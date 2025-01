Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival strategií a příběhovka Behind the Frame zdarma

1 / 8



Steam – Festival real-time strategií Žánr strategií už dlouhá léta není v popředí, ale stále se mu bez větších problémů daří přežívat. Pokud nevěříte, projděte si aktuální festival na Steamu, jehož součástí je také výprodej. Kvalitních strategií za zlomek ceny můžete mít celou času. Došlo i na Last Train Home (20€), která vypráví o cestě československých legionářů skrz Rusko zmítané občanskou válkou. V létě nás čeká návrat legendy Stronghold Crusader v definitivní edici. Podobné péče se před pá lety dostalo i úplně prvnímu dílu. Stronghold: Definitive Edition (7,5€) nabízí vše, co můžete znát z originálu, ve vylepšené podobě a autoři k tomu přihodili i slušnou porci obsahu navíc včetně nové kampaně čítající 14 misí. Loni se na scénu vrátila také oblíbená strategie Age of Mythology s remakem Retold (20,09€). S Arkantosem si můžete prožít epický příběh rozvětvený skrz všechny tři hlavní civilizace. Retold rovnou v základu nabízí i linku Atlanťanů, která původně přibyla v rozšíření Titans. V přípravě je ještě dvojice dodatků, přičemž první z nich hru rozšíří o čínskou mytologii. Recenze hry Age of Mythology: Retold. Návrat legendární strategie osloví i nováčky Sice je stále dražší, ale loňský hit Manor Lords (28€) za tu cenu nabízí pořádnou porci zábavy. Na rozdíl od klasických středověkých strategií to tady není hlavně o válčení. Začínáte s malou vesničkou, kterou musíte správně vést, aby se postupně rozrostla ve všech směrech. Hra je stále v předběžném přístupu, takže můžeme očekávat, že postupem času se bude rozšiřovat o další obsah.

Pokračování 2 / 8 PlayStation Store – New-Year Deals V obchodě PlayStationu sice najdete další nový výprodej, nabídka je ovšem tentokrát chudší než obvykle. Místo žhavých novinek se podíváme ba balíky starších her, se kterými ušetříte pěkných pár stovek. To je případ Wolfenstein: All History Collection (330 Kč). Najdete tady vše, co v novodobé kapitole této série vzniklo. Snad jen Youngblood můžete kvůli nevalným kvalitám vynechat, zbytek jsou ale parádní FPS akce. Jestli máte rádi Lego a superhrdiny, tak pro vás poměrem ceny a výkonu bude bezkonkurenční nabídkou Lego Marvel Collection (184 Kč). Dostanete dohromady tři různá dobrodružství plné hrdinů a záporáků známých z oblíbených komiksů. Kolekce zahrnuje oba díly Marvel Super Heroes společně s Marvel’s Avengers. A ještě jeden balík, tentokrát pro fanoušky plošinovek. Crash + Spyro Triple Play Bundle (833 Kč) spojuje dvě oblíbené postavy z přelomu tisíciletí. Dostanete se k jejich původním trilogiím v předělané podobě. Na mysli máme Crashovu N. Sane Trilogy a Reignited Trilogy se Spyrem. K tomu si ještě zazávodíte v Crash Team Racing Nitro-Fueled. Crashe a Spyra zná každý, ale co Croc? Další známá tvář z žánru plošinovek chystá svůj návrat Místo kolekce si jako poslední dáme jednu jednohubku. Way of the Hunter (380 Kč) je lovecký simulátor od našich slovenských sousedů. Zdědíte loveckou chatu kdesi v divočině, což je parádní příležitost na to, abyste se sami chopili tohoto řemesla. Svá loviště si můžete také rozšířit skrz placená rozšíření.

Pokračování 3 / 8 Epic Store – Behind the Frame zdarma I tentokrát si můžete na Epic Store zdarma aktivovat menší jednohubku. Behind the Frame je výpravná adventura, ve které sledujeme příběh nadějné umělkyně. Skrz sérii hádanek a hlavolamů jí pomůžeme s dokončením jejího posledního díla, které by chtěla vystavovat v galerii. Každý obraz má nejen své barvy a kompozici, skrývají se za nimi i příběhy, kterých si v této jednohubce prožijeme hned několik.

Pokračování 4 / 8 Xbox Store – THQ Nordic & Handy Games Sale Vydavatelství THQ Nordic má stále i přes problémy jeho mateřské společnosti v repertoáru spoustu značek, o které byste neměli přijít. Řadu z nich si můžete za velmi nízké ceny pořídit ve výprodeji na Xboxu. Jedna taková, která plánuje svůj návrat, je Darksiders. Pokud jste tuto akci o jezdcích apokalypsy vynechali, nejlepší volbou bude Darksiders III – Blades & Whip Edition (356 Kč). S ní dostanete všechny tři hlavní díly spolu se všemi DLC. V posledních letech se vrátila řada kultovních značek. Loni to byl například horor Alone in the Dark (575 Kč). Předělávka úplně prvního dílu nedopadla vůbec špatně, i když k úspěchům remaků ze série Resident Evil nedosáhla. Nová verze mu ale sluší a je díky ní pro dnešního hráče mnohem jednodušší, seznámit se s příběhem, který odstartoval éru survival hororů. Jestli vás už nebaví pobíjení pekelných sil v Diablu, můžete se ze stejného žánru pustit do Titan Questu (120 Kč). Autoři zpracovávají řeckou mytologii tak, jak jste ji ještě neviděli. Vaše dobrodružství se navíc můžete pěkně prodloužit s rozšířeními, která jsou momentálně také ve slevě.

Pokračování 5 / 8 Nintendo eShop – Games on Sale Za životní cyklus Switche na něj vyšla řada her, které se nejdřív ukázaly na klasických platformách. Jednou takovou je příběhovka The Sinking City (150 Kč). Název je docela výmluvný, pustíme se do vyšetřování záhad v zaplaveném městě Oakmont. V jeho ulicích se kromě vody objevují i paranormální jevy, se kterými se rozhodně nechcete potkat. Autoři se s nimi inspirovali u děl H.P. Lovecrafta. Zlevněný je stále také balík detektivek Famous Duo Bundle (220 Kč). Obsahuje rovnou tři příběhy se Sherlockem Holmesem v hlavní roli. The Awakened trochu přibarvuje realitu lovecraftovskými tématy. Crimes and Punishments a Devil’s Daughter rozhodně také neurazí. Obzvlášť když si vezmete, že bez slevy by vás tenhle balík stál dva tisíce. A aby těch balíků tento týden náhodou nebylo málo, dáme si ještě jeden. Bridge Constructor Bundle (138 Kč) zaštiťuje tři díly z oblíbené série logických her, ve které musíte postavit bytelný most. Vedle klasického stavění se můžete pustit také do spin-offu s tématikou The Walking Dead a série Portal.

Pokračování 6 / 8 Stále probíhá: Humble Monster Hunter Bundle Příští měsíc se fanoušci lovů potvor všeho druhu po letech dočkají velkého pokračování série Monster Hunter. Pokud jste zatím stále váhali, jestli by vás tento styl RPG mohl bavit, třeba vás přesvědčí tento balík na Humble Bundle. Abyste z něj dostali všechno, musíte přispět minimálně 24,05€, tedy zhruba 600 Kč. Tím hlavním je Monster Hunter World s mrazivým rozšířením Iceborne. Pro sérii to byl po dlouhé době návrat na domácí konzole a PC. V nynější podobě pro nabízí porci obsahu, kterou pod 100 hodin nemáte šanci projít. Obzvlášť pokud vás chytne grind a budete potvory zabíjet vícekrát kvůli získávání materiálů na výrobu zbraní a zbrojí. Druhou dominantou balíku je Monster Hunter Rise a jeho rozšíření Sunbreak. Jelikož tento díl byl původně exkluzivitou pro Nintendo Switch, graficky tolik neexceluje. Přidává ale několik novinek, které hratelnost příjemně osvěžují. Světlušky vám pomohou vyhoupnout se do větších výšek a s jejich vlákny můžete osedlat oslabené potvory. K ruce vám pak kromě kočičího společníka bude také psí stvoření Palamute. Hráli jsme Monster Hunter Wilds. Další velký lov může zkazit jen nedotažená optimalizace Zbytek obsahu tvoří už jen kosmetické doplňky a sady předmětů, které vám pomohou do začátku. Což se v nelehké kariéře lovce monster bude hodit. Jako bonus navíc dostanete také slevové kupony na oba díly Monster Hunter Stories, které jsou více o příběhu zabaleném do tahového RPG.

Pokračování 7 / 8 Stále probíhá: Humble Motorsport Bundle Kromě lovu monster na Humble Bundle najdete také pěkný balík pro závodníky. Abyste získali všech 12, musíte přispět minimálně 15,24€. Jde o hry od vydavatelství Nacon, a co si budeme, jsou to většinou hlavně samé béčkovice, které vás zabaví hlavně v případě, že chcete přístupnou závodní arkádu. Největším jménem je tady jednoznačně WCR, a to hned s několika díly. Sedmička a osmička se určitě budou hodit, ale tím hlavním je rozhodně WRC Generations, se kterým se s touto značkou rozloučilo studio KT Racing. Tento ročník mimo jiné přidává také hybridní modely. Pokud vás zajímají o něco méně tradiční závody, Overpass 2 by mohl být tím pravým. Offroady jsou stěžejním bodem hry, ať už jde o buginy nebo klasické čtyřkolky. Jednou z hlavních výhod je, že podporuje hraní na rozdělené obrazovce. A co takhle trochu větší stroje? Název Monster Truck Championship mluví sám za sebe snad dostatečně. Recenze hry TT Isle of Man – Ride on the Edge 3. Jeden z nejnebezpečnějších závodů si nebere servítky ani v herní podobě Pro motorkáře tady jsou všechny tři díly závodů TT Isle of Man: Ride of the Edge. Tady se v sedle pokusíte překonat závod, který se řadí mezi ty nejobtížnější vůbec. Balík pak uzavírá dvojice kamioňáckých závodů Truck Racer a FIA European Truck Racing Championship společně s V-Rally 4

Pokračování 8 / 8 Stále probíhá: Humble Choice – Blasphemous II, Jagged Alliance 3 a další V předplatném Humble Choice i v lednu najdete 8 rozmanitých her. Určitě vám něco řekne jméno Jagged Alliance 3. Legendární taktická akce, kde spravujete skupiny žoldáků, která se před dvěma lety vrátila s novým dílem, je opravdu povedená. Zachraňování prezidenta zdejší země a boj o území s dalšími frakcemi otestuje vaše vůdčí schopnosti. Blasphemous II vaše schopnosti také otestuje, ale úplně jiným způsobem. Pokračujeme jakožto kajícník, který tento brutální svět musí zbavit Zázraku zaslepujícího mysl většiny lidí. Kvůli příběhu se vyplatí projít první díl, ale jelikož je děj vyprávěný krypticky ve stylu série Dark Souls, bude stačit, když si Blasphemous užijete jako výbornou akční metroidvanii. Dále tady máme strategii Against the Storm. Znovu budujete a spravujete svoje městečko poté, co vše zničil apokalyptický déšť. Hrozeb, které mohou ohrozit vaše dílo, je ale podstatně víc. Jakmile vaše osada padne, musíte na to jít zase od začátku a průběh vašeho stavění bude zase úplně jiný. Zahrát si můžete i s oficiálním českým překladem. Fort Solis je příběhovka o Rogeru Clarkovi, kterého ztvárnil Troy Baker. Vydáme se na průzkum těžebního komplexu na planetě Mars, kde se stalo cosi nekalého. Místní posádka je k nenalezení a Roger netuší, co se v dolech mohlo stát. Do podzemí se podíváme také ve hře Beneath Oresa, což je rogue-like hra, kde si průběžně skládáte balíček karet. Recenze hry Jagged Alliance 3. Pokračování legendární tahovky, které vás vrátí na přelom tisíciletí Pokud si potřebujete potrénovat mozkové závity, Boxes: Lost Fragments pro vás bude ideální záležitost. Jakožto legendární zloděj se vloupete do sídla plného tajemství, hádanek a složitých mechanismů. Dostat se dovnitř je překvapivě jednoduché, ale vyváznou na svobodu bude o poznání těžší oříšek. A ještě tady máme jednu strategii, tentokrát jde o složitější 4X záležitost. The Pegasus Expedition nás vezme do jiné galaxie, kde se pokusíme přežít se zbytky lidstva. Jako poslední pak dostanete roztomilou příběhovku Dordogne, ve které odhalujete rodinná tajemství mladé slečny.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se