Hry zadarmo, nebo se slevou: Kompletní Doom za 6 stovek a český Chuchel zdarma

1 / 9



GOG – Strategy Promo Ve světě možná strategie už tolik netáhnou, ovšem v našich končinách je to stále velmi oblíbený žánr. Proto by vás mohl zaujmout výprodej na GOGu, který trvá do úterního dopoledne. Najdete tady starší klasiky i novější přírůstky, jako je Manor Lords (30,7$), kde si stavíte vlastní středověkou vesničku. Je to sice menší projekt, ovšem dá se v něm utopit stovky hodin. Zatím je ve fázi předběžného přístupu, takže můžete očekávat, že v budoucnu přibyde další obsah. Oproti tomu jsou Songs of Conquest (10,44$) z předběžného přístupu už nějakou chvíli venku. Pokud s láskou vzpomínáte na sérii Heroes of Might & Magic a už vás nebaví hrát to stejné stále dokola, právě Songs of Conquest jsou jedním z nejpovedenějších duchovních nástupců. Ve slevě je také první větší rozšíření Vanir, které přidá novou kampaň společně s hratelným národem. Against The Storm (16,45$) je zase úplně jiný druh strategie. Musíte vybudovat síť měst a vesnic ve světě, který se vás neustále snaží pobít. Kombinuje v sobě také prvky rogue-like žánru. Pokud vaše říše padne, zachováte si pro další pokus nasbírané suroviny, což vám pomůže se startem a s přípravou na příchod nebezpečí. I v tomto případě je vedle základní hry zlevněné i rozšíření. Aby té rozmanitosti nebylo málo, dáme si ještě Shadow Tactics: Blades of the Shogun (4,38$). Tady nestavíte města, namísto toho vedete skupinu rebelů, kteří infiltrují hrady v dobách feudálního Japonska. Pokud si chcete spravit chuť po nevydařeném návratu Commandos, tahle plíživá strategie je výborným kandidátem.

Pokračování 2 / 9 Steam – Capcom Golden Week Sale Blíží se japonské prázdniny. Abyste je mohli slavit, nemusíte nutně zamířit do země vycházejícího slunce. Řada tamních vydavatelství si přichystala slevy pro hráče z celého světa a Capcom není výjimka. Za polovic si tak můžete pořídit skvělý remake Resident Evil 4 (20€). Leon pro záchranu prezidentovy dcery udělá cokoliv. Nejste si jistí, jestli je nový Monster Hunter to pravé pro vás? Pokud se chcete seznámit s tímto stylem RPGček a nepotřebujete nutně nejnovější díl, stále se vyplatí sáhnout po Monster Hunter World (9,9€). Po řadě let to byl velký návrat na velké platformy a tvůrci se pěkně vyřádili i po vydání s přidáváním obsahu. Nováčci tedy budou mít hromadu věcí, do kterých se mohou pustit. Chybu neuděláte ani v případě, pokud rovnou přikoupíte zlevněné rozšíření Iceborne. Ve slevě je i řada jednohubek. Z dob arkádových automatů si můžete pamatovat třeba akci Strider (4,49€), tentokrát však nejde o původní hru. V roce 2014 se Strider dočkal remaku, který z něj udělal povedenou akční plošinovku, ve které budete nepřátele kosit hlavně ostřím svého meče. Hráli jsme Onimusha 2: Samurai's Destiny. Remaster, který vám dá vzpomenout na doby PlayStationu 2 Za pozornost stojí také Onimusha: Warlords (9,99€), remaster prvního dílu samurajské série, jejíž pokračování ve vylepšené verzi vyjde v květnu a zároveň se na příští rok chystá úplně nový díl. Je to jen pár dní, co do hry přibyl update s vylepšeními a novou Hell obtížností. Ta je ovšem jen pro ty nejodvážnější. Jeden utržený úder a je po vás.

Pokračování 3 / 9 PlayStation Store – Big Games, Big Deals Jarní výprodej na PlayStationu hned vystřídala další slevová akce. Tentokrát tady máme klasickou směsici všeho možného, ale najde se pár titulů, které přeci jenom zatím nebyly levnější. Do této kategorie spadá třeba Ghostrunner(175 Kč), výborná parkourová akce, ve které musíte vyšplhat na vrchol věže, poslední bašty lidstva, abyste vyřídili autoritářského vládce. Pokud si potrpíte na povedených 3D plošinovkách, SpongeBob na tom v posledních letech není vůbec špatně. To platí i pro nejnovější díl SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (427 Kč), kde společně s Patrickem a dalšími ujetými postavičkami navštíví různé galaxie. Pacific Drive (415 Kč) je zvláštní spojení závodní hry a rogue-like survivalu, které funguje překvapivě dobře. Čekají vás cesty skrz nehostinnou krajinu, kde se skrývá spousta užitečných věcí, které musíte nasbírat. Není ale čas na zdržování. Pomalu se k vám totiž blíží bouře, které musíte včas ujet, jinak vás se vším ostatním smete z povrchu zemského.

Pokračování 4 / 9 Humble id and Friends Bundle Humble Bundle si pro tento týden připravil opravdu šťavnatou nabídku. Příští měsíc nás čeká nový přírůstek do série Doom, ale pokud ještě žádný z předchozích v knihovně nemáte, můžete mít za nějakých 600 korun vše najednou. A novodobé díly série Wolfenstein k tomu. Za minimální příspěvek 24,64€ dostanete celkem 11 položek. První dva díly Dooma jsou spojené v jednom balení a dostanete je ve vylepšené verzi, která vyšla loni. Čerstvě se její oficiální součástí stala také mapa Sigil II od Johna Romera. Navázat pak můžete klasickým dílem Doom 64. Nechybí ani hororovější Doom 3. Novodobý hráči ale znají hlavně moderní díly. Dostanete jak Doom z roku 2016, tak nejnovější Doom Eternal společně s oběma polovinami rozšíření The Ancient Gods. S balíkem také můžete ušetřit při nákupu nadcházejícího Doom: The Dark Ages. Najdete tady kupón s 10% slevou, který lze uplatnit v Humble Store. Jestli jste milovali Doom, budou se vám líbit tyto moderní rychlé střílečky Navíc k tomu všemu dostanete akční dobrodružství znovuzrozeného B.J. Blazkowicze. Konkrétně jde o díly The New Order, The Old Blood a New Colossus. Chybí tedy nejnovější Youngblood se zaměřením na kooperaci, ale v tomhle případě o moc nepřijdete vzhledem k nevalným kvalitám hry.

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Chuchel zdarma Minulý týden to byla Botanicula, tentokrát je na Epic Store v rozdávačce zdarma Chuchel. A jeho rival Kekel samozřejmě také nebude chybět. Co je úkolem tohoto chomáče oranžových chlupů? Získat zpět třešeň, která mu stále o vlásek uniká. Chuchel se drží tradičního stylu adventur studia Amanita Design, takže můžete očekávat nenáročnou hratelnost s humorem a líbivým soundtrackem. Zdarma je také v mobilním Epic Store, kde vedle toho najdete také zajímavou rogue-like záležitost Loop Hero, ve které připravujete nástrahy pro partu dobrodruhů. Pokud by vám to nestačilo, Epic Store nabízí ještě jednu drobnost pro hráče free-to-player hry Albion Online. Abyste měli jednodušší start, dostanete balíček s výbavou, mountem a třemi dny prémiového účtu.

Pokračování 6 / 9 Stále probíhá: Humble Train Sim World 5 Bundle Vlakové simulátory jsou nechvalně známé tím, že pokud chcete mít obsah kompletní se vším všudy, přijde vás to pěkně draho. Výjimkou není ani Train Sim World 5. No řekněte, 2 800€ za všechna DLC už je trochu moc. V balíku na Humble Bundle sice nenajdete všechno komplet, ale za minimální příspěvek 13,51€, cca 340 Kč dostanete základní hru s devíti rozšířeními, což by vás v běžném stavu vyšlo na 250€. Hru samotnou nerozšiřují jen další lokomotivy, ale rovnou i celé další tratě. V rámci tohoto balíku můžete navštívit třeba Londýn nebo německé Drážďany. Train Sim World 5 se ale neomezuje jen na Evropu. Další přídavek vás zavede i do Barstow v Kalifornii.

Pokračování 7 / 9 Stále probíhá: Xbox Store – Spring Sale Jaro dorazilo už i na Xbox. Pokud jste doposud váhali s pořízením Kingdom Come: Deliverance 2, nyní máte možnost využít první slevy. Týká se ale pouze Gold edice (1 925 Kč). S ní si kromě základní hry zajistíte přístup i ke všem budoucím rozšířením. Ani v této verzi nechybí český dabing. Loni se zadařilo návratu mariňáků ve Warhammer 40 000: Space Marine 2 (1 072 Kč). Pokud vám jde hlavně o pořádnou akci, ve které vám hra servíruje nekončící zástupy nepřátel k naporcování, jste tady správně. Space Marine 2 je navíc výbornou záležitostí pro hraní v kooperaci a od vydání se ještě rozrostlo o dodatečný obsah. Ještě víc nás ale překvapil herní RoboCop: Rogue City (344 Kč). V příběhu zasazeném mezi prvními dvěma filmovými díly se pokusíme nakopat zadek gangu, který dělá bordel v Detroitu. Kromě přestřelek nás čeká i obyčejná policejní práce a příběh, ve kterém RoboCop probírá i otázky lidskosti. Recenze rozšíření hry Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Úchvatný přírůstek k jedné z nejlepších soulsovek Elden Ring (960 Kč) nenasbíral hromadu cen jen tak pro nic za nic. Vydejte se do Mezizemí a usedněte na trůn v tomto rozsáhlém světě. Oproti předchozím Souls hrám je Elden Ring přístupnější pro nováčky vzhledem k tomu, že vám poskytuje mnohem více možností a dává vám možnost postupovat vlastním tempem.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Nintendo eShop – Save & Play Na Switchi se toho tentokrát v rámci nového výprodeje urodilo opravdu hodně. Rozhodně doporučujeme, abyste si prošli svoje seznamy přání, protože je dost možné, že zlevněná bude jejich většina. My se opět podíváme na pár her, které v digitální podobě zatím nikdy nebyly levnější a začneme s Mario + Rabbids: Sparks of Hope (387 Kč) pokračováním výborné tahovky, ve kterém prozkoumáme vesmír za hranicemi Houbového království. Pokud by vám základ nestačil, můžeme doporučit i season pass (212 Kč), který také dříve nebyl levnější a zahrnuje tři větší rozšíření. V jednom z nich se na scéně objeví i Rayman. Mezi strategiemi, ve kterých si můžete postavit vlastní město, dříve dominovala série SimCity. Po posledním dílu ovšem neslavně skončila a pomyslný trůn tohoto žánr obsadila hra Cities: Skylines (99 Kč). Starat se musíte o vše, od zajištění bydlení, práce a infrastruktury, až po udržitelné financování. K základní hře vyšla i řada rozšíření, přičemž některé z nich jsou nyní také ve slevě. Precizní plošinovka Bzzzt (105 Kč) od českého vývojáře Karla Matějky zaujme každého, kdo si potrpí na zábavné hratelnosti a krásném pixel artu. S robůtkem ZX8000 musíte zastavit zlotřilého Badberta. Jednotlivé úrovně je potřeba proskákat co nejrychleji a zároveň sesbírat všechny šroubky. Jedině tak získáte dostatečné skóre na to, abyste se zapsali do celosvětových žebříčků. Nejlepší plošinovky pro PC a konzole. Zaskákejte si s Astrem, Mariem nebo s robůtkem z českého Bzzzt A dokonce i na nějakou tu exkluzivitu přišla řada, i když tady nejde cena níž než o 33 %, jak je u Nintenda zvykem. Paper Mario: The Thousand-Year Door (999 Kč) je předělávka stejnojmenné hry, která původně vyšla na Game Cube. Nová verze je parádní RPG, které je přístupné i pro neznalce. Díky nádherné papírové grafice a chytlavým soubojům zaujme celkem snadno.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Dredge, Tomb Raider a další Dubnová nabídka předplatného Humble Choice se nám velmi zamlouvá. Vezmeme to popořadě. První hrou z nabízené osmičky jsou vlastně 3 hry dohromady. Tomb Raider 1-3 Remastered vylepšuje úplně původní dobrodružství Lary Croft. Zahrát si můžete ve vyšším rozlišení a s lepšími texturami. Pokud se vám nový vzhled nebude líbit, můžete kdykoliv přepnout na původní. Určitě ale tak jako tak oceníte vylepšené ovládání. Dredge je mysteriózní hra o rybolovu. V okolí místního souostroví se to hemží podivnostmi. S tím, jak si budete vylepšovat vaši loď, budete moci navštívit nová místa a odhalit tak nová tajemství. Ta budete odhalovat i ve hře 1000xRESIST. Nenechte se odradit anime stylizací. Pro mnohé hráče jde o skrytý klenot hlavně díky sci-fi příběhu o šířící se nákaze a pokrouceným skutečnostem v této společnosti. Oproti tomu Aliens: Dark Descent na to jde přímočařeji. S jednotkou vojáků vyrazíte na průzkum základny na cizí planetě. Uhnízdili se tady vetřelci, na vás je, abyste převzali kontrolu. Je tady ale víc frakcí, které se snaží základnu obsadit. Zajímavé je, že i když Aliens vypadají jako tahová strategie, ve skutečnosti se celá akce odehrává v reálném čase. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Zbylé čtyři tituly nepatří mezi známá jména, ale jsou to stále výborně hodnocené kousky. Diplomacy is Not an Option zaujme fanoušky strategií s válčením a budováním města. Pokud vám více vyhovují sci-fi strategie, jsou tady pro vás Distant Worlds 2. Nomad Survival vás pak zavede do úplně jiného žánru. V pixel artové grafice se poperete s nekončícími vlnami nepřátel. Posledním titulem jsou Nova Lands, pestrobarevná manažerská hra, kde stavíte automatizovanou továrnu. Takže i fanoušek Factoria si tady najde to své.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se