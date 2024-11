Hry zadarmo, nebo se slevou: Hororové balíčky a mysteriózní Ghostwire: Tokyo zdarma

Na dlouhé zimní večery se určitě bude hodit relax ve Stardew Valley (10,73$) . Po svém předkovi zdědíte zašlou farmu daleko od ruchu velkoměsta. Pro vaše herní já je to začátek nového života. Můžete pěstovat rostliny, chovat zvířata a prohlubovat vztahy se sousedy. Není to tak dávno, co hra dostala velký update, který přidal řadu novinek. Navíc můžete hrát i v kooperaci s dalším hráčem.

Čekali byste tady horory? To já taky. Za halloweenským výprodejem na GOGu se toho ale skrývá mnohem víc. Jestli jste měli v plánu pořídit si nějakou starší klasiku, nastala vaše chvíle. Nemůžu začít ničím jiným, než obrovským balíkem Yakuza Complete Series (49$) . Přijde vám to stále jako vysoká cena? Stovky hodin zábavy, japonských bizarností a emotivního příběhu ji opodstatní bez problémů. Tenhle balík totiž obsahuje všechny díly Yakuzy od nultého až po šestý.

Není to ale ani zdaleka jen o hororech. Dragon’s Dogma II (37,04€) je tvrdé RPGčko, které tratilo na reputaci hlavně díky zvláštně pojatým mikrotransakcím. V současnosti je jeho stav už lepší, a navíc přibyly možnosti přístupnosti pro hráče, pro které by bylo hraní příliš náročné. Příběh o honu na draka a politikaření, během kterého řežete potvory s partou dobrodruhů, za to ale určitě stojí.

Capcom v posledních letech patří mezi nejkonzistentnější herní vydavatele. Připisuje si jeden úspěch za druhým a mimo jiné se o to zasloužila série Resident Evil, která je v tomto halloweenském výprodeji zastoupená hojně. Pokud nevíte, kde začít, nejlepší pro vás bude Resident Evil Halloween Pack (53,38€) . Dostanete s ním nultý díl a jedničku v přepracované podobě. K tomu se přidává Resident Evil 5, 6, 7 a nejnovější Village spolu s rozšířením. Bez slevy by se cena toho všeho blížila 200€.

Dalším podobným případem je hra Tinykin (150 Kč) . Do tohoto malého světa plného ještě menších potvůrek se podíváme na Zemi v roce 1991. Něco je tady ale špatně a čas neplyne tak, jak by měl. Společně s tinykiny připomínajícími mravence se pokusíte této záhadě přijít na kloub. Hratelností se tvůrci na první pohled inspirovali sérií Pikmin.

The Bookwalker: Thief of Tales (180 Kč) je vcelku nenápadná záležitost, ale originalitou by vás měla zaujmout. Pokusíte se získat do svých rukou legendární artefakty, abyste se dostali na svobodu. Vaše cesta ale nevede do dalekých krajin, místo toho procházíte stránkami různých knih. Každá z nich ukrývá unikátní svět a obyvatele.

Potřebujete zásobu hororů na dušičkový víkend? Nemusíte dál hledat. Humble Bundle si tentokrát připravil nabitý balík, ve kterém najdete kompletní první sérii antologie The Dark Pictures společně s oběma díly hororové plošinovky Little Nightmares. To vše za minimální příspěvek 18,48€, což je cena, za kterou byste si běžně nepořídili ani jednu z těchto her samostatně.

The Dark Pictures vás provede čtyřmi samostatnými příběhy, kde se děj odvíjí podle vašich rozhodnutí. Tvůrci také chytře zpracovali hraní ve více hráčích, kdy se můžete střídat při výběru voleb nebo každý ovládat jinou postavu. Man of Medan vypráví o partě mladých lidí, kteří si vyrazí a vodu a narazí na záhadný vrak. V Little Hope prozkoumáte strašidelné městečko. S House of Ashes zamíříte do Iráku s americkými vojáky. Zakončí to Devil in Me, což je příběh o odkazu vraha H. H. Holmese.

Little Nightmares dokázaly skloubit plošinovku, logickou hru a horor dohromady. V prvním díle se pokusíme utéct z lodi, jejíž posádka je složená z hrůzných zrůd, které člověka připomínají jen zdánlivě. Pokračujeme pak ve dvojce s novou hlavní postavou, kde je naším cílem maják, z něhož vychází signál, který dost možná může za mutaci zdejších obyvatel. Součástí balíku je navíc rozšíření Secrets of the Maw.