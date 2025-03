Hry zadarmo, nebo se slevou: Death Stranding za polovic na Steamu a Jurassic World Evolution 2 zdarma

1 / 9



GOG – Spring Sale I když se nám zase trochu ochladilo, jaro už je pomalu tady. V herních obchodech to oslavují tradičními výprodeji, které nechybí ani na GOGu. Rozkvétající přírody si kromě reality můžete užít i v relaxačním Stardew Valley (9,2$). Po svém příbuzném jste zdědili farmu blízko vesnice, o kterou se dlouho nikdo nestaral. Je tedy potřeba dát ji pěkně do pucu a začít pěstovat. A určitě se zastavte u nových sousedů. Dobré vztahy vždy přinesou výhody. Městským akcím řadu let kraluje série Grand Theft Auto. Bývaly ale časy, kdy měl Rockstar slušnou konkurenci. Jednou z těch nejpovedenějších je Sleeping Dogs: Definitive Edition (3,28$). V roli policisti v utajení Wei Shena se snažíte proniknout do hongkongského podsvětí. Skvělou atmosféru a příběh doplňují také skvělé souboje, během kterých Wei předvede své bojové umění. RoboCop se letos vrátí v samostatném rozšíření. Pokud jste jeho poslední hru ještě neprošli a jste fanoušci devadesátkových akcí, určitě si ji dejte. RoboCop: Rogue City (11$) za těch pár stovek určitě stojí. Podíváte se do Detroitu, kde kriminálníci nabírají na síle, čemuž jako mechanický policajt musíte učinit přítrž. RoboCop má nevyřízené účty s high-tech žoldáky. Do Rogue City se vrátíme v létě se samostatným rozšířením příběhu Lara Croft před pár týdny přihopsala zpět na scénu s remastery tří starších dílů. Ty ve slevě zatím nenajdete, ale už je víc než o půlku zlevněný loňský balík Tomb Raider I-III Remastered (12,72$). Všechny tři hry jsou vylepšené po grafické stránce, ale víc oceníte fakt, že se zapracovalo na ovládání. A pokud by vám některá z novinek náhodou neseděla, můžete si přepnout do původní podoby.

Pokračování 2 / 9 Steam – 505 Games Spring Sale Dalo by se říct, že vydavatelství 505 Games patří mezi středně velké společnosti. V průběhu let ale pomohla dostat na trh i řadu větších herních projektů, přičemž řadu z nich najdete na Steamu ve výprodeji. Hned na první pohled zaujme Death Stranding: Director’s Cut (20€). Za pár měsíců nás čeká pokračování tohoto podivuhodného příběhu o propojování zbytků civilizace, takže se bude hodit doplnit si vzdělání, pokud jste první část výpravy Sama Bridgese ještě nehráli. Česká střílečka Crime Boss: Rockay City (20,62€) měla nepovedený start. Vývojáři z Ingame Studios na ní ale pořádně zapracovali a stala se z ní slušná akce. V tomhle případě je řeč o The Complete Colletion, která k základní hře přihazuje i všechny placené doplňky včetně Cagnali’s Order, který do boje o území přihazuje i sci-fi prvky. A ještě si dáme jeden balík. Ghostrunner Game Bundle (17,08€) zahrnuje oba díly výborné parkourové akce. V roli robotického nindži s katanou v ruce musíte vyšplhat na samotný vrchol věže, kde se skrývá autoritářský vládce. Cesta to nebude jednoduchá, protože vás dokáže složit jediný výstřel. Naštěstí máte v rukávu spoustu triků, díky kterým dokážete rozsekat i početní přesilu. Recenze hry Ghostrunner 2. Rychlá kyberpunková akce, která neodpouští chyby Najde se tady i něco pro nadšence do automobilových závodů. Assetto Corsa Competizione (12€) se přiklání spíš k simulaci, takže pokud bažíte po autentickém zážitku z jízdy, rozhodně stojí za zkoušku. Ve slevě je tak letošní díl Assetto Corsa EVO (32€), která je zatím v předběžném přístupu. Vzhledem ke smíšeným recenzím bychom se jí ale prozatím vyhnuli.

Pokračování 3 / 9 Humble Fulqrum Publishing Bundle Vydavatelství Fulqrum se soustředí hlavně na menší akční projekty, které se inspirují klasickými střílečkami z devadesátek. Sedm z nich můžete mít v rámci balíku na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,02€. Mezi nejznámější kousky patří Forgive Me Father, kde se akce mísí s tématy od hororového autora H. P. Lovecrafta. Wrath: Aeon of Ruin jde do nostalgie ještě víc. Nejenže se inspiruje klasikami, zároveň ho pohání Quake-1 Tech engine. V chátrající říši se s arzenálem zbraní v rukách postavíme strážcům starého světa. Podobně na to jde i Dread Templar. V tomhle případě navíc můžete zbraně a schopnosti kombinovat mezi sebou. Za řeč kromě toho stojí také Viscerafest, pixel artová a trochu více minimalistická akce, která nepřetéká efektními výbuchy a hektolitry krve. Tvůrci si připravili 23 úrovní, kde se budeme probíjet zástupy mimozemšťanů. Skvěle hodnocenou hrou z balíku je též Fell Seal: Arbiter’s Mark. Ta ale patří do žánru tahových strategií. Místo rychlé akce se tak při hraní budete muset více zamýšlet. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Poslední dva tituly jsou menší a sklidily o něco horší ohlasy. Through The Woods je příběhový horor, odehrávající se v norských lesích. Stygian: Reign of the Old Ones pak horor kombinuje s prvky RPG, kdy se s nechutnostmi z jiných světů perete v tahových soubojích.

Pokračování 4 / 9 Humble Heroines Bundle Her s ženskými hrdinkami známe spoustu. Povedený výběr si sedmi z nich můžete mít na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,06€. Vřele můžeme doporučit Control: Ultimate Edition. Mysteriózní akce od tvůrců Alana Wakea je výborná a v této edici navíc obsahuje rovnou i rozšíření, která Control propojují s ostatní tvorbou studia Remedy. Pokud vám místo akce jde hlavně o příběh, určitě nepohrdnete Beyond: Two Souls. S Jodie Holmes procestujeme několik částí světa. Neustále nám bude po boku také záhadná duchovní bytost, která svými nadpřirozenými schopnostmi Jodie může pomoci. Jak se její příběh bude odvíjet, záleží do jisté míry na našich vlastních volbách. Série Darksiders ještě neřekla své poslední slovo. V Darksiders 3 přichází na scénu Fury, jedna ze čtyř jezdců apokalypsy. Příběh předchozích her bohužel moc nerozvíjí, protože se odehrává ve stejnou dobu, kdy Smrt bojuje za osvobození Války. Jako akční rubačka to ale není vůbec špatná hra. Naopak Pathfinder: Wrath of the Righteous je o dost pomalejší. Jde o RPG ze staré školy s tahovými souboji. Darksiders 3: tuhle ženskou byste doma nechtěli (recenze) Zbývající trojice her už není tak známá. Kill The Crows je top-down kovbojka, kde se podíváme do zapovězené vesnice. Na retro notu se snaží zahrát trojrozměrná akční skákačka Pseudoregalia. A balík zakončuje plíživá komiksovka Thief of Thieves.

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Jurassic World Evolution 2 zdarma Postavit si vlastní park s dinosaury nemusí být jen sen. Do reality ho můžete převést ve hře Jurassic World Evolution 2, která je tento týden zdarma pro všechny na Epic Games Store. Příběhovou kampaní vás budou provázet hlasy herců Jeffa Goldbluma a Bryce Dallas Howard. Na časové ose se odehrává po událostech filmu Jurský svět: Zánik říše. Recenze hry Jurassic World Evolution 2. Návrat do druhohor ponechal předchozí chyby Jsou tady ale i další herní módy, kde se můžete do sytosti vyřádit se stavbou parku. Celkem můžete mít ve výbězích 75 různých druhů dinosaurů. Některé z nich navíc mohou existovat v různých variantách, ke kterým se dostanete skrz bioinženýrství. Samozřejmě to ale není jen o dinosaurech. Musíte také myslet na to, aby měl návštěvník vašeho parku po ruce vše potřebné.

Pokračování 6 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale Sice už jsme ho tady měli minulý týden, ale Metro Redux (66 Kč) za takovou cenu by vám v knihovně na Switchi nemělo chybět. Navíc když přihlédneme k tomu, že dostanete rovnou dva díly s oficiálním českým překladem. Arťomův příběh v hloubi moskevských tunelů v Metru 2033 pokračuje v Last Light. Jen škoda, že na Nintendu nenajdete jeho pokračování. V rogue-like hrách jste často oním hrdinou, který pobíjí potvory a zachraňuje svět. Loop Hero (94 Kč) jde na tuto myšlenku ale trochu jinak. Jste chyceni v časové smyčce, během které tvoříte cestu pro skupinu udatných bojovníků. Čím víc nástrah se jim podaří překonat, tím budou silnější. Je na vás, abyste jim poskládali to pravé dobrodružství. Monster Hunter slaví velký úspěch s novým dílem. Ten se na Switch nedostal, ale spousta hráčů se stále ráda vrací k Monster Hunter Generations Ultimate (300 Kč), který láká hlavně na obrovské množství obsahu. Podle údajů v webu How Long to Beat budete potřebovat přes 800 hodin na to, abyste udělali opravdu všechno. Monster Hunter Wilds zažívá masivní start i přes problémy s optimalizací. Na Steamu hraje přes milion lovců Právnická série Ace Attorey se uchytila hlavně v dobách Nintenda DS a 3DS. Pokračuje ale až do dneška, převážně díky portům starších her, mezi kterými je i The Great Ace Attorney Chronicles (400 Kč) Ta spojuje dohromady dvě historické hry ze série, kdy se do vyšetřování případů pustíme v Japonsku a v Anglii během 19. století.

Pokračování 7 / 9 Stále probíhá: PlayStation Store – Mega March Chtěli jste někdy zkusit sérii Yakuza, ale nevíte, odkud začít? Like a Dragon: Ishin (355 Kč) sice nespadá do hlavní série, ale bez problému vám zvládne představit styl, jakým funguje tato série už dlouhá léta. V tomto výprodeji je navíc za doposud nejnižší cenu. Místo současnosti se podíváme do minulosti v roli rónina Sakamoto Rjómy. Ten je obviněn z vraždy svého otce a hodlá udělat všechno pro to, aby našel skutečného viníka. Za pár měsíců vychází nový Doom, ve kterém rozpoutáme brutální vřavu v dávné minulosti. V rámci příprav se vám bude určitě hodit Doom Anthology (700 Kč), obzvlášť pokud nemáte v knihovně ani jeden díl. Tento balík totiž zahrnuje úplně všechny, od jedničky z roku 1993, až po nejnovější Eternal. Jediný problém je, že si rozšíření The Ancient Gods budete muset dokoupit zvlášť. Odstřelovač Karl Fairburne zhatil plány nacistů už několikrát. Ve Sniper Elite 5 (355 Kč) se chystá zapojit do snažení francouzského odboje. Na zdejším venkově se pracuje na operaci Kraken, která může otočit průběh války. Pětka přináší také zajímavou novinku v podobě asymetrickému multiplayeru, kdy se k vám může připojit další hráč v roli německého odstřelovače a navzájem se lovíte. Recenze hry Sniper Elite 5. Ostřílený odstřelovač na francouzském venkově Jestli vám vyhovují spíš hry s pomalejším tempem a důrazem na příběh, rozhodně se podívejte na The Case of the Golden Idol (256 Kč). Za netradičním pixel artem se skrývá jeden z nejlepších detektivních příběhů posledních let. Vyšetřujete celkem 12 vražd, které se staly v rozmezí 40 let během 18. století.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Xbox Store – Publisher Spotlight Series Na Xboxu pokračuje série výprodejů s hrami od konkrétních vydavatelství. Tentokrát na řadu přichází Sega, Rockstar nebo Nacon. Za pár stovek tak můžete mít třeba RoboCop: Rogue City v Alex Murphy edici (400 Kč). Adaptace této devadesátkové klasiky překvapila a je povedeným rozšířením RoboCopova filmových příběhů. V očích mnoha hráčů je druhý díl Red Dead Redemption jednou z nejlepších her všech dob. Ve výprodeji najdete balík s oběma díly. Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle (975 Kč) má obsahu na stovky hodin. Živý svět druhého dílu doprovází emotivní příběh s Arthurem Morganem v hlavní roli. První díl je pak jeho pokračováním, kde se do role protagonisty dostane John Marston. Sega připravuje pokračování jejich hororového Vetřelce. Prozatím si ale musíme vystačit s prvním Alien: Isolation. Tentokrát je řeč o The Collection (325 Kč), která zahrnuje veškerý dodatečný obsah. S Amandou Ripley půjdeme po stopách její matky a zjistíme, co se na této vesmírné stanici vlastně stalo.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Wild Hearts, Pacific Drive a další Pokud byste si měli pořídit březnovou nabídku předplatného Humble Choice kvůli jedné hře, určitě to bude Pacific Drive. Tato loňská novinka je unikát, který kombinuje závod, survival a rogue-lite dohromady. A kupodivu to funguje velmi dobře. Musíte se starat o svůj vůz, hledat v opuštěných krajích vzácné zdroje a ujíždět před zuřivou bouří, která vypadá, jako by ani nebyla z našeho světa. Nakouknout můžete také do světa lovu monster. Tentokrát ale nemáme na mysli sérii Monster Hunter. S podobným konceptem to zkusilo i EA, když před pár lety vydalo Wild Hearts. Lovy potvor se kromě pestré škály zbraní rozhodli okořenit také řadou vychytávek. Lovec u sebe neustále nosí nástroj, který se umí měnit podle potřeby. Na první pohled vás v nabídce dost možná zaujme Homeworld 3. Pokračování legendární sci-fi strategie se ale ani zdaleka nepovedlo tak, jak bychom si přáli. Na Steamu má stále nelichotivé hodnocení, pozitivních recenzí není ani 40 %. To už si raději dejte menší šamanskou metroidvanii Tales of Kenzera: ZAU, která vyšla loni. Recenze hry Wild Hearts. Ochráncem přírody s kouzelnou krabičkou v kapse Druhou polovinu nabídky tvoří méně známé tituly. Gravity Circuit je akční plošinovka v retro stylu. Zaskáčete si i v Cavern of Dreams jen s tím rozdílem, že se tvůrci inspirovali hrami z konzole Nintendo 64 a místo 2D zpracovali svoji hru v trojrozměrném prostředí. Sir Whoopass je ujetá arkáda o hrdinném rytíři. Uzavírá to taktické RPG Racine, která klasické souboje na tahy kombinuje se skládáním balíčku karet.

