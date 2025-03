Hry zadarmo, nebo se slevou: Výprodej her od Ubisoftu na Steamu, bojovka se zvířátky zdarma

1 / 8



GOG – Story Rich Promo Vypadá to, že efekt loňského seriálu Fallout stále trvá. Na vrchních příčkách nejprodávanějších her ve výprodeji na GOGu najdete hned několik dílů z této série včetně Falloutu 4 v GOTY edici (17,54$). Velkou novinkou tehdy byla možnost postavit si vlastní základnu jako ve správné survival hře. Pokud vám jde ale hlavně o příběh, chybu neuděláte ani se starším Falloutem: New Vegas (8,76$). Delší dobu jsme od nich neviděli nic nového, ale studio Quantic Dream patří mezi krále příběhových her. Z jejich produkce je zlevněný Heavy Rain (5,47$), psychologický thriller, který vás na provede skrz čtyři dny plné záhad a pátrání po vrahovi. Dokážete najít skutečného pachatele, který na místě činu vždy zanechá origami? Česká stopa ani tentokrát nechybí. Attentat 1942 (1,38$) je výtvorem studia Charles Games a připomene vám, jak to u nás vypadalo v době okolo atentátu na Reinharda Heydricha. V roli herního hrdiny půjdeme po stopách jeho dědečka. Většinu hry ale tvoří skutečné události a vyprávění pamětníků. Attentat 1942: temná historie se nesmí zapomenout (recenze) A dáme si ještě jednu českou hru. V 1428: Shadows over Silesia (5,47$) také navštívíte naši historii, ale autor si do ní přimíchal i trochu nadpřirozena. V dobách husitských válek ani jedna ze stran netuší, že se v podzemí skrývá něco mnohem horšího, než jsou tlející rakve a kostry. Nesourodá dvojice tvořená hejtmanem Hynkem a rytířem Lotharem tomu přijde na kloub. A pokud vám to nestačí, zlevněné je i rozšíření Tourney at the Bear Rock (7,44$).

Pokračování 2 / 8 Steam – Výprodej Ubisoftu a Isle of Jura zdarma Vedle výprodeje si na Steamu můžete aktivovat nezávislou rybářskou hříčku Isle of Jura. Vydáváte se na ostrov daleko od civilizace a vaším jediným cílem je, abyste ulovili co nejvíc ryb všemožných druhů. Podle hodnocení to ale nebude příliš povedená záležitost. Hráči si stěžují na prkenné animace a nudný gameplay. Stejně jako řada dalších vydavatelů i Ubisoft v poslední době couvá a vrací svoje hry na Steam. Stále sice potřebujete i jejich klient, ale alespoň je můžete mít ve své knihovně a postupně přibývá i podpora achievementů. V aktuálním výprodeji najdete snad všechny jejich novinky z posledních let. Pokud chcete ušetřit co nejvíc, je tady pro vás Assassin’s Creed: Franchise Bundle (138€). Z hlavní série asasínů tady najdete opravdu všechno. Od počátků s Altairem až po bagdádský Mirage. Všechny hry jsou bohužel v základních edicích, takže vám docela dost obsahu bude chybět. I tak je to ale výhodná nabídka, protože bez slevy byste zaplatili 436€. Recenze hry Far Cry 6. Psychopatický padouch počtvrté Balíků, se kterými si můžete pořídit celou sérii, je v nabídce vícero. Pro fanoušky stříleček tady máme Far Cry Bundle (52€). V něm najdete hlavní díly spolu s odbočkami Blood Dragon a New Dawn. A pokud vás táhnou spíš strategie, je tady také balík Anno Franchise Bundle (38,6€).

Pokračování 3 / 8 Humble Choice – Wild Hearts, Pacific Drive a další Pokud byste si měli pořídit březnovou nabídku předplatného Humble Choice kvůli jedné hře, určitě to bude Pacific Drive. Tato loňská novinka je unikát, který kombinuje závod, survival a rogue-lite dohromady. A kupodivu to funguje velmi dobře. Musíte se starat o svůj vůz, hledat v opuštěných krajích vzácné zdroje a ujíždět před zuřivou bouří, která vypadá, jako by ani nebyla z našeho světa. Nakouknout můžete také do světa lovu monster. Tentokrát ale nemáme na mysli sérii Monster Hunter. S podobným konceptem to zkusilo i EA, když před pár lety vydalo Wild Hearts. Lovy potvor se kromě pestré škály zbraní rozhodli okořenit také řadou vychytávek. Lovec u sebe neustále nosí nástroj, který se umí měnit podle potřeby. Na první pohled vás v nabídce dost možná zaujme Homeworld 3. Pokračování legendární sci-fi strategie se ale ani zdaleka nepovedlo tak, jak bychom si přáli. Na Steamu má stále nelichotivé hodnocení, pozitivních recenzí není ani 40 %. To už si raději dejte menší šamanskou metroidvanii Tales of Kenzera: ZAU, která vyšla loni. Recenze hry Wild Hearts. Ochráncem přírody s kouzelnou krabičkou v kapse Druhou polovinu nabídky tvoří méně známé tituly. Gravity Circuit je akční plošinovka v retro stylu. Zaskáčete si i v Cavern of Dreams jen s tím rozdílem, že se tvůrci inspirovali hrami z konzole Nintendo 64 a místo 2D zpracovali svoji hru v trojrozměrném prostředí. Sir Whoopass je ujetá arkáda o hrdinném rytíři. Uzavírá to taktické RPG Racine, která klasické souboje na tahy kombinuje se skládáním balíčku karet.

Pokračování 4 / 8 Epic Store - Them's Fightin' Herds zdarma Kromě známých bojovek, jako je Mortal Kombat nebo Tekken, existuje spousta menších žánrovek. Jednu takovou si můžete aktivovat v aktuální rozdávačce na Epic Store. Them’s Fightin’ Herds je ujetá bojovka už na první pohled. Postaví se tady totiž proti sobě zvířata, která by svým vzhledem jako by vypadla z My Little Pony. Autoři pod nevinnou grafikou slibují pořádné intenzivní souboje. Online multiplayer samozřejmě nechybí.

Pokračování 5 / 8 Xbox Store - Výprodej nejlépe hodnocených her Je nám trochu záhadou, podle jakého hodnocení byly hry vybírané do tohoto výprodeje v obchodě Xboxu. Nic to nemění na tom, že pár lákavých nabídek se tady tak jako tak najde. Jednou z nich je třeba RoboCop: Rogue City (567 Kč), který nikdy nebyl levnější. Adaptace devadesátkové klasiky dopadla nad očekávání. V roli policisty, který je napůl člověk, napůl stroj, se postavíme detroitskému zločinu. Když už jsme u adaptací, za hřích stojí i Marvel’s Guardians of the Galaxy (277 Kč). Po zpackaných Avengers to bylo příjemné překvapení. Strážci se opět úplnou náhodou nachomýtnou k záchraně celého vesmíru. My příběh vytvořený exkluzivně pro hru uvidíme z pohledu Star Lorda, kterému v uších nepřestávají hrát rockové klasiky. Trochu si odskočíme do výprodeje her od EA. Zlevněná je tady totiž kolekce Mass Effect: Legendary Edition (190 Kč). Situace okolo BioWare nevypadá moc dobře, a tak si není od věci připomenout, co tento tým byl v minulosti schopen vytvořit. Trilogie Mass Effectu stále patří mezi nejlepší sci-fi RPG, které si můžete zahrát. Borderlands 3: tak chutná evoluce | Recenze Letos nás mimo jiné čeká také nové Borderlands. Ve výprodeji narazíte na jeho předchůdce. Borderlands 3 (180 Kč) je za tu cenu parádní akce, obzvlášť pokud máte rádi hraní s partou kamarádů. Zlevněné jsou i dražší edice a samotný Season Pass Bundle (610 Kč), který vám zpřístupní veškerý dodatečný obsah.

Pokračování 6 / 8 Nintendo eShop – Games on Sale Nintendo si na svoje značky nenechá sáhnout. Maria ale před pár lety propůjčili Ubisoftu, a tak vznikly dvě taktické tahovky. Mario + Rabbids: Kingdom Battle (275 Kč) nyní můžete mít za doposud nejnižší cenu. Na pohled nesourodé spojení funguje velmi dobře, a pokud je na vás třeba XCOM moc složitý, tohle je dobrý první krok do tohoto žánru. Výrazně je zlevněný i season pass (137 Kč), který mimo jiné přidává i rozšíření s Donkey Kongem. Je docela k neuvěření, že cena TES V: Skyrim (495 Kč) na Switchi ještě nikdy nešla níž. Zatím poslední díl ze série The Elder Scrolls letos oslaví 14 narozeniny. Alespoň že se nemusíte starat o dokupování rozšíření, všechno je zahrnuté už v základu. I po takové době je Skyrim velmi oblíbenou záležitostí díky svojí volnosti a možnostem, jak můžete příběh drakorozeného prožít. Nikdy nebyla levnější ani Spyro Reignited Trilogy (420 Kč). Fialový dráček ve své době schopně konkurovat dalším 3D plošinovkám v čele s Crashem Bandicootem. Tady najdete první tři díly předělané do moderní podoby, což dělá dohromady více než 100 úrovní. Feudal Alloy: robot v blýskavém brnění (recenze) Pokud máte na útratu jen pár korun, můžeme doporučit českou metroidvanii Feudal Alloy (40 Kč). Robot Attu se stará o ostatní ve své vesnici. Ale musí vyrazit s mečem v ruce po stopách banditů, kteří jeho domov napadnou a ukradnou veškeré zásoby oleje. Je na vás, abyste každého banditu rozsekali na součástky a získali zpět to, co vám náleží.

Pokračování 7 / 8 Stále probíhá: PlayStation Store – Dealmania Máte do kapsy hluboko, ale i tak si chcete užít kvalitní akci? V aktuálním výprodeji v obchodě PlayStationu najdete řadu titulů za pár stovek, které rozhodně neurazí. Jedním z nich je Doom (94 Kč) z roku 2016. V rámci příprav na nadcházející The Dark Ages se určitě bude hodit připomenout si, jaký je to pocit porcovat jednoho pekelného démona za druhým. Jestli vám více vyhovuje o něco realističtější střílení, za pár korun je v nabídce Battlefield 4 (23 Kč). V těchto dobách si Battlefield ještě zakládal na tom, že možnosti zničitelnosti prostředí neměly konkurenci. Kromě velkého multiplayeru čtyřku doprovodila i příběhová kampaň, která startuje evakuací amerických VIP z Šanghaje. Zvládnete se se svojí jednotkou dostat zpět domů? Bayonettu si dnes každý spojí hlavně s Nintendem, protože si její nejnovější díly můžete zahrát jen na Switchi. Jednička je ale výjimkou. První díl si tak můžete vychutnat i na dalších platformách včetně PlayStationu. Bayonetta (147 Kč) je poctivá řežba od PlatinumGames, ve které hlavní roli sehrála sexy čarodějka. Společně s ní poznáváme světy nebes a pekel a snažíme se jim zabránit v tom, aby jejich válka zničila mír na Zemi. Judgment: z právníka detektivem (recenze) Série Yakuza sklízí samou chválu už dlouhá léta. Kde by ale měl nováček začít? A co takhle úplně jinde? Judgment (175 Kč) je spin-off ze stejného světa s úplně novým příběhem. V hlavní roli je Jagami, bývalý právník, který se po jednom ze svých případů přešel na dráhu detektiva. Příběh Yakuzy nemusíte vůbec znát. Tady si navíc vedle skvělého vyšetřování užijete i akční souboje s novými bojovými styly.

Pokračování 8 / 8 Stále probíhá: Humble Capcom Arcade Classics & Fighters Bundle Capcom mají v dnešní době stále v lásce díky sériím, jako je Resident Evil nebo Monster Hunter. Nesmíme ale zapomínat na to, jak bohatou historii tato japonská společnost má. Pokud si chcete připomenout jejich dřívější tvorbu, na Humble Bundle najdete opravdu nabitý balík. Za minimální příspěvek 19,19€ dostanete celkem 70 položek. Nejsou to všechno jen hry jako takové. Je tady třeba kupón s 50% slevou na Street Fighter 6. Capcom Arcade Stadium je pak soubor několika dalších desítek her. Obecně je nejznámějším jménem v celém balíku právě Street Fighter. Tuto bojovku dostanete ve všech možných verzích, ať už je to Alpha 3, Ultra Street Fighter IV nebo Hyper Street Fighter. Recenze hry Street Fighter 6. Brána do světa bojovek pro širší publikum Je tady hromada dalších legend. Nervy vám pořádně potrápí Ghost ‘n Goblins. Do dob arkádových automatů vás vrátí třeba Strider nebo Darkstalkers. Vaši sbírku rozšíří i řada bizarnějších záležitostí, jako je Gan Sumoku a Eco Fighter nebo Hissatsu Buraiken. Rozhodně je z čeho vybírat a pro nadšence do retro záležitostí by měl být tento balík povinností.

