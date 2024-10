Hry zadarmo, nebo se slevou: Halloweenský výprodej a stovky demoverzí na Steamu zdarma

A pokud vám jde čistě o intenzivní příběh bez nutnosti akční hratelnosti, můžete sáhnout po The Walking Dead: The Telltale Definitive Series (10,96$) . V tomhle balení najdete kompletní příběh Živých mrtvých. Celkem to dělá 4 sezóny a dvojici doplňků 400 Days a Michonne.

Podle žebříčku nejprodávanějších her u hráčů stále boduje také Deus Ex: Human Revolution (3,28$) . Tato ikonická sci-fi série se po letech vrátila s velkou parádou a příběh Adama Jensena a jeho pátrání po unesených vědcích zaujal i hráče nezasvěcené ve sci-fi žánrech. Zlevněné je také pokračován Mankind Divided (4,93$) , ve kterém Adam navštívil Prahu. S jeho kvalitou už je to ale trochu horší.

V dobách, kdy žánr městských akcí nezel prázdnotou, bylo mezi potenciálními konkurenty pro GTA silným hráčem Sleeping Dogs (3,28$) . I tady si zahrajete za detektiva. V utajení se pokusíte dostat do řad triád. Cesta policisty Wei Shena stojí za to i dnes, obzvlášť díky výborným soubojům a zpracování virtuálního Hong Kongu.

Blízko má k vydání také Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Tohle jméno vám nejspíš nic neříká, ale v Asii jde o velmi oblíbenou sérii taktických RPG. Square Enix si připravil kompletní předělávku jejího druhého dílu, jejíž demo můžete také vyzkoušet. Dobrou zprávou je, že příběh je to samostatný a nemusíte znát předchozí díl.

V prosinci pak bude mít premiéru japonské dobrodružství The Spirit of the Samurai . Zaujme především svým vzhledem. Postavy jsou totiž rozpohybované stop-motion animací. Hry ji nevyužívají moc často, ale očividně může fungovat a vypadat hezky. Jakožto samuraj budeme bojovat proti armádě nemrtvých vojáků a monstrům z japonského folklóru.

Již brzy bude vycházet mravenčí strategie Empire of the Ants , ve které se chopíte kontroly nad celým mraveništěm. Tvůrci si zakládají na fotorealistickém zpracování přírody. Kromě vlastních mravenců narazíte i a další obyvatele hmyzí říše. Ne každý bude z vaší přítomnosti nadšený, takže je na místě mít své mravence připravené na všechno.

Několik demoverzí, které zdarma můžete vyzkoušet v rámci právě probíhajícího Steam Next Festu, jsme doporučovali v pondělním článku . Nyní se podíváme zase na jiné hry, které za vyzkoušení stojí. Do tohoto výčtu patří válečná akce Delta Force. Toto jméno bylo před mnoha lety stálicí na herním trhu. Nyní se vrací s PvP střílečkou, kde proti sobě hráči bojují na rozlehlých mapách.

Na hororové příběhy si v posledních letech udělalo patent studio Supermassive Games. Jejich antologii the Dark Pictures si můžete pořídit v jednom balení. Season One (948 Kč) zahrnuje čtyři diametrálně odlišné příběhy. V jednom s partou mladých lidí vyrazíme na moře. Další nás zavede s vojáky do Iráku. Zatím poslední a za nás nejlepší kapitolou je návštěva domu vraha H. H. Holmese. Dark Pictures se hodí také pro hraní v multiplayeru, kdy se na rozhodnutích podílí vícero hráčů.

Kardboard Kings vás pak postaví do role vedoucího v obchodě se sběratelskými kartami. Můžete je prodávat zákazníkům nebo si sami rozšiřovat vlastní sbírku. Obchod jste zdědili po svém otci na přímořském pobřeží a nejprve je potřeba ho dát trochu do kupy. Pokud se vám bude dařit, můžete se od prodeje přesunout i ke hraní s kartami a stát se nejlepším hráčem na ostrově.

V pokračování série výprodejů zaměřených na konkrétní vydavatelství vyzdvihuje Xbox jména jako EA, Gamemill nebo Wargaming. O více než polovinu je tak zlevněný například výborný remake hororu Dead Space (735 Kč). Isaac Clark se opět vydává na vesmírnou loď USG Ishimura, kde se snaží najít svoji ztracenou lásku. Tentokrát je ale graficky na úplně jiné úrovni, než jak si ho můžete pamatovat z originálu.

It Takes Two (350 Kč) se tento týden pochlubilo s tím, že se prodalo přes 20 milionů kopií. Tak proč k tomu nepřihodit ještě pár dalších? Pro hraní v páru totiž jen těžko budete hledat lepší zážitek. Rodiče malé holčičky jsou přeneseni jako loutky do světa hraček poté, co si jejich dcera přeje, aby se usmířili. S hádkami to tady moc daleko nedotáhnou, jeden bez druhého zkrátka nemají šanci vrátit se zpět do své původní podoby.

Od dětského světa se přesuneme k zachraňování celé galaxie. Mass Effect: Legendary Edition (285 Kč) zaštiťuje původní trilogii jedné z nejlepších sci-fi sérií vůbec. První díl se dočkal největších vylepšení, u dalších dvou dílů to ani tolik nebylo potřeba. Shepardův příběh si tak prožijete od začátku až do úplného konce. Sice v této edici chybí pár DLC, ale o ta nejdůležitější nepřijdete.

Sérii Need for Speed se po několika zpackaných pokračováních konečně zase povedlo vrátit ve slušné formě s Need for Speed Unbound. Zlevněná je nejdražší Palace edice (480 Kč), která kromě hry samotné zahrnuje několik dalších bonusů. Mezi ně patří exkluzivní auta a balík oblečení pro vašeho herního jezdce. Nový styl nemusí sedět každému, ale oproti předchozím přírůstkům do série se přeci jen laťka zvedla.