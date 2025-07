Hry zadarmo, nebo se slevou: Kompletní série Devil May Cry za pár stovek a Civilizace 6 zdarma

1 / 11



GOG – Turn Based & Tactical Promo Taktickým hrám byl prorokovaný konec už několikrát po nástupu akcí. Pak přišlo Baldur’s Gate 3 a všechny přesvědčilo o opaku. Tuhle hitovku od Larianu sice ve výprodeji na GOGu nenajdete, zato si můžete pořídit spoustu dalších povedených žánrovek, mezi kterými dominují starší tituly. Naprostá samozřejmost je XCOM 2 (2,74$), kde se snažíte získat Zemi zpět ze spárů mimozemšťanů. Je škoda, že XCOM 2 tady nemáme v kompletním balení. Všechna rozšíření si ale také můžete pořídit s velkou slevou. To platí i pro to největší jménem War of the Chosen (4,38$). Pokud by vám tahle porce taktické sci-fi tahovky nestačila, chybu neuděláte ani se samostatným rozšířením XCOM: Chimera Squad (3,28$). Ještě předtím, než se tým IO Interactive naplno pustil do své série Hitman, se podepsal pod hrou Freedom Fighters (1,64$). Stanete se obráncem New Yorku v alternativní verzi historie, kde město napadla cizí velmoc. V hlavní roli je sebevědomý instalatér Chris Stone, který má potenciál na to stát se skvělým velitelem. Vybíráme nejlepší tahové strategie. Chopte se velení ve Wartales nebo nepřekonaných Heroes of Might & Magic Žánr taktických her toho nabízí mnohem víc. Zapomínat nesmíme ani na krokovací dungeony. Z těch moderních stojí za vypíchnutí Legend of Grimrock 2 (4,82$), kde s partičkou vězňů ztroskotáte na podivném ostrově. Na první pohled je neobydlený, ale jakmile po chvíli průzkumu narazíte na podivné ruiny, je jasné, že tenhle ostrov není obyčejný.

Pokračování 2 / 11 Steam – Festival automatizace Hry založené na automatizaci mají velmi specifickou komunitu hráčů. Podle všeho se ale postupem času rozšiřuje a stále přibývají nové tituly. Jedním z pomyslných králů je české Factorio (32€). To v rámci festivalu na Steamu zlevněné není, ušetříte ale při nákupu řady dalších. Skvělou volbou je Satisfactory (27,29€), které se často přezdívá jako 3D Factorio. Svoje továrny budete stavět z pohledu první osoby. Struktury můžete vytvořit opravdu složité. Aby proces byl alespoň trochu rychlejší, může se k vám přidat další hráč. Teprve loni na podzim vyšlo Satisfactory ve verzi 1.0 po dlouhé době v předběžném přístupu a tvůrci hru stále vylepšují i dnes. Oproti tomu hra shapez 2 (16,79€) na plnohodnotné vydání stále čeká. Už v předběžném přístup se ale může pochlubit 96 % kladných hodnocení. Nemusíte se starat o nic jiného, než stavbu a rozšiřování svojí vesmírné továrny. Na rozdíl od zmíněného Satisfactory vám nebude znepříjemňovat život žádný nepřítel, a tak můžete na nejlepším způsobu automatizace pracovat ve vlastním tempu. Našli jsme nejlepší české hry. Je mezi nimi Kingdom Come 2, kultovní Mafia i světově úspěšná Krycí jména Pokud nechcete létat do vesmíru a raději se držíte při zemi, co takhle zvolit Captain of Industry (23,79€)? Navíc jeho nákupem podpoříte české vývojáře. Tým MaFi games na svém projektu pracuje už celou dekádu. Těžíte suroviny a stavíte továrny v tom pravém industriálním slova smyslu.

Pokračování 3 / 11 PlayStation Store – Summer Sale Na PlayStation tento týden dorazil ten pravý letní výprodej. V nabídce je toho dost, my se společně podíváme na několik her, které ve své digitální verzi ještě nikdy nebyly k dostání za nižší cenu. Začínáme s výborným hororem Alan Wake 2 (572 Kč), ve kterém pokračuje příběh slavného spisovatele chyceného ve vlastním díle. Oproti jedničce upouští od akce a soustředí se hlavně na část o přežívání. Atmosféru má tak jako tak nezapomenutelnou. Cyberpunk 2077 (416 Kč) je sice dostupný v herním katalogu dražších variant PlayStation Plus, ale pokud preferujete mít hru ve vlastní digitální knihovně bez ohledu na předplatné, i tento sci-fi hit můžete mít za doposud nejnižší cenu. Navíc rovnou zužitkujete i novinky z updatu 2.3, který na konzolích přidal využití technologie VRR. Her z univerza Star Wars vyšla hromada. Z těch moderních je na tom jasně nejlépe série Star Wars Jedi. Její nejnovější díl Star Wars Jedi: Survivor (420 Kč) také ještě nebyl levnější. Jen si při nákupu dejte pozor na to, jakou verzi kupujete. PS4 a PS5 varianta se prodávají zvlášť. Cyberpunk 2077 přidává taxíky, nová auta a motorku. S patchem vyjde i verze pro Mac Nakonec tady máme jednu menší záležitost. Nine Sols (448 Kč) se v komunitě fanoušků přezdívá jako 2D Sekiro. Tahle metroidvania jako jednu z hlavních mechanik využívá odrážení nepřátelských útoků správným načasováním blokování. Zvládnete dorazit až na konec cesty za porážkou nejsilnějších vládců zapomenuté říše?

Pokračování 4 / 11 Humble Devil Trigger Collection Bundle Capcomu se daří v posledních letech skvěle. Dále rozvíjí své značky, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Akční řežba Devil May Cry už je ale pár let netknutá a už by byl nejvyšší čas na nový přírůstek. Pokud jste s ní ještě neměli tu čest, za pár stovek ji můžete mít komplet. Balík na Humble Bundle obsahuje HD kolekci s prvními třemi díly spolu se speciální edicí čtyřky a Devil May Cry 5 včetně Vergilova DLC. Chybět vám nebude ani odbočka DMC: Devil May Cry. Abyste získali vše, musíte přispět alespoň 17,11€, tedy nějakých 420 Kč. Což je za tu porci zábavy opravdu směšná cena.

Pokračování 5 / 11 Humble Gear Up for Borderlands 4 Bundle Jestli vás krájení čepelemi v Devil May Cry nezajímá, můžete se pustit do bezhlavého střílení skrz celou sérii Borderlands. Humble Bundle také nabízí balík pro přípravu na nadcházející čtvrtý díl. Jeho součástí jsou všechny tři hlavní díly včetně Pre-Sequelu a fantasy odbočky Tiny Tina’s Wonderland. K tomu dostanete i adventurní příběhovky Tales from The Borderlands a New Tales from The Borderlands. K získání kompletního balíku je potřeba přispět minimálně 13,65€, což v přepočtu vychází na 336 Kč. Je škoda, že kromě prvního dílu a Tiny Tina’s Wonderlands k ostatním hrám nedostanete dodatečná rozšíření. Zamrzí to hlavně u Borderlands 2, kde jsou DLCčka opravdu výborná. Alespoň ji dvojku můžete zahrát i ve virtuální realitě.

Pokračování 6 / 11 Epic Store – Civilization VI zdarma Po několika týdnech menších titulů je zase v rozdávačce na Epic Store pořádná pecka. Aktivovat si můžete strategii Sid Meier’s Civilization VI , a to rovnou v platinové edici. To znamená, že se základní hrou získáte přístup i k šesti DLC balíčkům a dvěma velkým expanzím, které vylepšují nebo rovnou přidávají nové herní systémy. Sem spadá například náboženství nebo přírodní katastrofy.

Pokračování 7 / 11 Xbox Store – Game Deals Na Xboxu se tentokrát musíme obejít bez tematicky laděných akcí. Místo toho do se do výprodeje dostala směsice velkých i malých titulů, mezi kterými najdete i letošní novinku Assassin’s Creed Shadows (1 357 Kč). Pro mnoho hráčů to je jen další z řady asasínských her. Bezesporu ale dokáže zaujmout hlavně prostředím feudálního Japonska, na které se čekalo opravdu dlouho. Když je řeč o letošních hrách, nemůžeme vynechat ani Kingdom Come: Deliverance 2 (1 236 Kč), které můžete mít o čtvrtinu levněji. Ani na konzolích nepřijdete o kompletní český dabing. Navštívíte Český ráj i Kutnou Horu a její okolí. Čeká vás velkolepá středověká výprava, ve které můžete úkoly plnit tak, jak sami chcete. Jestli máte zrovna nouzi o pořádné souls-like utrpení, The First Berserker: Khazan (1 135 Kč) patří mezi nejlepší přírůstky za poslední dobu. Styl soubojů se dost liší oproti tomu, co znáte z Dark Souls. Obtížností jde ale Khazan snad ještě dál. Nenechte se odradit silnou anime stylizací, hratelnost opravdu stojí za to.

Pokračování 8 / 11 Nintendo eShop – Games on Sale Zatímco na americkém eShopu probíhá velký letní výprodej, u nás se musíme na Switchi spokojit jen s drobečky. Mezi ty nejlepší nabídky patří hororový rybolov v Dredge (330 Kč), kde se vydáváme do zapovězených vod. Tyto hlubiny obývá něco úplně jiného než obyčejné rybky. Autoři se při tvorbě inspirovali Lovecraftovým dílem, takže už jen z toho je jasné, co se vám může chytit na udici. Duke Nukem patřil na přelomu tisíciletí mezi ikony žánru. Jestli si chcete připomenout doby jeho největší slávy, Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour (61 Kč) je tím nejlepším způsobem. Kromě původního obsahu se přidává i zbrusu nová epizoda. Kampaň si navíc můžete projít i v kooperaci s kamarády. Od akcí přecházíme k tradičním adventurám. Syberia 1 & 2 (90 Kč) vypráví o právničce Kate Walker, která se vydává na cestu po Evropě. I když to nejdříve vypadá jako běžná rutina, ve skutečnosti se její návštěva našeho kontinentu pěkně protáhne a na svoji cestu naváže v pokračování, které ji zavede ještě dál na sever.

Pokračování 9 / 11 Stále probíhá: Humble RTS Rush Bundle I když nejsou real-time strategie tolik populární jako v minulosti, nejen v našich končinách je o ně pořád vcelku velký zájem. Jestli jich zrovna máte nedostatek, můžete si doplnit knihovnu za pár stovek s novým balíkem na Humble Bundle . Za minimální příspěvek 8,52€ dostanete 10 položek včetně čtyř dílů legendární série Commandos, kde v roli velitele jednotky během druhé světové války musíte vyzrát nad nepřítelem za použití správné taktiky. Dalším známým jménem je Stronghold: Definitive Edition. Klasická strategie, ve které si stavíte vlastní hrady, se před pár lety dočkala nové verze s řadou vylepšení. Na grafiku se lépe kouká díky novému vzhledu, který vychází z původních materiálů. Navíc si můžete prožít i novou kampaň o 14 misích. Jestli je vám bližší moderní válčení, Men of War: Assault Squad 2 je určitě vhodnější volba. Dějištěm je opět období druhé světové války a nepřátelským armádám se budeme muset postavit na východních i západních frontách. Do války můžete vyrazit i v budoucnosti. V Dust Fleet budete dávat dohromady celou flotilu vesmírných korábů. Hra AI War 2 pak real-time bitvy kombinuje s taktickými prvky velkolepých strategií. Nejlepší strategické hry staré i nové. Umožní vám přepsat historii, dobývat vesmír i postavit si město snů From the Depths je oproti ostatním dost odlišná hra. Skrz voxelové bloky si stavíte vlastní vozidla, vrtulníky nebo lodě, které následně vedete do války. Kombinují se tady žánry RTS a RPG. Pokud by to na vás bylo už moc komplexní, poslední hra z tohoto balíku přijde vhod. Tooth and Tail je strategie ze zvířecího světa.

Pokračování 10 / 11 Stále probíhá: Ubisoft Connect – Summer Sale Ubisoft jsme v našem slevovém výběru dlouho neměli, ale jeho letní výprodej si tady své místo určitě zaslouží. Nezapomeňte, že za 100 bodíků můžete mít ještě 20% slevu navíc. Jestli a jak tuto možnost můžete využít, najdete na oficiální stránce . O čtvrtinu klesla cena i u jejich nejnovější velké hry – Assassin's Creed Shadows (52,5€). Venku je už několik měsíců, a i přes vlažná hodnocení se mu nedaří vůbec špatně. V budoucnu navíc stále můžete očekávat přísun dodatečného obsahu. U ostatních her se zlevňovalo mnohem víc. Ještě zůstaneme u Assassin’s Creed, protože Valhalla v Compete edici (35€) za tuto cenu rozhodně neurazí. Hru dostanete opravdu se vším všudy, tedy základ, rozšíření Dawn of Ragnarök, vše ze season passu i balík doplňků z ultimate packu. Které Assassin's Creed je nejlepší? Seřadili jsme hlavní díly zabijácké série Zlevněné je v podstatě vše, co Ubisoft během posledních generací vydal. Pokud vám chybí pořádná dávka střílení, můžete si pořídit Far Cry: Gold Pack (20€). Dostanete s ním první čtyři díly spolu s pravěkým Primalem. O 80 % je levnější i ultimátní edice Ghost Recon Breakpoint (24€), zatrím posledního dílu této taktické akce, která je ideální pro hraní v partě.

Pokračování 11 / 11 Stále probíhá: Humble Choice – Rogue Trader, Wizard With a Gun a další Hvězdou červencové nabídky předplatného Humble Choice je klasické RPG Warhammer 40 000: Rogue Trader. V něm se vypravíte do vzdáleného koutu vesmíru, kde se skrývá spousta vzácností. Jako správný obchodník musíte mít to nejlepší zboží. I když jste stále ve službách Impéria, občas neuškodí spojit síly s nepřítelem císaře, když z toho kouká tučná kořist. Dostanete také roztomilý Cat Quest III. V něm se s posádkou kočičích pirátů vydáváte na moře. Do podobné kategorie spadá také kreslená indie akce Death’s Door. Tady budete nahánět zloděje, který ukradl vaši duši. Příznivci izometrických akcí také jistě nepohrdnou hrou Wizard With a Gun. V názvu je všechno. Stanete se čarodějem se zbraní v ruce. Jaké bude mít vaše bambitka efekty, záleží na tom, jak dobře během průchodu nakombinujete nasbíraná vylepšení. Zbytek červencové Humble Choice je už trochu slabší. Deamon x Machina je akce, ve které usednete do obřího mechanického obleku ve stylu Gundamu. U kyberpunkové vizuální novely Neo Cab si spíš odpočinete. Zaměřuje se na příběh Liny, poslední živé taxikářky. K odpočinkovým hrám se přidává také Everafter Falls. Farmaříte, rybaříte, vyrábíte si náčiní a v noci uniknete duchům. Takový běžný den na statku. Pro fanoušky her ala Stardew Valley ideální. Poslední hrou je Blanc. Tohle černobílé dobrodružství hraje na emoce a vypadá jako nevybarvená omalovánka.

