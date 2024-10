Hry zadarmo, nebo se slevou: Festival tahových RPG, balíky Jurského světa a Warhammeru

1 / 10



Steam – Festival tahových RPG Pokud nemáte rychlé prsty a raději si každou další akci pořádně promýšlíte, tenhle festival na Steamu je přesně pro vás. Jeho součástí je již tradičně také tematický výprodej s řadou výborných zástupců žánru. Začneme klasikou za hubičku. XCOM 2 (2,49€) vás postaví do role obránců Země, kteří se snaží o získání kontroly nad planetou ovládnutou mimozemšťany. Fanoušci tahovek mají určitě všechna známá jména v knihovně. Z těch novějších kousků můžeme doporučit třeba Songs of Conquest (17€), které letos po několika letech v předběžném přístupu vyšlo v plné verzi. Jde o duchovního nástupce série Heroes of Might & Magic a patří mezi ty povedenější pokusy na její úspěch navázat. Tvůrci mají navíc ještě dost plánů do budoucna, takže se nudit určitě nebudete. Intenzivní příběh je něco, co v těchto RPGčkách může také fungovat velmi dobře. Důkazem je Octopath Traveler II (36€). Ten jich vypráví rovnou 8 naráz. Každá z hratelných postav má vlastní dějovou linku. Díky unikátním schopnostem jeden druhého doplňují a navzájem si pomáhají s řešením problémů, i když se daná větev příběhu týká jen jednoho z nich. Nemusíte začínat od jedničky, příběhy z druhého dílu fungují samostatně. Jestli zrovna máte nostalgickou chvilku, rozhodně bychom doporučili pohádkový příběh Sea of Stars (23,8€). I když je to loňská novinka, díky pixel artu připomene tvorbu z devadesátek. Stejně tak na retro nadšence míří i soundtrack, který kombinuje moderní prvky se zvuky typické pro generaci NESu a SNESu. Ne nadarmo vývojáři uvádějí, že jejich hlavní inspirací bylo oblíbené RPG Chrono Trigger.

Pokračování 2 / 10 Humble Choice – Remnant II, Jusant a další Říjnová nabídka předplatného Humble Choice, které vás vyjde na 10€ měsíčně, zase nabízí pár větších her. Už samotný Remnant II by stál sám o sobě za tuto cenu. Jde o sci-fi RPG, které staví na základech souls-like her, ale hratelnost se blíží spíš střílečkám z pohledu třetí osoby. Vydáte se do několika odlišných světů, kde následujete stopu po záhadných krystalech. Navíc si celou hru můžete projít i v kooperaci. Série Persona je známá hlavně jako hutné JRPG s dlouhými rozhovory a tahovými souboji. Persona 5 Strikers jsou ale výjimkou. Místo tahovky jde o čistou akci, kde souboje probíhají v reálném čase. Stylem mají docela blízko k série Dynasty Warriors, kdy musíte častokrát pobít opravdu velké hordy nepřátel. Příběh navazuje na původní pětku, takže pokud chcete chápat všechny okolnosti, bude určitě lepší začít s předchůdcem Strikers. Jusant pochází od tvůrců série Life is Strange, ovšem tentokrát není řeč o příběhové adventuře. Místo toho nás čeká náročná cesta na vysokou věž. Samotné šplhání je hádanka sama o sobě. Musíte správně plánovat své další kroky. Navíc vám cestu neznepříjemňuje jen těžko zdolatelný povrch věže, zároveň vás může potrápit i počasí. Zbytek nabídky předplatného tvoří už jen menší tituly. Je mezi nimi McPixel 3, hra složená s krátkých a rychlých sekvencí, které musíte bleskově vyřešit. Station to Station vám umožní postavit si vysněnou železnici v nádherné voxelové grafice. V Remnant Records se zase budete snažit přežít při střetech s nemrtvými duchy. Dome Keeper pak spadá do žánru rogue-like her, kde bráníte svůj rozrůstající se důl proti vlnám nepřátel. A na závěr tady máme cyberpunkové RPG Jack Move.

Pokračování 3 / 10 Humble Jurassic World Evolution Completionist Bundle Stavění vlastního jurského parku se studiu Frontier Developments podařilo zpracovat parádně. Obě jejich strategie, kde ve výbězích můžete chovat všemožné prehistorické potvůrky. Jestli jste Jurassic World Evolution zatím nezkusili, Humble Bundle pro vás má nejlepší nabídku, jak se do něj můžete pustit. Celý balík vás vyjde na 17,91€, tedy nějakých 455 Kč. Bez slev byste si za tuto cenu nekopili ani samostatný první díl. Tady vedle něj dostanete navíc i Jurassic World Evolution 2 a celou řadu rozšíření, které vám rozšíří možnosti jak při stavění parku, tak při výběru dinosaurů, které můžete chovat. V případě druhého dílu to znamená také větší množství genetických mutací, které mohou vzniknout ve vašich laboratořích.

Pokračování 4 / 10 Humble Have a Warhammer Day Bundle Kromě dinosaurů na Humble Bundle najdete také balík věnovaný značce Warhammer. Je jasné, že aktuální novinku Space Marine 2 tady nenajdeme, ale i tak je nabídka za 13,44€ více než slušná. Máme tady třeba taktické RPG Warhammer 40 000: Chaos Gate – Daemonhunters. V něm se podíváme na několik světů, ze kterých se pokusíme vymýtit nákazu šířící se vesmírem. Warhammer 40 000: Battlesector spadá mezi strategie. V ní máte volnou ruku nad tvorbou svých jednotek. Dějištěm hry je Baal Secundus, kde bojujete proti Tyranidům a snažíte se zachovat čest krvavých andělů. Pro obě zmíněné hry si navíc můžete se slevou dokoupit rozšíření s kupóny, které jsou součástí balíku. Ještě ani zdaleka nekončíme, jako další je na řadě Warhammer: Age of Sigmar: Realms of Ruin v ultimátní edici. V tomhle případě se tedy nemusíte starat o dokupování rozšíření a můžete si tuto fantasy real-time strategii užít naplno hned od začátku. Zhostit se můžete role velitele jedné ze čtyř unikátních frakcí. Jestli ale chcete ještě větší dávku sci-fi, je tady také Warhammer 40 000: Inquisitor – Martyr. S jednotkou inkvizitorů musíte vyrazit do sektoru Caligari, abyste zhatili plány bohů Chaosu. Inkvizitorství si užijete také ve Warhammer 40 000: Inquisitor –Prophecy. Obě tyto hry si navíc můžete zahrát jak sólo, tak v kooperaci až pro 4 hráče. Warhammer 40 000: Shootas, Blood & Teef je odlehčenější 2D střílečka, která také podporuje hraní v kooperaci. A na závěr něco zase z úplně jiného soudku. Warhammer 40 000: Dakka Squadron je letecká arkáda, kde zastáváte roli pilota z řad orků.

Pokračování 5 / 10 Epic Store – Bear and Breakfast zdarma Opět si budeme muset vystačit s jednou menší hrou zdarma. Epic rozdává relaxační Bear and Breakfast. Protagonistou tohoto krásně malovaného příběhu je medvěd, který se ve zdejším lese snaží provozovat vlastní penzion. Společně přáteli našel opuštěnou chatku a společnými silami se ji snaží zvelebit, aby byla provozuschopná. Je na vás, jak bude vypadat její interiér. Každý host má ale trochu jiné požadavky, takže je na místě být trochu kreativní.

Pokračování 6 / 10 Xbox Store – Franchise Hits Sale Často píšeme o tom, jak skvělá a nápaditá je tvorba nezávislých vývojářů. Nelze ale popřít, že velké značky stále táhnou běžné hráče nejvíc. Řadu takových velkých jmen najdete v této akci na Xboxu. Pořádnou dávkou přispěl Ubisoft. Za polovic můžete mít třeba loňské Assassin’s Creed Mirage (625 Kč), naprosté klasiky z Assassin’s Creed The Ezio Collection (405 Kč), a jestli si můžete dovolit utratit víc a milujete Avatara, tak sáhněte po ultimátní edici hry Avatar: Frontiers of Pandora (1 625 Kč), která vám rovnou zpřístupní i rozšíření The Sky Breaker. Pokud jsou to na vás stále vysoké cenovky, pojďme zabrousit do levnějších vod. Před vydáním dvojky si ještě stihnete projít Kingdom Come: Deliverance (78 Kč). Jindrův příběh vás provede krásně zpracovaným prostředím středověkých Čech. Nutno ale počítat s tím, že verze pro Xbox neobsahuje český dabing. Ten najdete pouze na PC a na Switchi. Pořádnou slevu má také Sherlock Holmes The Awakened (345 Kč). S tímto detektivním příběhem jste se mohli setkat už před několika lety. Vývojáři z týmu Frogwares ho ale zpracovali ještě jednou v minulém roce. Sherlock se společně s Watsonem pustí do vyšetřování okultních záležitostí, které si berou inspiraci z díla H.P. Lovecrafta. Z loňských novinek můžeme jednoznačně doporučit i logickou hru The Talos Principle 2 (430 Kč). Kromě toho, že vás čeká řešení další hromady prostorových hádanek, si tvůrci také připravili pořádnou dávku filozofování nad smyslem života a tím, co vlastně znamená být člověkem. V tomto světě lidská rasa už nefiguruje a vše vidíte z pohledu umělých bytostí.

Pokračování 7 / 10 Nintendo eShop – Games on Sale Ani hráči na Switchi se nemusejí bát, že by neměli do hrát. Pořádně je zlevněná třeba výborná metroidvania Blasphemous (156 Kč), která pracuje s náboženskými tématy a španělskou kulturou. Tento svět postihl zázrak, ale ne takový, jaký byste čekali. Lidé kvůli němu jen trpí. My se v roli kajícníka vydáme na cestu odporu, abychom se zbavili tohoto prokletí. Za hubičku je pak k dostání Bridge Constructor Portal (25 Kč). Stavění mostů vyšlo už v celé řadě různých variant. Z názvu hry se vám jistě hned podaří vyčíst, že si tentokrát autoři vypůjčili mechaniky z oblíbené série Portal. Do přepravy vozidel z místa na místo tak musíte vedle stabilního mostu správně využívat také systém portálů. Jestli bažíte hlavně po příběhovém zážitku, tak je ve slevě také Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (297 Kč). Málokdo by tušil, že hra ze soudního prostředí může být tak zábavná. Případy jsou většinou dosti bizarní, ale tvůrci je zpracovávají zajímavým způsobem. Vedle role právníka dělá Phoenix také detektivní práci, kdy prohledává místa činu a zpovídá svědky. Na přelomu tisíciletí vznikla řada trojrozměrných skákaček. Jména jako Crash nebo Spyro zná nejspíš každý. Co ale Kao the Kangaroo (175 Kč)? Teď není řeč o originálu, před pár lety se tento klokan s boxerskými rukavicemi podíval na herní scénu znovu s kompletním remakem. Příliš nevyčnívá z řady, ovšem hlad po klasické skákačce dokáže zahnat bez problému.

Pokračování 8 / 10 Stále probíhá: GOG – Autumn Sale Podzim je tady a s novým ročním obdobím je spojena aktuální akce na GOGu. Předtím, než se dostaneme ke slevám, tady máme jednu retro novinku. Nově si můžete pořídit první tři díly ze série Resident Evil v původní podobě. Pokud tyto legendy chcete mít ve sbírce, vyjde vás kompletní Bundle na 27,41$. Ale teď už k samotnému výprodeji. Příběhovka Firewatch (4,38$) je ve svém žánru považovaná za klasiku, kterou by si měl projít každý fanoušek záhad. Staneme se strážcem lesa a jeho okolí a dohlédneme na to, aby v našem revíru nikdo nedělal žádnou neplechu. Brzy se ale z našeho útulného příbytku musíme vypravit na obchůzku, protože se děje cosi podivného. Terraria (5,47$) se za dobu své existence neuvěřitelně rozrostla. Její tvůrci několikrát řekli, že už nehodlají vydávat další updaty, jen aby o pár měsíců později přišli s další náloží obsahu. Nyní se tedy můžete pustit do hraní v kompletní podobě. Ne nadarmo se Terrarii přezdívá dvojrozměrný Minecraft. Kreativně se tady vyřádíte taktéž, ale ve spoustě věcí se obě hry liší. Pokud vám záleží na tom, abyste ušetřili co nejvíc, měl by vás zajímat Maximum Entertainment Bundle (5,09$). Jeho původní cena přesahuje 100$, takže zaplatíte zlomek ceny za 6 her, mezi kterými je například horor In Sound Mind, dobrodružné Cris Tales nebo další hororovka Remothered: Broken Porcelain.

Pokračování 9 / 10 Stále probíhá: PlayStation Store – Big Games, Big Deals Nyní si na PS Store můžete pořídit za doposud nejnižší cenu Final Fantasy VII Rebirth (1 272 Kč), žhavého kandidáta na hru letošního roku. Pokračování kompletní předělávky kultovního JRPG z prvního PlayStationu vás provede několika otevřenými oblastmi, které jsou do detailu propracované. Kromě intenzivního příběhu stojí za zmínku také vedlejší úkoly, které nepůsobí jen jako výplň. Jestli ale máte raději robustnější RPGčka, můžete vyzkoušet Dragon’s Dogma 2 (943 Kč). I když také pochází od japonských vývojářů, má mnohem blíž k evropskému stylu fantasy. Navíc nedávno do hry přibyl velký patch, kterých opravil spoustu chyb a přidal casual mód, díky kterému si tento dračí příběh užijí i méně zdatní hráči. Street Fighter 6 (693 Kč) je ve skvělé formě. Po nepříliš vydařené pětce se série opět pevně postavila na nohy, a kromě tradičních bitek s ostatními hráči tady najdete také rozsáhlý mód kariéry World Tour. Zlevněný je vedle hry samotné také první Character Pass (460 Kč), se kterým se soupiska bojovníků rozroste o další čtveřici.

Pokračování 10 / 10 Stále probíhá: Humble Enter the Mysterium Bundle Potřebujete si pořádně protrénovat mozkové závity? Nemusíte dál hledat. Tenhle balík na Humble Bundle obsahuje celkem 13 her založených na řešení hádanek a hlavolamů, která vás vyjdou na necelých 18€. Řada z nich se řadí mezi retro záležitosti, ale to neznamená, že by jejich rébusy přestaly s časem fungovat. Jméno Myst je v tomto žánru považované za legendu. Tady ji najdete hned v několika variantách. Tou nejpřístupnější pro dnešní hráče bude Myst z roku 2021, což je kompletní předělávka úplně prvního dílu. Ocitnete se na ostrově. Nikdo vám neřekne, co máte dělat nebo co je vůbec vaším cílem. Je ale jasné, že se musíte prokousat skrz každou překážku v cestě a snad se dostanete ke kýženým odpovědím. Od stejných tvůrců tady pak máme například hru Obdustion, několik dalších verzí a pokračování Mystu a k tomu přihodily ještě pár svých starších adventur. Za pořízení tento balík stojí už jen kvůli tomu, že samotná předělávka Mystu by vás na Steamu stála o 10€ víc než tohle kompletní balení.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se