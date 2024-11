Hry zadarmo, nebo se slevou: Podzimní výprodej na Steamu a výhodný balík sci-fi stříleček

1 / 9



GOG – Black Friday Černý pátek dorazil s menším zpožděním také na GOG a nálož slev je to pořádná. V nabídce najdete přes 7000 položek, kde vedle her jsou i všemožná rozšíření či soundtracky. Mezi hráči jsou podle žebříčku bestsellerů stálice RPG žánru. Baldur’s Gate 3 (52,64$) by nemělo chybět v knihovně žádného fanouška fantasy příběhů. Tvůrci se o svoji hru navíc náležitě starají a novinky můžete očekávat i v příštím roce. Co když místo fantasy spíš preferujete sci-fi? Jděte do Cyberpunku 2077 (30$). CD Projekt si s opravami dal pěkně načas, ale v aktuálním stavu opravdu stojí za to. Zlevněné je také rozšíření Phantom Liberty (26,32$), které otevírá novou příběhovou kapitolu ve čtvrti Dogtown. Můžete se s ní dostat také k novému zakončení hry. Čekáte, až nový Stalker vychytá všechny chyby? Můžete si do té doby zopakovat všechny předchozí díly. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl (4,38$) vás uvede do nehostinné zóny. V dílech Call of Pripyat (5,47$) a Clear Sky (2,73$) pak můžete pokračovat a díky komunitním modifikacím si je přizpůsobit či graficky vylepšit tak, že se mohou rovnat dnešní produkci. Čtvrtý Zaklínač je v plné produkci. Cyberpunk překonal další milník a opět zamíří na televizní obrazovky Máte hluboko do kapsy, ale přece jenom si chcete zahrát něco pořádného? Za pár kaček můžete mít třeba XCOM 2 (2,74$). Letos je to 8 let od jeho vydání, ale stále patří mezi to nejlepší na poli taktických tahovek. Postavte se invazi mimozemšťanů, kteří si uzmuli kontrolu nad Zemí a nakopejte zadek každému z nich.

Pokračování 2 / 9 Steam - Podzimní výprodej a Dark Sector zdarma Studio Digital Extremes si dnes většina hráčů spojí hlavně s Warframe. Má ale na kontě i jiné hry, jako je třeba Dark Sector. Tuto sci-fi akci z roku 2009 si můžete na Steamu přidat do knihovny zdarma. Jakožto agent Hayden Tenno se podíváme do fiktivního východoevropského města Lasria, kde prozkoumáme tajemství, které se tady zrodilo během studené války. Tato nabídka platí pouze do sobotních 19:00. Ani o slevy není na Steamu tento týden nouze. Zlevněná je většina her od PlayStation Studios. Za polovic můžete mít třeba Ratchet & Clank: Rift Apart (29,99€), což platí i pro Marvel’s Spider-Man (29,99€) a samostatné pokračování s Milesem Moralesem. Můžete se tak připravit na vydání druhého dílu, které se chystá v lednu. Ještě níž s cenou šel God of War (19,99€). S cenami to ale jde u některých her ještě o dost níž. I tentokrát došlo na Kingdom Come: Deliverance (2,99€). Nebude od věci si Jindrův příběh projít, když zanedlouho bude mít premiéru jeho pokračování. Rovnou můžete vzít Royal edici, která je o euro dražší a přidává ke hře všechna rozšíření. Z českého rybníčku tady máme také Hobo: Tough Life (8,69€), simulátor bezdomovce od týmu Perun Creative, ve kterém si prožijete život v ulicích města Praslav. První dojmy z Kingdom Come: Deliverance 2. Je jako jednička, ale vylepšená ve všech směrech Za hubičku můžete mít i oblíbený Euro Truck Simulator 2 (4,99€) či jeho zámořskou verzi American Truck Simulator (4,99€). Součástí výprodeje je také valná většina rozšíření pro každý z nich. Kamionem tak můžete projet třeba celou Francii, Itálii nebo Skandinávii. V Americe si zase mapu můžete rozšířit třeba o Montanu, Colorado nebo Washington.

Pokračování 3 / 9 Humble Sci-fi Shooter Bundle Na Humble Bundle opět najdete velmi výhodný balík. Abyste získali všech 7 her, musíte přispět minimálně 18€. Což je ani ne desetina toho, co byste zaplatili, pokud byste si každou z nich kupovali samostatně. Tentokrát se zaměříme na sci-fi akce a s čím jiným začít, než s legendou System Shock. Tady je řeč o kompletní předělávce z loňského roku, která se studiu Nightdive povedla na výbornou. Série Crysis byla ve své době benchmarkem toho, jestli máte dostatečně výkonný počítač. Sice se připravuje další díl, ale aktuálně není jiná možnost než se vrátit k jeho starším přírůstkům. Součástí balíků jsou všechny tři díly ze série v remasterované podobě. Od tropického ostrova se tak v nanoobleku můžete probojovat skrz městské prostředí a zakončit to v ruinách civilizace, kterou si příroda z velké části vzala zpět. Remasterovanou verzi dostanete i v případě Star Wars: Dark Forces. Je trochu ostuda, že tahle klasika z devadesátek je stále považovaná za jednu z nejlepších stříleček z univerza hvězdných válek. Rozhodně ale ceníme možnost, že se ji od letošního února můžeme zahrát v lepší grafice s moderním ovládáním. Crysis 4 je oficiálně oznámeno. Vývoj střílečky nové generace je teprve v začátcích Se svojí troškou přispívá i Bethesda. Doom z roku 2016 úspěšně oživil legendu, která stála u zrodu žánru akčních stříleček z pohledu první osoby. Prokrájet se pekelnými silami má stále něco do sebe. Celé to pak uzavírá Prey, což je o dost pomalejší záležitost, ve které prozkoumáte vesmírnou základnu obsazenou zvláštními mimozemšťany. Jako bonus dostanete také slevový kupón k rozšíření Prey: Mooncrash.

Pokračování 4 / 9 Epic Store – Black Friday a Brotato zdarma Epic tento týden rozdává jednoduchou, ale zatraceně návykovou hříčku Brotato. Jakožto odvážný bramborák na nepřátelském území plném mimozemšťanů musíte vyčkat, než se k vám dostane pomoc. Do té doby jste sami za sebe. To znamená, že musíte vydržet půl hodiny naživu. Naštěstí pro vás se tady najdete spousta zbraní, přičemž v jednu chvíli jich můžete používat rovnou šest. A teď už k výprodeji. Za polovic můžete mít Deluxe edici loňského hororu Alan Wake 2 (926 Kč). Je to parádní zážitek. Oproti prvnímu dílu sice trochu mění styl, ale atmosférou a grafickým zpracováním je nezapomenutelný. Tato edice vám navíc zajistí přístup i k rozšířením, z nichž se to nejnovější podle ohlasů opravdu povedlo. Borderlands 3 (410 Kč) tady máme dokonce v Super Deluxe edici. Pokračování této šílené akce je ještě větší než jeho předchůdci. Tady navíc spoustu kosmetických balíčků spolu se season passem, který vám základní hru rozšíří o čtveřici příběhových přídavků. Borderlands 4 nebude exkluzivní pro Epic Games Store. Opět se zhostíme role Vault Huntera Hromadu zábavy si ale můžete užít i s nižším rozpočtem. Třeba takový Mass Effect: Legendary Edition (128 Kč) vám vydrží na několik desítek hodin. Jedničku si zahrajete ve vylepšené budově a ani u jednoho z dílů trilogie vám nebudou chybět zásadní DLC, která jsou důležitá pro celkové pochopení příběhu. A pokud vám místo vesmíru více imponují zombíci, můžete si to košíku místo toho hodit Dying Light (210 Kč) v definitivní edici.

Pokračování 5 / 9 Stále probíhá: Xbox Store – Black Friday Sale Černý pátek přišel také na Xbox. Mimo jiné tady najdete i čerstvé novinky. Jako obvykle je velký zájem o nový ročník fotbalu. EA Sports FC 25 (950 Kč) je zlevněný na polovinu. Ani tentokrát nepřicházejí výrazné změny, ale úpravy hratelnosti změnily dynamiku hry. Akce na hřišti je pomalejší, taktičtější. Zároveň hráči vypadají lépe na pohled. Jen pár měsíců po vydání je ve slevě také Diablo IV: Vessel of Hatred (748 Kč), první velké rozšíření, které nás zavede do džungle Nahantu. Mephisto zase vylézá z díry a kuje pikle, takže je potřeba, aby ho v tom někdo zarazil. Kromě toho se můžete zhostit role nové herní třídy jménem Spiritborn, která využívá síly spojení s přírodou. Jestli chcete ulevit své peněžence o něco víc, zlevněné jsou i dražší edice s kosmetickými doplňky navíc. Hry od studia FromSoftware nejsou ve slevách příliš často. Proto se příliš nevyplácí čekat na další. Nyní si můžete za poloviční ceny pořídit celou trilogii Dark Sould. Dark Souls Remastered (525 Kč), Dark Souls II: Scholar of the First Sin (525 Kč) i Dark Souls III (925 Kč) jsou i po letech parádní hardcore RPGčka. Pokud půjdete do trojky, doporučil bych sáhnout po Deluxe edici. Je sice o necelé tři stovky dražší, ale DLC obsah, který s ní získáte, stojí za to. Diablo IV představuje novou herní třídu. Spiritborn bude bojovat ve společnosti gorily, orla, jaguára nebo stonožky Fanoušky South Parku letos nemile překvapil nepovedený Snow Day. Proto byste se raději měli vrátit ke starším výborným RPG. V South Park Bundle (310 Kč) najdete jak Stick of Truth, tak Fractured But Whole. Obě se drží osobitého stylu předlohy. Jakožto nováček ve městě se zapojíte do hry na hrdiny a v pokračování ji pak vyměníte za superhrdinský oblek.

Pokračování 6 / 9 Stále probíhá: Nintendo eShop – Black Friday Samozřejmě ani na Switchi nepřijdete o Black Friday. A začneme jednou z nejlepších her loňského roku. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (1 224 Kč) je zlevněná vůbec poprvé. Tedy alespoň v digitální podobě. Pokračujeme v příběhu po porážce Ganona, kdy Link přichází o ruku a Zelda mizí neznámo kam. Tím začíná rozsáhlé dobrodružství o objevování ztracené civilizace a záchraně Hyrule. Pojďme se podívat mezi nižší ceny. Bezkonkurenční nabídkou je Portal: Companion Collection (105 Kč), která obsahuje oba díly jedné z nejlepších logických her všech dob. V případě druhého dílu navíc ani tady nepřijdete možnost hrát v kooperaci na jedné obrazovce. Axiom Verge patří mezi vychvalované metroidvanie. I přes to, že obě vznikly v posledních 10 letech, vypadají jako záležitost z devadesátek díky použitému grafickému stylu. V Axiom Verge 1 & 2 Bundle (270 Kč) je máte obě za doposud nejnižší cenu. Zlevněné jsou i samostatně. Vzhledem k tomu, že jde o zcela oddělené příběhy, nebude ničemu vadit, když naskočíte rovnou do dvojky. Recenze hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dobrodružství omezené jen vaší vlastní kreativitou Jestli vám styl Axiom Verge nevyhovuje, ale přece jen byste si rádi zaskákali, je tady také Have a Nice Death (312 Kč), které ještě také nebylo levnější. Zhostíte se role samotného smrťáka se pokusíte dát věci v podsvětí do pořádku. Na vaše zaměstnance není spoleh, vpouští duše bez jakékoliv kontroly, a tak je všechno zase jen a jen na vás a vaší věrné kose.

Pokračování 7 / 9 Stále probíhá: PlayStation Store - Black Friday Černému pátku na PlayStationu nevévodí jen výprodej her. Ve slevě je také předplatné PlayStation Plus. Platí jen při předplacení na celý rok. V případě nejdražšího Premium vás vyjde o 30 % levněji, což znamená, že místo 4 000 Kč zaplatíte 2 800 Kč. Trochu osekanější varianta Extra stojí s 25 % slevou 2 460 Kč. Základní předplatné pak na rok po slevě stojí 1 504 Kč. Nižší cenu zaplatíte i v případě, že si chcete povýšit úroveň svého stávajícího předplatného. Herní slevy nejsou oproti těm klasickým nikterak výjimečné. Za doposud nejnižší cenu si můžete pořídit třeba Cyberpunk 2077 (595 Kč), který se po loňském vydání verze 2.0 konečně dostal do výborného stavu. Přihodit můžete rovnou i rozšíření Phantom Liberty (640 Kč), které vám otevře další čtvrť Night City. I když v našich končinách tolik nezarezonovalo, tak je Final Fantasy VII Rebirth (1 140 Kč) jednou z nejlepších her letošního roku. Pokračování remaku kultovního dílu série pokračuje tam, kde předchozí díl skončil a otevírá před Cloudem a jeho společníky otevřený svět. Pokud originál neznáte, určitě byste si nejdřív měli projít Final Fantasy VII Remake (475 Kč), který je zásadní pro pochopení všech reálií. Recenze hry Kena: Bridge of Spirits. Pohádka, na kterou se vyplatilo počkat Na pohádkovou akční adventuru Kena: Bringe of Spirits (332 Kč) se po pár letech docela zapomnělo. Což je škoda, protože tahle hra opravdu vypadá jako animák. Společně s dívkou Kenou se vydáte do hor, kde pomáháte duchům dostat se na onen svět. Některé z nich tady stále něco drží, a tak se bez našich schopností neobejdou. K ruce vám při tom všem budou roztomilé potvůrky jménem Rot.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: Humble The Telltale Collection Bundle Pro fanoušky čistě příběhových her je tenhle balík na Humble Bundle jasná volba. Už jen kvůli tomu, že za něj zaplatíte necelých 300 Kč. Pokud byste kupovali každou hru zvlášť, vyšlo by vás to na desetinásobek. S produkcí studia Telltale jste se jistě v minulosti setkali. I když tento balík neobsahuje všechny jejich série, nabídka je více než obstojná. Nejslavnější z tohoto výčtu je The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Adaptace komiksu Živí mrtví se dočkala několika sezón včetně menších přídavků odhalující osudy vedlejších postav. V této verzi to všechno najdete pěkně pohromadě. Celkem vás tak čeká 23 epizod příběhů ze světa postiženého zombie apokalypsou. Mým osobním favoritem je The Wolf Among Us. Příběh detektiva Bigbyho vychází také z komiksů. Tentokrát je řeč o sérii Mýty, ve které se pohádkové bytosti musely stáhnout ze své domoviny a našly útočiště v lidském světě. Přinesly si s sebou ale i spoustu zvláštností a nadpřirozených věcí, které budou hrát důležitou roli při vyšetřování série vražd. Čtveřici položek v balíku pokrývá netopýří muž. Prožijete si jeho první příběh v Batman: The Telltale Series i pokračování Batman: The Enemy Within. Dojde na staré známé padouchy nejslavnější postavy z DC univerza. K oběma hrám navíc jako DLC dostanete Shadows mód, který mění barevnou paletu hry. Return to Monkey Island vyšel na mobily. Nové pirátské dobrodružství si zahrajete na Androidu i iOS Ještě k tomu přihazují kompletní The Expanse: A Telltale Series. Adaptace sci-fi seriálu je jednou z posledních, kterou studio vytvořilo. O propadák rozhodně nejde, ale ani se jí nepodařilo propracovat mezi špičku. Celé to pak můžeme uzavřít s klasikou Tales of Monkey Island, které naopak patří mezi jedny z prvních větších projektů studia.

Pokračování 9 / 9 Stále probíhá: Humble Choice – Persona 4, Warhammer 40 000: Darktide a další Listopadová nabídka předplatného Humble Choice zahrnuje hned několik her, které si cenu 9,99€ ospravedlní samy o sobě. Největším tahákem bude JRPG Persona 4 Golden, která v sobě vedle komplexních tahových soubojů kombinuje také simulátor sociálního života. Naše parta hrdinů začíná svoji cestu v moment, kdy dojde k sérii několika vražd. Warhammer 40 000: Darktide je populární FPS akce ideální pro hraní v kooperaci. Čtyřčlenná parta se vydává pobíjet stoupence chaosu. Každá herní třída má trochu jinou výbavu. Někdo se specializuje hlavně na střelné zbraně či výbušniny, ale nic vám nebrání chopit se obrovského kladiva a rozmáčknout cokoliv, co vám přijde do cesty. Zpočátku se Darktide potýkalo s nemalými problémy, ale většinu jich vyřešily dodatečné patche. Jméno The Lamplighter League vám možná nic moc neříká. Tahle tahovka během loňského vydání docela zapadla. Pro nadšené dobrodruhy by to ale mohlo být příjemně strávených několik hodin. Společně s partou objevitelů se vydáváte prozkoumávat starobylé hrobky a artefakty. Jenže nejste jediní, kdo si na ně brousí zuby. The Bookwalker: Thief of Tales je pak menší záležitost, která přichází se zajímavým konceptem. Navštívíme několik knižních světů, kde se pokusíme nalézt vzácné artefakty. Našim cílem je pak získat zpět schopnost psát vlastní příběhy. Abychom toho dosáhly, musíme ale nejdřív důkladně prozkoumat díla jiných autorů. Zbytek nabídky tvoří už jen méně známé kousky. Cassette Beasts je komediální RPG v pixelartovém světě. KarmaZoo vám zamotá hlavu při řešení logických hádanek v 2D prostoru. Hexarchy kombinuje tahovou strategii společně se stavěním balíku karet. A nakonec je to Garden Life, odpočinková záležitost, kde se staráte o vlastní zahradu.

