Hry zadarmo, nebo se slevou: Předvánoční výprodeje a trpasličí hra ze světa Pána prstenů zdarma

GOG – Plug in Play Publisher Sale

Jméno tohoto vydavatelství dost možná neznáte, ale to neznamená, že mezi jeho hrami nenajdeme žádné dobré kousky. Na GOGu si tento týden můžete vybrat z řady jeho zlevněných her, mezi kterými nechybí ani příběhovka The Forgotten City (6,85$). V ní se vracíte v čase a svými volbami ovlivňujete osud pradávného města a jeho obyvatel. Výsledných scénářů je celá řada a není jednoduché dobrat se správného zakončení.

Značka Vampire The Masquerade má obrovský potenciál, který v herním světě zatím využila velmi málo. Velmi dobře s ní pracují grafické romány od týmu Draw Distance. Celé to začíná v Coteries of New York (2,19$), kdy se jakožto nováček jednoho z upírských klanů seznamujete s newyorským podsvětím. Shadows of New York (1,84$) je pak samostatným rozšířením, které dále rozvíjí děj předchozího dílu.

K dostání je také Vampire The Masquerade: Reckoning of New York (17,52$). Cena je vyšší, protože jde o čerstvější novinku. Spory mezi Camarillou a Anarchy dále pokračují a vy se ocitáte uprostřed těch největších událostí současného vampírského světa. Tuto kapitolu příběhu z newyorského podsvětí si můžete prožít ze dvou diametrálně odlišných perspektiv.

Ptali jste se někdy, jaké by to bylo být ropným magnátem? Turmoil (4,27$) pro vás má odpověď. Založíte vlastní společnost a můžete se pustit do těžení. Nález bohatého ložiska je teprve začátek. Je potřeba vychytat celý proces a pak získané tekuté bohatství prodat s co nejvyšším ziskem.