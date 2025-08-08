Hry zadarmo, nebo se slevou: Nabitý balík her od Warner Bros a výprodej stříleček na GOGu

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!
GOG – Shooter Promo
Když už vychází nová střílečka, většinou se do ní motají online prvky. Za klasickým zážitkem pro jednoho hráče je lepší vyrazit do minulosti. Pěknou zásobu si můžete udělat za pár stovek díky výprodeji na GOGu. Najdete tady třeba XIII (2,13$), jednu z prvních FPS her, která na pohled vypadá jako stránky komiksu. Celkem dlouho nebyla k sehnání, což se před pár lety naštěstí změnilo.
Už dlouho čekáme na další kovbojku ze série Call of Juarez. Poslední Gunslinger (2,74$) je totiž zábavná akce, ve které si zastřílíte po boku i proti těm největším jménům divokého západu. Vše vidíme z pohledu pistolníka, který vypráví své příběhy přísedícím u sklenice whiskey. Občas si to i trochu přibarví. Díky tomu, že je hra značně stylizovaná, na ní ani moc není poznat, že vyšla už před 12 lety.
Nemusíme ale chodit tak hluboko do minulosti. Máme tady i zastoupení české tvorby. Hrot (9,21$) je výborný boomer shooter od jediného vývojáře, který se odehrává v alternativním Československu. Naši domovinu napadli neznámí vetřelci, a tak se jako správný člen civilní obrany pouštíme do protiútoku.
A máme tady ještě novější kousek. S.T.A.L.K.E.R. 2 (52,64$) při vydání trpěl na spoustu technických problémů. Vývojáři z GSC Game Worldu ale od té doby vylepšili, co se dalo, a stále pracují na dalších opravách a obsahových přídavcích. Na návrat do Zóny je tedy ideální čas.
Steam – Nightdive Studios Sale a Guntouchables zdarma
Často se stává, že v rozdávačkách bývají starší klasiky. Moc se ale nevidí, že by vývojáři svoji hru dávali zdarma hned po vydání. Přesně to je případ Gountouchables, novinky od týmu Game Swing. Jde o online kooperační akci až pro 4 hráče, kde pobíjíte hordy mutantů, kteří neustále vymýšlejí nové způsoby, jak vás čapnout pod krkem. Tato nabídka platí pouze do dnešních 10:00 dopoledne.
Ze slevových akcí tady tentokrát máme nabídku od studia Nightdive, které si v posledních letech postavilo jméno hlavně na remasterech starých klasik. Před pár lety kompletně předělali i první System Shock (14,79€), který patří mezi kultovky mezi sci-fi RPG. Na vesmírné stanici se musíte poprat s nástrahami umělé inteligence SHODAN a zastavit její šílenství.
Často ve hrách střílíme vojáky, démony a další potvory. Co takhle dinosaury? Na tom je postavená série Turok, jejíž tři díly se postupně také vrátily do nabídky a chystá se pokračování. Nejlepší ale je vždy to vzít od začátku a první Turok (3,99€) tady samozřejmě nechybí.
Ve druhé polovině devadesátek vycházela spousta klonů Dooma. Některé si pamatujeme dodnes, ale existuje i řada zapomenutých kousků. Mezi nimi je i Killing Time, který se vrátil ve verzi Resurrected (13,47€). Podivné panství plné démonů stojí za průzkum, protože se v jeho jádru skrývá artefakt faraona Ramsese.
Humble Choice – Pesona 5 Royal, My Time at Sandrock a další
V srpnové nabídce předplatného Humble Choice jsou rovnou tři větší lákadla. Persona 5 Royal se už dlouho řadí mezi nejlepší moderní JRPG. Kombinuje v sobě simulátor školního života, fantasy a tahové souboje. Společně se skupinou Phantom Thieves se budete vydávat do podivných světů a pokusíte se osvobodit lidská srdce.
Pokud vám nesedí manga stylizace, ale rádi si dáte pořádný příběh, je tady pro vás Banishers: Ghosts of New Eden od studia Don’t Nod. Zahrajeme si za dvojici vymítačů, kteří chodí krajem a pomáhají lidem zbavovat se duchů. Antea se ale sama jedním stane a společně s Redem hledají způsob, jak jí navrátit její fyzickou podobu.
My Time at Sandrock pak potěší fanoušky relaxu a craftingu. Tuhle krajinu plnou písku a kamení můžete razantně zkultivovat, ale bez snahy a tvrdé práce to nepůjde. V Sandrocku navíc nežijete sami, takže si na pomoc můžete pozvat i některé z místních nebo k nim jen zaskočit na kus řeči.
Zbytek nabídky už tvoří jen menší kousky. Máme tady Let’s School, což je simulátor ředitele školy. Lil Gator Game je nenáročná hra o průzkumu a přátelství. Na podobnou cílovku míří i Tiny Terry’s Turbo Trip. Pokud chcete něco intenzivnějšího, ve Wildmenderu se musíte vypořádat s nástrahami pouště a přežít všemi dostupnými prostředky. A jako poslední se přidávají Warpips, klasická real-time strategie.
Humble Play the Legends Bundle
Nový balík na Humble Bundle, ve kterém nám servírují hry od vydavatelství Warner Bros, je velká chuťovka. Abyste ho získali celý, musíte přispět minimálně 12,72€, tedy nějakých 310 korun. Už je to, že v něm dostanete celou arkhamskou sérii komiksovek, by stačilo na to, aby se vám vyplatil. Kromě všech čtyř dílů Batmana sem spadají i Gotham Knights a Suicide Squad: Kill the Justice League. Z komiksovek dostanete také obě části Watchmen: The End is Nigh.
To není zdaleka všechno. Pro fanoušky bojovek je tady také několik velkých lákadel. Dostanete oba díly Injustice, kde také řádí postavy z DC komiksů. Spolu s tím vás čeká i komplet Mortal Kombat XL a Mortal Kombat 11 Ultimate. To znamená, že ve všech případech dostanete rovnou i všechny dodatečné postavy.
Nezajímají vás hrdinové ani Mortal Kombat? Nevadí, je tady toho mnohem víc. Dostanete třeba i výborného Mad Maxe, který se stejně jako předloha točí okolo vozidel poskládaných ze všeho, co je zrovna po ruce. A co takhle pořádný horor? F.E.A.R. dodneška patří mezi nejlepší akční horory, na které ani jeho vlastní pokračování nestačila. Pokud vám jde ale hlavně o akci, můžete zkusit kooperaci Back 4 Blood.
Fanoušci Pána prstenů už je budou mít nejspíš za sebou, ale pokud by vás náhodou minuly, v rámci balíku dostanete i výborné akční adventury Shadow of War a Shadow of Mordor. Sice nepatří do oficiálního kánonu, ale rozhodně patří mezi to nejlepší, co jsme z tohoto světa v herní podobě dostali za poslední dekádu.
Epic Store – 112 Operator a Road Redemption zdarma
Ani tento týden jsme nepřišli o rozdávačku na Epicu. Aktivovat si můžete rovnou dva menší tituly. 112 Operator vás postaví do role dispečera nouzové linky, který musí dirigovat všechny záchranářské služby. Pod palcem máte spoustu čtvrtí, takže správné vyhodnocení situace je kritické. Vždy musíte počítat s tím, že se může přihodit další incident, kde budou potřebovat vaše služby.
V Road Redemption se od stolu přesouváme na silnici. V těchhle závodech neplatí žádná pravidla. Okolo jedoucího motorkáře můžete klidně skopnout ze sedla nebo přetáhnout trubkou po zádech. Jakožto vedoucí gangu si musíte vydobýt respekt jak u svých konkurentů, tak především u svých následovníků.
Xbox Store – THQ Nordic Sale
THQ minulý týden představovalo své novinky. K té příležitosti si na Xboxu připravili také obšírný výprodej, který zahrnuje většinu jeho tvorby z posledních let. Najdeme tady třeba oblíbené demoliční závody Wreckfest (192 Kč), které sice už mají v předběžném přístupu druhý díl, ale jednička oproti němu má stále navrch díky optimalizaci a množství obsahu.
Stejně tak už tady máme i pokračování diablovky Titan Quest. K dispozici je ale jen na PC v rámci předběžného přístupu, ale chybu neuděláte ani s prvním Titan Questem (120 Kč). Probít se skrz zástupy potvor z různých mytologií má stále něco do sebe. Rovnou doporučujeme i rozšíření Ragnarök a Atlantis, která jsou také ve slevě.
Najdeme tady i jeden tuzemský kousek. Way of the Hunter (324 Kč) je lovecký simulátor od slovenských Nine Rock Games. V něm zdědíte po svém předkovi chatku, ze které vyrážel na lovy v rozsáhlé přírodě a snažíte se pokračovat v jeho tradici. I v tomhle případě jsou zlevněná i rozšíření, která do hry přidávají další exotická loviště.
Nintendo eShop – Games on Sale
Na Switchi už máme letní výprodej za sebou, ale se slevami se nekončí. Nikdy dřív jste nemohli levněji pořídit třeba Baten Kaitos I & II HD (390 Kč). U nás to sice není nijak výrazné jméno, ale mezi skalními fanoušky japonských RPG jde o naprosté klasiky, které byly dlouhou dobu nedostupné na současné platformy. Oproti původním verzím tady najdete řadu moderních vylepšení.
SpongeBob se na podzim opět chystá do herního světa. V minulosti už ho ale navštívil několikrát, naposledy v plošinovce SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (525 Kč), kde se náš žlutý hrdina vydává spolu s Patrickem na cestu skrz celý vesmír. Díky tomu prohopsáte rozmanitými světy s podivnými obyvateli a nástrahami, které vám chtějí zabránit v dosažení cíle.
Sice je to hlavně doména PC, ale i na Switchi si už nějaký pátek můžete zahrát Gothic Classic (480 Kč). Tato verze oproti té úplně původní přichází s upraveným ovládáním a hromadou oprav, které dělají hraní přívětivější. Vydejte se na neobyčejné dobrodružství v Kolonii, která je rozdělená na tři znepřátelené frakce.
Trvalo to docela dlouho, ale bojovka Guilty Gear Strive (922 Kč) dorazila i na konzoli od Nintenda. Dle dojmů hráčů je to aktuálně jedna z nejlepších voleb pro fanoušky žánru na této konzoli. Začátečníci to budou mít trochu složitější, Strive patří mezi komplexnější bojovky, ale kvalitou a mírou podpory jen těžko bude hledat konkurenci.
Stále probíhá: PlayStation Store – Summer Sale
Letní výprodej na PlayStationu už sice nějakou chvíli jede, ale tento týden se obměnila nabídka. Poprvé je tak zlevněný třeba i Doom: The Dark Ages (1 424 Kč), který vyšel teprve před pár měsíci. Na rozdíl od Eternalu je o dost pomalejší, hratelnost se díky štítu a mechanikám s odrážením projektilů změnila, ale stále jde o parádní odreagování při porcování démonů.
Ubisoft stále neskončil s vylepšováním jejich Avatara, a pokud se chcete řádně připravit na chystanou premiéru třetího filmu, můžete si pořídit Avatar: Frontiers of Pandora v Ultimate edici (975 Kč). Nikdy předtím nebyla levnější. Se základní hrou získáte i obě příběhová rozšíření, která vás zavedou více do hloubky tradic některých kmenů Na’vi.
Od tohoto francouzského vydavatele tady máme ještě Beyond Good & Evil ve výroční edici (299 Kč). Dnes už legendární akční adventura nás zavede do prapodivného univerza v roli Jade. V tomhle provedení si navíc prožijete kapitolu příběhu, která více rozkrývá minulost hlavní hrdinky.
Není to tak dávno, co vyšla krásně stylizovaná dobrodružná hra The Midnight Walk (712 Kč). Doprovázíte lucernového chlapce, který v sobě má poslední plamínek. Musíte ho uchránit před všemi hrozbami a dostat ho tam, kde může porazit samotnou temnotu. Pokud máte PSVR2, můžete si hru projít i ve virtuální realitě.
Stále probíhá: Xbox Store – QuakeCon Sale
Stejně jako na PlayStationu, i na Xboxu najdete ve slevě Doom: The Dark Ages (1 417 Kč). Pokud ale nepotřebujete to nejnovější a chcete raději více obsahu za nižší cenu, Doom Anthology (700 Kč) bude lepší volba. Tady najdete všechny hlavní díly od jedničky po Eternal, a to včetně obou částí příběhového rozšíření The Ancient Gods.
Na nový přírůstek do série The Elder Scrolls se nejspíš ještě dlouhou dobu načekáme. Alespoň se znovu můžeme podívat do Skyrimu. TES V: Skyrim – Special Edition (262 Kč) je nejlepší varianta pro hráče, kteří si toto fantasy RPG ještě neměli možnost projít. Najdete tady rovnou všechna rozšíření včetně řady vylepšení, které do hry přibyly s vydáním této edice.
Wolfenstein se v budoucnu dočká seriálového zpracování. I když si zatím moc nedokážeme představit formu, vždy se rádi vracíme k jeho novodobým dílům. Začít byste měli rozhodně s Wolfenstein: The New Order (137 Kč) a hned nato navázat samostatným doplňkem The Old Blood (150 Kč). Nic nezkazíte ani s The New Colossus (271 Kč). Youngblood ale můžete s klidem vynechat.
Stále probíhá: Humble Sniper Elite Classics Colletion Bundle
Humble Bundle si v posledních týdnech oblíbil balíky, které zahrnují jednu celou herní sérii a v tomto stylu pokračují i tentokrát. Za minimální příspěvek 12,09€, tedy nějakých 300 korun dostanete všechny díly z odstřelovačské série Sniper Elite. Jedinou výjimkou je nejnovější přírůstek Resistance. I bez něj vás ale čeká opravdu solidní porce druhoválečné akce.
Dvojku dostanete v remasterované podobě. U třetího a čtvrtého dílu se pak nemusíte starat o dokupování dodatečného obsahu, protože tady máme rovnou všechno pohromadě. Během dobrodružství Karla Fairburnea navštívíte rozmanitá bojiště za druhé světové války. Mezi nimi je Afrika, Itálie či nejnovější Francie.
