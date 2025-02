Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival hraní v kooperaci a manažer Formule 1 zdarma

1 / 9



Steam – Festival lokální kooperace I méně kvalitní hra se při hraní s kamarády může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Pokud vám v této kategorii zrovna docházejí zásoby, můžete je doplnit v rámci festivalu na Steamu. A proč rovnou nezačít tím nejlepším? V pěkné slevě je mimo jiné i Baldur’s Gate 3 (48€), jedno z nejopěvovanějších RPG posledních let. Při hraní v kooperaci funguje opravdu dobře, a pokud vám obsah na pár stovek hodin nebude stačit, můžete pořídit i oba díly Divinity: Original Sin, které jsou ještě levnější. Zeje vaše peněženka prázdnotou? I za pár drobných si můžete kvalitně zahrát. Portal 2 (0,97€) do dnešních dní zůstává na vrcholu logických her z pohledu první osoby. V kooperačním režimu se musíte v roli dvojice robotů dostat skrz řadu nástrah. Spolupráce s portály je ještě důležitější, a kromě toho do hry přibývají i nové mechaniky. Project Zomboid (13,06€) je zase z úplně jiné kategorie. Hry ze zombie apokalypsy vás většinou staví do role neporazitelného hrdiny, který nemrtvé hravě krájí mačetou. Tady si ale prožijete hlavně spoustu strastí. Zomboid je náročná simulace, kde každá drobnost může ovlivnit osud vaší postavy. Sackboy: A Big Adventure - příjemná hopsačka s panáčky | Recenze A ještě si dáme něco odlehčeného. Sackboy: A Big Adventure (24€) je zatím poslední plošinovka s ikonickou postavou PlayStationu v hlavní roli. Jako jediná ze série se dostala i na PC. Nijak nevybočuje z řady, ale jde o milý a nenáročný zážitek, který si užijí i méně zdatní či mladší hráči.

Pokračování 2 / 9 PlayStation Store – Planet of the Discounts Na PlayStationu aktuálně sice probíhá akce Planeta slev, ale nejdřív si dáme jednu samostatnou slevu. Není to tak dávno, co se na konzoli od Sony dostala Arma Reforger (760 Kč). Podle tvůrců si tady rychle našla početnou komunitu, kterou můžete sami rozšířit s první slevou. Stejně jako do ostatních verzí se i na PlayStationu Reforger postupně rozrůstá o nový obsah. Hry od Microsoftu se kdekoliv prodávají lépe než na Xboxu. Toto pravidlo mimo jiné potvrdilo i pirátské dobrodružství Sea of Thieves (660 Kč), ve kterém společně s kamarády dostanete do rukou kocábku a můžete se plavit, klam vás vlny zrovna zavedou. Ale pozor, ohrozit vás mohou nejen další piráti. V hlubinách se skrývá nejedno nemilé překvapení. Hardcore hráči vám budou doporučovat spíš Path of Exile 2, ale pokud se nechcete prodírat ohromným stromem dovedností a hromadou statistik, Diablo nabízí přístupnější cestu k pobíjení démonických hord. Ve slevě je nyní Diablo IV – Expansion Bundle (1 260 Kč), kde se základní hrou najdete rovnou i rozšíření Vessel of Hatred, které přidává džungli Nahantu a novou herní třídu Spiritborn. Diablo IV představuje novou herní třídu. Spiritborn bude bojovat ve společnosti gorily, orla, jaguára nebo stonožky Lara Croft se sice chystá na svoje další dobrodružství, ale jeho premiéra je ještě daleko. Bez ostychu se tedy můžete pustit do starších dílů. Celou novou trilogii pořídíte za pár stovek v balíku Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy (357 Kč). Zejména Rise of the Tomb Raider stále patří mezi nejlepší dobrodružné příběhy ze série.

Pokračování 3 / 9 Humble Capcom Arcade Classics & Fighters Bundle Capcom mají v dnešní době stále v lásce díky sériím, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Nesmíme ale zapomínat na to, jak bohatou historii tato japonská společnost má. Pokud si chcete připomenout jejich dřívější tvorbu, na Humble Bundle najdete opravdu nabitý balík. Za minimální příspěvek 19,19€ dostanete celkem 70 položek. Nejsou to všechno jen hry jako takové. Je tady třeba kupón s 50% slevou na Street Fighter 6. Capcom Arcade Stadium je pak soubor několika dalších desítek her. Obecně je nejznámějším jménem v celém balíku právě Street Fighter. Tuto bojovku dostanete ve všech možných verzích, ať už je to Alpha 3, Ultra Street Fighter IV nebo Hyper Street Fighter. Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum Je tady hromada dalších legend. Nervy vám pořádně potrápí Ghost ‘n Goblins. Do dob arkádových automatů vás vrátí třeba Strider nebo Darkstalkers. Vaši sbírku rozšíří i řada bizarnějších záležitostí, jako je Gan Sumoku a Eco Fighter nebo Hissatsu Buraiken. Rozhodně je z čeho vybírat a pro nadšence do retro záležitostí by měl být tento balík povinností.

Pokračování 4 / 9 Humble Better with a Friend Bundle Svoji sbírku her ideálních pro hraní v kooperaci můžete kromě Steamu rozšířit také skrz Humble Bundle. Další balík zahrnuje celkem 6 her, které dostanete po minimálním příspěvku 9,65€. Určitě vám něco řekne Trine 4: The Nightmare Prince. Známá trojice hrdinů opět zachraňuje situaci za doprovodu záhadného artefaktu. Rozhodně si nenechte ujít ani Tribes of Midgard. Společně s přáteli se budete snažit o záchranu Yggdrasilu. Zbylo po něm jen semínko, ze kterého musíte vypěstovat statný strom. V tom se vám ale snaží zabránit síly titánů. Obrana základny je stěžejní, ale nevyhnete se ani výpravám do divočiny, kde seženete důležité zdroje pro výrobu. Velmi oblíbenou záležitostí je také Risk of Rain Returns. Dvojrozměrná rogue-like akce, ve které na vás autoři hází jednu hordu monster za druhou. Naštěstí máte volné ruce v tom, jak bude vaše výbava vypadat a některé kombinace bez problému smetou ze zemského povrchu jakéhokoliv potvoráka. Nejlepší gaučové multiplayerovky pro PC a konzole. Prožijte epické Baldur's Gate 3, porcujte démony v Diablo IV Jestli vám nesedí rychlá akce, For the King by vás mohlo zaujmout víc. Za svoje království budete bojovat v řadě říší. Tahové souboje sice fungují velmi dobře i při hraní sólo, ale když každého z členů party ovládá jiný hráč, hned je to zase o něčem jiném. Kromě toho dostanete také odlehčený Cat Quest II plný koček a Across the Obelisk, který do tahových bojů přidává kartičky.

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Winter Sale a F1 Manager 24 zdarma Manažerských her existuje celá řada. Jednu takovou si můžete tento týden aktivovat zdarma na Epic Store. F1 Manager 2024 vás provede celým procesem toho, jaké to je stát v čele stáje závodů Formule 1. Máte pod palcem vše do detailu. Není to jen o výběru správného jezdce, další členové stáje hrají stejně zásadní roli. Vedle toho jako menší bonus nabízí kosmetický balíček do Apex Legends. A minout byste neměli ani Winter Sale. V rámci výprodeje můžete mít za pár stovek řadu klasik. Red Dead Redemption 2 (460 Kč) stále patří mezi nejlepší hry všech dob. Tahle kovbojka zkrátka jen tak nezestárne. Dále se můžete pustit do kouzelnického hitu Hogwarts Legacy (450 Kč), který nedávno oslavil 2 roky od vydání a ve studiu Avalanche už pilně pracují na pokračování. Nově také přímo skrz nabídku hry v PC verzi můžete do hry dostat modifikace od fanoušků, nebo si s pomocí oficiálních nástrojů vytvořit vlastní obsah.

Pokračování 6 / 9 Xbox Store – Publisher Spotlight Series Na Xboxu pokračuje série, kdy se prostor ve výprodejích dostává určitým vydavatelstvím. Tentokrát přišla řada na Activision nebo Koei Tecmo. Za polovic si tak můžete pořídit výborné Sekiro: Shadows Die Twice (900 Kč), které právem nosí nálepku s oceněním za nejlepší hru roku. Studio FromSoftware změnilo souls-like formuli a přineslo unikátní akční řežbu, ve které je blokování hlavní herní mechanikou. Je tady i pár menších kousků od vydavatelství Team17. Fanoušci intenzivních stříleček by se určitě měli podívat na Trepang2 (474 Kč). V roli vojáka se ztrátou paměti, kterého z jakéhosi důvodu drželi v záhadném komplexu, se pokusíte probít na svobodu s pomocí plejády zbraní a nadpřirozených schopností. Ještě před pár generacemi bychom si ťukali na hlavu, ale diablovky se na ovladači hrají opravdu skvěle. Sami to můžete vyzkoušet třeba u Diablo II: Resurrected (330 Kč), které legendární ARPG přenáší do moderní podoby se zachováním originální hratelnosti. Rovnou máte v balení i rozšíření Lord of Destruction, a pokud by vám nový vizuál neseděl, můžete kdykoliv přepnout na původní grafiku.

Pokračování 7 / 9 Nintendo – Play On Na Switchi do 23. března probíhá větší akce. Kromě slev můžete za nákupy získat také bonusové kredity a předplatitelé NSO budou mít v průběhu dalších šesti týdnů možnost vyzkoušet několik her zdarma. My se každopádně opět zaměříme na zlevněné tituly. Jednou z neodolatelných nabídek je Paper Trail (49 Kč). V této logické indie hře budete ohýbat herní svět jako papír a vytvářet tak cesty pro hlavní hrdinku. Hry s pohybovým ovládáním byly doménou konzole Nintendo Wii. I na Switchi mají své místo. Najdete mezi nimi i několik titulů zaměřených na cvičení. Aktuálně je z nich nejlevnější Fitness Boxing: Fist of the North Star (125 Kč), kde vás boxovat učí postavy ze světově známé anime a manga série. Hodnocení nejsou nijak závratná, ale za tuto částku přeci jen nemusí urazit. Za pár korun můžete mít také oba díly série Figment (80 Kč). Navštívíte bizarní svět, který představuje lidskou mysl. Nejtajnější tužby a myšlenky jsou ztvárněny podivnými bytostmi, nejednou připomínajícími hudební nástroje. Druhý díl pokračuje ve stejném stylu, ale kromě myšlenek budeme v mysli potkávat i noční můry.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Immortals of Aveum, Total War: Pharaoh a další V únorovém předplatném Humble Choice máme další osmičku her. Největším jménem je tady jednoznačně kouzelnická akce Immortals of Aveum. Její autoři měli smůlu s načasováním vydání. Kvůli silné konkurenci hra rychle zapadla. V podstatě jde o takové fantasy Call of Duty, ve kterém se stanete mágem ovládajícím kouzla všech tří barev. Pokud ale chcete ještě lepší singleplayerovou střílečku, zaujmout by vás měl hlavně Trepang2. Tahle béčková záležitost se nesnaží být ničím výjimečným, ale akci umí udělat zatraceně dobře. V roli vojáka prcháte z komplexu, kde vás z nějakého důvodu drželi. Nyní se snažíte odhalit svoji minulost a pomstít se svým věznitelům. Pro stratégy tady pak máme Total War: Pharaoh Dynasties. Zatím poslední díl velkolepé historické strategie nás zavede do dob největší slávy Egypta. Nenechte se zmást. I když má hra přídomek Dynasties, nedostanete jen toto rozšíření s novými frakcemi. Klíč, který v rámci předplatného dostanete, zahrnuje i základní hru. Recenze hry Total War: Pharaoh. Starověký Egypt v podání dlouholeté série strategií Pak už tady máme převážně menší záležitosti. Fabledom je kouzelná budovatelská strategie, u které budete hlavně relaxovat. Griftlands se inspiruje karetními rogue-like hrami a přenáší je do sci-fi prostředí. Takticky budete muset postupovat i v The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. A neobejdete se bez ní ani v Tales & Tactics. Únorovou nabídku pak uzavírá My Little Universe, kde máte pod palcem celý měsíc.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Destiny 2 Story So Far Bundle Destiny 2 si můžete zahrát v základu zdarma. Bude vám ale chybět hromada obsahu z placených rozšířeních, které dále rozvíjejí příběh, přidávají nové úkoly, a dokonce v nich navštívíte i nové světy. Pokud chcete mít tuhle sci-fi střílečku se vším všudy, nový balík na Humble Bundle je to pravé pro vás. Kompletně vás vyjde na necelých 30€, tedy nějakých 750 Kč. Což je docela rozdíl oproti tomu, kdybyste kupovali každé rozšíření zvlášť. V takovém případě byste zaplatili téměř desetkrát tolik. Bungie plánuje s přidáváním obsahu pokračovat i v budoucnu. Místo velkých rozšíření ale mění strategii a budou místo toho častěji vycházet menší přídavky.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se