Hry zadarmo, nebo se slevou: Resident Evil Village historicky nejlevnější na PlayStationu, na PC čeká 5 her zdarma

GOG – Story Rich Promo Příběhovým singleplayerovkám byl prorokován konec už několikrát. Rozhodně se jich ale nezbavíme, a pokud se vám zrovna tenčí jejich zásoba, můžete si vybrat nové kousky z výprodeje na GOGu . Mezi hráči se podle žebříčku prodejnosti daří starším dílům série Fallout. New Vegas (7,99€) je stále považovaný za nejlepší novodobý díl. Jestli se chcete vrátit k samotným začátkům, zlevněný je i původní Fallout (2,49€). Dlouho nebylo možné se oficiální cestou dostat k původním verzím trilogie Resident Evil. To se právě díky GOGu změnilo a poprvé od svého znovuvydání je ve slevě. Resident Evil Bundle (20€) obsahuje všechny tři hry s úpravami, které vám je pomohou spustit bez problému i na moderních systémech. Svět League of Legends si spojujeme hlavně s úspěšnou MOBA onlinovkou. Vyšlo ale i několik příběhovek, ze kterých tady máme Song of Nunu (9€). Chlapec se společně s yettim prodírá skrz promrzlý Freljord, kde narazí na další známé šampiony, jako je Lissandra nebo Braum. Žánrově jde o akční adventuru s řadou prostorových hádanek. Recenze hry Indika. Ruská jeptiška se noří do hlubin své rozedrané duše za doprovodu samotného ďábla Pokud zrovna máte nouzi o pořádný bizár, Indika (16,29€) vám ho naservíruje na pěkných pár hodin. V hlavní roli je jeptiška, která se vydala na cestu do dalekého kostela, kde má být uložený artefakt. Společnost jí dělá umírající voják a v hlavě slyší hlas samotného ďábla.

Steam – Borderlands 2, Hellslave a Tell Me Why zdarma Na Steamu tento týden najdete rovnou tři hry, které si můžete natrvalo zdarma přidat do knihovny. Střílečka Borderlands na letošní podzim chystá nové pokračování. Abyste do té doby měli co dělat, můžete si projít Borderlands 2, které se stále bere jako ten nejlepší díl. Jen škoda, že k tomu Gearbox nepřihodil i rozšíření. Alespoň že si je nyní můžete pořídit ve slevě. Hellslave od studia Ars Goetia je krokovací dungeon v pořádně temném prostředí, které dá vzpomenout na Darkest Dungeon. Nedávno oznámili druhý díl, a tak při té příležitosti rozdávají jedničku až do konce příštího týdne. Musíte se probojovat skrz invazi démonů poté, co uzavřete pakt s ďáblem. Nevíme, proč tomu tak je, ale studio Dontnod už zase rozdává všechny části příběhové adventury Tell Me Why . Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

PlayStation Store – Summer Game Fest Dnes v noci proběhne jedna z největších herních akcí roku. Na PlayStationu si v rámci oslav Summer Game Festu můžete pořídit řadu her ve velkých slevách. Nikdy dřív nebyl levnější například horor Resident Evil Village (237 Kč). Podíváme se na venkov, kde místo zombíků řádí upíři a vlkodlaci. Spekuluje se o představení nového dílu, takže se ten aktuálně nejnovější bude určitě v knihovně hodit. Jihokorejský tým Round8 v létě vydá očekávané rozšíření pro svoji úspěšnou souls-like akci. Zatím si můžete pořídit základní Lies of P (800 Kč). Nyní ušetříte nejvíc, protože i v tomhle případě zatím cena na digitálním obchodě nebyla nižší. Tvůrci zpracovávají příběh Pinocchia v dospělé a dosti temné verzi, kdy se budeme bít s oživlými loutkami v ulicích pokrokového města Krat. Série Ninja Gaiden chystá velký návrat. Příští měsíc vyjde 2D metroidvania Ragebound, na podzim má dorazit velké pokračování. Pokud vás tato série minula, můžete si ji připomenout skrz letošní remake druhého dílu. Ninja Gaiden 2 Black (832 Kč) věrně přepracovává původní hru a kromě grafiky vylepšuje také ovládání. Série Ninja Gaiden se vrací ve velkém stylu. Vyšel remaster dvojky, chystá se pokračování a plošinovkový spin-off FromSoftware zkoušel nové věci ještě předtím, než vydali multiplayerový Nightreign. Neskutečně vydařeným experimentem je Sekiro: Shadows Die Twice (825 Kč), kde se upustilo od klasické Souls formule a místo toho jste se museli spoléhat hlavně na svůj postřeh při precizním odrážení útoků nepřítele.

Humble Choice – Nobody Wants to Die, Legacy of Kain a další Červnová nadílka předplatného Humble Choice má lákadel hned několik. Warhammer 40 000: Boltgun je sice menší, ale zato povedená FPS akce, kde se jakožto jeden z ultra mariňáků pustíte do porcování stoupenců chaosu. Jelikož jde hlavně o hratelnost, nepotřebujete znát svět Warhammeru, abyste si hraní užili. Legacy of Kain: Soul Reaver 1&2 Remastered před pár měsíci přinesl dva díly dobrodružné klasiky. Stylem připomíná starší díly série Tomb Raider, ovšem tématem je výrazně liší. Hrateje za upíra Raziela, jehož mentor ho zradil. Přišel o většinu své moci. Ten zbytek, co si zvládl uchovat, hodlá využít k pomstě a postupně získá zpět svoji ztracenou sílu. Jestli před akcí preferujete hlavně příběh, rozhodně si nenechte ujít Nobody Wants to Die. V této verzi budoucnosti smrt v podstatě vymizela. My se ale v roli detektiva pustíme do řešení případu, kde k úmrtí došlo. Nikdo by nedokázal odhadnout, jaká tajemství o společnosti v průběhu pátrání odhalíme. Příjemnější příběh najdete ve hře Tchia, kde s mladou dívkou poznáváte tropický ostrov. A když vám nesedí tropy, můžete vyrazit do Alp v logické adventuře Dungeons of Hinterberg. Recenze hry Warhammer 40 000: Boltgun. Porcování Chaosu ve stylu klasických stříleček A zase zpět k akci. Sker Ritual je hororová střílečka, ve které na nás útočí vlny nemrtvých. My proti nim využijeme nejen steampunkový arzenál, ale také zázraky od keltského božstva. Zahrajete si i v kooperaci, což platí také pro hru Biped, kde jakožto dvojice robůtků musíte spolupracovat, jinak není šance, že byste překonali všechny překážky. Po tom všem si můžete odpočinou v Havendock, kde si stavíte vlastní kolonii na vodě.

Epic Store - Deathloop a Ogu and the Secret Forest zdarma Arkane Studios si určitě budete pamatovat hlavně díky sérii Dishonored. Po něm přišel na řadu Deathloop, kde jste jako profesionální vrahoun chyceni v časové smyčce. Kromě toho, že se skrz neustále se opakující scénáře musíte pokusit splnit všechny své úkoly, vás nahání další zabiják, za kterého může hrát další hráč. Deathloop si nyní můžete na Epicu aktivovat zdarma. Jestli vás hry z velké produkce neoslovují, můžete získat také ručně kreslenou adventuru Ogu and the Secret Forest. Budete procházet pestrým světem překypujícím hádankami a potkáte zvířecí kamarády všeho druhu. Příběh ze záhadného lesa si také můžete zdarma zahrát na mobilech. Stačí si hru aktivovat na mobilním Epic Store.

Xbox Store – Achievement Hunter Sale Lov achievementů je oblíbená záležitost mezi hardcore hráči. Pokud už máte všechno vyzobané, můžete další hry pořídit v novém výprodeji na Xboxu . Máme tady i indie klasiky za pár korun. Třeba Hotline Miami (43 Kč) za takovou částku nabídne opravdu výbornou porci akční krvavé zábavy za doprovodu skvělé hudby. Pokud máte v kapse dalších 50 korun, rovnou vezměte i dvojku. Pokračujeme s chaosem, tentokrát v úplně jiném stylu. Overcooked! All You Can Eat (298 Kč) patří mezi nejlepší party hry, jaké na Xboxu najdete. Společně s přáteli se snažíte dokončit všechny objednávky. Někdo musí krájet suroviny, někdo vařit a ty talíře se také samy neumyjí. Úrovně jsou postupně těžší a situaci znepříjemní i samotná kuchyně. Občas vaříte třeba ve dvou jedoucích kamionech. Proč by si někdo v dnešní době pořizoval The Division 2: Ultimate Edition (925 Kč)? Jednoduše proto, že Ubisoft stále neskončil s podporou. Je to jen pár dnů, co přidali rozšíření Battle for Brooklyn, které v rámci této edice dostanete společně s veškerým dříve vydaným obsahem. Recenze hry Atomic Heart. Sovětský BioShock vypadá skvěle na pohled, ale přehání to s inspirací Atomic Heart: Gold Edition (831 Kč) má momenty, kdy připomíná sérii Bioshock. Dojde ale i na chvíle, kdy si říkáte, co si to vývojáři nacpali do svojí dýmky. Obzvlášť rozšíření, která v této edici také dostanete, stojí za podívanou. A jestli už máte Atomic Heart za sebou, o víkendu můžete vyhlížet oznámení novinky tohoto studia.

Nintendo eShop – Games on Sale Nintendo vypustilo do světa svoji novou konzoli. Vzhledem k tomu, že Switch a Switch 2 mají spojené eShopy, budeme obě platformy spojovat i v našich slevách. Tam, kde půjde o hru dostupnou čistě na novější konzoli, přidáme připomínku. Dnes to ale bude jen o hrách, které můžete hrát na obou zařízeních. A vykopnout to můžeme s rogue-lite Enter the Gungeon (83 Kč), který nikdy nebyl levnější. Spousta vývojářů chce očividně ve slevách oslovit nové majitele konzole od Nintenda, a proto je tady her za doposud nejnižší cenu hned několik. Další takovou je Batman: Arkham Trilogy (495 Kč). Rovnou musíme upozornit, že na starším Switchi byste si ji kupovat neměli. Až na Switchi 2 se díky většímu výkonu stává použitelnou. Je docela ostuda, že se Arkham City, Asylum a Knight nedočkaly lepší péče. Alespoň s novou konzolí si slušně zahrajete. Guybrush Threepwood se po dlouhé odmlce vrátil v pokračování jeho adventurní série. Return to Monkey Island (250 Kč) vypráví další kapitolu o hledání opičího ostrova. Na Guybrushově domovském ostrově se situace také razantně změnila. Jeho milovaná Elaine už o post guvernérky nestojí a v zákulisí stále kuje pikle prokletý pirát LeChuck. Legendární hry z 90. let. Všichni jsme hráli DOOM, Half-Life, Transport Tycoon a Monkey Island No Man's Sky (480 Kč) sice bylo ve slevě nedávno, ale nyní ho připomínáme, protože patří mezi hry, které dostaly upgrade pro Switch 2 zdarma. Vylepšuje grafiku, framerate, přidává dotykové ovládání, multiplayer, podporu gyroskopu... je toho zkrátka spousta a je skvělé vidět, že studio Hello Games nevynechává ani tuto platformu.

Stále probíhá: PlayStation Store – Days of Play Akce Days of Play se týká nejen her, zlevněná je i většina hardwaru, o čemž se můžete dočíst v našem středečním článku. My se ale půjdeme podívat na to, co nám PlayStation nadělil ve svém digitálním obchodě. Jak už je zvykem, i tentokrát je zlevněné PS Plus, ale ne pro každého. Roční předplatné mají levnější pouze nováčci. Pokud už jste členem, mů

