Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival prozkoumávání vesmíru a Football Manager 2024 zdarma na Epic Games Store

S 20% slevou můžete mít také loňský hit Baldur’s Gate 3 (52,64$) . Vzhledem k tomu, jak tohle klasické RPG bylo úspěšné, nelze očekávat, že by cena v dohledné době klesala o další desítky procent. Pokud v průběhu podzimu nemáte co dělat, rozhodně s nákupem nemusíte otálet. Baldur’s Gate vás navíc zabaví na opravdu dlouhou dobu a dovolí vám si prožít příběh tak, jak sami chcete.

Pokud tíhnete spíše ke sci-fi RPGčkám, rozhodně vyzkoušejte The Outer Worlds (15€) . Stojí za ním Obsidian Entertainment, který má na svědomí třeba Fallout: New Vegas nebo South Park: Stick of Truth. Tady se podíváme na několik planet, které fungují pod vládou několika megakorporací. Je vesměs na vás, jestli se k některé z nich přidáte, nebo se pokusíte zdejší problémy řešit sami za sebe.

Dvojce se raději vyhněte, ale první Kerbal Space Program (9,99€) vám pomůže udělat si představu o tom, jak náročné jsou cesty do vesmíru. I když kvůli podivné posádce zelených mužíků může trochu klamat, je to ve skutečnosti komplexní simulátor, kde musíte nejen perfektně postavit své vesmírné plavidlo, je také potřeba do posledního detailu naplánovat let a jeho trajektorii.

Objevování temných zákoutí vesmíru je od počátku herní historie velmi oblíbenou kratochvílí. Spoustu starších i moderních zástupců těchto her můžete mít se slevou v rámci aktuálního festivalu na Steamu . Hned na úvod tady máme No Man’s Sky (23,6€) , které od tragického vydání v průběhu let opravdu hezky dozrálo. Není tomu tak dávno, co do hry přišla velká aktualizace zdarma, která vylepšila spoustu základních aspektů.

PlayStation Store – Dealmania

Ani na PlayStationu nechybí další pořádný výprodej, kde najdeme nejednu lákavou nabídku. Za zmínku rozhodně stojí kouzelnické RPG Hogwarts Legacy (534 Kč), které zatím v digitální podobě levnější nebylo. Při nákupu dávejte pozor, kterou verzi kupujete, ta pro PS4 je ještě o 40 Kč levnější. Můžete si také připlatit 143 Kč za balíček kosmetických doplňků z Deluxe edice, který je stylizovaný podle vzoru černé magie.

V poměru cena/výkon tentokrát jasně vede Metro Saga Bundle (214 Kč). Tohle balení obsahuje všechny tři díly herní ságy s Arťomem v hlavní roli včetně všech DLC. Můžete si tak projít jeho příběh od první chvíle, kdy se vydal na průzkum podzemí metra a zakončíme to velkou výpravou na povrch s robustním vlakem jménem Aurora.

Blíží se k nám letošní sezóna hororů. Pokud se na ni chcete dostatečně předzásobit, rozhodně není od věci sáhnout po The Dark Pictures Anthology: Season One (948 Kč). První sezóna těchto temných příběhovek obsahuje celkem čtyři samostatně fungující kapitoly. Stojí za to hlavně House of Ashes a Devil in Me, které pracují se zajímavými tématy. U hráčů je také oblíbená Little Hope. Úvod v Man of Medan je ale jednoznačně tím nejslabším.

Pokud si raději píšete sami svůj vlastní příběh, můžete to zkusit v trpasličím království. Koncem loňského roku vyšel na PlayStation survival Lord of the Rings: Return to Moria (480 Kč), ve kterém se v roli jednoho z trpaslíků pokoušíte získat zpět ztracené království. Do akce se navíc můžete pustit i s partou přátel a společně prozkoumat podzemní chodby, ve kterých se za poslední věky usadilo nemálo zla.