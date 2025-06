Hry zadarmo, nebo se slevou: Velký letní výprodej a detektivka The Operator zdarma

GOG – Summer Sale

Zase přichází ten čas, kdy ve všech herních obchodech budou probíhat velké letní výprodeje. První vlaštovkou je letos GOG , kde najdete ve slevě přes 8000 položek. Výběr je to bohatý, pojďme se podívat na to, co má z nabídky největší úspěch. Na prvním místě jasně vede balík Devil May Cry HD Collection & SE Bundle (16,28$). Nově se stal součástí programu Good Old Games, takže bude postaráno o to, aby všechny hry běžely na moderních systémech bez problému.

Nemůže tady chybět veškerá tvorba studia CD Projekt Red. To znamená, že se slušnou slevou můžete mít i Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (46,47$). Rovnou tak dostanete i rozšíření Phantom Liberty. Vývojáři navíc prozradili, že si do budoucna chystají ještě jeden patch s pár novinkami, takže je nejvyšší čas si tohle sci-fi dobrodružství přidat do knihovny.

Série Heroes of Might & Magic je obecně na GOGu velmi populární a ve výprodeji najdete několik jejich dílů. Pokud byste ale raději hráli modernější strategii v tomto stylu, za pár stovek můžete mít Songs of Conquest (8,22$). Její tvůrci nijak nepopírají, že jim byl HoMaM vzorem a přebírají z něj to nejlepší a přidávají k tomu vlastní nápady.

Vrátit se k některým hrám docela bolí, protože se na nich zub času podepsal už příliš. System Shock (16,23$) si ale vedle původní podoby můžete projít i v povedeném remaku, který zachovává původní atmosféru a hratelnost převádí do moderních standardů.