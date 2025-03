Hry zadarmo, nebo se slevou: Hogwarts Legacy za 375 Kč na Steamu a kočičí nálož zdarma

1 / 11



Steam - Lego, Harry Potter a Mortal Kombat Na Steamu současně probíhá několik výprodejů. Jeden z nich potěší fanoušky Lego stavebnic. Zlevněné jsou snad všechny kostkované hry, které za jejich dlouhou historii vyšly. Narazit můžete i na starší klasiky, kde se ještě nemluví a komedie je čistě performativní. Sem patří třeba Lego Indiana Jones (6,82€) nebo Lego Harry Potter Collection (16€). Pokud Harryho Pottera nemáte dost, zaujme vás také výprodej kouzelnických her. Zlevněné je RPG Hogwarts Legacy (15€). Na Steamu zatím nikdy nebylo k dostání za nižší cenu. Za příplatek 3,5€ ho můžete mít v Deluxe edici, která jako bonus přidává kosmetický balíček Dark Arts. Za necelých 10€ je k dostání také multiplayerovka Quidditch Champions, ovšem té se nepodařilo zopakovat úspěch předchozího hitu. Ze stáje Warner Bros tady máme také výprodej série Mortal Kombat. Nejnovější Mortal Kombat 1 (16,5€) je stále bezesporu nejhezčí bojovkou na trhu. S jeho stavem a podporou je to trochu horší a spekuluje se, že poslední nový bojovník v podobě terminátora T-1000 bude i tím posledním. To ale zatím není jasné. Kromě hry samotné jsou zlevněné i passy s bonusovými postavami. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu Neuděláte ale chybu ani v případě, pokud se vydáte trochu víc do minulosti. Ultimate Fighter Bundle (10€) zahrnuje Mortal Kombat 11 Ultimate a legendární edici Injustice 2, což je bojovka se superhrdinky a padouchy od DC. Za tu cenu je to opravdu parádní nabídka.

Pokračování 2 / 11 PlayStation Store – Spring Sale Na PlayStation dorazil jarní výprodej. Máme tady celkem klasický výběr velkých her s nepříliš velkou slevou. Proto se raději podíváme na čtveřici titulů, které ještě nikdy nebyly levnější. Tedy alespoň v digitální podobě. Nejdřív si dáme speciální edici Devil May Cry 5 (237 Kč). Letos to bude pět let od vydání zatím posledního dílu této série a stále jde o naprosto parádní akční řežbu. Co takhle něco menšího se zaměřením na příběh? Mohlo by vás zaujmout The Forgotten City (210 Kč). Chyceni v časové smyčce se dostáváte do minulosti a svými rozhodnutími ovlivňujete to, jaký bude osud města. Možných scénářů je hromada, což přímo vybízí k opakovanému hraní a pokusu dobrat se vašeho vysněného konce. Příběh je tím hlavním tahákem i v případě hry Pentiment (238 Kč). Stojí za ním mistři z Obsidian Entertainment a vezme nás do 16. století, kde se jakožto umělec Andreas Males pokusíme rozlousknout případ záhadných vražd v okolí německého opatství Hirsau. Pentiment se vedle skvělého příběhu může pochlubit také krásnou grafikou, která se inspiruje středověkými malbami. Recenze hry Pentiment. Historická adventura od mistrů upovídaných příběhů Říkáte si někdy, že by bylo skvělé, kdyby se obrázek z fotky dal promítnout do reality? Ve hře Viewfinder (300 Kč) to není nemožné. Vývojáři kolem této mechaniky postavili celou hratelnost. Za pomoci správného využívání fotek překonáváte logické hádanky. Ta pravá zábava ale začíná v moment, kdy si fotky můžete sami vytvářet.

Pokračování 3 / 11 Humble Leisure Suit Larry Complete Bundle Adventurní série Leisure Suit Larry patřila mezi stálice ve zlatém věku tohoto žánru. Chlípník Larry si vždycky našel důvod a způsob, jak se dostat sexy slečnám do postele. Pokud jste některou z jeho trampot vynechali, v balíku na Humble Bundle je můžete nyní mít všechny pohromadě. Stačí přispět minimální částkou 6,46€. Larry se pokusil před pár léty opět vrátit na scénu s moderními pokračováními. Ty tady samozřejmě najdete taky. Konkrétně jde o díly Wet Dreams Don’t Dry a Wet Dreams Dry Twice. I když v recenzích novinářů moc nezabodovaly, mezi hráči se vcelku uchytily. Jako bonus ke hrám dostanete navíc i soundtracky a artbooky v digitální podobě.

Pokračování 4 / 11 Humble Dice and Destiny Bundle Převedení stolního RPG do digitální podoby se už dlouhá léta osvědčuje jako recept na úspěch. Nejvíc to v posledních letech ukázalo Baldur’s Gate 3. To sice v tomto balíku na Humble Bundle nenajdete, ale některé z těchto her k úrovni tohoto hitu nemají zase tak daleko. Za minimální příspěvek 12,01€ dostanete i oba díly ze série Pillars of Eternity. Celkem dlouho se mělo za to, že žánr RPG ze staré školy je věcí minulosti. Studio Obsidian Interactive ale mělo jiný názor a jejich Pillars of Eternity dokázalo, že je prostor k posunu. Pokud vás navíc zaujala jejich nedávná novinka Avowed, můžete pokračovat s Pillars. I když je to hodně jiná hra, odehrává se ve stejném univerzu. Fantasy není nic pro vás? Co takhle trocha tvrdé reality? Disco Elysium – The Final Cut je detektivka plná cynismu a melancholie. Tenhle pokřivený svět prozkoumáme jako strážce zákona, který si nepamatuje ani své jméno po nelehké noci. Disco Elysium je RPG každým coulem a důležité akce rozhoduje nejen statistikami, ale i hody kostkou. V této verzi jsou navíc všechny konverzace nadabované. Ani sci-fi, ani realita? Není problém. Citizen Sleeper se odehrává ve sci-fi prostředí. Jakožto životem zničený pracovník se dostanete na intergalaktickou stanici, kde pravidla snad ani neexistují. Je na vás, abyste toho využili a získali tak maximum výhod. Pokud vás Citizen Sleeper zaujme, najdete v balíku i kupón s 15% slevou na nedávno vydané pokračování. Nejlepší RPG hry posledních let. Staňte se rytířem nebo kouzelníkem, navštivte vesmír i fantastické světy Na závěr tady máme ještě dvě menší hry. Roadwarden je RPG založené hlavně na čtení a psaní textových příkazů. Vhodná záležitost pro hráče, kteří si chtějí připomenout dobu textových adventur. Celé do uzavírá tahovka Broken Roads z postapokalyptické Austrálie. Svojí kvalitou ale bohužel oproti ostatním hrám z balíku zaostává.

Pokračování 5 / 11 Epic Store – Spring Sale a hry zdarma na PC i na mobily Epic rozšířil svoje působiště a kromě PC her začal pravidelně každý týden rozdávat hry i na mobilech. Stačí si na Android a iOS stáhnout jejich digitální obchod (návod pro Android a iOS) a můžete si tento týden aktivovat výborné akční dobrodružství Evoland 2, během jehož hraní si projdete několik generací herní historie. Druhou mobilní hrou pro tento týden je sci-fi rogue-like Out There: Ω. Probudíte se z kryospánku ještě předtím, než dorazíte do sluneční soustavy. Podaří se vám překonat nástrahy hlubin vesmíru? Nabídka her zdarma pro PC není ani zdaleka tak vážná. Jako první tady máme Cat Quest, roztomilé RPG plné chlupatých, ale také řádně nebezpečných koček. Poperete se s démonickými zvířátky, pokusíte se najít mocnou výbavu a zachránit svoji unesenou sestru. Aby těch koček náhodou nebylo málo, druhou hrou zdarma je Neko Ghost, Jump! Tahle nápaditá skákačka kombinuje 2D a 3D prostředí. Musíte mezi nimi správně přepínat, abyste dohopsali až na konec úrovně. Kromě rozdávání na Epic Store také dorazilo jaro s výprodejem. Za méně, než polovinu původní ceny si tak můžete pořídit třeba God of War (476 Kč). Začátek Kratovy výpravy na sever je epickým dobrodružstvím, kterému ani po letech nedělá problém ohromit hráče. Vývojáři z GSC Game Worldu vydali řadu oprav a vylepšení, a tak nastal čas, kdy by se do hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (1 104 Kč) měli pustit i opatrnější hráči. Čeká vás cesta do nevyzpytatelné zóny, kde se vše neustále mění, na každém rohu číhá nebezpečí, ať už v podobě mutantů či anomálií. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Pokud vás nalákal úspěch hry Split Fiction a chtěli byste více téhož, určitě si dejte It Takes Two (300 Kč). Tady se dvojice hráčů ujme rozhádaného manželského páru, který se dostane do podivného světa hraček. Musejí najít společnou řeč, jinak nemají šanci na návrat do jejich lidské podoby.

Pokračování 6 / 11 Xbox Store – Call of Duty Sale Série Call of Duty se v posledních letech setkává s kritikou ohledně kvality, ale nic to nemění na tom, že jde o jednu z nejlépe prodávaných her v každém roce. Na Xboxu je nyní ve slevě celá řada dílů včetně toho nejnovějšího. Call of Duty Black Ops 6 (1 400 Kč) se vrací k oblíbené příběhové větvi, ale i tentokrát je hlavní spíš multiplayer, kde se poprvé ukázal nový systém pohybu omnimovement. Někdy ale není nad to, vrátit se k osvědčené klasice. Pokud bažíte hlavně po povedené kampani, doporučit můžeme Call of Duty 4: Modern Warfare (300 Kč). Ani po letech neomrzí první Black Ops (425 Kč), kde vedle toho najdete také výborný Zombie mód. A pro opravdové veterány je v nabídce stále i Call of Duty 2 (250 Kč). Zpětná kompatibilita jde na Xboxu hodně do minulosti a je jednou z jeho největších výhod oproti konkurenci.

Pokračování 7 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi je to tento týden se slevami slabší. Nintendo se nejspíš připravuje na příští týden, kdy nás čeká plnohodnotné představení nové konzole. Prozatím si za pár korun můžete pořídit třeba logickou plošinovku Teslagrad 2 (44 Kč). Hlavolamy tady řešíte za pomoci elektřiny. Slovenských her na Switchi nenajdeme zrovna moc. Pár se jich ale přece jen najde a patří mezi ně i Vaporum: Lockdown (144 Kč). Tým Fatbot Games si bere inspiraci od klasických krokovacích dungeonů. Místo kobek a soubojů s čaroději a monstry nás ale čeká výprava do steampunkového prostředí plného ozubených kol a nebezpečných strojů. Za závody si na Switchi hráči většinou zaskočí do Mario Kartu. I na této platformě se ale najdou i vážnější záležitosti, jako je WRC Generations (250 Kč). Rallye závody v sobě kombinují prvky arkády a simulace. Tvůrci pracovali s řadou oficiálních licencí a je to vůbec první díl, kde se začaly hojně objevovat hybridy.

Pokračování 8 / 11 Stále probíhá: GOG – Spring Sale I když se nám zase trochu ochladilo, jaro už je pomalu tady. V herních obchodech to oslavují tradičními výprodeji, které nechybí ani na GOGu. Rozkvétající přírody si kromě reality můžete užít i v relaxačním Stardew Valley (9,2$). Po svém příbuzném jste zdědili farmu blízko vesnice, o kterou se dlouho nikdo nestaral. Je tedy potřeba dát ji pěkně do pucu a začít pěstovat. A určitě se zastavte u nových sousedů. Dobré vztahy vždy přinesou výhody. Městským akcím řadu let kraluje série Grand Theft Auto. Bývaly ale časy, kdy měl Rockstar slušnou konkurenci. Jednou z těch nejpovedenějších je Sleeping Dogs: Definitive Edition (3,28$). V roli policisti v utajení Wei Shena se snažíte proniknout do hongkongského podsvětí. Skvělou atmosféru a příběh doplňují také skvělé souboje, během kterých Wei předvede své bojové umění. RoboCop se letos vrátí v samostatném rozšíření. Pokud jste jeho poslední hru ještě neprošli a jste fanoušci devadesátkových akcí, určitě si ji dejte. RoboCop: Rogue City (11$) za těch pár stovek určitě stojí. Podíváte se do Detroitu, kde kriminálníci nabírají na síle, čemuž jako mechanický policajt musíte učinit přítrž. RoboCop má nevyřízené účty s high-tech žoldáky. Do Rogue City se vrátíme v létě se samostatným rozšířením příběhu Lara Croft před pár týdny přihopsala zpět na scénu s remastery tří starších dílů. Ty ve slevě zatím nenajdete, ale už je víc než o půlku zlevněný loňský balík Tomb Raider I-III Remastered (12,72$). Všechny tři hry jsou vylepšené po grafické stránce, ale víc oceníte fakt, že se zapracovalo na ovládání. A pokud by vám některá z novinek náhodou neseděla, můžete si přepnout do původní podoby.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: Humble Fulqrum Publishing Bundle Vydavatelství Fulqrum se soustředí hlavně na menší akční projekty, které se inspirují klasickými střílečkami z devadesátek. Sedm z nich můžete mít v rámci balíku na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,02€. Mezi nejznámější kousky patří Forgive Me Father, kde se akce mísí s tématy od hororového autora H. P. Lovecrafta. Wrath: Aeon of Ruin jde do nostalgie ještě víc. Nejenže se inspiruje klasikami, zároveň ho pohání Quake-1 Tech engine. V chátrající říši se s arzenálem zbraní v rukách postavíme strážcům starého světa. Podobně na to jde i Dread Templar. V tomhle případě navíc můžete zbraně a schopnosti kombinovat mezi sebou. Za řeč kromě toho stojí také Viscerafest, pixel artová a trochu více minimalistická akce, která nepřetéká efektními výbuchy a hektolitry krve. Tvůrci si připravili 23 úrovní, kde se budeme probíjet zástupy mimozemšťanů. Skvěle hodnocenou hrou z balíku je též Fell Seal: Arbiter’s Mark. Ta ale patří do žánru tahových strategií. Místo rychlé akce se tak při hraní budete muset více zamýšlet. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Poslední dva tituly jsou menší a sklidily o něco horší ohlasy. Through The Woods je příběhový horor, odehrávající se v norských lesích. Stygian: Reign of the Old Ones pak horor kombinuje s prvky RPG, kdy se s nechutnostmi z jiných světů perete v tahových soubojích.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Humble Heroines Bundle Her s ženskými hrdinkami známe spoustu. Povedený výběr si sedmi z nich můžete mít na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,06€. Vřele můžeme doporučit Control: Ultimate Edition. Mysteriózní akce od tvůrců Alana Wakea je výborná a v této edici navíc obsahuje rovnou i rozšíření, která Control propojují s ostatní tvorbou studia Remedy. Pokud vám místo akce jde hlavně o příběh, určitě nepohrdnete Beyond: Two Souls. S Jodie Holmes procestujeme několik částí světa. Neustále nám bude po boku také záhadná duchovní bytost, která svými nadpřirozenými schopnostmi Jodie může pomoci. Jak se její příběh bude odvíjet, záleží do jisté míry na našich vlastních volbách. Série Darksiders ještě neřekla své poslední slovo. V Darksiders 3 přichází na scénu Fury, jedna ze čtyř jezdců apokalypsy. Příběh předchozích her bohužel moc nerozvíjí, protože se odehrává ve stejnou dobu, kdy Smrt bojuje za osvobození Války. Jako akční rubačka to ale není vůbec špatná hra. Naopak Pathfinder: Wrath of the Righteous je o dost pomalejší. Jde o RPG ze staré školy s tahovými souboji. Darksiders 3: tuhle ženskou byste doma nechtěli (recenze) Zbývající trojice her už není tak známá. Kill The Crows je top-down kovbojka, kde se podíváme do zapovězené vesnice. Na retro notu se snaží zahrát trojrozměrná akční skákačka Pseudoregalia. A balík zakončuje plíživá komiksovka Thief of Thieves.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Wild Hearts, Pacific Drive a další Pokud byste si měli pořídit březnovou nabídku předplatného Humble Choice kvůli jedné hře, určitě to bude Pacific Drive. Tato loňská novinka je unikát, který kombinuje závod, survival a rogue-lite dohromady. A kupodivu to funguje velmi dobře. Musíte se starat o svůj vůz, hledat v opuštěných krajích vzácné zdroje a ujíždět před zuřivou bouří, která vypadá, jako by ani nebyla z našeho světa. Nakouknout můžete také do světa lovu monster. Tentokrát ale nemáme na mysli sérii Monster Hunter. S podobným konceptem to zkusilo i EA, když před pár lety vydalo Wild Hearts. Lovy potvor se kromě pestré škály zbraní rozhodli okořenit také řadou vychytávek. Lovec u sebe neustále nosí nástroj, který se umí měnit podle potřeby. Na první pohled vás v nabídce dost možná zaujme Homeworld 3. Pokračování legendární sci-fi strategie se ale ani zdaleka nepovedlo tak, jak bychom si přáli. Na Steamu má stále nelichotivé hodnocení, pozitivních recenzí není ani 40 %. To už si raději dejte menší šamanskou metroidvanii Tales of Kenzera: ZAU, která vyšla loni. Recenze hry Wild Hearts. Ochráncem přírody s kouzelnou krabičkou v kapse Druhou polovinu nabídky tvoří méně známé tituly. Gravity Circuit je akční plošinovka v retro stylu. Zaskáčete si i v Cavern of Dreams jen s tím rozdílem, že se tvůrci inspirovali hrami z konzole Nintendo 64 a místo 2D zpracovali svoji hru v trojrozměrném prostředí. Sir Whoopass je ujetá arkáda o hrdinném rytíři. Uzavírá to taktické RPG Racine, která klasické souboje na tahy kombinuje se skládáním balíčku karet.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se