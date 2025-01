Hry zadarmo, nebo se slevou: Oslavy lunárního Nového roku a apokalyptický horor Undying zdarma

1 / 7



GOG – New Year Sale Trochu se zpožděním se na GOGu rozjel novoroční výprodej. Jak je zvykem, najdete tady starší klasiky i novější kousky. Mezi retro hrami jsou i takové, které v žádném jiném obchodě nenajdete. To platí například pro taktickou akci SWAT 4 (5,1$), ve které se stanete členem policejních jednotek. Správná taktika je při plnění misí zásadní. Zahrát si můžete navíc i online s partou kamarádů. Najdeme tady i české stopy. Neměli byste si nechat ujít další taktickou akci. Předtím, než Illusion Softwork přišlo s Mafií, vytvořili výbornou válečnou sérii Hidden & Dangerous. Právě Hidden & Dangerous 2 (1,64$) můžete mít za pár korun. Je škoda, že součástí této verze není oficiální český dabing. Vcelku jednoduše se ale do ní dá dostat díky práci komunity. Posuneme se trochu blíž k současnosti. Stardew Valley (12,27$) je sice venku také už pěkných pár let, ale jeho tvůrce stále pracuje na vylepšeních a loni vyšel další velký update. Možnosti toho, co můžete dělat na farmě poděděné po vašem předkovi, se opět rozrostli. A pokud na to nechcete být sami, farmařit můžete i v multiplayeru. Hráli jsme Manor Lords. Splněný sen všech náročných stratégů Začátkem loňského roku slavila velký úspěch historická strategie Manor Lords (30,7$). Oproti ostatním žánrovkám se nesoustředí přímo na soupeření s ostatními národy. Místo toho musíte zařídit, aby vaše vesnice prosperovala a neustále se rozrůstala. Její autor také průběžně hru vylepšuje.

Pokračování 2 / 7 Steam – Lunar New Year Sale Lunární nový rok se samozřejmě také neobejde bez pořádné várky slev. Tentokrát se do jeho oslav zapojila řada velkých vydavatelství. Na Steamu tak najdete zlevněné hry třeba od Square Enixu, Capcomu, EA, Bandai Namco nebo menšího vydavatelství Team17. Ve slevě je mimo jiné už i nedávno vydané Final Fantasy VII Rebirth (49€). Druhá kapitola velkolepého remaku nejoblíbenějšího dílu této série nás vezme za hranice města Midgar a odhalí nové hrozby, které ohrožují celou planetu. Určitě byste měli začít s Final Fantasy VII Remake, ale ten bohužel aktuálně zlevněný není. Ze stáje Bandai Namco za to stojí hlavně série Dark Souls. Za polovic můžete mít všechny díly. Pokud ještě nemáte trojku, rozhodně sáhněte rovnou po Dark Souls III: Deluxe Edition (42,5€). Ta totiž vedle základní hry zahrnuje také dvojici rozšíření. Ashes of Ariandel jsou trochu slabší, ale The Ringed City patří mezi to nejlepší z celé série. Recenze rozšíření Resident Evil - Separate Ways. Příjemný hororový večer s Adou Wong Capcom také přispěl s řadou velkých jmen. Nejvýhodnější nabídkou je v tomhle případě Resident Evil Remake Trilogy (50€). Běžně byste za tuto cenu pořídili jednu z moderních předělávek klasických dílů. Tady budete mít druhý, třetí i čtvrtý díl najednou. Resident Evil 4 navíc dostanete v Deluxe edici, která zahrnuje rozšíření Separate Ways.

Pokračování 3 / 7 PlayStation Store – Critics' Choice Za názvem Critics’ Choice se skrývá vcelku klasický výprodej, kde najdete starší hity i přírůstky z minulého roku. Některé z nich jsou za doposud nejnižší cenu, a právě na tahové hry se podíváme. Značka Dying Light letos slaví kulaté výročí. Dying Light 2: Stay Human (544 Kč) v digitální podobě zatím nebylo levnější. Navštívíte nebezpečné město, kde se snažíte rozkrýt minulost hlavního hrdiny hledajícího svoji sestru. Je na vás Path of Exile 2 příliš komplexní? Diablo IV (685 Kč) i přes nemalou kritiku není špatnou volbou. Zrovna začíná čerstvá sezóna, se kterou přibyla nová porce obsahu. Musíte ale počítat s tím, že se vám bude Blizzard snažit vecpat předražené kosmetické doplňky, a pokud budete chtít i rozšíření Vessel of Hatred, zaplatíte víc než za zlevněnou základní hru. Jestli nejste přejedeni Far Cry formulí Ubisoftu, Avatar: Frontiers of Pandora (660 Kč) by pro vás mohl být osvěžením. Na vlastní kůži prozkoumáte mimozemskou planetu z filmové série, kterou se navíc tvůrcům podařilo zpracovat velmi hezky. Potkáte několik nových kmenů Na’vi, přičemž sami se stanete součástí nomádských Sarentu. Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno The Callisto Protocol (330 Kč) stojí na základech série Dead Space. Čeká vás tedy napínavý zážitek plný vesmírných hororů. Shodou nešťastných okolností se dostanete do vězení. Během vykonávání trestu se ale cosi zvrtne a celý komplex pohltí chaos. Nedávno byla tato hra součástí PS Plus, ale pokud jste ji nestihli, za těch pár stovek stojí.

Pokračování 4 / 7 Epic Store – Epic Savings a Undying zdarma Epic tento týden rozdává hororovou adventuru Undying, ve které se snažíme utéct před zombie apokalypsou. Anling a její syn Cody se snaží najít bezpečné útočiště, ale po cestě se musí vypořádat s řadou nástrah. Narazí i na další přeživší, ale ne každý bude ochotný vám pomoci. To, jak se k nim sami zachováte, ovlivní vaše i jejich osudy. Vedle rozdávačky běží na Epicu také výprodej. Za pár korun můžete mít třeba výborné horory Outlast (42 Kč) a Outlast II (63 Kč). Zatímco v prvním díle se vydáte jakožto novinář prozkoumat opuštěný blázinec, dvojka se odehrává v prostředí kultu, který unesl ženu hlavního hrdiny. Zase jednou můžeme doporučit také adventurní RPG Disco Elysium – The Final Cut (263 Kč). Tenhle detektivní příběh je plný cynického humoru. Jak k problémům při vyšetřování případu oběšence přistoupíte, záleží na vašich rozhodnutích a na vlastnostech hlavního protagonisty. Recenze hry Aliens: Dark Descent. Šmejd z vesmíru tentokráte v taktické strategii Před dvěma lety vyšli Aliens: Dark Descent (360 Kč) a kupodivu to není vůbec špatný přídavek do vetřelčího univerza. I když je taktický postup na místě, veškerá akce se odehrává v reálném čase. Na základně, kterou se snaží pro sebe získat několik frakcí, se popereme nejen s vetřelci, ale i se znepřátelenými vojáky.

Pokračování 5 / 7 Xbox Store – Lunar New Year Sale Oslavy lunárního nového roku dorazily také na Xbox. Za poloviční cenu můžete mít třeba výborný horor Alan Wake 2 v Deluxe edici ( 1 060 Kč). Spisovatel je stále uvězněný ve vlastním příběhu, ale svitla mu naděje na záchranu, když se do vyšetřování jeho případu pustí noví detektivové. V rámci této edice navíc ve hře máte rovnou i obě příběhová rozšíření. Ani na Xboxu není nouze o výhodné balíčky, které za zlomek ceny nabízí zábavu na desítky hodin. To je případ i Balíčku Prostá dedukce (345 Kč). Ten zahrnuje čtyři detektivní příběhy. Skrz řešení případů v Crimes and Punishment, Devil’s Daughter a Chapter One vás provede světoznámý Sherlock Holmes. Doplní ho The Sinking City, které si bere inspiraci z díla H.P. Lovecrafta. A ještě jeden výhodný balík si dáme. Tentokrát se týká sice jen jedné hry, ale dostanete ji se vším všudy. Dead Cells: Medley of Pain Bundle (575 Kč) obsahuje všechna rozšíření včetně Return to Castlevania. Celkově hra výborně kombinuje plošinovku, metroidvanii a rogue-lite prvky.

Pokračování 6 / 7 Nintendo eShop – Games on Sale Na Switchi si opět můžete vybrat z řady zlevněných Lego her. Abychom se neustále opakovali s komiksovkami a Star Wars, doporučit můžeme třeba Lego Harry Potter Collection (140 Kč). Spojuje dohromady dvě hry, které vás provedou všemi sedmi díly. Jelikož jde o starší Lego záležitosti, musíte počítat s tím, že se v nich nemluví a postavy se dorozumívají jen citoslovci a posunky. Na druhou stranu je to ale výhoda pro neangličtináře. No Man’s Sky (480 Kč) se čerstvě rozrostlo s novým updatem, který vesmír rozšířil o biliony planet. Navštívit můžete i plynné obry a vodní planety. I na Switchi je tato objevitelská sci-fi záležitost hratelná bez problému. Je na vás, do kterého koutu galaxie zamíříte a co tam budete dělat. Možnostem se meze nekladou. Capcom vydal v posledních letech několik kolekcí, které pokrývají jeho starší bojovky. A že jich není málo. Capcom Fighting Collection (420 Kč) zahrnuje klasiky, jako jsou Vampire Savior, Darkstalkers nebo Cyberbots. Dnešnímu hráči tato jména sice moc neřeknou, ale na scéně bojových her jde o legendy. Jak začít s bojovými hrami. Objevte náročný žánr, který v posledních letech zažívá renesanci Pokud chcete přeci jen něco známějšího, ještě víc je zlevněná Street Fighter 30th Anniversary Collection (257 Kč). Do rukou se vám dostane celkem 12 her z této série, které se rozprostírají mezi prvními třemi díly a vedlejší sérií Alpha. I po několika dekádách má každá z nich své kouzlo.

Pokračování 7 / 7 Stále probíhá: Humble Choice – Blasphemous II, Jagged Alliance 3 a další V předplatném Humble Choice i v lednu najdete 8 rozmanitých her. Určitě vám něco řekne jméno Jagged Alliance 3. Legendární taktická akce, kde spravujete skupiny žoldáků, která se před dvěma lety vrátila s novým dílem, je opravdu povedená. Zachraňování prezidenta zdejší země a boj o území s dalšími frakcemi otestuje vaše vůdčí schopnosti. Blasphemous II vaše schopnosti také otestuje, ale úplně jiným způsobem. Pokračujeme jakožto kajícník, který tento brutální svět musí zbavit Zázraku zaslepujícího mysl většiny lidí. Kvůli příběhu se vyplatí projít první díl, ale jelikož je děj vyprávěný krypticky ve stylu série Dark Souls, bude stačit, když si Blasphemous užijete jako výbornou akční metroidvanii. Dále tady máme strategii Against the Storm. Znovu budujete a spravujete svoje městečko poté, co vše zničil apokalyptický déšť. Hrozeb, které mohou ohrozit vaše dílo, je ale podstatně víc. Jakmile vaše osada padne, musíte na to jít zase od začátku a průběh vašeho stavění bude zase úplně jiný. Zahrát si můžete i s oficiálním českým překladem. Fort Solis je příběhovka o Rogeru Clarkovi, kterého ztvárnil Troy Baker. Vydáme se na průzkum těžebního komplexu na planetě Mars, kde se stalo cosi nekalého. Místní posádka je k nenalezení a Roger netuší, co se v dolech mohlo stát. Do podzemí se podíváme také ve hře Beneath Oresa, což je rogue-like hra, kde si průběžně skládáte balíček karet. Recenze hry Jagged Alliance 3. Pokračování legendární tahovky, které vás vrátí na přelom tisíciletí Pokud si potřebujete potrénovat mozkové závity, Boxes: Lost Fragments pro vás bude ideální záležitost. Jakožto legendární zloděj se vloupete do sídla plného tajemství, hádanek a složitých mechanismů. Dostat se dovnitř je překvapivě jednoduché, ale vyváznou na svobodu bude o poznání těžší oříšek. A ještě tady máme jednu strategii, tentokrát jde o složitější 4X záležitost. The Pegasus Expedition nás vezme do jiné galaxie, kde se pokusíme přežít se zbytky lidstva. Jako poslední pak dostanete roztomilou příběhovku Dordogne, ve které odhalujete rodinná tajemství mladé slečny.

