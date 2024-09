Hry zadarmo, nebo se slevou: Podzimní výprodeje a logická hříčka The Spirit and the Mouse zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!



GOG – Autumn Sale Podzim je tady a s novým ročním obdobím je spojena aktuální akce na GOGu. Předtím, než se dostaneme ke slevám, tady máme jednu retro novinku. Nově si můžete pořídit první tři díly ze série Resident Evil v původní podobě. Pokud tyto legendy chcete mít ve sbírce, vyjde vás kompletní Bundle na 27,41$. Ale teď už k samotnému výprodeji. Příběhovka Firewatch (4,38$) je ve svém žánru považovaná za klasiku, kterou by si měl projít každý fanoušek záhad. Staneme se strážcem lesa a jeho okolí a dohlédneme na to, aby v našem revíru nikdo nedělal žádnou neplechu. Brzy se ale z našeho útulného příbytku musíme vypravit na obchůzku, protože se děje cosi podivného. Terraria (5,47$) se za dobu své existence neuvěřitelně rozrostla. Její tvůrci několikrát řekli, že už nehodlají vydávat další updaty, jen aby o pár měsíců později přišli s další náloží obsahu. Nyní se tedy můžete pustit do hraní v kompletní podobě. Ne nadarmo se Terrarii přezdívá dvojrozměrný Minecraft. Kreativně se tady vyřádíte taktéž, ale ve spoustě věcí se obě hry liší. Pokud vám záleží na tom, abyste ušetřili co nejvíc, měl by vás zajímat Maximum Entertainment Bundle (5,09$). Jeho původní cena přesahuje 100$, takže zaplatíte zlomek ceny za 6 her, mezi kterými je například horor In Sound Mind, dobrodružné Cris Tales nebo další hororovka Remothered: Broken Porcelain.

Steam - Výprodej vydavatele Konami I přes své snahy o návrat na výsluní Konami stále v tomto ohledu strádá. Jejich starší klasiky ale stále stojí za to a řada z nich je nyní zlevněná v rámci výprodeje na Steamu. Metal Gear Solid V: Phantom Pain (18€) se stále řadí mezi nejlepší špionážní akce všech dob a není se čemu divit. Hratelnost jde občas do absurdních detailů, které najdete v málokteré jiné hře. Můžete si pořídit také nedávnou sbírku prvních tří dílů Metal Gear Solid: Master Collection (48€). V tomhle případě je ale nutné počítat s tím, že PC verze nejsou úplně bez chyby a například ovládání může být dost problematické. Pokud se ale přes nedostatky dokážete prokousat, čekají vás další parádní příběhy. Každý díl si také můžete pořídit zvlášť. Série Contra patřila jednu dobu mezi největší jména. Tyto 2D střílečky si můžete zahrát v rámci Contra Anniversary Collection (3,99€), která zaštiťuje celkem 8 titulů. Původní Contra je navíc k dispozici ve verzích pro japonský i americký trh a stejně tak nechybí ani varianta, která byla k dispozici na arkádových automatech.

PlayStation Store – Big Games, Big Deals Nyní si na PS Store můžete pořídit za doposud nejnižší cenu Final Fantasy VII Rebirth (1 272 Kč), žhavého kandidáta na hru letošního roku. Pokračování kompletní předělávky kultovního JRPG z prvního PlayStationu vás provede několika otevřenými oblastmi, které jsou do detailu propracované. Kromě intenzivního příběhu stojí za zmínku také vedlejší úkoly, které nepůsobí jen jako výplň. Jestli ale máte raději robustnější RPGčka, můžete vyzkoušet Dragon's Dogma 2 (943 Kč). I když také pochází od japonských vývojářů, má mnohem blíž k evropskému stylu fantasy. Navíc nedávno do hry přibyl velký patch, kterých opravil spoustu chyb a přidal casual mód, díky kterému si tento dračí příběh užijí i méně zdatní hráči. Street Fighter 6 (693 Kč) je ve skvělé formě. Po nepříliš vydařené pětce se série opět pevně postavila na nohy, a kromě tradičních bitek s ostatními hráči tady najdete také rozsáhlý mód kariéry World Tour. Zlevněný je vedle hry samotné také první Character Pass (460 Kč), se kterým se soupiska bojovníků rozroste o další čtveřici.

Humble Enter the Mysterium Bundle Potřebujete si pořádně protrénovat mozkové závity? Nemusíte dál hledat. Tenhle balík na Humble Bundle obsahuje celkem 13 her založených na řešení hádanek a hlavolamů, která vás vyjdou na necelých 18€. Řada z nich se řadí mezi retro záležitosti, ale to neznamená, že by jejich rébusy přestaly s časem fungovat. Jméno Myst je v tomto žánru považované za legendu. Tady ji najdete hned v několika variantách. Tou nejpřístupnější pro dnešní hráče bude Myst z roku 2021, což je kompletní předělávka úplně prvního dílu. Ocitnete se na ostrově. Nikdo vám neřekne, co máte dělat nebo co je vůbec vaším cílem. Je ale jasné, že se musíte prokousat skrz každou překážku v cestě a snad se dostanete ke kýženým odpovědím. Od stejných tvůrců tady pak máme například hru Obdustion, několik dalších verzí a pokračování Mystu a k tomu přihodily ještě pár svých starších adventur. Za pořízení tento balík stojí už jen kvůli tomu, že samotná předělávka Mystu by vás na Steamu stála o 10€ víc než tohle kompletní balení.

Epic Store – The Spirit and the Mouse zdarma Zase jednou máme na Epic Store menší, ale hezky vypadající hru zdarma. Ve Spirit and the Mouse si zahrajeme za myšku Lilu, která se shodou náhod během velké bouře setkala s duchem Lumionem. I když je to myška malá, čeká jí velký úkol. Musí totiž navrátit rovnováhu v místní vesnici. Společnými silami budou překonávat logické hádanky a hledat poztrácené Kibbliny, což jsou električtí duchové. Právě jejich řádění má za následek většinu problémů ve vesnici. Musíme je teda opět uklidnit a vrátit na jejich právoplatné místo. V průběhu pomáhání obyvatelům se seznámíte také s jejich osobními příběhy.

Xbox Store – Tokyo Game Show Sale Včera odstartoval japonský veletrh Tokyo Game Show a Xbox si k němu přichystal i vlastní výprodej věnovaný hrám od vývojářů ze země vycházejícího slunce. Najdete tady i letošní novinku Like a Dragon: Infinite Wealth (1 205 Kč) v Deluxe edici. Je to vůbec poprvé, co se příběh odehrává mimo Japonsko. S Ičibanem a jeho partou se vydáváme na Havaj. V únoru vyrážíme na další lov s novým dílem ze série Monster Hunter. Pokud si ale chcete prvně nahánění obřích potvor osahat a nechce se vám platit plnou cenu, rozhodně neuděláte chybu s Monster Hunter World (250 Kč). Je to doposud ten největší, a hlavně nejhezčí díl, jehož obsah vám bez problému vystačí na několik stovek hodin. Rozhodně doporučujeme vyrazit na lov s kamarády. Když už je řeč o hrách, které vás zabaví na hodně dlouhou dobu, můžeme rovnou přejít k Persona 5 Royal (640 Kč). Příběh Phantom Thieves patří mezi to nejlepší v žánru JRPG z moderní tvorby. I tento díl kombinuje tahové souboje se simulací školního života, kdy můžete prohlubovat vztahy se spoustou postav a nepřijdete ani o pořádnou porci vedlejšího obsahu. Tvůrci série Nioh se kromě Japonska vydali také do čínské historie. Wo Long: Fallen Dynasty (650 Kč) je jejich variantou toho, jak to v Číně vypadalo koncem druhého století našeho letopočtu. Příběh je tady ale druhořadý, jde hlavně o souboje, které jsou tentokrát založené na odrážení nepřátelských útoků. Precizní načasování je základ jak pro obranu, tak pro útok.

Nintendo eShop – Games on Sale Je to jen pár týdnů, co jsme v našem článku psali o Hogwarts Legacy (450 Kč), které tehdy bylo na Switchi k dostání za doposud nejnižší cenu. Slevu tady máme zase a tentokrát ještě větší. I na této konzoli si můžete projít kouzelnické dobrodružství z Bradavic v kompletní podobě. Samozřejmě se ale musíte smířit s horší grafikou v porovnání s ostatními platformami. Jestli jste prošvihli slevu na kolekci Portalu, stále je k dispozici Superliminal (225 Kč), další výborný zástupce žánru logických her z pohledu první osoby. Místo portálů je ale naší zbraní perspektiva. Předměty mění svoji velikost a vlastnosti podle toho, z jakého úhlu a vzdálenosti na ně koukáte. Hádanky pak doprovází příběh o nepovedeném experimentu. Poprvé jsou zlevněné také Monster Hunter Stories (588 Kč), které vyšly původně na 3DSko a až letos s vylepšenou verzí zavítaly na další platformy. Místo toho, abyste monstra pouze lovili, s nimi také navážete přátelství. Stories mají blízko k pokémonům. Svoji kolekci monster pak můžete trénovat a využívat v boji.

Stále probíhá: Humble Choice - Strážci galaxie, SpogeBob a další Zářijová nabídka předplatného Humble Choice zahrnuje několik velkých jmen. Tím největším jsou ale určitě Marvel's Guardians of the Galaxy. Když tahle akční adventura v roce 2021 vycházela, očekávání byla velmi mdlá. Nakonec se ale originálnímu příběhu Strážců podařilo překvapit a pro milovníky akce a komiksové tvorby je to velmi příjemné dobrodružství. Máme tady ještě jednu adaptaci, tentokrát ale z úplně jiného soudku. SpongeBob Squarepants: Cosmic Shake je dalším dílem trojrozměrných skákaček v podmořskou houbou v hlavní roli. Nebudeme ale řádit jen v Bikini Bottom. Místo toho navštívíme spoustu různých, tematicky laděných světů. SpongeBob si v každém z nich bude moci osahat několik obleků s rozmanitými schopnostmi. Z menších hříček stojí za vypíchnutí You Suck at Parking. Parkování je pro mnohé řidiče komplikovaná věc. Pokud ale máte řízení zmáknuté do posledního detailu, můžete si vyzkoušet parkování za opravdu extrémních podmínek. Před vozem se vám navíc budou během toho motat další hráč. Recenze hry SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake. Zábavný chaos pro fanoušky houby v kalhotách Zbytek nabídky pro tento měsíc tvoří hlavně méně výrazná jména. Coral Island je odpočinkový simulátor života. Ve Stranded: Alien Dawn si budete stavět základnu na mimozemské planetě. Podobně je na tom také strategie InfraSpace. Lost Eidolons spadá do žánru hardcore tahových RPG. Zařadit by se tam dala také Astrea, která koncept kombinuje s kartičkami a rogue-like prvky. Jako menší bonus pak dostanete přístup do alfa testu izometrického RPG Rue Valley.

