Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival simulátorů a metroidvania F.I.S.T. zdarma

GOG – Strategy Promo

Může to vypadat, že je žánr strategických her už dlouhou dobu na pozadí, ale skutečnost je trochu jiná. Důkazem toho je, že v posledních měsících vyšlo hned několik přírůstků, o kterým nelze odepřít jejich kvality. Několik z nich spolu s žánrovými klasikami najdete v novém výprodeji na GOGu. Nechybí tady ani nedávný hit Manor Lords (32,9$), který je sice v předběžném přístupu, ale už v této fázi jde o výbornou strategii s budováním vlastní středověké vesnice.

Další docela čerstvou novinkou je Song of Conquest (28$), duchovní nástupce série Heroes of Might & Magic, který si také nějaký pátek pobyl v předběžném přístupu. Nyní už je ale venku ostrá verze, se kterou do hry přibyla nová kampaň a řada dalších vychytávek. Vývojáři mají také další plány do budoucna, kdy chystají DLC pro každou frakci i pořádně velkou expanzi, která přidá do hry dvojici nových frakcí s vlastními kampaněmi.

Na chvíli odbočíme do žánru taktických strategií. Shadow Tactics: Anniversary Bundle (7,28$) vás provede několika příběhy z feudálního Japonska. V roli nindžů a samurajů se musíte vypořádat s nepřáteli všeho druhu praktikami, během kterých vás nikdo nesmí ani na moment spatřit. Součástí výročního balíčku jsou Blades of the Shogun a Aiko’s Choice společně se všemi DLC.

Kdykoliv je řeč o strategiích, vždycky zmiňujeme Heroes of Might & Magic III Complete (2,5$). Podle žebříčku prodejů se mu u hráčů stále daří, protože tato legenda stojí na úplném vrcholu. Špatně se ale nedaří ani The Settlers 2: Gold Edition (2,73$). Série osadníků se neúspěšně pokusila o návrat v loňském roce, a tak nic nezkazíte, když se vrátíte k ověřené klasice.