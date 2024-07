Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival bojových her, balík simulátorů a horor Maid of Sker zdarma

1 / 11



GOG – Journal of Stories Spousta společností se nás v minulosti snažila přesvědčit o opaku, ale příběhové hry nejsou za zenitem ani náhodou. Pokud si chcete udělat zásobu skvělých kousků s poutavými světy a postavami, můžete zamířit na GOG, kde právě probíhá výprodej zaměřený na ty nejlepší příběhy. Jestli vám třeba nedávno učaroval seriálový Fallout, máme tady GOTY edici Falloutu 4 (10,96$), ve které nechybí všechna rozšíření. Nejen čeští hráči stále s láskou vzpomínají na Mafii. Kompletní trilogii můžete získat v balení Mafia Trilogy (21,71$). Ale pozor, všechny hry jsou tady v definitivní edici. To znamená, že originální verzi první Mafie si budete muset pořídit samostatně. I ta je ale momentálně zlevněná na 3,61$. A pokud máte zájem jen o některý z další dílů, můžete si je také pořídit zvlášť. Série Deus Ex už je několik let u ledu. Což je škoda, protože podobných sci-fi kyberpunkových her moc nevzniká. Z jejích moderních dílů můžeme doporučit Deus Ex: Human Revolution (3,28$), kde se v roli Adama Jensena vydáme po stopách teroristů, které nás zavedou do různých částí světa. Práce ochranky v jedné z největších biotechnologických společností Adamovi přinese pořádnou dávku nebezpečí. Díky augmentacím svého těla má ale proti obyčejným nepřátelům značně navrch. Tomb Raider a Deus Ex už patří Embraceru. Ten dokončil akvizici západního křídla Square Enixu Tuhle městskou akci doporučujeme často, ale Sleeping Dogs (3,28$) si vaši pozornost zkrátka zaslouží. Jen málokterá hra se dokáže alespoň přiblížit sérii GTA. Právě výtvor studia United Front Games na tom byl velmi dobře, a kromě výborně zpracovaného Hong Kongu nabídl poutavý příběh o strážci zákona v přestrojení. Wei Shen se musí doslova probít skrz nižší ranky Triád, aby mohl celou organizaci rozložit zevnitř.

Pokračování 2 / 11 Steam – Festival bojovek Fanoušci bojovek měli loni žně. Pokud se nutně neženete za novinkami, tak nyní máte příležitost si poslední díly těch nejznámějších sérií pořídit se slevou. Na Steamu probíhá festival věnovaný tomuto oblíbeného žánru a ve výprodeji nechybí žádné jméno z velké trojky. Největší slevu v tomto případě má Mortal Kombat 1 (28€), ve kterém se můžete podívat na to, jak Liu Kang využil svoji božskou sílu a přetvořit toto univerzum. Akci opět doprovází notná dávka brutality. Navíc jde o nejlépe vypadající bojovku současnosti. Ve slevě je také Kombat Pack (16€), se kterým dostanete přístup k šesti dalším zápasníkům. Zdatně mu konkuruje Street Fighter 6 (30€). Capcom se poučil z nepříliš valného úspěchu s pátým dílem a pořádně zapracoval jak na obsahu, tak na provedení. Při sólo hraní si můžete projít režim World Tour, který ze Street Fighteru dělá trochu RPG, kdy se s vlastním bojovníkem učíte od známých tváří jejich styly a následně si skládáte dohromady vlastní bojové umění. V soupisce bojovníků jsou mezi klasikami jako Ryu a Ken také nováčci. V tomhle případě je zlevněný také Year 1 Character Pass (19,5€), se kterým dostanete čtyři dodatečné postavy. Když už byla řeč o těch největších sériích, nemůže tady chybět Tekken 8 (40€). Nejnovější díl se stále drží svého typického stylu, kdy se v arénách můžete pohybovat i do boků, nejen dopředu a dozadu. Díky síle Unreal Enginu 5 je to nejhezčí díl a vývojáři odvedli skvělou práci při zpracovávání unikátních bojových stylů postav. Hned s vydáním jich v soupisce máme 32 a jejich počet stoupá s placenými přídavky. První vlaštovkou je Eddy Gordo a zanedlouho Tekken 8 navštíví i Lidia. Tato rozšíření ale bohužel zlevněná nejsou. Soupisku bojovníků v Tekken 8 rozšíří koncem července polská předsedkyně vlády Lidia Pokud vaše srdce tíhne k anime a manze, rozhodně neuděláte chybu ani s Dragon Ball FighterZ (9,6€). Jestli chcete mít hru se vším všudy, určitě se vyplatí sáhnout po Legendary edici (44€). I když se cena může zdát pořád vyšší, dostanete v ní opravdu všechna rozšíření, kterých je až nechutně moc. V běžném stavu by vás tato edice vyšla na víc než 100€. Z bojovek stylizovaných do typického manga stylu můžeme doporučit vedle toho i Guilty Gear Strive (20€) nebo Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 (8€).

Pokračování 3 / 11 PlayStation Store – Summer Sale Léto je v plném proudu už pár týdnů. Na PlayStation dorazilo ale až nyní a přineslo s sebou pěknou porci slev. Jeho součástí je také Elden Ring (993 Kč), který nedávno zase nabral na popularitě díky rozšíření Shadow of the Erdtree. Hry od FromSoftware se obvykle do větších slev nedostávají, takže pokud chcete naskočit do tohoto rozjetého vlaku, není nač čekat. Navíc když zrovna Elden Ring je jejich zatím nejpřístupnější hrou. I na PlayStationu si se slevou můžete pořídit několik bojovek. Vedle Mortal Kombat 1 (720 Kč) je to Tekken 8 (1 082 Kč). Jestli si nejste jistí, kterou z nich zvolit, nebo byste měli sáhnout po některé z dalších, můžete o víkendu mrknout na turnaj EVO 2024, kde nebudou chybět ta největší jména pohybující se v tomto žánru. Snadno tak můžete okoukat pár triků, které se vám při šplhání v hodnocených zápasech budou hodit. Pokud prahnete po pořádném příběhu v otevřeném světě, stále se vyplatí vrátit k posledním hrám od Rockstar Games. Red Dead Redemption 2 (468 Kč) patří mezi to nejlepší a v žánru westernovek konkurenci nemá ani v nejmenším. Na příběh Arthura Morgana a jeho gangu jen tak nezapomenete. Grand Theft Auto V (475 Kč) se pak ani v nejmenším nebere tak vážně. Jde ale o ultimátní městskou akci, jejíž kampaň doplňuje stále populární GTA Online. Grand Theft Auto nemá konkurenci. Tyhle hry se ale sérii GTA přiblížily a stojí za to Loni nás mile překvapilo souls-like RPG Lies of P (960 Kč) od jihokorejského týmu Round8. V roli Pinocchia se vydáváme do města Krat, které dříve bývalo baštou pokroku a nových vynálezů. Mechanické loutky, které se staly součástí každodenního života, ale začaly řádit v ulicích a nenechávají za sebou ani stopu po životě. My se musíme dostat k pravdě ohledně rozšiřujícího se běsnění a také záhadné nákazy, která postihuje stále víc obyvatel města.

Pokračování 4 / 11 Humble Management Material Bundle Vydavatelství Kalypso má za sebou řadu manažerských her. Několik z nich můžete mít za pár stovek v rámci nového balíku na Humble Bundle. Abyste získali všech 26 položek, musíte přispět minimálně 13,85€. Většina z nich ale nejsou samostatné hry. Dostanete třeba Tropico 6 spolu s řadou rozšíření, jako je vesmírné New Frontiers, kulturní Festival nebo DLC v mafiánském stylu Llama of Wall Street. Ze série, kdy se stáváte prezidentem banánové republiky tady máme ještě třetí, čtvrtý a pátý díl. Každý z nich dostanete rovnou v kompletní podobě, takže o nějaké doplňky se nemusíte dál starat. To platí i v případě strategie Port Royale 3: Gold Edition a Port Royale 4 v rozšířené edici. V nich se vrátíme pár století do minulosti a budeme soupeřit s tehdejšími mocnostmi o nadvládu nad moři. Spacebase Startopia pak uspokojí vaše sci-fi choutky. Tady si vybudujete vlastní vesmírnou říši se vším všudy. Ekonomický růst a prvky z klasických RTS strategií doprovází notná dávka humoru. Poslední velkou hrou z balíku jsou vláčky Railway Empire. K nim dostanete také řadu expanzí, které přidávají nové scénáře, mapy, lokomotivy a spoustu dalšího. Nabídka železnic se vám rozroste například o Francii, severní Evropu, Německo nebo Japonsko. Mashinky se rozrůstají o várku nákladních vozů. Finální epocha přijde po vydání všech dopravních prostředků Společně s tím vším dostanete také dvojici kupónů, které můžete využít v Humble Store. Konkrétně je to 10% sleva na rozšíření Tropican Shores pro Tropico 6 a 25% sleva na Railway Empire 2. Pokud ale vezmeme v potaz, že tady si všechna rozšíření budeme muset dokupovat zvlášť, první díl je lepší volbou.

Pokračování 5 / 11 Humble Summer Sims Bundle Kromě manažerských her najdete na Humble Bundle také balík plný různých simulátorů. Za minimální příspěvek 23,33€ dostanete celkem 17 položek, ze kterých si největší část ukousnula série Bus Simulator. Z ní dostanete Gold edici Bus Simulatoru 21. Bus Simulator 18 pak doplní několik dalších rozšíření, se kterými získáte přístup k dodatečným autobusům nebo rozšířeným mapám. Samozřejmě to není jen o autobusáctví. Firefightinig Simulator – The Squad vás postaví do role hasiče. K požárům můžete vyrážet i s kamarády v kooperaci. To platí i pro dvojici her zaměřující se na námořní dopravu TransOcean. Deluxe edice Construction Simulatoru 2015 vám pak umožní od základu postavit různé nemovitosti. Pokud by vás ale vedle stavby bavilo i bourání, můžete zkusit Abriss, kde svoje výtvory po dokončení můžete odpálit a poslat je zase k zemi. Do stavařiny můžete zavítat i skrz novější verzi Construction Simulatoru, která nemá žádnou číslovku. Pokud by v něm pro vás nebylo dost obsahu, můžete si ho rozšířit skrz Season Pass Year 1, na který v balíku najdete kupón s 50% slevou. Ještě tady máme jeden kupón, se kterým si při nákupu Police Simulatoru můžete snížit cenu o 25 %.

Pokračování 6 / 11 Epic Store – Maid of Sker a Arcade Paradise zdarma Epic zase jednou rozdává hned dvě hry zdarma. Tou větší je jednoznačně horor Maid of Sker z roku 2020. V něm prozkoumáme hotel v Anglii, který stojí na samotě celkem daleko od civilizace. Velmi rychle ale narazíme na bytosti bez tváře, kterým se říká Quiet Ones. Jelikož nás nevidí, musíme se plížit pěkně potichu. Stačí malé zašramocení a už nám budou v patách. Maid of Sker ve svém příběhu staví na irském folklóru a zpracovává ho ve stylu dnes již klasických hororů z pohledu první osoby. Designéři hry mají s tímto žánrem zkušenosti díky své práci na výborné hře Soma. Provedou nás příběhem tajemné rodiny, který je propletený trýzněním, otroctvím i nadpřirozenem. Kromě toho si můžete aktivovat také Arcade Paradise. Prádelnu svojí rodiny předěláte na pořádnou retro hernu, kde můžete mít přes 35 arkádových automatů, každý s úplně jinou hrou. Některé z nich podporují i hraní v multiplayeru. Vývojáři se snažili zachytit typickou atmosféru z heren v průběhu 90. let minulého století.

Pokračování 7 / 11 Ubisoft Connect – Summer Sale Léto dorazilo už i do obchodu Ubisoftu. Jako obvykle můžete ušetřit ještě o trochu víc, když při nákupu použijete kód UBISOFT20. S ním se vám cena sníží ještě o dalších 20 %. Zlevněné jsou prakticky všechny hry tohoto vydavatelství, které za poslední roky vypustil do světa. To platí třeba i pro loňský Assassin’s Creed Mirage (25€), který stojí polovinu své původní ceny. Za polovic můžete mít také akci Avatar: Frontiers of Pandora (35€). Pokud jste fanoušky filmové série, rozhodně je to záležitost pro vás. Pandora v herní podobě vypadá opravdu skvěle. S náplní už je to o něco horší, Ubisoft zkrátka na tento svět nabalil svoji tradiční formuli ze série Far Cry. Pokud jí ale nejste přesycení, můžete směle vyrazit do akce proti lidem. Nově je k dispozici také první příběhové rozšíření The Sky Breaker, které najdete v placeném season passu. Ten je součástí Gold edice (55€), která je také zlevněná. Příjemným překvapením na začátek letošního roku byl Prince of Persia: The Lost Crown (24€). V této 2,5D metroidvanii nebudeme hrát přímo za prince, pokusíme se ho zachránit jako jeden z členů legendární jednotky Immortals. Stopy nás zavedou na horu Qaf, kde rozkryjeme minulost naší říše a budeme se muset postavit i našim vlastním spojencům. Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno S přidáváním nového obsahu nepřestává ani závodní The Crew Motorfest (28€). S dalšími sezónami budou přibývat nové playlisty závodů a nezapomíná se ani na dodatečné modely aut. Všechny dodatky ale nebudou zdarma. Pokud chcete mít jistotu, že vám nic neunikne, můžete sáhnout po taktéž zlevněné ultimátní edici (48€).

Pokračování 8 / 11 Xbox Store – Ultimate Game Sale Tento týden se ani Xboxu nevyhnul pořádný výprodej. Na první pohled nás zajal Cyberpunk 2077 v Ultimate edici (1 238 Kč). V této podobě zatím mockrát zlevněný nebyl. Přitom je to nejlepší možnost, jak se do zatím posledního výtvoru studia CD Projekt Red pustit. Se základní hrou dostanete rovnou i rozšíření Phantom Liberty. Vedle herce Keanu Reevese se tak na scéně objeví tvář Idrise Elby v kapitole z nové čtvrti Dogtown. Ultimátní edice je k dispozici jen na Xbox Series vzhledem k tomu, že CD Projekt ono rozšíření nevydával na minulou generaci konzolí. Hráči na Xboxu také nepřijdou o pořádnou porci bojových her. Mortal Kombat 1 tady máme hned v Premium edici (952 Kč). To znamená, že se nemusíte starat o dokupování dodatečných postav, které do soupisky přibyly po vydání, a rovnou je máte odemčené. Mezi ně patří například Omni-Man, Homelander nebo Ermac. Zlevněný je ale také Street Fighter 6 (832 Kč) i Tekken 8 (1 139 Kč), takže pokud se do tohoto žánru chcete pustit, máte z čeho vybírat. Jestli vám chybí tradiční FPS střílečky pro jednoho hráče, kterých v předchozích generacích vycházela hromada, můžete se vrátit k Halo: Master Chief Collection (275 Kč). Toto obšírné balení vás provede všemi původními díly, přičemž první dva si můžete projít v kompletně předělané grafice. Anebo si jednoduše během hraní přepnete do původní podoby. Hogwarts Legacy se rozrostlo o foto mód. V přípravě je také Director's Cut verze Hogwarts Legacy (796 Kč) bylo nejprodávanější hrou loňského roku, ale určitě řadě hráčů v knihovně stále chybí. Tento kouzelnický příběh výborně zachycuje atmosféru světa Harryho Pottera. S tímto věhlasným čarodějem se ale nesetkáte, do Bradavic totiž vyrazíme ještě dávno předtím, než se Harry a Voldemort vůbec narodili.

Pokračování 9 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Switch možná nevypadá jako ideální platforma pro hraní No Man’s Sky (480 Kč). Tento rozsáhlý sandbox ale i tady funguje velmi dobře a nechybí v něm ani velká vylepšení z posledních updatů. Navíc ještě nikdy nebyl levnější. Můžete se pustit do prozkoumávání galaxie s rozmanitými planetami, na kterých si můžete společně s dalšími hráči postavit vlastní základny. Série japonských RPG Mana se brzy rozroste o nový přírůstek. Se slevou nyní můžete mít její předchozí díly. K úplným začátkům se vrací Collection of Mana (440 Kč). Původní verzím se tady nedostalo příliš mnoho vylepšení, takže to občas bude chtít dost trpělivosti. Trials of Mana (512 Kč) už jsou ale modernější záležitostí. Jde o kompletní remake Seiken Densetsu 3, které původně vyšlo v roce 1995 a k dispozici bylo jen na japonském trhu. Díky předělávce se konečně tento fantasy příběh dostal i do zbytku světa. Vybrali jsme nejlepší metroidvanie posledních let. Dobrodružství s příchutí plošinovek Jestli už vás nebaví čekal na Silksong a chcete se pustit do povedené metroidvanie, můžeme doporučit Ender Lilies: Quiietus of the Knights (263 Kč). Následkem záhadného deště se obyvatelé tohoto světa proměnili na nemyslící potvory a celé království padlo do temnot. Mladá dívka jménem Lily se ale společně s neohroženým válečníkem vydává do boje proti zlu a snaží se zjistit, co že se to tady vlastně přihodilo.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Flashback Classics Bundle Když se začátkem předchozí dekády pořádně rozjížděla vlna nezávislých her, vznikla řada projektů, které se do dnešních dní řadí mezi to nejlepší. Celkem 8 takových her najdete v novém balíčku na Humble Bundle. Abyste je získali všechny, stačí přispět minimálně 13,84€ a do knihovny dostanete například skvělou skákačku Super Meat Boy. Připravte si ale pevné nervy. Stačí se jednou dotknout ostnů a jdete zase na začátek úrovně. Bez precizních skoků svoji unesenou lásku nezachráníte. Do podobné kategorie spadá také VVVVVV. Místo skákání tady ale musíte perfektně pracovat se změnou gravitace. Postavička sama o sobě neskáče. Když změníte gravitaci, tak bude poletovat seshora dolů a naopak. Nenechte se odradit jednoduchou grafikou. I tenhle kousek dokáže řádně potrápit a je zatraceně návykový. Jestli vám místo skákání a hrátek s gravitací více vyhovuje běhání, Super Fancy Pants Adventure jsou záležitostí pro vás. Musíte být neustále v pohybu, parkourem překonávat překážky a vyhnout se každé potvoře, která se vám zrovna postaví do cesty. Oproti tomu v Epic Battle Fantasy Collection si s nepřáteli zabojujete pěkně na férovku. Tato kolekce spojuje několik her z různých žánrů, přičemž každá z nich je vcelku krátká záležitost. Vyšla česká hra Solar Storm ve stylu Worms. Na plně zničitelných mapách se může pobít až 32 hráčů Worms WMD je naprostá klasika, kde se s červíky odstřelujete raketami, házíte po sobě svaté granáty nebo na nepřátelský tým shazujete napalm. The Last Stand: Legacy Collection je pak také známá flashová klasika, kde bráníte svoji základnu před nabíhajícími vlnami nemrtvých. Při hraní Strike Force Heroes si pak určitě vzpomenete na legendární sérii Contra a jako poslední tady máme Submachine: Legacy, logickou hur, ve které se snažíme odhalit tajemství záhadného podzemního komplexu.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Ghostrunner 2, A Plague Tale: Requiem a další Humble si pro vás na prázdniny připravil pořádnou nálož. Jejich předplatné Choice i tento měsíc zahrnuje osm rozmanitých her a o velké pecky není nouze. Máme tady třeba pokračování francouzské příběhovky A Plague Tale: Requiem, ve kterém sledujeme další kapitolu putování sourozenců Alicie a Huga. Postarat se o mladšího sourozence není nic jednoduchého, obzvlášť když se do toho připlete trocha mysteriózna a morová epidemie. Stejně tak vřele můžeme doporučit i druhého Ghostrunnera. Věž, která je poslední baštou lidstva, byla osvobozena a robotický samuraj Jack se opět probírá k životu. Nebezpečí totiž ještě úplně není zažehnáno. Abychom zachránili situaci i tentokrát, musíme se vydat z věže ven do prostředí, které má podle všeho být neobyvatelné, nakonec se ale ukáže, že pravda je někde jinde. Pamatujete si na Hvězdnou pěchotu? Toto oblíbené sci-fi se dočkalo několika herních adaptací. V Humble Choice najdete strategii Starship Troopers: Terran Command, ve kterých musíte vyzrát na přicházející hordy vesmírných hmyzáků. Pokusíme se zachránit pouštní planetu Kwalasha. Počty vašich vojáků jsou několikanásobně menší, takže bez správné taktiky se velmi brzy stanete nepřítelovou svačinkou. Recenze hry Ghostrunner 2. Rychlá kyberpunková akce, která neodpouští chyby Největší hry z červencové nabídky máme za sebou, ale i zbytek menších titulů si zaslouží šanci. Figment 2: Creed Valley zaujme svojí grafikou a výborným využitím hudba a zvukových efektů. Sticky Business je pak relaxační záležitost, kde s pomocí spousty nálepek zdobíte balíčky a ozdoby si můžete i sami tvořit. Zoeti se inspiruje karetními tahovkami, jako Slay The Spire. S balíčkem karet musíte porazit každého nepřítele a ochránit tak svoji zemi. S kartičkami si vyhrajete i v Heretic’s Fork, kde skrz svůj balíček bráníte svoji základnu proti silám podsvětí. FPS střílečka Hyperviolent se pak inspiruje dílem H.P. Lovecrafta. Připravte se tedy na notnou dávku šílenství.

