale do cesty postaví nadpřirozeno? Takový příběh si můžete projít v Sherlock Holmes: The Awakened (245 Kč), kde tvůrci osobu slavného detektiva kombinují s Lovecraftovskými horory. Vydáme se po stopách záhadného kultu, který vzývá prastaré bohy. Monster Hunter Rise: obrana vesnice proti hordám bestií | Recenze Ujetá adventura Deponia (25 Kč) byla už v řadě slev, ale teď ji můžete mít za tu úplně nejnižší. Příběh vynálezce a kutila Rufuse o tom, jak se snaží dostat ze zaneřáděné planety do pohádkového Elysia, patří mezi novodobými adventurami mezi ty nejlepší záležitosti.

Pokračování 11 / 12 Stále probíhá: Humble Choice – Sifu, High on Life a další S druhým srpnovým týdnem jsme dostali novou nabídku v předplatném Humble Choice. Tentokrát jsou hlavním lákadlem hned tři tituly. Vypíchnuli bychom hlavně výbornou rogue-lite bojovku Sifu. V roli mladého mistra bojových umění se vydáváme na cestu pomsty poté, co je náš učitel zavražděn. Skrz několik různých úrovní se budeme prát s každým, kdo s jeho smrtí má něco společného. V Sifu smrt neznamená konec, díky pradávnému talistmanu se hrdina vždy vrátí k životu, ale zároveň zestárne o několik let. Jako další větší záležitost je tady High on Life, ujetá FPS akce, která pochází do tvůrců seriálu Rick a Morty. Poté, co naši planetu napadnou ufoni, se vydáváme prozkoumat mimozemské planety. Do toho nám neustále budou kecat zbraně. Každá z nich má nejen jiné vlastnosti, ale také odlišnou osobnost. Do třetice známých jmen tady máme Gotham Knights, týmovku z DC Univerza, která místo akční adventury tlačí spíš styl looter-shooteru. Do ulic města se vydáváme poté, co zemřel samotný Batman. Právě tento případ bude hlavní pointou vyšetřování čtyřčlenného týmu. Oproti arkhamské sérii je to docela chudý přírůstek, ale pokud máte s kým hrát v kooperaci, za zkoušku určitě stojí. Recenze hry Gotham Knights. Sázka na superhrdinskou jistotu vyšla napůl Zbytek srpnové nabídky tvoří už méně známé tituly, o kterých nejspíš uslyšíte poprvé. Diluvian Ultra je FPS boomer-shooter, který se inspiruje klasickými sci-fi romány. Astral Ascent je nezávislá mlátička, ve které se pobijeme s 12 znameními zvěrokruhu. Akční adventura Blacktail vypráví příběh o babě Yaze. Přímo uvidíme, jak tato legenda vznikala v tomto pohádkovém světě. Universe of Sale pak spadá do žánru grafických románů, která se odehrává na vesmírné stanici v oblacích Jupitera. A jako poslední je This Means Warp, kooperační sci-fi akce, ve které se musíte se svojí posádkou vypořádat s nástrahami širého vesmíru.

Pokračování 12 / 12 Stále probíhá: Humble Capcom Summer 2024 Bundle Capcom si na své úspěchy za posledních několik let rozhodně nemůže stěžovat. Šlape jim snad každá z jejich velkých značek. Jejich portfolio ale není jen o Resident Evilu a Monster Hunteru. Jejich balík na Humble Bundle se soustředí právě na ty menší, či retro tituly, které rozhodně ale také stojí za to. U každého navíc nechybí poznámka, že si je zahrajete bez problému i na Steam Decku. Abyste získali všech 12 položek, musíte přispět minimálně 27,8€, tedy cca 700 Kč. Hodně prostoru dostala bojová série Street Fighter. Její šestý díl, který od vydání zažívá velký boom, tady nenajdete, ale knihovna se vám rozroste třeba o 30th Anniversary Collection, která obsahuje dvojku a trojku v několika různých verzích. Pokud byste ji kupovali samostatně, tak vás bez slevy vyjde dráž než celý tenhle balík. Street Fighter ale nekončí. Společně s dalšími 9 bojovkami najdete ještě jednu verzi dvojky v Capcom Fighting Collection. Do třetice dostanete Street Fighter V – Championship Edition. Mezi hráči pětka moc oblíbená není, ale alespoň ji dostanete se vším všudy. Když už jsme zmínili kolekce, máme tady ještě jednu. Capcom Beat’em Up Bundle zahrnuje sedm retro her z tohoto dnes již trochu zapomenutého žánru. V dobách jeho největší slávy právě Capcom vydal jedny z nejlepších titulů. Tady najdete třeba Final Fight nebo The King of Dragons. Vylepšený Dead Rising vyjde v září. Vypadá jako remake a přidává několik žádaných vychytávek Brzy se k nám s remasterem jedničky vrátí také série Dead Rising. Pokud si chcete připomenout, co je zač, můžete se pustit do druhého, třetího dílu a čtvrtého dílu včetně doplňků. Pokud vám místo zombie akce spíš vyhovují fantasy příběhy, tak vás jistě uspokojí Dragon’s Dogma: Dark Arisen. Právnická série Phoenixe Wrighta je ve světě velmi oblíbenou záležitostí. U nás si tolik obliby nevysloužila, což je škoda, protože jde o výborné, i když většinou dost ujeté detektivní příběhy. V balíku jich najdete pořádnou porci. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a The Great Ace Attorney Chronicles celkově zahrnují pět dílů této adventurní série. Na úplný závěr balíku tady máme ještě adventuru Ghost Trick: Phantom Detective, což je remake starší klasiky, ve které vyšetřujeme naši vlastní smrt.

