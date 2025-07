Hry zadarmo, nebo se slevou: Pokračování letních výprodejů a myší Backpack Hero zdarma

1 / 9



Steam - Ampersat zdarma Na Steamu je sice stále v plném proudu letní výprodej, ale vedle toho si můžete aktivovat i jednu menší hříčku zdarma. Ampersat je akční RPG, které si bere inspiraci z klasik, jako je Zelda nebo Gauntlet. Do bojů z top-down pohledu přihazuje také rogue-like prvky. Zaujme také stylem zpracování, kdy hlavního hrdinu i vaše nepřátele představují ASCII znaky. Vaším úkolem je osvobodit všechny písmenka, aby se do místní vesnice opět vrátila řeč.

PlayStation Store – July Savings V obchodě PlayStationu již tradičně jeden velký výprodej vystřídal další. Tentokrát se v něm objevil i letošní hit Clair Obscur: Expedition 33, zatím pouze v Deluxe edici (1 277 Kč). Pokud se obejdete bez kosmetických bonusů, stále vás vyjde levněji, když si pořídíte obyčejnou verzi. Ať tak, či tak, zrovna tahle novinka za to stojí v každém případě. Už dlouho není pravidlem, že by strategie byly na konzolích nehratelné. SteamWorld Build (142 Kč) spadá do kategorie her s budováním vlastního městečka. Nebudete ale stavět jen na povrchu. Zároveň máte pod palcem i správu podzemí a těžebního procesu. Abyste své město udrželi při životě, musí všechno klapat jako hodinky. Nikdy dříve nebyl levnější také pohádkový The Plucky Squire (454 Kč). Náš růžový hrdina se dostane za hranice svojí 2D knížky do trojrozměrného světa. Tahle příjemná adventura nejvíc pohořela na tom, že hráče neustále držela za ruku. To se ale změnilo s posledním updatem, který přidal možnost posunout obtížnost výš. Recenze hry SteamWorld Build. Steampunková strategie říznutá westernem Chorvatský Croteam loni vydal pokračování své logické hry. The Talos Principle 2: Deluxe Edition (481 Kč) je ideální pro každého milovníka hlavolamů, a pokud rádi občas trochu filozofujete, je to ještě lepší. Pokračování příběhu o existenci a smyslu života totiž jde tentokrát ještě víc do hloubky.

Humble Choice – Rogue Trader, Wizard With a Gun a další Hvězdou červencové nabídky předplatného Humble Choice je klasické RPG Warhammer 40 000: Rogue Trader. V něm se vypravíte do vzdáleného koutu vesmíru, kde se skrývá spousta vzácností. Jako správný obchodník musíte mít to nejlepší zboží. I když jste stále ve službách Impéria, občas neuškodí spojit síly s nepřítelem císaře, když z toho kouká tučná kořist. Dostanete také roztomilý Cat Quest III. V něm se s posádkou kočičích pirátů vydáváte na moře. Do podobné kategorie spadá také kreslená indie akce Death's Door. Tady budete nahánět zloděje, který ukradl vaši duši. Příznivci izometrických akcí také jistě nepohrdnou hrou Wizard With a Gun. V názvu je všechno. Stanete se čarodějem se zbraní v ruce. Jaké bude mít vaše bambitka efekty, záleží na tom, jak dobře během průchodu nakombinujete nasbíraná vylepšení. Zbytek červencové Humble Choice je už trochu slabší. Deamon x Machina je akce, ve které usednete do obřího mechanického obleku ve stylu Gundamu. U kyberpunkové vizuální novely Neo Cab si spíš odpočinete. Zaměřuje se na příběh Liny, poslední živé taxikářky. K odpočinkovým hrám se přidává také Everafter Falls. Farmaříte, rybaříte, vyrábíte si náčiní a v noci uniknete duchům. Takový běžný den na statku. Pro fanoušky her ala Stardew Valley ideální. Poslední hrou je Blanc. Tohle černobílé dobrodružství hraje na emoce a vypadá jako nevybarvená omalovánka.

Epic Store – Backpack Hero a Figment zdarma Pokud se orientujete ve free-to-play hrách pro PC, určitě vám něco říká jméno Backpack Battles. V nich proti dalším hráčům soupeříte v tom, kdo lépe seskládá svůj inventář tak, aby měli předměty co nejlepší efekty. V podobném duchu se nese hra Backpack Hero , kterou tento týden rozdává zdarma Epic. Rozdíl je v tom, že tady myší hrdina nebojuje proti skutečným hráčům, ale probíjí se skrz podzemí s pomocí toho, co se mu podařilo do jeho batůžku nasoukat. Do toho se zapojuje i příběh o jeho vesničce, a nakonec během výprav do podzemí nemusí být sám. Spolu s tím si rovnou můžete uzmout i Figment , surrealistickou adventuru plnou hudby a hlavolamů. Odehrává se v lidské mysli, která na tom aktuálně není zrovna moc dobře. Prodrat se skrz všechny negativní emoce a dobrat se jejich skutečné příčiny nebude jednoduché, ale výsledek stojí za to.

Nintendo eShop – Games on Sale Vydavatelství Square Enix vypustilo na Switchi spoustu svých her do výprodeje. Pokud jste měli zálusk třeba na některý z dílů série Final Fantasy, teď přišla chvíle na nákup. Šanci ale dejte i novějším titulům, jako je Triangle Strategy (600 Kč). Je to docela skrytý klenot a podle ohlasů fanoušků patří mezi nejlepší tahová RPG posledních let. V tomto smyslu můžeme doporučit také Octopath Traveler 2 (640 Kč), kterému nedělá problém vyprávět 8 různých příběhů najednou. Není to ale jen o strategiích, pořádnou akci s dlouhou čepelí v ruce najdete v Nier: Automata The End of YoRHa Edition (420 Kč). Verze pro Switch je na tom sice graficky hůř, ale ořezání není tak drastické, abyste si kvůli němu zkazili zážitek. Prvním dohráním to v tomhle případě teprve začíná. S dalšími průchody odhalujete detaily příběhu a dostanou se vám do rukou i odlišné postavy. Fanoušci metroidvanií nepřijdou zkrátka ani tento týden. Ender Magnolia: Bloom in the Mist (406 Kč) je pokračování Ender Lilies. První díl ale nemusíte znát, začíná tady nový příběh v zemi Fumes. Společně se svým homunkulem, kterého umíte díky svým unikátním schopnostem ovládat, se pokusíte odvrátit osud rozpadajícího se království. Testujeme hry pro Nintendo Switch 2. Skvěle vypadající Cyberpunk má pár nedostatků, Hogwarts Legacy nejlépe pracuje s myší Byly doby, kdy nikdo ani nedoufal, že by se hra ze série Yakuza dostala na konzoli Nintenda. Přitom už tady máme hned dvě. Nultý díl sice vyšel exkluzivně pro Switch 2 a ještě ve slevě není, Yakuzu Kiwami (328 Kč) ale můžete mít za doposud nejnižší cenu. I když při vydání trpěla tato verze na spoustu technických problémů, update většinu z nich vyřešil, a tak si Yakuzu užijete i na Switchi.

Stále probíhá: Steam – Letní výprodej Dříve byl start letního výprodeje na Steamu velkým svátkem, poslední roky už je to trochu slabší. Je ale dost velká šance, že většina her z vašeho seznamu přání alespoň trochu zlevněná bude a v případě některých her jsou to nabídky, které se těžko odmítají. Můžeme si dát rychlou smršť těch, které zlevnily o 90 %. Sem spadá výborný RoboCop: Rogue City (4,99€), horor Outlast 2 (1,95€), remaky legendárních skákaček v Crash Bandicoot: N'Sane Trilogy (3,99€) nebo brutální metroidvania Blasphemous (2,49€). Fanoušci kamionů mají šanci si rozšířit svůj herní svět za zlomek ceny. Zlevněný je Euro Truck Simulator 2 (4,99€) už v základu, stejně tak i balení Essentials (17,7€), se kterým výhodněji dostanete ty nejzásadnější doplňky. Pak si můžete levněji dokoupit všechna další rozšíření včetně nejnovějšího Řecka. Stejně tak to platí i u American Truck Simulatoru. S českými hrami pokračujeme. Opět je ve slevě i letošní RPG Kingdom Come: Deliverance 2 (47,99€) a jeho Gold edice (63,99€). Ta vám zajistí přístup ke všem doplňkům, které vyšly nebo teprve vyjdou. Stále nás čekají dvě příběhová rozšíření, jejichž vydání by Warhorse měli stihnout ještě letos. Recenze hry Warhammer 40 000: Space Marine 2. Testosteronová akce, jak se patří Pěknou slevu má i řada loňských hitovek. Vypíchnout můžeme Warhammer 40 000: Space Marine 2 (35,99€), jehož vývojáři i v letošním roce pokračují s podporou. Do brutálního porcování nepřátel impéria se můžete pustit také v kooperaci s přáteli. Součástí hry jsou navíc i oficiální české titulky.

Stále probíhá: GOG – Summer Sale Nemůže tady chybět veškerá tvorba studia CD Projekt Red. To znamená, že se slušnou slevou můžete mít i Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (46,47$). Rovnou tak dostanete i rozšíření Phantom Liberty. Vývojáři navíc prozradili, že si do budoucna chystají ještě jeden patch s pár novinkami, takže je nejvyšší čas si tohle sci-fi dobrodružství přidat do knihovny. Série Heroes of Might & Magic je obecně na GOGu velmi populární a ve výprodeji najdete několik jejich dílů. Pokud byste ale raději hráli modernější strategii v tomto stylu, za pár stovek můžete mít Songs of Conquest (8,22$). Její tvůrci nijak nepopírají, že jim byl HoMaM vzorem a přebírají z něj to nejlepší a přidávají k tomu vlastní nápady. Recenze hry Songs of Conquest. Duchovní nástupce slavných "Heroesů" správně hraje na strunu nostalgie Vrátit se k některým hrám docela bolí, protože se na nich zub času podepsal už příliš. System Shock (16,23$) si ale vedle původní podoby můžete projít i v povedeném remaku, který zachovává původní atmosféru a hratelnost převádí do moderních standardů.

Stále probíhá: Humble Mafia x BioShock Bundle Pokud by se náhodou našel ještě někdo, kdo nemá v knihovně na Steamu všechny díly trilogií Mafia a BioShock, je ideální čas na dohání těchto restů. Na Humble Bundle najdete balík, který je obsahuje všechny jedním šmahem. Abyste je získali, musíte přispět minimálně 15,69€, tedy nějakých 390 Kč. Balík by to byl naprosto ideální, nebýt několika nedostatků. Mafia je tady sice kompletní, ale pouze v definitivních edicích. Původní Mafii z roku 2002 tady nenajdete. Alespoň že u dvojky a trojky nemusíte řešit dokupování DLCček. U Mafie 2 stojí za řeč jen Joeova dobrodružství, rozšíření třetího dílu přece jenom mají něco do sebe. U BioShocku je to obdobný scénář. První dva díly dostanete v remasterované podobě. Výlet do oblačného města v BioShocku Infinite ale není kompletní. Rozšíření s pokračováním příběhu z podmořského Rapture budete muset pořídit samostatně. I tak je to ale velmi výhodná nabídka. V běžném stavu byste za všechny hry z balíku dohromady zaplatili skoro 150€.

Stále probíhá: Xbox Store – Publisher Spotlight Další díl z této série výprodejů se věnuje vydavatelstvím, jako je Devolver Digital nebo Ubisoft. Z řad Devolveru tady máme Cult of the Lamb: Unholy Edition (645 Kč), tedy téměř kompletní balík. Z rozšíření vám bude chybět pouze doplněk Hymns of the Unholy. Už tak je to ale slušná porce zábavy

