Hry zadarmo, nebo se slevou: Kompletní Mafia a BioShock v jednom balíku a letní výprodej na Steamu

Steam – Letní výprodej Dříve byl start letního výprodeje na Steamu velkým svátkem, poslední roky už je to trochu slabší. Je ale dost velká šance, že většina her z vašeho seznamu přání alespoň trochu zlevněná bude a v případě některých her jsou to nabídky, které se těžko odmítají. Můžeme si dát rychlou smršť těch, které zlevnily o 90 %. Sem spadá výborný RoboCop: Rogue City (4,99€), horor Outlast 2 (1,95€), remaky legendárních skákaček v Crash Bandicoot: N'Sane Trilogy (3,99€) nebo brutální metroidvania Blasphemous (2,49€). Fanoušci kamionů mají šanci si rozšířit svůj herní svět za zlomek ceny. Zlevněný je Euro Truck Simulator 2 (4,99€) už v základu, stejně tak i balení Essentials (17,7€), se kterým výhodněji dostanete ty nejzásadnější doplňky. Pak si můžete levněji dokoupit všechna další rozšíření včetně nejnovějšího Řecka. Stejně tak to platí i u American Truck Simulatoru. S českými hrami pokračujeme. Opět je ve slevě i letošní RPG Kingdom Come: Deliverance 2 (47,99€) a jeho Gold edice (63,99€). Ta vám zajistí přístup ke všem doplňkům, které vyšly nebo teprve vyjdou. Stále nás čekají dvě příběhová rozšíření, jejichž vydání by Warhorse měli stihnout ještě letos. Recenze hry Warhammer 40 000: Space Marine 2. Testosteronová akce, jak se patří Pěknou slevu má i řada loňských hitovek. Vypíchnout můžeme Warhammer 40 000: Space Marine 2 (35,99€), jehož vývojáři i v letošním roce pokračují s podporou. Do brutálního porcování nepřátel impéria se můžete pustit také v kooperaci s přáteli. Součástí hry jsou navíc i oficiální české titulky.

Humble Mafia x BioShock Bundle Pokud by se náhodou našel ještě někdo, kdo nemá v knihovně na Steamu všechny díly trilogií Mafia a BioShock, je ideální čas na dohání těchto restů. Na Humble Bundle najdete balík, který je obsahuje všechny jedním šmahem. Abyste je získali, musíte přispět minimálně 15,69€, tedy nějakých 390 Kč. Balík by to byl naprosto ideální, nebýt několika nedostatků. Mafia je tady sice kompletní, ale pouze v definitivních edicích. Původní Mafii z roku 2002 tady nenajdete. Alespoň že u dvojky a trojky nemusíte řešit dokupování DLCček. U Mafie 2 stojí za řeč jen Joeova dobrodružství, rozšíření třetího dílu přece jenom mají něco do sebe. U BioShocku je to obdobný scénář. První dva díly dostanete v remasterované podobě. Výlet do oblačného města v BioShocku Infinite ale není kompletní. Rozšíření s pokračováním příběhu z podmořského Rapture budete muset pořídit samostatně. I tak je to ale velmi výhodná nabídka. V běžném stavu byste za všechny hry z balíku dohromady zaplatili skoro 150€.

Epic Store – Epic Savings a Sable zdarma Jedinou hrou, kterou Epic Store tento týden rozdává zdarma, je Sable . V této pestrobarevné, silně stylizované adventuře prozkoumáte otevřený svět. Jde hlavně o relaxační záležitost se spoustou krásných scenérií a nenáročnou hratelností. Pokud máte rádi třeba Journey nebo Abzu, rozhodně stojí za zkoušku. Vedle rozdávačky na Epicu probíhá také výprodej Epic Savings . Do něj se s plnou vervou zapojilo hlavně vydavatelství EA, od kterého vypíchneme zejména Star Wars Battlefront II: Celebration Edition (100 Kč). V posledních měsících se zájem o tuto multiplayerovou střílečku neskutečně zvedl. V tomto balení navíc najdete i řadu doplňků, které původně vycházely jako placené přídavky. EA má ve svém repertoáru i menší hry. Z této kategorie můžeme doporučit Lost in Random (120 Kč), akční plošinovku, ve které hlavní hrdinka cestuje se svojí hranatou společnicí světem, kde hod kostkou rozhoduje naprosto o všem. Kvůli hodu zlé královny je hlavní hrdinka oddělená od své sestry a na nás je, abychom je dali zase zpátky dohromady. 007 First Light ukázalo premiérové záběry. Začátky Jamese Bonda si prožijeme v příštím roce Agent 47 se stále těší velkému zájmu. Hitman: World of Assassination – Deluxe Edition (968 Kč) je ultimátní verzí, ve které najdete vše potřebné pro moderního fanouška stealth akcí. Spojují se tady všechny tři díly nové trilogie včetně doplňků a vývojáři ji stále podporují novým obsahem. Nedávno také oznámili, že v budoucnu do hry hodlají přidat i kooperaci.

Xbox Store – Publisher Spotlight Další díl z této série výprodejů se věnuje vydavatelstvím, jako je Devolver Digital nebo Ubisoft. Z řad Devolveru tady máme Cult of the Lamb: Unholy Edition (645 Kč), tedy téměř kompletní balík. Z rozšíření vám bude chybět pouze doplněk Hymns of the Unholy. Už tak je to ale slušná porce zábavy, během které si tvoříte vlastní kult satanistických zvířátek. Jestli jste chtěli někdy naskočit do série Far Cry, nemusíte začínat od jedničky. Klidně sáhněte rovnou po Far Cry 5: Gold Edition (360 Kč). Výlet na americký venkov patří mezi to nejlepší, co tato série akčních stříleček z pohledu první osoby může nabídnout. Poklidný vidlákov se velmi rychle změní v totální chaos, když se zapletete s místním kultem podivínů. Příběhy z Opičího ostrova jsou naprosté klasiky z žánru klikacích adventur. Guybrush Threepwood se docela nedávno vrátil v parádní formě. Return to Monkey Island (360 Kč) pokračuje ságu o hledání mytického ostrova tak, jak ji po druhém díle zamýšleli původní autoři. Můžete očekávat nápadité hádanky a ujetý humor. Recenze deskové hry Far Cry: Escape from Rook Islands. Útěk z tropického ráje ve stolní podobě Mozek musíte zapojit u většiny her. Série Talos Principle vám ho ale zvládne rovnou zavařit. The Talos Principle Collection (572 Kč) obsahuje oba dva díly. Kromě toho, že musíte řešit prostorové hlavolamy se stupňující se obtížností, se tady také odvíjí až filozofický příběh o existenci a smyslu života.

Nintendo eShop – Games on Sale Se slevami na Switchi je to tentokrát docela slabé, takže se podíváme na pár nenápadnějších kousků. Poppy Playtime se velmi často objevuje v horních příčkách žebříčků prodejnosti, i když jde o horor od nezávislých vývojářů. Dělí se na epizody, přičemž nyní jsou zlevněné všechny tři. Poppy Playtime: Chapter 1 stojí 57 Kč, pokračování jdou s cenou o něco více nahoru. Spojit horor a rybaření nezní jako špatný nápad a hra Dredge dokazuje, že takové kombo může fungovat opravdu skvěle. Vyplouváme do zakázaných vod, kam se neodváží žádný rybář. Tyto vody obývají tvorové, kteří by klidně mohly pocházet z příběhů H. P. Lovecrafta. Rovnou bychom doporučili Dredge: Complete Edition (555 Kč), kde základní hru doplní trojice rozšíření. Není to tak dlouho, co na Switch dorazila anime bojovka Guilty Gear Strive (937 Kč). I když může mást svým vizuálem, ve skutečnosti jde o jednu z nejnáročnějších bojových her, které aktuálně najdete na trhu. Obtížnost každé postavy se liší, ale i tak se tady vyřádí hlavně milovníci komplexního bojového stylu.

Stále probíhá: PlayStation Store – Mid-Year Deals Uteklo to jako voda, už jsme za polovinou roku 2025. To je podle PlayStationu důvod ke spuštění dalšího velkého výprodeje , kde tentokrát o lákavé nabídky není nouze. Všechny hry, které tady dnes zmíníme, ještě nikdy nebyly v digitální podobě levnější. To platí i pro loňský hit Black Myth: Wukong (1 319 Kč). Neohrožený opičák se bude bít s hromadou bossů inspirovaných čínskou mytologií. Jestli vás chytila letošní novinka Expedition 33 a jste v tomto žánru nováčkem, můžete zkusit Persona 3 Reload: Digital Deluxe Edition (855 Kč). Tato série je dlouholetou klasikou mezi JRPG a spojuje tahové souboje se simulátorem školního života v Japonsku. Reload je navíc stále celkem čerstvý remake původní hry, takže se nemusíte bát, že by se na něj koukalo špatně. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (1 047 Kč) v předplatném na PlayStationu na rozdíl od ostatních platforem nenajdete. Poprvé ho nyní můžete mít za nižší cenu. Návrat do fantasy světa Bethesdy stojí za to. I když jde o remaster, graficky by se o něm dalo mluvit spíš jako o kompletní předělávce. Jinak jde ale o ten starý Oblivion, jak si ho můžete pamatovat z minulosti. Recenze hry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. V plné kráse, se všemi klady i špetkou záporů originálu Dá se říct, že se série Silent Hill úspěšně vrátila ze záhrobí. Dost tomu pomohl Silent Hill 2 (990 Kč) v nové podobě od polského studia Bloober Team. James se vydává hledat svoji ženu do zamlženého městečka. Problém ale je, že už před lety podlehla nemoci. Nyní se mu do rukou dostal dopis s jejím vzkazem, aby ji našel.

Stále probíhá: Humble Bundle Na Humble Bundle tento týden není balík, který by výrazně svojí nabídkou vyčníval. Proto to pro jednou uděláme jinak a vypíchneme z každého bundlu pár her, kvůli kterým by stály za úvahu. První z nich je rytmický balík June Tunes , ze kterého bychom doporučili především Everhood. Neurazí ani trochu potrhlý Trombone Champ, kde si i ty nejznámější písničky můžete zahrát na trombón. Abyste je získali obě, je potřeba přispět minimálně 8,69€. Fanoušky logických her by mohl zaujmout balík Pizzle Pizzazz. Paper Trail vypadá nenápadně, ale chytrou mechanikou překládání prostředí, jako by to byl papír, přináší nevšední zážitek. Podobně to platí u Behind the Frame, kde prozkoumáte tajemství obrazů nadané malířky.

Stále probíhá: Humble Choice – Nobody Wants to Die, Legacy of Kain a další Červnová nadílka předplatného Humble Choice má lákadel hned několik. Warhammer 40 000: Boltgun je sice menší, ale zato povedená FPS akce, kde se jakožto jeden z ultra mariňáků pustíte do porcování stoupenců chaosu. Jelikož jde hlavně o hratelnost, nepotřebujete znát svět Warhammeru, abyste si hraní užili. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered před pár měsíci přinesl dva díly dobrodružné klasiky. Stylem připomíná starší díly série Tomb Raider, ovšem tématem je výrazně liší. Hrateje za upíra Raziela, jehož mentor ho zradil. Přišel o většinu své moci. Ten zbytek, co si zvládl uchovat, hodlá využít k pomstě a postupně získá zpět svoji ztracenou sílu. Jestli před akcí preferujete hlavně příběh, rozhodně si nenechte ujít Nobody Wants to Die. V této verzi budoucnosti smrt v podstatě vymizela. My se ale v roli detektiva pustíme do řešení případu, kde k úmrtí došlo. Nikdo by nedokázal odhadnout, jaká tajemství o společnosti v průběhu pátrání odhalíme. Příjemnější příběh najdete ve hře Tchia, kde s mladou dívkou poznáváte tropický ostrov. A když vám nesedí tropy, můžete vyrazit do Alp v logické adventuře Dungeons of Hinterberg. Recenze hry Warhammer 40 000: Boltgun. Porcování Chaosu ve stylu klasických stříleček A zase zpět k akci. Sker Ritual je hororová střílečka, ve které na nás útočí vlny nemrtvých. My proti nim využijeme nejen steampunkový arzenál, ale také zázraky od keltského božstva. Zahrajete si i v kooperaci, což platí také pro hru Biped, kde jakožto dvojice robůtků musíte spolupracovat, jinak není šance, že byste překonali všechny překážky. Po tom všem si můžete odpočinou v Havendock, kde si stavíte vlastní kolonii na vodě.

