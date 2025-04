Hry zadarmo, nebo se slevou: Kingdom Come 2 poprvé zlevněné na PlayStationu, balík her pro děti na Humble Bundle

1 / 12



GOG – Indie Games Promo Je obecně známo, že na nezávislé scéně vzniká celá řada nápaditých her. Tento výprodej na GOGu se zaměřuje právě na tvorbu od menších týmů. U hráčů nepřekvapivě boduje například výborná metroidvania Hollow Knight (8,11$). Vydáte se na průzkum podzemního království, které má dobu prosperity už dávno za sebou. Co stálo za jejím pádem? A co se skrývá v jeho nejtemnějších zákoutích? To už musíte zjistit sami. Krokovací dungeony byly populární hlavně na konci minulého století. Občas se ale objeví i modernější přírůstek do tohoto žánru, jako je Legend of Grimrock 2 (6,03$). Čtyři vězni během přepravy ztroskotali na neznámém ostrově plném ruin a podivných svatyní. Sice se díky tomu zbavili okovů, ale pravý boj o život teprve začíná. Přáli jste si někdy, aby klasické díly ze série Legend of Zelda vyšly na PC? Tunic (15,35$) se jim zvládá vyrovnat docela slušně. V hlavní roli je neohrožený lišák, který se nebojí postavit ani těm největším nepřátelům. Kromě potvor mu v cestě stojí také enviromentální hádanky. Door Kickers (5$) věrně zpracovávají práci speciálních policejních jednotek. Celou akci musíte mít dobře naplánovanou. Zajistit všechny únikové cesty, cíl obklíčit a zároveň zajistit, aby se nikomu nic nestalo.

Pokračování 2 / 12 Steam – Gearbox Sale Když se řekne Gearbox, spoustě hráčů se vybaví šílená série Borderlands. Právě ta je hlavní hvězdou výprodeje na Steamu. Jestli jste s žádným z dílů ještě neměli tu čest a chcete se do Borderlands pořádně ponořit, nejlepší volbou pro vás bude Borderlands Collection: Pandora’s Box (38,58€). S ní dostanete nejen všechny tři hlavní díly včetně DLC, součástí balení je také Pre-Sequel a obě adventurní hry z podsérie Tales from the Borderlands. Ve slevě je i každá hra a rozšíření samostatně. Není to ale celé jen o Borderlands. Zlevněná je také výborná rogue-like akce Risk of Rain 2 (8,24€). V ní se do řežby můžete pustit ve spolupráci s dalšími hráči. Na neustále se měnící mimozemské planetě vás čeká hromada obsahu. Vývojáři hru stále vylepšují. Ve slevě je i bundle s rozšířeními. Pokud byste zábavy pro hraní v kooperaci měli málo, doporučit můžeme také Tribes of Midgard (5€). Chopíte se role skupiny seveřanů, kteří se snaží ochránit semínko Yggdrasilu před nájezdy nepřátel, které zakončí útok jedné z mocných příšer severské mytologie.

Pokračování 3 / 12 PlayStation Store – Spring Sale Jaro tady máme stále, ale PlayStation ve své akci obměnil nabídku. Vůbec poprvé se do slev dostalo také Kingdom Come: Deliverance 2 (1 567 Kč). Sleva to není velká, což se u takhle čerstvé novinky dá čekat. Pokud jste za hru nechtěli platit plnou cenu, přišla vaše chvíle. Zlevněná je také Gold edice (1 916 Kč), jejíž součástí jsou i budoucí rozšíření příběhu. Elden Ring (851 Kč) nezískal ocenění za hru roku jen tak. Přilákal k souls-like hrám i úplné začátečníky. I když se pro neznalce může zdát, že jde opět o krutě náročnou hru, ve skutečnosti je o dost přístupnější. Už jen díky tomu, že můžete otevřený svět prozkoumávat vlastním tempem a variací použitelných buildů je hromada. Abychom tady těch velkých jmen neměli málo, ve slevě je také Baldur’s Gate 3 (1 327 Kč). Další hra ověnčená oceněními, která patří mezi nejpropracovanější převedení Dungeons & Dragons do digitální podoby. Možnosti svobodného rozhodování a vývoje postavy nemají konkurenci. Rozhodně stojí za to se pustit do tohoto dobrodružství i v kooperaci. Recenze hry Kingdom Come: Deliverance 2. Kandidát na hru roku. České středověké RPG je ve všem lepší než jednička A nakonec jednu hru, jejíž cena nejde po slevě přes tisícovku. Hogwarts Legacy (444 Kč) ve verzi pro PS5 ještě nebylo v digitální podobě levnější. Atmosféra Bradavic a jejich okolí je nezapomenutelná. Připravte se ale na to, že v pozdějších fázích hry se bez grindu neobejdete.

Pokračování 4 / 12 Humble Game On! Bundle Většinou ve slevách vybíráme hry pro starší hráče. Tenhle balík na Humble Bundle je ale plný zábavy ideální pro děti. Za minimální příspěvek 18,47€ dostanete celkem 9 her, mezi které patří dvě adatace Tlapkové patroly. Jmenovitě to jsou PAW Patrol World a PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls. Velmi známým jménem je také Bluey: The Videogame. Dostanete také loňskou novinku Barbie Project Friendship. Pokud má vaše ratolest místo panenek v oblibě spíš poníky, je tady pro ni My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery. Všechno to jsou nenáročné hry s jednoduchou hratelností. Vzhledem k cílovce je ale velká škoda, že nejsou dostupné v češtině. Tím balík ještě nekončí. Proti deceptikonům se postavíte v Transformers: Galactic Trials. Matchbox Driving Adventures jsou arkádové závody, kde na trať můžete vyrazit i za volantem dodávky. V Nick Jr. Party Adventure vás čeká nenáročné dobrodružství a celé to uzavírá dinosauří sportovka Gigantosaurus: Dino Sports.

Pokračování 5 / 12 Humble Choice – Dredge, Tomb Raider a další Dubnová nabídka předplatného Humble Choice se nám velmi zamlouvá. Vezmeme to popořadě. První hrou z nabízené osmičky jsou vlastně 3 hry dohromady. Tomb Raider 1-3 Remastered vylepšuje úplně původní dobrodružství Lary Croft. Zahrát si můžete ve vyšším rozlišení a s lepšími texturami. Pokud se vám nový vzhled nebude líbit, můžete kdykoliv přepnout na původní. Určitě ale tak jako tak oceníte vylepšené ovládání. Dredge je mysteriózní hra o rybolovu. V okolí místního souostroví se to hemží podivnostmi. S tím, jak si budete vylepšovat vaši loď, budete moci navštívit nová místa a odhalit tak nová tajemství. Ta budete odhalovat i ve hře 1000xRESIST. Nenechte se odradit anime stylizací. Pro mnohé hráče jde o skrytý klenot hlavně díky sci-fi příběhu o šířící se nákaze a pokrouceným skutečnostem v této společnosti. Oproti tomu Aliens: Dark Descent na to jde přímočařeji. S jednotkou vojáků vyrazíte na průzkum základny na cizí planetě. Uhnízdili se tady vetřelci, na vás je, abyste převzali kontrolu. Je tady ale víc frakcí, které se snaží základnu obsadit. Zajímavé je, že i když Aliens vypadají jako tahová strategie, ve skutečnosti se celá akce odehrává v reálném čase. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Zbylé čtyři tituly nepatří mezi známá jména, ale jsou to stále výborně hodnocené kousky. Diplomacy is Not an Option zaujme fanoušky strategií s válčením a budováním města. Pokud vám více vyhovují sci-fi strategie, jsou tady pro vás Distant Worlds 2. Nomad Survival vás pak zavede do úplně jiného žánru. V pixel artové grafice se poperete s nekončícími vlnami nepřátel. Posledním titulem jsou Nova Lands, pestrobarevná manažerská hra, kde stavíte automatizovanou továrnu. Takže i fanoušek Factoria si tady najde to své.

Pokračování 6 / 12 Epic Store – Cat Quest II zdarma na PC, Doodle Kingdom Medieval zdarma na mobilech V kočičím stylu z minulého týdne pokračuje Epic Store i tentokrát. Na PC si zdarma můžete aktivovat Cat Quest II, kde se kočičáci dvou různých říší připravují na válku. Shodou náhod se ale králové obou z nich musí spojit dohromady a společnými silami získat zpět své trůny. Jednu hru zdarma najdete i na mobilním Epic Store. Doodle Kingdom Medieval je logická hra, ve které se skrz řešení hlavolamů snažíte bránit království. Kombinováním elementů tvoříte nové prvky, které pak můžete využít k úpravám herního světa. Stále také probíhá jarní výprodej. Za méně, než polovinu původní ceny si tak můžete pořídit třeba God of War (476 Kč). Začátek Kratovy výpravy na sever je epickým dobrodružstvím, kterému ani po letech nedělá problém ohromit hráče. Vývojáři z GSC Game Worldu vydali řadu oprav a vylepšení, a tak nastal čas, kdy by se do hry S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (1 104 Kč) měli pustit i opatrnější hráči. Čeká vás cesta do nevyzpytatelné zóny, kde se vše neustále mění, na každém rohu číhá nebezpečí, ať už v podobě mutantů či anomálií. It Takes Two: párová terapie neuvěřitelným zážitkem | Recenze Pokud vás nalákal úspěch hry Split Fiction a chtěli byste více téhož, určitě si dejte It Takes Two (300 Kč). Tady se dvojice hráčů ujme rozhádaného manželského páru, který se dostane do podivného světa hraček. Musejí najít společnou řeč, jinak nemají šanci na návrat do jejich lidské podoby.

Pokračování 7 / 12 Xbox Store - UnHalloween Horror Sale Do Halloweenu je sice ještě daleko, ale trocha hororu nikdy neuškodí. Ve výprodeji na Xboxu najdete hlavně žánrovky od menších týmů. Narazíte na řadu známých jmen včetně Walking Dead: The Telltale Definitive Series (429 Kč). Toto balení obsahuje adventurní sérii Živých mrtvých se vším všudy. Projít si tak můžete všechny hlavní série včetně dodatků 400 Days a Michonne. Choo-Choo Charles (199 Kč) je materiál ideální pro noční můry. Nahánět vás totiž bude kříženec pavouka a vlaku. Zatímco se staráte o svůj vlastní vlak, hledáte v otevřeném světě suroviny na vylepšování a zbraně, které by vám při Charlesových nájezdech pomohly, také prožíváte příběhy lidí z ostrova. Horor to sice zrovna není, ale i tak musíme Lies of P (1 031 Kč) doporučit. Místo strachu se budete spíš rozčilovat. Korejským vývojářům se totiž podařilo jako jedněm z mála velmi dobře napodobit formuli série Dark Souls. Svoji hru zasadili do upravené verze příběhu o Pinocchiovi, za kterého si přímo zahrajete.

Pokračování 8 / 12 Nintendo eShop – Games on Sale Všechna pozornost se nyní obrací ke Switchi 2, ale na současnou konzoli od Nintenda nehodláme zapomenout. Ve zdejších slevách za necelou stovku můžete mít třeba klasickou skákačku Kao The Kangaroo (98 Kč). Pokud tento žánr máte rádi, Kao neurazí. Vrátil se na scénu po dlouhé době s kompletní předělávkou, která staví na odkazu původní hry. Jestli máte opravdu hluboko do kapsy, za pár korun si opět můžete pořídit Bridge Constructor Portal (25 Kč). Musíte správně poskládat části mostů tak, aby se při projíždění vozidel všeho druhu nezhroutily. Do propočtů je tentokrát potřeba zahrnout i hrátky s portály. Na PC si můžete ve výhodném balíku koupit kompletní sérii adventur Leisure Suit Larry. Na Switchi sice všechny díly nejsou, ale alespoň si můžete pořídit dva nejnovější ani ne zastovku v Leisure Suit Larry – Wet Dreams Saga (81 Kč). Larryho oplzlé příběhy jsou stále ujeté a drží se stylu tradičních point and click adventur.

Pokračování 9 / 12 Stále probíhá: Humble Leisure Suit Larry Complete Bundle Adventurní série Leisure Suit Larry patřila mezi stálice ve zlatém věku tohoto žánru. Chlípník Larry si vždycky našel důvod a způsob, jak se dostat sexy slečnám do postele. Pokud jste některou z jeho trampot vynechali, v balíku na Humble Bundle je můžete nyní mít všechny pohromadě. Stačí přispět minimální částkou 6,46€. Larry se pokusil před pár léty opět vrátit na scénu s moderními pokračováními. Ty tady samozřejmě najdete taky. Konkrétně jde o díly Wet Dreams Don’t Dry a Wet Dreams Dry Twice. I když v recenzích novinářů moc nezabodovaly, mezi hráči se vcelku uchytily. Jako bonus ke hrám dostanete navíc i soundtracky a artbooky v digitální podobě.

Pokračování 10 / 12 Stále probíhá: Humble Dice and Destiny Bundle Převedení stolního RPG do digitální podoby se už dlouhá léta osvědčuje jako recept na úspěch. Nejvíc to v posledních letech ukázalo Baldur’s Gate 3. To sice v tomto balíku na Humble Bundle nenajdete, ale některé z těchto her k úrovni tohoto hitu nemají zase tak daleko. Za minimální příspěvek 12,01€ dostanete i oba díly ze série Pillars of Eternity. Celkem dlouho se mělo za to, že žánr RPG ze staré školy je věcí minulosti. Studio Obsidian Interactive ale mělo jiný názor a jejich Pillars of Eternity dokázalo, že je prostor k posunu. Pokud vás navíc zaujala jejich nedávná novinka Avowed, můžete pokračovat s Pillars. I když je to hodně jiná hra, odehrává se ve stejném univerzu. Fantasy není nic pro vás? Co takhle trocha tvrdé reality? Disco Elysium – The Final Cut je detektivka plná cynismu a melancholie. Tenhle pokřivený svět prozkoumáme jako strážce zákona, který si nepamatuje ani své jméno po nelehké noci. Disco Elysium je RPG každým coulem a důležité akce rozhoduje nejen statistikami, ale i hody kostkou. V této verzi jsou navíc všechny konverzace nadabované. Ani sci-fi, ani realita? Není problém. Citizen Sleeper se odehrává ve sci-fi prostředí. Jakožto životem zničený pracovník se dostanete na intergalaktickou stanici, kde pravidla snad ani neexistují. Je na vás, abyste toho využili a získali tak maximum výhod. Pokud vás Citizen Sleeper zaujme, najdete v balíku i kupón s 15% slevou na nedávno vydané pokračování. Nejlepší RPG hry posledních let. Staňte se rytířem nebo kouzelníkem, navštivte vesmír i fantastické světy Na závěr tady máme ještě dvě menší hry. Roadwarden je RPG založené hlavně na čtení a psaní textových příkazů. Vhodná záležitost pro hráče, kteří si chtějí připomenout dobu textových adventur. Celé do uzavírá tahovka Broken Roads z postapokalyptické Austrálie. Svojí kvalitou ale bohužel oproti ostatním hrám z balíku zaostává.

Pokračování 11 / 12 Stále probíhá: Humble Fulqrum Publishing Bundle Vydavatelství Fulqrum se soustředí hlavně na menší akční projekty, které se inspirují klasickými střílečkami z devadesátek. Sedm z nich můžete mít v rámci balíku na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,02€. Mezi nejznámější kousky patří Forgive Me Father, kde se akce mísí s tématy od hororového autora H. P. Lovecrafta. Wrath: Aeon of Ruin jde do nostalgie ještě víc. Nejenže se inspiruje klasikami, zároveň ho pohání Quake-1 Tech engine. V chátrající říši se s arzenálem zbraní v rukách postavíme strážcům starého světa. Podobně na to jde i Dread Templar. V tomhle případě navíc můžete zbraně a schopnosti kombinovat mezi sebou. Za řeč kromě toho stojí také Viscerafest, pixel artová a trochu více minimalistická akce, která nepřetéká efektními výbuchy a hektolitry krve. Tvůrci si připravili 23 úrovní, kde se budeme probíjet zástupy mimozemšťanů. Skvěle hodnocenou hrou z balíku je též Fell Seal: Arbiter’s Mark. Ta ale patří do žánru tahových strategií. Místo rychlé akce se tak při hraní budete muset více zamýšlet. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Poslední dva tituly jsou menší a sklidily o něco horší ohlasy. Through The Woods je příběhový horor, odehrávající se v norských lesích. Stygian: Reign of the Old Ones pak horor kombinuje s prvky RPG, kdy se s nechutnostmi z jiných světů perete v tahových soubojích.

Pokračování 12 / 12 Stále probíhá: Humble Heroines Bundle Her s ženskými hrdinkami známe spoustu. Povedený výběr si sedmi z nich můžete mít na Humble Bundle za minimální příspěvek 11,06€. Vřele můžeme doporučit Control: Ultimate Edition. Mysteriózní akce od tvůrců Alana Wakea je výborná a v této edici navíc obsahuje rovnou i rozšíření, která Control propojují s ostatní tvorbou studia Remedy. Pokud vám místo akce jde hlavně o příběh, určitě nepohrdnete Beyond: Two Souls. S Jodie Holmes procestujeme několik částí světa. Neustále nám bude po boku také záhadná duchovní bytost, která svými nadpřirozenými schopnostmi Jodie může pomoci. Jak se její příběh bude odvíjet, záleží do jisté míry na našich vlastních volbách. Série Darksiders ještě neřekla své poslední slovo. V Darksiders 3 přichází na scénu Fury, jedna ze čtyř jezdců apokalypsy. Příběh předchozích her bohužel moc nerozvíjí, protože se odehrává ve stejnou dobu, kdy Smrt bojuje za osvobození Války. Jako akční rubačka to ale není vůbec špatná hra. Naopak Pathfinder: Wrath of the Righteous je o dost pomalejší. Jde o RPG ze staré školy s tahovými souboji. Darksiders 3: tuhle ženskou byste doma nechtěli (recenze) Zbývající trojice her už není tak známá. Kill The Crows je top-down kovbojka, kde se podíváme do zapovězené vesnice. Na retro notu se snaží zahrát trojrozměrná akční skákačka Pseudoregalia. A balík zakončuje plíživá komiksovka Thief of Thieves.

