Hry zadarmo, nebo se slevou: Kingdom Come 2 poprvé zlevněné na Steamu, kompletní Mafia na Xboxu za pár stovek

GOG – Shooter Promo Už příští týden se svět pustí do trhání páteří démonů v novém díle série Doom. Pokud ale nutně nepotřebujete nejnovější Slayerovu akci, chybu neuděláte ani s těmi staršími, které jsou teď na GOGu mezi jinými střílečkami za hubičku. Co začít pěkně od začátku? Doom + Doom II (4,38$) obsahuje původní dva díly s několika bonusovými epizodami. Obě hry jsou navíc vylepšené tak, aby bylo hraní pohodlné dle moderních standardů. Pokud je to na vás ale už příliš retro, Doom 2016 (3.99$) odstartoval moderní éru série. Ve Freedom Fighters (1,64$) oproti Doomovi vidíme akci z pohledu třetí osoby. Na GOGu se tahle klasika z roku 2003 objevila teprve nedávno. Hlavní roli si tady střihnul Chris Stone, tvrdě pracující instalatér, kterého okolnosti donutí zapojit se do odboje, kde musí prokázat, že má potenciál na to stát se lídrem. Když už jsme zmínili Dooma, nemůžeme vynechat ani Wolfenstein. Není to ale ten úplně původní ani ty nejnovější. Místo toho vám doporučíme Return to Castle Wolfenstein (2,18$) z roku 2002, který je pro mě tím nejlepším ze série. Nakopete zadky náckům v celém hradě a dojde i na nadpřirozeno. Které hry vyjdou v květnu 2025: Doom: The Dark Ages, kooperační Elden Ring nebo Age of Empires pro PlayStation Jestli vám záleží hlavně na poměru cena/výkon, jasně vítězí Metro Franchise Bundle (10,44$). Tohle balení obsahuje všechny tři díly, které adaptují příběh knižní předlohy. 2033 a Last Light dostanete ve vylepšených Redux verzích, zatímco Exodus k základní hře přidává dvě příběhová rozšíření.

Steam - Kingdom Come 2, výprodej Destiny a Dark Souls Na konzolích jste si mohli pořídit pokračování Kingdom Come o pár stovek levněji už před pár týdny. Teď dostávají šanci i hráči na Steamu. Poprvé je zlevněné základní Kingdom Come: Deliverance 2 (50,99€) i Gold edice (67,99€), která zahrnuje i všechna budoucí rozšíření. Sleva přichází akorát včas, abyste se pořádně připravili na vydání prvního rozšíření ve čtvrtek. Studio Bungie představilo další velké rozšíření pro sci-fi akci Destiny 2. K této příležitosti zlevnili na Steamu všechny dosavadní přídavky včetně nejnovějšího The Final Shape (14,99€). Pokud jste Destiny 2 nikdy nehráli, nemusíte do začátku platit nic. Základ hry je totiž zdarma. Hry od studia FromSoftware obecně nebývají ve slevě příliš často. Nyní je na Steamu zlevněná celá trilogie série Dark Souls o polovinu. První dva díly vás každý vyjdou na 19,99€. Jestli budete kupovat i třetí, rozhodně doporučujeme pořídit Dark Souls III: Deluxe Edition (42,49€). Obě dodatečná rozšíření za to stojí, The Ringed City obzvláště.

Xbox Store – Beyond Spring a výprodej Mafie Včera jsme viděli první ochutnávku z hraní nové Mafie. Celou sérii si nyní můžete na Xboxu doplnit za pár stovek. První díl tady najdete pouze ve formě Mafia: Definitivní edice (150 Kč), která původní příběh vylepšuje hlavně graficky. Ve vylepšených verzích jsou v nabídce i Mafia II (156 Kč) a Mafia III (156 Kč). U dvojky lehké změny ani nestojí za řeč, u třetího dílu alespoň dostanete i příběhová rozšíření. Vedle toho v obchodě Xbox najdete také pokračování jarního výprodeje. Ten se zaměřuje výhradně na rozšíření a season passy pro starší tituly. Zlevněné jsou i tady přídavky pro Destiny 2. Nejnovější The Final Shape stojí 356 Kč, starší jsou o dost levnější. Například Lightfall můžete mít za 71 Kč. Cuphead umí díky náročným bossfightům pěkně potrápit nervy. To platí i pro jeho rozšíření The Delicious Last Course (159 Kč), ve kterém se vydáváme na nový ostrov. Mezi hratelné postavy se přidává Ms. Chalice. Společně musíme sehnat ingredience, aby nám místní pekař mohl připravit svůj tajný recept. Recenze DLC Resident Evil Village: Winters' Expansion. Hororová vesnice pohledem nebojácné dívky Pozornost si taktéž zaslouží balík Winter's Expansion (264 Kč) pro Resident Evil Village. Přidává do hry možnost projít si celý příběh z pohledu třetí osoby, v režimu The Mercenaries přibydou další výzvy. Tím hlavním je ale příběhový dodatek, kde hrajeme za Rose, dceru hlavního hrdiny základní hry.

PlayStation Store – Next Level Savings Ještě, než přejdeme k samotnému výprodeji, na PlayStationu najdete také akci týdne, která se týká Kingdom Come: Deliverance 2. Gold Edice (1 809 Kč) zatím na konzoli od Sony nebyla nikdy levnější, co se digitální verze týče. S jejím nákupem vedle základní hry a několika doplňků získáte také tři příběhová rozšíření, která vyjdou v průběhu letošního roku. Cena Diabla 4 šla dolů v loňském roce slušně, nyní jen v PlayStation Store také nejlevnější od vydání. Základní Diablo 4 vás vyjde na 623 Kč. Abyste měli příběh kompletní, budete potřebovat i rozšíření Vessel of Hatred, které bohužel zlevněné není. Za nižší cenu je pouze jeho Deluxe edice (1 047 Kč), ve které jako bonus dostanete set výzbroje, mazlíčka a další kosmetické doplňky. Příběhy Sherlocka Holmese jsme v herním světě viděli několikrát. Sherlock Holmes: Chapter One (142 Kč) nám slavného detektiva ukáže v dobách, kdy ho ještě neznali ve všech koutech světa. Mladý Sherlock se pustí do vyšetřování případu ve Středozemním moři. Vzhledem k tomu, že je řeč o Deluxe edici, dostanete i všechny 4 rozšíření. Diablo IV pokračuje s přidáváním obsahu. Letos nás čekají další tři sezóny, příští rok vyjde velká expanze Každý komiksový fanoušek by si měl pořídit Batman: Arkham Knight (70 Kč), pokud ho ještě nemá v knihovně. Za necelou stovku je to královská nabídka. Temný rytíř v ulicích města hledá nového záporáka, který byl vytvořený přímo pro potřeby hry. Kdo se skrývá za maskou Arkham Knighta? To už musíte zjistit sami.

Humble id and Friends Bundle Tenhle balík jsme tady měli už minulý týden, Humble Bundle do něj ale přihodil pár novinek. Přídavky potěší fanoušky VR her, protože součástí balíku jsou nově i Wolfenstein: Cyberpilot a Doom VFR. Příští měsíc nás čeká nový přírůstek do série Doom, ale pokud ještě žádný z předchozích v knihovně nemáte, můžete mít za nějakých 600 korun vše najednou. A novodobé díly série Wolfenstein k tomu. Za minimální příspěvek 24,64€ dostanete celkem 13 položek. První dva díly Dooma jsou spojené v jednom balení a dostanete je ve vylepšené verzi, která vyšla loni. Čerstvě se její oficiální součástí stala také mapa Sigil II od Johna Romera. Navázat pak můžete klasickým dílem Doom 64. Nechybí ani hororovější Doom 3. Novodobý hráči ale znají hlavně moderní díly. Dostanete jak Doom z roku 2016, tak nejnovější Doom Eternal společně s oběma polovinami rozšíření The Ancient Gods. S balíkem také můžete ušetřit při nákupu nadcházejícího Doom: The Dark Ages. Najdete tady kupón s 10% slevou, který lze uplatnit v Humble Store. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Navíc k tomu všemu dostanete akční dobrodružství znovuzrozeného B.J. Blazkowicze. Konkrétně jde o díly The New Order, The Old Blood a New Colossus. Chybí tedy nejnovější Youngblood se zaměřením na kooperaci, ale v tomhle případě o moc nepřijdete vzhledem k nevalným kvalitám hry.

Humble Choice – Thaumaturge, Evil West a další Květnová osmička her z předplatného Humble Bundle je neobvykle šťavnatá. Najdete tady několik středně velkých projektů, které zabodovaly mezi hráči i recenzenty. To platí třeba pro horor Amnesia: The Bunker, kde jakožto voják francouzské armády v dobách první světové války budete utíkat před hrůzami ukrývajícími se v zákopech. The Thaumaturge je tahové RPG z Polska zasazené do historické Varšavy. Protagonista Wiktor Szulski má díky své unikátní krvi schopnosti bojovat nejen s obyčejnými lidmi, zvládne se postavit i nadpřirozenu. V akčnějším stylu se silám z jiného světa můžete postavit v kovbojce Evil West. Ta vsází hlavně na čistou akci z pohledu třetí osoby, do které se můžete pustit i s parťákem. Pro fanoušky pomalejšího postupu tady máme taktickou strategii Shadow Gambit: The Cursed Crew. S prokletou posádkou pirátů se budete plavit po nebezpečných vlnách a vydávat se na mise, kde se musíte k cíli dostat pěkně potichu. Pokud jste někdy dumali nad tím, jak by vypadali fantasy Commandos, tady máte tu nejlepší ukázku. Recenze hry The Thaumaturge. RPG plné rozhovorů, ve kterém měníte chod dějin Mezi tahovky spadá také Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Staví na základech těch nejslavnějších sérií žánru JRPG a jako svoji největší inspiraci uvádí sérii Suikoden. Ještě aby ne, když vývoj vede Jošitaka Murajama, který stál v čele vývoje právě i u Suikodenu. Ultros zaujme především milovníky metroidvánií. Autoři této akční plošinovky se nebáli upustit uzdu fantazii, a to pořádně. Akci totiž zkombinovali s minihrou, kde se staráte o vlastní zahrádku. Oproti tomu je Star Wars: Bounty Hunter mnohem přímočařejší. V tomhle případě je řeč o vylepšené verzi z minulého roku. Poslední z květnové nabídky je pak akční RPG Corpse Keeper.

Epic Store – Deadtime Defenders a Touch Type Tale zdarma Tento týden si na Epic Store můžete aktivovat dvě jednohubky. Deadtime Defenders je stylizovaný looter-shooter, kde se budeme rvát s hrozbou přicházející z jiné dimenze skrz portály, které se začaly náhodně objevovat všude možně. Čím víc potvoráků pobijete, tím víc budete mít zdrojů na vylepšení své výbavy. Touch Type Tale pořádně potrénuje vaše prsty. Jde o strategie, kde příkazy svým poddaným vydáváte tím, že je napíšete. Vedle příběhové kampaně tvůrci slibují také kompetitivní multiplayer, kde se můžete s ostatními hráči poprat o titul nejlepšího pisálka.

Nintendo eShop – Games on Sale RollerCoaster Tycoon Classic (469 Kč) je na Switchi celkem čerstvá novinka. Z PC ji ale můžete znát jako jednu z nejlepších strategií, kde si můžete postavit vlastní zábavní park. Tohle balení spojuje dohromady původní dva díly. Po vydání přišel patch, který hraní značně vylepšil. Mimo jiné přibyla i podpora dotykového ovládání v handheld režimu. Relaxační dobrodružství od Future Friends Games vám možná uniklo, ale Europa (263 Kč) přeci jen není tak špatná. Jakožto malý chlapec objevujete opuštěný svět, kde zůstávají zbytky zapomenuté civilizace. Jde o zážitek zhruba na jeden večer, během kterého uvidíte stylizované krajinky a občas musíte také zapojit mozek při řešení prostorových hádanek. O víkendu proběhly oslavy dne Hvězdných válek. Pokud jste nestihli všechny ty výprodeje, útěchou vám může být alespoň Star Wars: Dark Forces Remaster (385 Kč). Tahle klasika vám připomene doby původního Dooma či Duke Nukem 3D. Studio Nightdive ji vylepšilo, aby odpovídala moderním standardům.

Stále probíhá: Humble XCOM Complete Bundle Neodolatelná nabídka pro všechny fanoušky taktických tahovek čeká na Humble Bundle. Kompletní sérii XCOM můžete mít za 8,79€, tedy nějakých 220 Kč, za což byste si v běžném stavu nepořídili ani jeden z novějších dílů samostatně. Do hraní se můžete pustit od úplných počátků série s díly UFO Defense, Terror From the Deep, Apocalypse, Interceptor a Enforcer. Tyto díly budou hlavně pro pamětníky vzhledem k tomu, že všechny jsou starší než 20 let. XCOM se znovuzrodil až v roce 2012, když ho do rukou dostalo studio Firaxis. Jejich první díl Enemy Unknown tady nemůže chybět, stejně jako povedený přídavek Enemy Within. Navázali na něj pak ve velkém stylu s plnohodnotným XCOM 2. K němu dostanete šest rozšíření včetně velkého War of the Chosen. Nechybí ani samostatně hratelný dodatek Chimera Squad. Součástí balíků je také jedna zvláštnost. The Bureau: XCOM Declassified není tahovka, jak by očekával neznalec. Namísto toho se 2K pokusilo tento svět převést do podoby akce z pohledu třetí osoby v 60. letech minulého století. Bohužel se to moc nepovedlo, ale jako doplněk k výše jmenovaných hitům neuškodí.

