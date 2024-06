Hry zadarmo, nebo se slevou: Steam rozjel letní výprodej, Baldur's Gate 3 nikdy nebylo levnější

Zaklínač 3: Divoký hon (3€) ani po devíti letech od vydání není špatnou volbou. Pro fanoušky strategií tady pak máme třeba Civilization VI (3€) , jejíž rozšíření jsou také ve většině případů zlevněná. Pokud vás to táhne více k silným příběhům a klasickým RPG, můžeme doporučit i Disco Elysium (4€) . Výběr je opravdu různorodý, takže rozhodně stojí za to projít si nabídku výprodeje na vlastní pěst.

Jestli za své peníze chcete dostat maximum zábavy, zamiřte do této kategorie . Steam si připravil výpis velkých slev na slavné tituly. Sice už je většina z nich venku několik let, ovšem stále nemají problém zabavit na dlouhé hodiny. To platí třeba pro Euro Truck Simulator (2€) nebo jeho mladšího sourozence American Truck Simulator (2€) . U obou si se slevou můžete pořídit i řadu DLCček.

Za úvahu rozhodně stojí nákup závodní arkády Forza Horizon 4 (14€) . Důvodem není jen to, že je pro mnohé hráče nejoblíbenějším dílem. Zároveň máte už jen pár měsíců na to, abyste si ji pořídili. V průběhu prosince totiž zmizí z obchodů. Pokud ho ale budete mít ve své knihovně, hrát můžete i nadále. Jen pro připomenutí, čtvrtý díl vás vezme na vestival ve Velké Británii a je to poprvé, co Forza Horizon zahrnovala dynamické změny ročních období.

Showgunners patří zase do úplně jiné kategorie strategií. Ve futuristickém světě se staneme součástí reality show, ve které není neobvyklé, že účastníci přicházejí o život. Při procházení úrovní se s ostatními budete bít v tahových soubojích. Na tahy budeme bojovat i ve Field of Glory II: Medieval . Tentokrát je ale prostředí středověké. Můžete si projít evropská bojiště od poloviny 11. do konce 13. století našeho letopočtu.

U herních balíčků na Humble Bundle bývá zvykem, že po nákupu dostanete klíče k aktivaci na Steamu. Tentokrát tady ale máme výjimku, rozšířit si můžete svoji knihovničku na GOGu. Nabídka obzvlášť potěší fanoušky strategií, protože do tohoto žánru spadá všech 6 her, které dostanete za minimální příspěvek 16,84€, tedy zhruba 420 Kč .

Nemusí to tak vypadat, ale závody The Crew Motorfest na tom nejsou vůbec špatně. Ubisoft chystá další balíčky s obsahem skrz celý letošní rok a v následujícím hodlá pokračovat. Pokud si chcete hru rozšířit už teď můžete si pořídit Year 1 Pass (26€) . S ním se vám garáž rozroste celkem o 25 nových vozů společně s playlisty závodů, které přibývají každou sezónu.

Mezi ty podařenější obsahové balíčky patří season pass pro Immortals: Fenyx Rising (8€) . S ním získáte přístup k trojici příběhových rozšíření, přičemž se podíváme i do odlehlkých krajin, kde úřadují úplně jiná božstva. V některých z nich se vám navíc do rukou dostanou také nové hratelné postavy.

Poslední díl ze série Anno také není výjimkou. Anno 1800 dostalo v průběhu let hned několik různých season passů . Za polovic si můžete pořídit první dva, každý za cenu 12,49€ . Jejich součástí jsou například mrazivé rozšíření The Passage nebo africký Land of Lions. Pokud vás zajímají ale jen některá konkrétní DLC, můžete si je nyní pořídit se slevou i samostatně.

Ubisoft je v posledních letech nechvalně známý tím, že pro svoje hry dodatečně vydává další a další obsah, který ve většině případů nestojí zrovna malé částky. Proto se vyplatí počkat na výprodeje, jako je tenhle . Zlevněné jsou DLCčka pro většinu velkých ubisoftích titulů, které jste si od nich v poslední době mohli zahrát. Do toho spadá i Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök (16€) , což je největší expanze pro vikinský díl, která staví na severské mytologii.

Série Amnesia do jisté míry spustila novodobou vlnu hororů z pohledu první osoby. Její poslední díl nesklidil příliš nadšené reakce. Vývojáři nicméně neopustili svoji novinku jen tak a Amnesia: The Bunker (395 Kč) se díky úpravám a vylepšením stal velmi povedenou hororovkou. Vracíme se do období první světové války. V zákopech ale nejsou naším jediným problémem nepřátelští vojáci. Ve stínech se skrývá cosi nepřirozeného.

Horory máme neodmyslitelně spojené s Halloweenem, respektive v našich končinách spíš s dušičkami. Na Xboxu ale nehodlají čekat do podzimu, a tak si až do konce víkendu můžete pořídit se slevou spoustu různých hororů. Mezi nimi je i kompletní první sezóna antologie The Dark Pictures (1 040 Kč) . Obsahuje čtyři samostatné příběhy z různých částí světa a časových období. Jednou se s partičkou mladých lidí plavíte na moři, jindy zase jako vojáci prozkoumáváte taje sumerského chrámu. Za nás je ale jednoznačně tím nejlepším Devil in Me, zatím poslední přírůstek, který pracuje s případem vraha H. H. Holmese.

Nikdy levnější nebyla ani menší roztomilá záležitost Figment (35 Kč) . V ní budeme prozkoumávat různá zákoutí lidské mysli vyobrazené v surrealistickém světě. Mysl to byla dlouhou dobu klidná a rozvážná. Ale v poslední době se začalo dít cosi zvláštního a začínají se v ní objevovat temné bytosti jako z nočních můr. Musíme tedy přijít na to, co je příčinou těchto změn.

Stále probíhá: Steam – Tell Me Why zdarma

Studio Don’t Nod se v posledních letech snaží rozšiřovat své působiště i do jiných žánrů, ale popularitu nabralo rozhodně díky svým příběhovým adventurám. Jednu z těch nejnovějších si nyní můžete zdarma přidat do své knihovny na Steamu. Tato nabídka bude platit pro všechny tři epizody Tell Me Why až do konce června.

Prožijete si příběh sourozenců Tylera a Alyson Ronanových, kteří mezi sebou sdílejí pouto vyvolávající nadpřirozené síly. Společně se snaží odhalit vzpomínky na jejich nelehké dětství. To společně prožili v malém městě na Aljašce.

Stejně jako většina ostatních titulů Dontnodu je i Tell Me Why klasickou novodobou příběhovkou, ve které spíše sledujete filmečky a rozhodujete se v rozhovorech. Příběh se v některých částech může měnit podle toho, jaké možnosti v konverzacích zvolíte.