Hry zadarmo, nebo se slevou: Novoroční výprodeje a Black Desert zdarma

PlayStation Store – January Sale Na začátek roku si PlayStation připravil rovnou další výprodej. V něm mimo jiné najdete i řadu loňských novinek. Slevy to zatím nejsou nikterak obrovské, ale třeba takový Silent Hill 2 (1 154 Kč) za to určitě stojí. Polský Bloober Team tuto legendu od Konami převedl do moderní podoby bravurně. Jde i o ideální vstup pro nováčky, kteří s touto sérií hororu předtím neměli tu čest. Kandidát na hru roku Final Fantasy VII Rebirth (1 140 Kč) je jasná volba pro každého milovníka japonských RPG. Druhá část kompletní předělávky nejoblíbenějšího dílu série před vámi otevře několik různorodých oblastí, skrz které Cloud a jeho přátelé pronásledují Sephrirotha. Hrozí zničení celé planety, ale jak se ukáže, problému je na cestě víc. Pokud se do Rebirth chcete pustit, určitě si nejdřív dejte Remake Intergrade (452 Kč), kde celé tohle dobrodružství začíná. Na své si přijdou i fanoušci bojových her. Za polovic můžete mít Tekken 8 (950 Kč). V diskuzích aktuálně najdete spoustu nespokojených názorů o stavu hry, ale tvůrci na zpětnou vazbu očividně nekašlou a na letošní rok se chystají velké změny s příchodem druhé sezóny. Pokud chcete mít soupisku bojovníků kompletní včetně DLC postav, vyplatí se vám sáhnout po Ultimate edici (1 709 Kč). Astro Bot je nejlepší letošní skákačka. Zábava a skvělé využití DualSense (recenze) Zlevněná je také pro mnohá hráče nejlepší hra roku 2024. Astro Bot (1 402 Kč) je hravý, roztomilý, skvěle se hraje a naplno vám ukáže, čeho všeho je ovladač DualSense schopný. Díky své jednoduchosti ideální pro mladší, díky odkazům na retro série starších PlayStationů vhodné i pro staré mazáky.

Pokračování 2 / 6 Steam – Black Desert zdarma Do pondělního odpoledne máte ještě čas si na Steamu aktivovat Black Desert. Vedle WoWka a dalších MMO stálic už funguje pěkných pár let, a i když jeho tvůrci chystají Crimson Desert, stále přidávají obsah a další novinky i sem. Základní verze hry by vás běžně vyšla na 10€. Oproti ostatním hrám z žánru se Black Desert odlišuje hlavně akčnějšími souboji a propracovanější úpravou postavy. Abyste se dostali do pozdějších částí hry, budete si muset připravit hromadu času. Tohle je totiž grindovačka každým coulem. Neplatí to jen při farmení potvor či plnění běžných úkolů. K vylepšování aktivit musíte častokrát dělat jednu a tu samou věc stále dokola.

Pokračování 3 / 6 GOG - Vambrace: Cold Soul zdarma Jeden dáreček si můžete uzmout také na GOGu. Ale pozor, čas máte jen do dnešních 15:00. Poté už fantasy RPG Vambrace: Cold Soul zdarma nebude. Stanete se nadějí na záchranu lidstva poté, co stínový král proklel velké město Icenaire a mrtví povstali ze svých hrobů. Lidé se museli stáhnout do podzemí a hledají způsob, jak by se mohli vypořádat s touto nadpřirozenou hrozbou.

Pokračování 4 / 6 Epic Store – Holiday Sale Kromě každodenního rozdávání her na Epicu finišuje také sváteční výprodej. Tady mezi jasné volby patří Alan Wake 2 (662 Kč), který je ve výprodeji za poloviční cenu. Navíc ho stále seženete pouze ve zdejším obchodě a vzhledem k tomu, že vydavatelem je Epic Games, to nevypadá, že by se měl tenhle parádní horor objevit v dohledné době na Steamu. Polovinu původní ceny zaplatíte také u několika her od dvorních studí PlayStationu. Mezi ně patří třeba The Last of Us Part I (710 Kč). PC verze této survival adventury nepatří mezi ty nejlepší porty, ale skrz patche se alespoň zalátaly ty největší trable. V případě Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (595 Kč) problémy naštěstí nenastaly, a tak si tohle vánoční dobrodružství pavoučího muže vychutnáte plnými doušky. Epic rozdává dárečky. Dnes je zdarma vojenská akce Hell Let Loose Pár stovek ušetříte i při nákupu Manor Lords (700 Kč), což je nezávislá strategie, která na začátku minulého roku získala pozornost každého fanouška žánru. Stavíte si vlastní středověkou vesničku, spravujete práci svých vesničanů a občas i na pár bitek dojde. Manor Lords jsou ale určitě víc zaměřené na manažerskou část než na vojevodství.

Pokračování 5 / 6 Nintendo eShop – Games on Sale Nový rok, stejná písnička. Na Switchi je opět ve slevě Hogwarts Legacy (375 Kč) a opět je ještě o pár kaček levnější než posledně. Podle toho, že se každou chvíli umisťuje na předních příčkách mezi nejprodávanějšími digitálními hrami v eShopu, slaví očividně úspěch i na této platformě, i když oproti ostatním běží a vypadá o poznání hůře. Switch je dle mého nejvhodnější pro hraní 2D plošinovek. Pokud je pro vás hopsání v Mariovi příliš jednoduché, co zkusit třeba Axiom Verge? Nenechte se mást pixel artovou grafikou, tyhle dobrodružné plošinovky ještě nejsou venku ani dekádu. Doporučil bych vzít rovnou Axiom Verge 1 & 2 Bundle (180 Kč). Zlevněné jsou ale i oba díly samostatně a rovnou můžete naskočit do dvojky. Příběhy totiž fungují odděleně. Portal: Companion Collection (105 Kč) jsem v našich slevách doporučoval nedávno. Pokud jste si ji pořídili, mám pro vás tip na další výbornou logickou hru. Superliminal (180 Kč) místo portálů pracuje s perspektivou. Podle toho, jak na předměty koukáte, se mění jejich velikost a občas i funkce. Sice za pár hodin budete mít hotovo, ale ještě dlouho na tenhle zážitek nezapomenete. Superliminal: záleží na úhlu pohledu | Recenze Preferujete u her hlavně silný příběh? U To the Moon (150 Kč) jsou slzy v očích garantované. Vyprávění o tom, jak doktoři pomáhají staříkovi na smrtelné posteli dosáhnout jeho snů, je tak skvěle podaný, že hře bez problému odpustíte často triviální hratelnost.

Pokračování 6 / 6 Stále probíhá: Humble Choice – The Invincible, Crime Boss: Rockay City a další V prosincové nabídce Humble Choice není vyloženě jedna pecka. Devítka her, kterou za měsíční poplatek 10€ dostanete, je ale stále velmi slušná. Máme tady i českou hru Crime Boss: Rockay City, která se při vydání setkala s velmi negativními ohlasy. Po více než roce další práce od vydání se ale reputace o dost zlepšila, čemuž odpovídají i recenze na Steamu, kde z nedávných hodnocení je 82 % pozitivních. Další hrou, která by vás měla zaujmout, je The Invincible, výpravná adventura, která zpracovává příběh ze stejnojmenné knihy. Sledujeme astrobiologistku Yasnu, která se vydává na neprozkoumanou planetu Regis III. Když přijde k sobě, neví, co se stalo, ani kde jsou její společníci. Hříčka Inkulinati stojí za pozornost už jen kvůli svojí stylizaci, která připomene středověké kresby. Jde o tahovou strategii, kde si vytváříte vlastní bestiář. Se svojí zvířecí armádou pak táhnete do boje proti hvězdám středověké popkultury. Inkulinati se opravdu neberou vážně a notnou dávku humoru najdete i v samotné kampani. Recenze hry The Invincible. Adaptace klasického sci-fi, která mě přiměla pořídit si knižní předlohu Bomb Rush Cyberfunk je duchovním nástupcem značky Jet Set Radio, ve kterém se proháníte po městě na všem možném, ať už jsou to kolečkové brusle nebo skejt. Postavíte se na odpor policejním jednotkám, které se utrhly ze řetězu. Atlas Fallen: Reign of Sand pak měl být velkolepou písečnou ságou. Ovšem kvalitami příliš vysoko nedosáhl. Zbytek nabídky tvoří méně známé, ale už od pohledu komplexní záležitost. To platí zejména pro 4X strategii Old World, ve které vedete svoji dynastii po několik generací. Moonstone Island je pro nadšené sběratele. Provede vás stovkou ostrovů, kde jakožto alchymista hledáte nové přísady do svých elixírů a během toho najdete i pár přátel. Venba je příběh o imigrantech z Indie, kteří se v 80. letech přestěhovali do Kanady. A jako poslední tady máme Monster Prom 3: Monster Roadtrip, což je odlehčený grafický román.

