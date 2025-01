Hry zadarmo, nebo se slevou: Lednové výprodeje a simulátor ropného magnáta Turmoil zdarma

1 / 7



GOG – Winter Classics Promo Klasik není nikdy dost a kde jinde nakupovat starší hry, když žádný jiný obchod nemá tak širokou nabídku jako GOG. Co tady máme tentokrát? Třeba celou kolekci fantasy RPG Dungeon Siege (5,47$). Najdete v ní všechny tři díly včetně rozšíření Treasures of the Sun pro trojku. Po úvodu, kdy hrajete za obyčejného farmáře, se to docela rychle zvrhne v epický příběh s partou dobrodruhů. Nechce se vám moc přemýšlet a toužíte jen po intenzivní zábavě? Serious Sam: The First Encounter (1,31$) je pro vás jasná volba. Tahle šílená FPS střílečka skvěle funguje i ve více hráčích, kdy se postavíte hordám nepřátel v rozlehlých oblastech. Ve své době byl Sam vychvalovaný za to, že na vás nabíhaly hromady potvor najednou v plně 3D prostředí. Jestli je na vás Sam už moc retro, zkusit můžete Shadow Warriora (3,07$). Teď je řeč o rebootu z roku 2013, který má na svědomí tým Flying Wild Hog. Lo Wang se po zradě nehodlá vzdát a s katanou, pistolemi a dalšími zbraněmi v rukách se vydává nejen na cestu pomsty, zároveň musí zachránit svět před invazí démonů. Recenze hry Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged. Takový remaster by zasloužila každá adventurní legenda A na konec něco staronového. Broken Sword: Shadow of the Templars Reforged (26,32$) vyšel sice loni, ale zpracovává příběh skoro 30 let starý. Spolu s Georgem Stobbartem pátráme po záhadném vrahovy, který v převleku klauna vyhodil do povětří kavárnu přímo před naším nosem. Vyšetřování začíná v Paříži, ale postupně se podíváte i do dalších částí světa v nádherně překresleném prostředí.

Pokračování 2 / 7 PlayStation Store – January Sale Do výprodeje na PlayStationu postupně dostává víc a víc her, které vyšly v minulém roce. V aktuální akci jich najdete celou řadu včetně Stellar Blade (1 425 Kč), což je pro nejednoho hráče kandidát na nejlepší hru roku. Na oblibě hry má určitě do jisté míry sexy hlavní hrdinka Eve, ale bez kvalitní akční hratelnosti by to také nešlo. Silent Hill 2 (1 329 Kč) v předělané podobě překvapil herní svět tím, jak věrně dokázal zmodernizovat originál z druhého PlayStationu. Zahrajete si za Jamese, který se do městečka vrací po dlouhé době hledat svoji ženu. V rukou má dopis psaný její rukou. Problém ale je, že jeho milovaná zemřela už před lety kvůli nemoci. Místo tísnivého hororu se můžete vydat třeba na epickou výpravu v Dragon’s Dogma 2 (943 Kč). Jakožto vyvolený bojovník je vaším osudem, abyste se postavili drakovi a zachránili svět. Takových vyvolených se tady ale objevilo víc a těžko vrchnost uvěří zrovna vám, že jste tím pravým. Recenze hry Dragon's Dogma 2. Pořádné RPG v otevřeném a pestrém světě Loni se vrátil také Mickey Mouse ve hře Epic Mickey: Rebrushed (710 Kč). V této plošinovce se myšák dostane do světa, ze kterého mizí barvy. Situaci může zachránit s pomocí kouzelného štětce. Tato verze vylepšuje originál z roku 2010, který vyšel na Nintendo Wii. Hlavní výtkou tehdy bylo toporné ovládání kamery, což Rebrushed vyřešilo bez problému.

Pokračování 3 / 7 Humble Choice – Blasphemous II, Jagged Alliance 3 a další V předplatném Humble Choice i v lednu najdete 8 rozmanitých her. Určitě vám něco řekne jméno Jagged Alliance 3. Legendární taktická akce, kde spravujete skupiny žoldáků, která se před dvěma lety vrátila s novým dílem, je opravdu povedená. Zachraňování prezidenta zdejší země a boj o území s dalšími frakcemi otestuje vaše vůdčí schopnosti. Blasphemous II vaše schopnosti také otestuje, ale úplně jiným způsobem. Pokračujeme jakožto kajícník, který tento brutální svět musí zbavit Zázraku zaslepujícího mysl většiny lidí. Kvůli příběhu se vyplatí projít první díl, ale jelikož je děj vyprávěný krypticky ve stylu série Dark Souls, bude stačit, když si Blasphemous užijete jako výbornou akční metroidvanii. Dále tady máme strategii Against the Storm. Znovu budujete a spravujete svoje městečko poté, co vše zničil apokalyptický déšť. Hrozeb, které mohou ohrozit vaše dílo, je ale podstatně víc. Jakmile vaše osada padne, musíte na to jít zase od začátku a průběh vašeho stavění bude zase úplně jiný. Zahrát si můžete i s oficiálním českým překladem. Fort Solis je příběhovka o Rogeru Clarkovi, kterého ztvárnil Troy Baker. Vydáme se na průzkum těžebního komplexu na planetě Mars, kde se stalo cosi nekalého. Místní posádka je k nenalezení a Roger netuší, co se v dolech mohlo stát. Do podzemí se podíváme také ve hře Beneath Oresa, což je rogue-like hra, kde si průběžně skládáte balíček karet. Recenze hry Jagged Alliance 3. Pokračování legendární tahovky, které vás vrátí na přelom tisíciletí Pokud si potřebujete potrénovat mozkové závity, Boxes: Lost Fragments pro vás bude ideální záležitost. Jakožto legendární zloděj se vloupete do sídla plného tajemství, hádanek a složitých mechanismů. Dostat se dovnitř je překvapivě jednoduché, ale vyváznou na svobodu bude o poznání těžší oříšek. A ještě tady máme jednu strategii, tentokrát jde o složitější 4X záležitost. The Pegasus Expedition nás vezme do jiné galaxie, kde se pokusíme přežít se zbytky lidstva. Jako poslední pak dostanete roztomilou příběhovku Dordogne, ve které odhalujete rodinná tajemství mladé slečny.

Pokračování 4 / 7 Humble Speedrunning with AGDQ Bundle Právě probíhá každoroční speedrunnerský event Awesome Games Done Quick, během kterého se vybírá na organizaci pro boj proti rakovině Prevent Cancer Foundation. Svojí částkou můžete přispět i přes Humble Bundle, kde najdete také balík sedmi her. Abyste dostali všechny, musíte přispět minimálně 11,4€. Jako první tady máme Have a Nice Death, akční plošinovku, ve které si zahrajeme za samotnou smrtku. Zaměstnanci podsvětí nechtějí pracovat a pustili do posmrtného života každého včetně pochybných entit. Musíme to tedy vzít do vlastních rukou a ukázat, kdo je tady šéf. Zaskáčete si i v dalších hrách. Ori and the Blind Forest je výborná a emotivní metroidvania. Sonic Lost World je další rychlá plošinovka s modrým ježkem v hlavní roli, která se vrací k 2D stylu původních her s tím, že si pohrává s třetí dimenzí. A pokud se vám víc líbí spíš plnohodnotné 3D skákačky, je tady také New Super Lucky’s Tale. Shenmue 1 & 2: návrat kultovní série (recenze) Shenmue I & II ve své době patřily mezi nejdražší herní projekty. Jednička původně vyšla na Dreamcast a při tvorbě herního světa se šlo do úplných detailů. Dnes zaujme hlavně příběhem o hledání vraha otce hlavního hrdiny. Dostanete také horor Condemned: Criminal Origins a celé to uzavírá akční BPM: Bullets per Minute.

Pokračování 5 / 7 Epic Store – Turmoil zdarma Po každodenní rozdávačce Epic pokračuje v týdenních intervalech s rozdáváním dalších her zdarma. Tento týden si můžete aktivovat Turmoil, ve kterém se stanete ropným baronem. Nezačínáte ale hned jako boháč. Je potřeba najít pořádné ložisko, zefektivnit těžbu a postupně budovat své impérium, aby vás nezvládla převálcovat žádná konkurence.

Pokračování 6 / 7 Xbox Store – Last Chance Sale Po silvestrovském výprodeji rozjel Xbox rovnou další. Najdete v něm hlavně hry, které už jsou mezi námi pár let, ale díky své kvalitě za to stále stojí. Ukázkovým příkladem je A Plague Tale Bundle (743 Kč), se kterým dostanete oba díly výborné příběhovky z dob morové epidemie ve Francii. Příběh o dvou sourozencích navíc skvěle vypadá, což platí hlavně o druhém díle s podtitulem Requiem. Vražda v Orient Expresu (345 Kč) od Agathy Christie je v herním provedení stará jen pár let. Cenovka je nízká hlavně proto, že kvality těchto adaptací od Microids nejsou příliš vysoké, ale pokud vám jde hlavně o ikonický příběh, za uváženou nákup určitě stojí. Pokud se vám zalíbí, můžete sáhnout i po dalších hrách z této série, jako je The London Case. O výborném poměru ceny a zábavy ale rozhodně není pochyb v případě Bioshock Infinite: The Complete Collection (200 Kč). Navštívíte město v oblacích, kde se setkáte se záhadnou dívkou Elizabeth. Součástí kolekce jsou navíc i všechna rozšíření. Projít si tak můžete i příběh Burial at Sea, ve kterém se vracíme do podmořského Rapture. Xbox Cloud Gaming letos dorazí na chytré televize od LG s nativní aplikací Ve výprodeji najdete také celou řadu Lego her. Výčet je to dlouhý a ceny velmi nízké. Milovníky fantasy by mohl bavit Lego The Hobbit (100 Kč). Fanoušci superhrdinů od DC pak jistě nepohrdnou Lego Batman 3: Beyond Gotham (100 Kč). Nebo máte raději záporáky? Pro vás je tady Lego DC Super-Villains (170 Kč).

Pokračování 7 / 7 Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi ještě do konce týdne dojíždí novoroční výprodej. Pokud hledáte zábavu na delší dobu za pár korun, zkusit můžete třeba Saints Row: The Thirt – Full Package (67 Kč). V době vydání bylo třetí Saints Row považované za jednoho z největších konkurentů série GTA. Je ale potřeba počítat s tím, že na Switchi běží o něco hůř než na ostatních platformách. S pěknou slevou můžete mít také bojovku Mortal Kombat 11 Ultimate (195 Kč). Na rozdíl od novějšího dílu je jedenáctka mnohem povedenějším portem a na Switchi nedělá žádnou ostudu. Ultimate verze navíc rovnou obsahuje i příběhové rozšíření i všechny dodatečné postavy. Jsou mezi nimi i Terminator nebo Joker. Když už je řeč o povedených portech, Metro 2033 Redux (110 Kč) nemůžeme vynechat. V prvním díle této ságy teprve objevujeme tajemství podzemí moskevského metra v roli Arťoma. Se samopalem v ruce narazíte na další skupiny žoldáků i mutanty, které kolikrát nesloží ani celý zásobník. Co se nejvíc hrálo na Nintendu Switch v roce 2024. Tady jsou nejoblíbenější hry pro Nintendo Epic Mickey: Rebrushed (710 Kč) můžete mít za polovic i na Switchi. Návštěva podiveného světa bez barev je opravdu povedená skákačka, kterou osvěžují mechaniky spojené s kouzelným štětcem.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se