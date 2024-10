Hry zadarmo, nebo se slevou: Fallout Day, hororové výprodeje a party hra Moving Out zdarma

1 / 10



GOG – Fallout Day Ve středu Bethesda oslavila Fallout Day a mimo oznámení budoucího obsahu pro Fallout 76 spustili také řadu slevových akcí. Ani GOG nepřišel zkrátka a můžete si tady za pár stovek doplnit kompletní sbírku vyjma onoho mutliplayerového dílu. I tak to ale dělá zábavu na stovky hodin. Můžeme po vzít pěkně popořadě od prvních dvou Falloutů (2,73$ každý), které jsou klasickým izometrickým RPG. Poté, co značku převzala Bethesda, se série razantně změnila. Fallout 3 (5,47$) započal její éru RPGček z pohledu první osoby. Pokud byste si měli některý z novějších dílů vybrat, v očích mnoha hráčů bude tou nejlepší volbou Fallout: New Vegas (8,76$), který pochází z rukou studia Obsidian Entertainment. Fallout 4 (10,69$) pak do zaběhlého konceptu přihodil prvky ze survival her, jako je stavění vlastní základny. Dobrou zprávou je, že všechny díly dostanete v kompletních edicích. Hráli jsme Fallout: London. Gigantické rozšíření od fanoušků, které je zatím plné problémů Pokud není GOG vaším preferovaným obchodem, můžete za Falloutem vyrazit i jinam. Výprodej probíhá na Steamu nebo na konzolích PlayStation a Xbox. V těchto případech už došlo i na mutliplayerový Fallout 76 a jeho rozšíření.

Pokračování 2 / 10 Steam – Focus Halloween Sale Už jen pár dní a budeme tady mít dušičky, respektive Halloween. K této příležitosti zlevnilo na Steamu většinu svého portfolia vydavatelství Focus. I když nejde vždy o horory, rozhodně se tady najde spousta kousků, které stojí za pozornost. Jedním z nich je loňská taktická strategie Aliens: Dark Descent (20€), ve které se s malou jednotkou budete potýkat s vetřelčími útoky a konkurenčními společnosti, které mají zájem obsadit vesmírnou základnu. Pod Focus spadá také série A Plague Tale. Innocence (8€) startuje příběh dvou sourozenců v dobách největší morové epidemie ve Francii. Z domova je vyhnala inkvizice a nyní se musí Amicia a Hugo protloukat, jak se jen dá. Jejich příběh pak pokračuje v Requiem (20€), které zaujme nejen příběhem, ale i nádhernou grafikou. Pokud vám záleží hlavně na příbězích, tak ve slušné slevě je i letošní novinka Banishers: Ghosts of New Eden (30€), za kterou stojí tvůrci série Live is Strange. V ní sledujete pár vymítačů duchů. Antea ale během jedné akce přijde o život a stane se sama duchem. Její partner Red to ale nehodlá nechat jen tak a hledá způsob, jak ji zase dostat zpět do fyzického těla. Recenze hry Banishers: Ghosts of New Eden. Emocionální horská dráha vztahu mezi duchem a člověkem Chvíle odpočinku můžete strávit budováním vlastní farmičky v My Time at Portia (6€). Tento sandbox ušel pořádný kus cesty od první verze v předběžném přístupu. Stavte, zdobte, pěstujte plodiny nebo se třeba vydávejte na výpravy za vzácnými materiály. A pokud vám Portia nesedne tematicky, můžete ještě vyzkoušet pokračování My Time at Sandrock (25€).

Pokračování 3 / 10 PlayStation Store – Essential Picks Tenhle výprodej se má zaměřovat na hry, které by neměly chybět v knihovně žádného zapáleného hráče. I když nemůžeme souhlasit u každé položky, rozhodně je z čeho vybírat. Pojďme se tedy podívat na pár kousků, které byste opravdu minout neměli. Suicide Squad to ale určitě nebude, i když je ve výprodeji zahrnuté. Sázkou na jistotu je Red Dead Redemption 2: Utlimate Edition (603 Kč). Kovbojka, která je častokrát považovaná za vrchol herního průmyslu, vypráví příběh o bandě, které se nepovedlo přepadení. Nyní se musí dát do kupy, promyslet svoji budoucnost a vypořádat se nejen se zákonem, který je jim neustále v patách, ale i s konkurenčním gangem. Součástí edice je několik exkluzivních doplňků a pustit se můžete také do multiplayerového Red Dead Online. Skejťácké hry Tonyho Hawka jsou spjaté s PlayStationem už od prvních generací. Moc často se v posledních letech neukázaly, ale Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (568 Kč), který předělává původní dva díly do moderní podoby, je opravdu povedený balík. Stará známá arkádová hratelnost byla zmodernizovaná, graficky vypadá velmi dobře a k trikům vám i tentokrát hraje parádní soundtrack. Tony Hawk na drogách. Přesně tak by se dala popsat psychedelická hra Skate Story Série Like a Dragon dříve známá jako Yakuza nemá v našich končinách příliš velkou oblibu, což je za nás velká škoda. Hráči si s ní často spojují pouze hromadu bizarností, ale základ tvoří hluboký příběh o Kazumovi Kirjú. Ve slevě je několik dílů, ale nejlépe uděláte, když začnete s Yakuzou 0 (258 Kč). Kazuma je tady ještě nováček, je jiný, než jak ho můžete znát z dalších dílů. Vývoj jeho osobnosti skrz celou sérii stojí za to prožít.

Pokračování 4 / 10 Humble Microids Game Bundle Vydavatelství Microids má pod sebou hned několik světově známých značek, ovšem s herními adaptacemi se jim nezadaří úplně pokaždý. V jeho balíku na Humble Bundle najdete převážně příběhové adventury. Za minimální příspěvek 18,25€ dostanete jich dostanete hned 18. Hlavním tahákem je kompletní série Syberia, která pochází z pera komiksového tvůrce Benoita Sokala. Dostanete klíč na trilogii, jejíž součástí je také rozšíření An Automaton with a plan. Nejnovější díl The World Before je pak k dispozici zvlášť. Čeká vás tak dlouhý příběh odehrávající se v různých časových linkách současně, kdy se skrz řešení hádanek a dlouhosáhlé konverzace budete prokousávat k vyvrcholení. V dalších čtyřech adventurách sehraje hlavní roli Hercule Poirot. Máme tady příběhy od Aghaty Christie, jako je Vražda v Orient Expresu, Londýnský případ nebo Vraždy podle abecedy. Je škoda, že jejich provedení není zrovna kvalitní, a i v rámci svého žánru působí Poirotovo pátrání kostrbatě. Alespoň že v každém z nich najdete oficiální české titulky. Recenze hry Alfred Hitchcock: Vertigo. Psychologický thriller zaujme více jako film než hra Podobný případ je Alfred Hitchcock – Vertigo. Tato adaptace vyšla před třemi lety, ale kvalitativně je na tom o něco lépe než výše zmíněný detektiv. Psychologický horor je to stále velmi dobrý a při hraní vám dokáže pořádně zamotat hlavu. O něco hůř je na tom Blacksad: Under the Skin, kde podíváme do světa z francouzského komiksu. Kočičí detektiv to nemá v korupcí prolezlém New Yorku vůbec lehké. Zbytek balíku tvoří menší jednohubky. Jmenovitě jde o Nostradamus: The Last Prophecy, Sinking Island, Post Mortem a dvojici dílů Still Life. Microids k tomu přidávají ještě Yesterday Origins a Murder Mystery Machine. Milovník adventur tak bude mít na pěkných pár desítek hodin o zábavu postaráno. Jako bonus na závěr dostanete kupón s 20% slevou a Once a Thief.

Pokračování 5 / 10 Epic Store – Halloween Sale a Moving Out zdarma Pokud holdujete party hrám, jako je Overcooked nebo Plate Up, určitě vás potěší hra v rozdávačce na Epic Store. Moving Out spadá přesně do tohoto odvětví, jen místo v kulinářství pracujete jako stěhováci. Odnést pár krabic do dodávky by bylo moc jednoduché, a tak tvůrci toto povolání pořádně okořenili o spoustu překážek. Kromě hry zdarma se tentokrát Epicu nevyhnul ani halloweenský výprodej. Hned z první můžeme doporučit loňský Alan Wake 2 (662 Kč), který je nyní ve slevě za polovic. Výborné pokračování je sice jiné než jednička, ovšem opravdu stojí za to. Přece jenom jsme mu nedali v naší recenzi plné hodnocení jen tak pro nic za nic. S 50% slevou si můžete pořídit také upgrade na Deluxe edici (264 Kč), jehož součástí jsou i obě vydaná DLC. Pro partu kamarádů se mezi horory také něco najde. Outlast Trials (576 Kč) jsou na to ideální. Společně se dostanete do spárů vědců, kteří na vás provádějí nedobrovolné experimenty. Naštěstí se vám podaří vyváznout z kazajky, ale cesta na svobodu je ještě dlouhá. Musíte spolupracovat s partou, abyste se dostali do bezpečí. Recenze hry Scorn. Vizuální strach a hnus kdovíkde Pořádná sleva je také u gigerovského hororu Scorn (210 Kč). Dostanete se na neznámou planetu, kde se technologie snoubí s biologickými organizmy. Netušíte, co jste zač, ani co je vaším cílem. Je tedy potřeba prostředí plné nechutností prozkoumat. Scorn atmosférou exceluje, ale akční pasáže jsou spíš jeho slabou stránkou.

Pokračování 6 / 10 Xbox Store – Shocktober Sale Ani Xboxu se nevyhnula halloweenská tematika. A není lepší začít ničím jiným, než je Resident Evil 4 (475 Kč), se kterým Capcom ukázal, jak by se měly na herní scénu vracet starší legendy. Leon S. Kennedy musí zachránit prezidentovu dceru z odlehlé španělské vesnice, kde se poslední dobou až podezřele často ztrácejí lidé. Vyšel k němu také doplněk Separate Ways, ale ten nyní zlevněný bohužel není. Když už jsme u těch remaků, dalším velmi povedeným kouskem je Dead Space (629 Kč). Isaac Clark se vrátil v perfektní formě a jeho příběh na vesmírné lodi USG Ishimura je ještě lepší, než jak si ho můžete pamatovat z roku 2008. Pokračování Alien: Isolation je ve vývoji. Potvrzení přišlo od kreativního ředitele projektu Alien: Isolation (262 Kč) nedávno oslavil 10 let od svého vydání a do dnešních dní jde o nejlepší herní horor s vetřelcem, jaký si můžete zahrát. Amanda, dcera Ellen Ripley, se vydává po 15 letech od filmového příběhu zjišťovat, jak to ve skutečnosti bylo se zmizením její matky.

Pokračování 7 / 10 Nintendo eShop – Games on Sale Za necelou stovku můžete mít oba díly příběhové série Oxenfree. První Oxenfree (25 Kč) vypráví o partě přátel, kteří jsou svědky otevření portálu do jakéhosi světa duchů. Společně s Alex a jejími přáteli budete odhalovat prazvláštní minulost ostrova, který dříve sloužil jako vojenská základna. Oxenfree II: Lost Signals (50 Kč) je pak o úplně jiném příběhu, takže se klidně můžete rovnou pustit do něj. Nacházíme se ve městě Camena, kde neustále dochází ke zvláštním jevům. Televize se samy vypínají a zapínají, letadlům vypadává radar a rádio si naladíte jen těžko. Je na vás, jak se hlavní hrdinky Riley vypořádá s novými paranormálními jevy. Není to zase tak dávno, co kostkovaný Harry Potter dostal na konzolích a PC vylepšenou podobu. Tuto verzi sice na Switchi nenajdete, ale nemění toho zase tolik. Takže s klidem se můžete pustit do LEGO Harry Potter Collection (175 Kč) v původní podobě. Kolekce spojuje dohromady všechny knižní díly se značně odlehčeným nádechem. I když patří mezi starší Lego adaptace, mezi hráči je stále oblíbená. Lego Harry Potter si v říjnu zopakuje svoji premiéru. Remasterovaná kolekce vyjde na PC a konzole Už poněkolikáté máme tento měsíc na Switchi zlevněné také kouzelnické Hogwarts Legacy, tentokrát jeho Deluxe edici (525 Kč), která obsahuje pár exkluzivních kosmetických doplňků navíc. Podle žebříčků nejprodávanějších her na Switchi se Hogwarts mezi hráči opravdu daří, i když samozřejmě oproti ostatním platformám vypadá hůř a musíte se spokojit s nižším počtem snímků.

Pokračování 8 / 10 Stále probíhá: PlayStation Store – Halloween Sale Ještě před chvíli jsme se utápěli ve vedrech a teď už skoro máme dušičky, respektive Halloween. K svátku duchů se samozřejmě chystají tematické výprodeje plné hororovek a jako první se vytasil obchod PlayStationu. Hned na první dobrou nás zaujal loňský remake Resident Evil 4 (475 Kč), který je k dostání za polovic. Patří k těm nejlepším moderním předělávkám. Leonova mise s hledáním unesené dcery prezidenta je opravdu nezapomenutelná. Na hororové příběhy si v posledních letech udělalo patent studio Supermassive Games. Jejich antologii the Dark Pictures si můžete pořídit v jednom balení. Season One (948 Kč) zahrnuje čtyři diametrálně odlišné příběhy. V jednom s partou mladých lidí vyrazíme na moře. Další nás zavede s vojáky do Iráku. Zatím poslední a za nás nejlepší kapitolou je návštěva domu vraha H. H. Holmese. Dark Pictures se hodí také pro hraní v multiplayeru, kdy se na rozhodnutích podílí vícero hráčů. A dáme si ještě jeden balík. Little Nightmares I & II Bundle (357 Kč) vás provede nepříjemným prostředím plným zrůdností, které dříve bývaly lidmi. Tvůrci v tomhle případě dokázali, že horor může fungovat výborně i v kombinaci s logickou plošinovkou. V každém díle se zhostíte role jiné postavy, ale cíl je stejný. Uniknout smrti a rozlousknout záhadu. Little Nightmares III hlásí odklad. Kooperační pokračování logického hororu vyjde příští rok Dead by Daylight (280 Kč) je mezi hororovými multiplayerovkami už dlouholetou stálicí. Kromě základní hry ve výprodeji najdete i hromadu doplňků, se kterými si můžete rozšířit řady vrahů i přeživších. Mezi ně spadá například Tomb Raider (95 Kč), Sadako Rising (133 Kč) nebo balík s Nicolasem Cagem (120 Kč).

Pokračování 9 / 10 Stále probíhá: Xbox Store – Publisher Spotlight Series V pokračování série výprodejů zaměřených na konkrétní vydavatelství vyzdvihuje Xbox jména jako EA, Gamemill nebo Wargaming. O více než polovinu je tak zlevněný například výborný remake hororu Dead Space (735 Kč). Isaac Clark se opět vydává na vesmírnou loď USG Ishimura, kde se snaží najít svoji ztracenou lásku. Tentokrát je ale graficky na úplně jiné úrovni, než jak si ho můžete pamatovat z originálu. It Takes Two (350 Kč) se tento týden pochlubilo s tím, že se prodalo přes 20 milionů kopií. Tak proč k tomu nepřihodit ještě pár dalších? Pro hraní v páru totiž jen těžko budete hledat lepší zážitek. Rodiče malé holčičky jsou přeneseni jako loutky do světa hraček poté, co si jejich dcera přeje, aby se usmířili. S hádkami to tady moc daleko nedotáhnou, jeden bez druhého zkrátka nemají šanci vrátit se zpět do své původní podoby. Od dětského světa se přesuneme k zachraňování celé galaxie. Mass Effect: Legendary Edition (285 Kč) zaštiťuje původní trilogii jedné z nejlepších sci-fi sérií vůbec. První díl se dočkal největších vylepšení, u dalších dvou dílů to ani tolik nebylo potřeba. Shepardův příběh si tak prožijete od začátku až do úplného konce. Sice v této edici chybí pár DLC, ale o ta nejdůležitější nepřijdete. Mass Effect poprvé zamíří mezi deskovky. Se známými postavami prozkoumáme planetu Hagalaz Sérii Need for Speed se po několika zpackaných pokračováních konečně zase povedlo vrátit ve slušné formě s Need for Speed Unbound. Zlevněná je nejdražší Palace edice (480 Kč), která kromě hry samotné zahrnuje několik dalších bonusů. Mezi ně patří exkluzivní auta a balík oblečení pro vašeho herního jezdce. Nový styl nemusí sedět každému, ale oproti předchozím přírůstkům do série se přeci jen laťka zvedla.

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Choice – Remnant II, Jusant a další Říjnová nabídka předplatného Humble Choice, které vás vyjde na 10€ měsíčně, zase nabízí pár větších her. Už samotný Remnant II by stál sám o sobě za tuto cenu. Jde o sci-fi RPG, které staví na základech souls-like her, ale hratelnost se blíží spíš střílečkám z pohledu třetí osoby. Vydáte se do několika odlišných světů, kde následujete stopu po záhadných krystalech. Navíc si celou hru můžete projít i v kooperaci. Série Persona je známá hlavně jako hutné JRPG s dlouhými rozhovory a tahovými souboji. Persona 5 Strikers jsou ale výjimkou. Místo tahovky jde o čistou akci, kde souboje probíhají v reálném čase. Stylem mají docela blízko k série Dynasty Warriors, kdy musíte častokrát pobít opravdu velké hordy nepřátel. Příběh navazuje na původní pětku, takže pokud chcete chápat všechny okolnosti, bude určitě lepší začít s předchůdcem Strikers. Jusant pochází od tvůrců série Life is Strange, ovšem tentokrát není řeč o příběhové adventuře. Místo toho nás čeká náročná cesta na vysokou věž. Samotné šplhání je hádanka sama o sobě. Musíte správně plánovat své další kroky. Navíc vám cestu neznepříjemňuje jen těžko zdolatelný povrch věže, zároveň vás může potrápit i počasí. Zbytek nabídky předplatného tvoří už jen menší tituly. Je mezi nimi McPixel 3, hra složená s krátkých a rychlých sekvencí, které musíte bleskově vyřešit. Station to Station vám umožní postavit si vysněnou železnici v nádherné voxelové grafice. V Remnant Records se zase budete snažit přežít při střetech s nemrtvými duchy. Dome Keeper pak spadá do žánru rogue-like her, kde bráníte svůj rozrůstající se důl proti vlnám nepřátel. A na závěr tady máme cyberpunkové RPG Jack Move.

