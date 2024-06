Hry zadarmo, nebo se slevou: Letní výprodeje pokračují a logická hříčka Freshly Frosted zdarma

Špionážní akce Alpha Protocol (17,52$) dlouhou dobu byla nesehnatelná. Kromě toho, že ji GOG vrátil do distribuce, také původní verzi značně vylepšil a hraní tak nyní bude pohodlnější. Navíc se nezapomnělo ani na české titulky. V roli mladého agenta se dostanete k informacím, které mohou zabránit mezinárodní katastrofě. Zároveň to ale znamená, že se musíte vzdát všeho, co je vám milé, a vydat se na osamělou cestu.

Představení nového Dragon Age rozděluje komunitu svojí grafikou i hratelností. Ještě předtím, než se do tohoto fantasy světa na konci roku podíváme znovu, si můžete projít Dragon Age Origins (3,19$) , se kterými to všechno začalo. První díl je hodně jiný, temnější a tlačí více na strategizování v soubojích. Díky tomu, že jde o ultimátní edici, navíc máte k dispozici i obsah ze všech dodatků. Ani v této verzi nechybí český překlad.

Pokračování 2 / 8

PlayStation Store – Mid-Year Deals

Uteklo to jako voda a máme tady skoro polovinu letošního roku. Pro PlayStation je to důvod nahodit další výprodej. Tentokrát je to tradiční směsice všech možných žánrů, ve které najdete velké i malé tituly z posledních let. S větší slevou můžete mít i letošní novinku Like a Dragon: Infinite Wealth (1 072 Kč), která přenáší známý koncept Yakuzy na Havaj. Pokud patříte mezi nováčky, tak tohle pro vás není úplně ideální zážitek. Fanoušci by si pokračování této série určitě ale neměli nechat ujít.

Lords of the Fallen (950 Kč) dostane za 2 roky pokračování. Jeho loňské znovuzrození si můžete nyní pořídit za polovic. Vydáváme se do světa, který je rozdělený na dvě dimenze. S pomocí naší věrné lucerny můžeme nahlížet do temnějšího a nebezpečnějšího světa. Ovšem má i svá pozitiva. V některých místech vám otevře cestu tam, kam byste se jinak neměli šanci dostat. Hlavně tady ale jde o náročné souboje s hromadami nepřátel ve stylu souls-like RPG.

Z loňských novinek tady máme také RoboCop: Rogue City (825 Kč), kde se v roli devadesátkového sci-fi policajta podíváme do detroitského podsvětí. Milovníci filmové předlohy budou jako doma. Příběh totiž navazuje na druhý díl. I tentokrát půjde o zneškodnění skupiny zlořádů, která začíná vystrkovat růžky. Zároveň se ale můžeme pustit i do obyčejné policejní práce.

Outer Wilds (353 Kč) je jednou z těch her, o které byste se před hraním měli dozvědět co nejméně. Jde totiž o dost unikátní zážitek o objevování tajemství. Všechny možnosti přitom máte otevřené už od samotného začátku. Jen musíte přijít na to, jak je správně použít. Rovnou bychom doporučili sáhnout také po rozšíření Echoes of the Eye (237 Kč), které je výborně zakomponované do základní hry.