Hry zadarmo, nebo se slevou: Český Last Train Home za polovic a bojovka DNF Duel zdarma

Když je řeč o hrách, které se vážně neberou ani trochu, nemůže tady chybě t Cult of The Lamb. Ve výprodeji najdete Cultist edici (18,36$) . V hlavní roli je ovečka, kterou zachrání záhadný cizinec. Neudělal to ale jen z dobroty duše, bude za to něco chtít. Ovečka se na jeho přání stává vůdcem kultu, do kterého musí nalákat další zvířátka. Abyste své řady co nejvíc rozšířili, musíte vyrazit na výpravy a pomáhat ostatním obyvatelům lesů, abyste získali jejich přízeň.

Předtím, než studio Sabotage vytvořilo výborné RPG Sea of Stars, pracovalo na akční plošinovce The Messenger (3,68$) , která vzdává hold 8bitovým a 16bitovým klasikám. Hrajete za mladého nindžu, který přežil jako poslední ze svého klanu poté, co jeho vesnici napadla démonická armáda. Musí doručit tajný svitek, aby se mu podařilo zachovat odkaz klanu.

Hry, ve kterých musíte postavit stabilní most pro přejezd vozidel, vyšly ve spoustě různých verzí. Mezi ty nejpovedenější patří Bridge Constructor Portal (1,09$) . Tvůrci si tady vypůjčili estetiku a mechaniky oblíbené hry od Valve a spojili je s hrátkami s fyzikou. Navázat správně mosty tak, aby se na místo určení dostalo vše, co zrovna pojede kolem, je občas docela tuhý oříšek. Hlavně pozor, aby se vám most nerozsypal hned v prvních sekundách.

Zbytek srpnové nabídky tvoří už méně známé tituly, o kterých nejspíš uslyšíte poprvé. Diluvian Ultra je FPS boomer-shooter, který se inspiruje klasickými sci-fi romány. Astral Ascent je nezávislá mlátička, ve které se pobijeme s 12 znameními zvěrokruhu. Akční adventura Blacktail vypráví příběh o babě Yaze. Přímo uvidíme, jak tato legenda vznikala v tomto pohádkovém světě. Universe of Sale pak spadá do žánru grafických románů, která se odehrává na vesmírné stanici v oblacích Jupitera. A jako poslední je This Means Warp , kooperační sci-fi akce, ve které se musíte se svojí posádkou vypořádat s nástrahami širého vesmíru.

Do třetice známých jmen tady máme Gotham Knights , týmovku z DC Univerza, která místo akční adventury tlačí spíš styl looter-shooteru. Do ulic města se vydáváme poté, co zemřel samotný Batman. Právě tento případ bude hlavní pointou vyšetřování čtyřčlenného týmu. Oproti arkhamské sérii je to docela chudý přírůstek, ale pokud máte s kým hrát v kooperaci, za zkoušku určitě stojí.

Jako další větší záležitost je tady High on Life , ujetá FPS akce, která pochází do tvůrců seriálu Rick a Morty. Poté, co naši planetu napadnou ufoni, se vydáváme prozkoumat mimozemské planety. Do toho nám neustále budou kecat zbraně. Každá z nich má nejen jiné vlastnosti, ale také odlišnou osobnost.

S druhým srpnovým týdnem jsme dostali novou nabídku v předplatném Humble Choice . Tentokrát jsou hlavním lákadlem hned tři tituly. Vypíchnuli bychom hlavně výbornou rogue-lite bojovku Sifu . V roli mladého mistra bojových umění se vydáváme na cestu pomsty poté, co je náš učitel zavražděn. Skrz několik různých úrovní se budeme prát s každým, kdo s jeho smrtí má něco společného. V Sifu smrt neznamená konec, díky pradávnému talistmanu se hrdina vždy vrátí k životu, ale zároveň zestárne o několik let.

Co ale můžeme doporučit úplně každému, je Jagged Alliance 3 (22,49€) . Fanoušci této série na pokračování čekali opravdu dlouho a v tomto případě stálo za to. Vracíme se do taktických bojů, které tentokrát probíhají ve fiktivní zemi. Vzbouřenci unesli zdejšího prezidenta a je na naší partě žoldáků, abychom celou situaci urovnali.

Pokud chcete zavzpomínat na počátky žánru survival hororů, můžete tak učinit v oprášené formě Alone in the Dark (29,99€) , která vyšla letos v březnu. V porovnání s remaky konkurenčních hororů trochu strádá, ovšem pro fanoušky by to měla být samozřejmost. Je škoda, že od studia Pieces Interactive už nic jiného neuvidíme. V červnu totiž ukončilo svůj provoz.

THQ Nordic minulý týden ukázalo některé ze svých připravovaných her na vlastní prezentaci. Společně s tím spustili také obšírný výprodej na Steamu , kde mimo jiné najdete také loňskou novinku od českého týmu Ashborne Games. Last Train Home (19,99€) doposud nebylo k dostání za nižší cenu. Zlevněná je také digitální Deluxe edice (27,49€), jejíž součástí je rovnou i rozšíření Legion Tales, soundtrack a artbook.

Brzy se k nám s remasterem jedničky vrátí také série Dead Rising . Pokud si chcete připomenout, co je zač, můžete se pustit do druhého, třetího dílu a čtvrtého dílu včetně doplňků . Pokud vám místo zombie akce spíš vyhovují fantasy příběhy, tak vás jistě uspokojí Dragon’s Dogma: Dark Arisen .

Když už jsme zmínili kolekce, máme tady ještě jednu. Capcom Beat’em Up Bundle zahrnuje sedm retro her z tohoto dnes již trochu zapomenutého žánru. V dobách jeho největší slávy právě Capcom vydal jedny z nejlepších titulů. Tady najdete třeba Final Fight nebo The King of Dragons.

Capcom si na své úspěchy za posledních několik let rozhodně nemůže stěžovat. Šlape jim snad každá z jejich velkých značek. Jejich portfolio ale není jen o Resident Evilu a Monster Hunteru. Jejich balík na Humble Bundle se soustředí právě na ty menší, či retro tituly, které rozhodně ale také stojí za to. U každého navíc nechybí poznámka, že si je zahrajete bez problému i na Steam Decku. Abyste získali všech 12 položek, musíte přispět minimálně 27,8€, tedy cca 700 Kč.

V rozdávačce máme ještě jednu hru, tentokrát z úplně jiného žánru. Cygni: All Guns Blazing spadá mezi shoot’em up rychle arkády, ve které se svým sci-fi letounem sestřelujete vše, co se kolem vás zrovna mihne. Zároveň se ale musíte vyhýbat desítkám projektilů, které letí vaším směrem.

Vedle tradičního rozdávání her v obchodě Epicu probíhá také obšírný výprodej. Najdeme v něm třeba i nedávný hit Manor Lords (750 Kč). I když je teprve v předběžném přístupu, tak si tahle středověká strategie okamžitě vysloužila oblibu spousty fanoušků tohoto historického období. Staráte se hlavně o to, aby ve vaší vesničce vše fungovalo, ale kromě toho dojde i na boje, zemědělství či zajištění dostatku zdrojů.

Příští měsíc na PC opět dorazí Kratos v pokračování jeho severské výpravy. Abyste se na Ragnarök dobře připravili, můžete si předchozí díl také pořídit se slevou. God of War (476 Kč) je pro řeckého boha války novým začátkem. Našel si domov na severu a založil rodinu. Idylka ho tady ale rozhodně nečeká. Místo toho se mu do cesty staví další bohové, se kterými musí poměřit své síly.

Zlevněných je i několik dílů ze série Need for Speed. Spousta hráčů stále vzpomíná na Most Wanted (90 Kč) z roku 2012. Máme tady i Need for Speed Heat v Deluxe edici (170 Kč) nebo Need for Speed (120 Kč) bez dalšího podtitulu, které vyšlo v roce 2016. Z těch starších můžeme vypíchnout také Need for Speed Hot Pursuit (160 Kč), které je k dostání v remasterované verzi.

Nebudeme se divit, pokud jste superhrdinů od Marvelu už přejedení. Marvel’s Guardians of the Galaxy (260 Kč) ale byli pár let zpátky příjemným překvapením. Pokud vám humor této nesourodé posádky sedí, užijete si ho dostatek i v tomto zbrusu novém příběhu. Strážci se zase “úplně náhodou” připletli do událostí, které mohou znamenat konec celé galaxie.