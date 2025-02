Hry zadarmo, nebo se slevou: Všechna rozšíření pro Destiny 2 v jednom balíku a strategie Humankind zdarma

1 / 9



GOG – Fantasy & Medieval Promo Fantasy světy jsou stále v kurzu. Řadu z nich můžete navštívit ve hrách z aktuálního výprodeje na GOGu. Třeba takové Divinity: Original Sin v Enhanced edici (8,77$) vám jasně ukáže, že v Larianu uměli dělat RPGčka už dlouho předtím, než přišli s hitem Baldur’s Gate 3. I v tomto příběhu budete mít osud hrdinů ve vlastních rukách a nechybí ani možnost hrát v kooperaci. Svět Wartales (23$) od nadpřirozena upouští a dává vám ochutnat tvrdé středověké reality. Stanete se velitelem jednotky žoldáků v dobách, kdy krajem prochází nelítostná epidemie. Práce je málo, a když už na nějakou narazíte, většinou vás nečeká velká odměna, protože si služby žoldáků může dovolit opravdu málokdo. A tak občas nezbývá než se vydat o opuštěných vesnic, kde by se mohlo skrývat něco užitečného. A teď zase úplně jiný styl fantasy. Return to Monkey Island (13,24$) před třemi lety vrátit na scénu jednu z největších adventurních legend. Guybrush Threepwood se musí vypořádat s novými nástrahami, které mu do cesty předhazuje nové vedení ostrova. V příběhu stále hraje důležitou roli i jeho láska Elaine a nemrtvý pirát LeChuck. Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky. Nechybí návrat Monkey Islandu a detektivka Case of the Golden Idol Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered (23,85$) je celkem čerstvá záležitost. Po letech se tahle akční adventura vrátila v oprášené verzi prvních dvou dílů. Pokud se vám líbí Tomb Raider, určitě byste měli Legacy of Kain zkusit. Obě hry se svým stylem dost podobají. Tady ale hraje mnohem větší roli mystično a fantasy témata.

Pokračování 2 / 9 Steam – The Sims 25th Birthday Celebration Čtvrt století a stále se nikomu nepodařilo překonat simulátor života The Sims. K velkému výročí si EA přichystalo výprodej na Steamu. Do čtvrtého dílu, který je v základu zdarma, si můžete za polovic dokoupit většinu rozšíření. Máme tady třeba Střední školu, Život na Venkově nebo Psi a kočky. Každý z těchto doplňků i po slevě stojí 20€, takže kompletní sbírka se vám tak jako tak pěkně prodraží. K výročí se do prodeje vrátily také první dva díly The Sims. Samy o sobě ve slevě nejsou a komunita je nepřivítala moc vřele. Může za to nedokonalý technický stav, kvůli kterému nefungují některé systémy a hra často padá. Už ale stihl vyjít update, který by měl ty nejzásadnější problémy řešit. Vedle toho se v březnu na PC objeví také MySims: Cozy Bundle, což je dvojice her původně určená pro kapesní platformy.

Pokračování 3 / 9 Humble Choice – Immortals of Aveum, Total War: Pharaoh a další V únorovém předplatném Humble Choice máme další osmičku her. Největším jménem je tady jednoznačně kouzelnická akce Immortals of Aveum. Její autoři měli smůlu s načasováním vydání. Kvůli silné konkurenci hra rychle zapadla. V podstatě jde o takové fantasy Call of Duty, ve kterém se stanete mágem ovládajícím kouzla všech tří barev. Pokud ale chcete ještě lepší singleplayerovou střílečku, zaujmout by vás měl hlavně Trepang2. Tahle béčková záležitost se nesnaží být ničím výjimečným, ale akci umí udělat zatraceně dobře. V roli vojáka prcháte z komplexu, kde vás z nějakého důvodu drželi. Nyní se snažíte odhalit svoji minulost a pomstít se svým věznitelům. Pro stratégy tady pak máme Total War: Pharaoh Dynasties. Zatím poslední díl velkolepé historické strategie nás zavede do dob největší slávy Egypta. Nenechte se zmást. I když má hra přídomek Dynasties, nedostanete jen toto rozšíření s novými frakcemi. Klíč, který v rámci předplatného dostanete, zahrnuje i základní hru. Recenze hry Total War: Pharaoh. Starověký Egypt v podání dlouholeté série strategií Pak už tady máme převážně menší záležitosti. Fabledom je kouzelná budovatelská strategie, u které budete hlavně relaxovat. Griftlands se inspiruje karetními rogue-like hrami a přenáší je do sci-fi prostředí. Takticky budete muset postupovat i v The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. A neobejdete se bez ní ani v Tales & Tactics. Únorovou nabídku pak uzavírá My Little Universe, kde máte pod palcem celý měsíc.

Pokračování 4 / 9 Humble Destiny 2 Story So Far Bundle Destiny 2 si můžete zahrát v základu zdarma. Bude vám ale chybět hromada obsahu z placených rozšířeních, které dále rozvíjejí příběh, přidávají nové úkoly, a dokonce v nich navštívíte i nové světy. Pokud chcete mít tuhle sci-fi střílečku se vším všudy, nový balík na Humble Bundle je to pravé pro vás. Kompletně vás vyjde na necelých 30€, tedy nějakých 750 Kč. Což je docela rozdíl oproti tomu, kdybyste kupovali každé rozšíření zvlášť. V takovém případě byste zaplatili téměř desetkrát tolik. Bungie plánuje s přidáváním obsahu pokračovat i v budoucnu. Místo velkých rozšíření ale mění strategii a budou místo toho častěji vycházet menší přídavky.

Pokračování 5 / 9 Epic Store – Beyond Blue a Humankind zdarma Tento týden je v rozdávačce na Epicu zase jednou opakovačka. Pokud vysbíráváte hry zdarma pravidelně, nejspíš už Beyond Blue budete mít v knihovně. Jedná se o příběh z mořských hlubin, ve kterém budete objevovat život ve vodní říši. Jakožto člen nového týmu objevitelů budete moře prozkoumávat s technologiemi budoucnosti, které vám umožní odhalit doposud skrytá tajemství. Vedle toho si ještě můžete aktivovat velkolepou strategii Humankind, která vyšla před pár lety a silně se inspiruje u Civilizace. Na rozdíl od jejích starších dílů v ní ale můžete mixovat jednotlivé národy a vytvořit tak unikátní kombinace, které těží maximum ze svých bonusů. Právě tuto mechaniku najdete také v sedmém díle Civilizace, která se právě chystá na své vydání.

Pokračování 6 / 9 Xbox Store – 2K Games 20th Anniversary Sale Vydavatelství 2K Games slaví kulatiny a oslavují je s pěknou porcí slev na Xboxu. Pokud máte chuť si osvěžit sérii Mafia před vydáním čtvrtého dílu, za pár stovek si můžete pořídit Mafia Trilogy (412 Kč). V ní najdete všechny tři hry v definitivních edicích. V případě jedničky jde o remake z roku 2020. Pro příznivce šílené akce je rozhodně nejlepší volbou Borderlands Collection: Pandora’s Box (890 Kč). V tomhle balení najdete sérii se vším všudy. Spadají sem všechny tři hlavní díly spolu s rozšířeními spolu s Pre-sequelem a adventurními odbočkami Tales from the Borderlands, na kterých pracovalo studio Telltale Games. Když už jsme u těch kolekcí, ve sbírce by vám neměla chybět ani BioShock: The Collection (256 Kč). Všechny tři díly výborných příběhových akcí pohromadě včetně rozšíření pro Infinite. Poznáte osud podmořského města Rapture a vydáte se i do oblak, kde se vznáší město Columbia.

Pokračování 7 / 9 Nintendo eShop – Games on Sale V plošinovkách jsme toho viděli hodně. Některé si pohrávají s duchy, jiné vás vezmou do kouzelných světů. Série Teslagrad ve svých dobrodružství spoléhá hlavně na hrátky s elektřinou. Oba nyní můžete mít na Switchi za pár korun. Rozhodně více doporučujeme jedničku. Teslagrad: Remastered (44 Kč) vypráví o království sužovaném tyranem. My si zahrajeme za chlapce, který se z této noční můry snaží uniknout a osvojit si zapovězené umění teslamancie. Pokud vás nadchne, Teslagrad 2 (44 Kč) bude také stát za to, i když hodnocení oproti jedničce dostává nižší. Dobrodružství si užijete také v Ghost of a Tale (125 Kč), ve které se hlavní role chopila myška s povoláním barda. Tilo se musí proplížit skrz nepřátelská území. S loutnou to sice umí velmi dobře, ale to mu v boji proti zlotřilým krysákům. Nebezpečí mu ale nebude bránit v tom, aby našel svoji milovanou Merru. Cena Animal Well (512 Kč) je sice i po slevě oproti ostatním hrám z našeho výběru vyšší, ale rozhodně za to stojí. Jde o jednu z nejlepších indie her, které loni vyšly. Jde o metroidvanii, takže se můžete těšit na průzkum rozlehlého světa. Místo toho, abyste neustále museli bojovat s obřími nepřáteli, ale budete muset zapojit hlavu. Svět je totiž propletený hádankami a některé jsou tak náročné, že je musí řešit celá komunita dohromady.

Pokračování 8 / 9 Stále probíhá: PlayStation Store – Critics' Choice Za názvem Critics’ Choice se skrývá vcelku klasický výprodej, kde najdete starší hity i přírůstky z minulého roku. Některé z nich jsou za doposud nejnižší cenu, a právě na tahové hry se podíváme. Značka Dying Light letos slaví kulaté výročí. Dying Light 2: Stay Human (544 Kč) v digitální podobě zatím nebylo levnější. Navštívíte nebezpečné město, kde se snažíte rozkrýt minulost hlavního hrdiny hledajícího svoji sestru. Je na vás Path of Exile 2 příliš komplexní? Diablo IV (685 Kč) i přes nemalou kritiku není špatnou volbou. Zrovna začíná čerstvá sezóna, se kterou přibyla nová porce obsahu. Musíte ale počítat s tím, že se vám bude Blizzard snažit vecpat předražené kosmetické doplňky, a pokud budete chtít i rozšíření Vessel of Hatred, zaplatíte víc než za zlevněnou základní hru. Jestli nejste přejedeni Far Cry formulí Ubisoftu, Avatar: Frontiers of Pandora (660 Kč) by pro vás mohl být osvěžením. Na vlastní kůži prozkoumáte mimozemskou planetu z filmové série, kterou se navíc tvůrcům podařilo zpracovat velmi hezky. Potkáte několik nových kmenů Na’vi, přičemž sami se stanete součástí nomádských Sarentu. Recenze hry Avatar: Frontiers of Pandora. Nádherný svět není všechno The Callisto Protocol (330 Kč) stojí na základech série Dead Space. Čeká vás tedy napínavý zážitek plný vesmírných hororů. Shodou nešťastných okolností se dostanete do vězení. Během vykonávání trestu se ale cosi zvrtne a celý komplex pohltí chaos. Nedávno byla tato hra součástí PS Plus, ale pokud jste ji nestihli, za těch pár stovek stojí.

Pokračování 9 / 9

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se